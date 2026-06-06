- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
98 (97.02%)
Убыточных трейдов:
3 (2.97%)
Лучший трейд:
54.48 USD
Худший трейд:
-28.93 USD
Общая прибыль:
482.30 USD (22 737 pips)
Общий убыток:
-61.23 USD (2 891 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (283.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
283.44 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
11.17%
Макс. загрузка депозита:
26.86%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
14.54
Длинных трейдов:
60 (59.41%)
Коротких трейдов:
41 (40.59%)
Профит фактор:
7.88
Мат. ожидание:
4.17 USD
Средняя прибыль:
4.92 USD
Средний убыток:
-20.41 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-28.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.93 USD (1)
Прирост в месяц:
33.14%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.56 USD
Максимальная:
28.95 USD (5.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.53% (28.95 USD)
По эквити:
13.57% (93.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|66
|.USTECHCash
|20
|.DE40Cash
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US30Cash
|409
|.USTECHCash
|25
|.DE40Cash
|-13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US30Cash
|19K
|.USTECHCash
|1.4K
|.DE40Cash
|-805
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.48 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +283.44 USD
Макс. убыток в серии: -28.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
84%
0
0
USD
USD
921
USD
USD
10
99%
101
97%
11%
7.87
4.17
USD
USD
14%
1:300