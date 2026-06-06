СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cortex IDX
Vladimir Mametov

Cortex IDX

Vladimir Mametov
Vladimir Mametov

Vladimir Mametov

4.7 (818)
5 продуктов 2 сигнала 1 статья 8 кодов 6 тем 156 комментариев
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 84%
RoboForex-ECN
1:300
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
98 (97.02%)
Убыточных трейдов:
3 (2.97%)
Лучший трейд:
54.48 USD
Худший трейд:
-28.93 USD
Общая прибыль:
482.30 USD (22 737 pips)
Общий убыток:
-61.23 USD (2 891 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (283.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
283.44 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
11.17%
Макс. загрузка депозита:
26.86%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
14.54
Длинных трейдов:
60 (59.41%)
Коротких трейдов:
41 (40.59%)
Профит фактор:
7.88
Мат. ожидание:
4.17 USD
Средняя прибыль:
4.92 USD
Средний убыток:
-20.41 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-28.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.93 USD (1)
Прирост в месяц:
33.14%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.56 USD
Максимальная:
28.95 USD (5.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.53% (28.95 USD)
По эквити:
13.57% (93.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 66
.USTECHCash 20
.DE40Cash 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash 409
.USTECHCash 25
.DE40Cash -13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash 19K
.USTECHCash 1.4K
.DE40Cash -805
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.48 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +283.44 USD
Макс. убыток в серии: -28.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.06.17 14:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.10 02:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.10 01:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.08 00:36
Share of trading days is too low
2026.06.08 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.06 18:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.06 18:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.06 18:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.06 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.06 18:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cortex IDX
1000 USD в месяц
84%
0
0
USD
921
USD
10
99%
101
97%
11%
7.87
4.17
USD
14%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.