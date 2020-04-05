EpsilonX

EpsilonX — мультисимвольный торговый кокпит и авто-трейдер для MetaTrader 5

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Превратите один график в полноценный торговый командный центр. EpsilonX сканирует
десятки символов на всех таймфреймах, читает структуру Smart Money и реальный поток
ордеров, оценивает каждый сетап от A+ до C и позволяет торговать с дисциплинированной
риск-панели — в один клик или автоматически, с авто-трейдером по правилам, который
остаётся под вашим контролем.

Поддержка решений + исполнение, а не «чёрный ящик». Каждый сигнал прозрачный,
детерминированный и БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (подтверждается на закрытии бара). Решаете вы.

=== МУЛЬТИСИМВОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ===
- Trend Matrix / Technical Rating — тренд многих символов по M5/M15/H1/H4/D1 с одного
  взгляда, оценка из 8 индикаторов (MA, EMA, ADX-DI, HH/HL, MACD, RSI, Stochastic, CCI)
  в вердикт STRONG BUY...STRONG SELL, с % уверенности, согласием таймфреймов, делением
  тренд/моментум и предупреждением о конфликте старших ТФ. Колонка оценки по символу.
- RSI Divergence Scanner — каждый символ x таймфрейм сканируется на обычную (разворот) и
  скрытую (продолжение) дивергенцию, по подтверждённым пивотам (без перерисовки), с
  фильтром силы.
- Currency Strength — 8 валют по силе из 28 пар, с предложением пары (сильная против
  слабой).
- Pair % Matrix — движение каждой пары в % по таймфреймам, цветом BUY/SELL/WAIT.
- Signal Grading A+/A/B/C — объединяет тренд + силу валют + Smart Money + риск в один
  вердикт «торговать / ждать» по символу, с указанием причин.
- Проактивные оповещения — всплывающее окно + звук, как только сетап достигает вашей
  оценки или цена входит в ключевую зону. Не нужно сидеть у экрана.
- Стрелки Buy/Sell на графике — несколько методов (MA / EMA / ADX / MACD), раздельно
  или консенсус.

=== SMART MONEY И ПОТОК ОРДЕРОВ ===
- Smart Money Concepts (мультитаймфрейм) — Order Blocks, структура рынка BOS/CHoCH (swing
  + внутренняя), Fair Value Gaps (с учётом частичного закрытия), ликвидность Equal
  High/Low, Breaker-блоки и зоны Premium/Discount/Equilibrium — с подписями значений
  (цена, размер, объём) и настраиваемой отработкой.
- Order Flow — лента Time & Sales + Cumulative Volume Delta (с флагом дивергенции) +
  дельта по барам + Footprint, плюс автоматический значок качества данных (реальный
  объём или тиковая оценка по символу) и вердикт ACTION одним взглядом: BUY / SELL / WAIT.
- Volume Profile — тиковый объём на каждой цене (POC + Value Area / VAH / VAL).
- MTF Candles — свечи старших ТФ боковой колонкой и фоном на графике (обычные или Heikin
  Ashi), с ценой и % по колонке.
- Sessions и ICT Killzones — диапазоны Азия / Лондон / Нью-Йорк (метки AMD), окна ICT
  killzone и линии ликвидности сессий, с авто-определением GMT брокера.
- Таймер закрытия свечи — обратный отсчёт до закрытия текущей свечи, мультитаймфрейм.

=== РИСК-КОКПИТ И ИСПОЛНЕНИЕ В ОДИН КЛИК ===
- Покупка / продажа в один клик с авто SL/TP.
- Авто-расчёт объёма по Риску % ИЛИ Риску $ (два зеркальных поля) или ручной лот.
- Live Risk:Reward (2 знака, от стопа).
- Панель счёта в реальном времени — баланс, средства, плавающий P/L, уровень маржи,
  дневной P/L и просадка.
- Жёсткие лимиты риска в коде — макс. лот, макс. позиции, макс. дневной убыток %, фильтр
  спреда, диалог подтверждения, горячие клавиши — кнопки гаснут при достижении лимита.
- Перетаскиваемые линии SL/TP на графике — тащите, чтобы изменить позицию; теги
  показывают P/L и RR.

=== УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ ===
- Частичное закрытие (25/50/75%), закрыть всё по символу, закрыть по типу
  (прибыль / убыток / buy / sell).
- Безубыток и трейлинг в 4 режимах: PIPS / ATR / MA / SAR.
- Hedge (открыть встречную) и Reverse (закрыть и развернуть).
- Отложенные ордера + OCO (Breakout или Fade, авто-отмена парной ноги).
- Multi-TP авто частичное закрытие (TP1 / TP2 / TP3).
- Корзина — закрыть ВСЕ сделки по суммарному $ профиту/убытку, плюс безубыток и трейлинг
  корзины по совокупному $.
- Скрытые / виртуальные SL/TP (анти стоп-хант) — стопы внутри советника, невидимы брокеру.

=== АВТО-ТРЕЙДЕР ПО ПРАВИЛАМ (опционально) ===
- Активируйте выбранные символы; EpsilonX торгует подтверждённые сигналы RSI-дивергенции.
- Три режима: Manual (только сигнал) - Semi (подтверждение в 1 клик) - Full (авто).
- Сложенные фильтры конфлюэнса — согласие старшего ТФ, Smart-Money order block, оценка
  сигнала и торговая сессия — избирательно, а не слепой робот.
- Стоп по структуре (за пивотом сигнала + ATR) и тейк по Risk:Reward, авто-безубыток и
  трейлинг, жёсткие лимиты, отдельный magic. По умолчанию — Manual.

=== ДНЕВНИК СДЕЛОК И АНАЛИТИКА ===
Каждая закрытая сделка авто-логируется: винрейт, профит-фактор, ожидание, R-кратность,
средний профит/убыток, макс. просадка, серии; кривая капитала, просадка, гистограммы
распределения R и P/L, тепловая карта месячного P&L и разбивки по
символу / часу / дню недели / сетапу. Скриншоты входа и выхода с разметкой, экспорт
CSV/HTML, часы отображаемого часового пояса и менеджер диска.

=== СОЗДАНО ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ ===
Современные перетаскиваемые модульные панели (показывайте только нужное), раскладка
сохраняется между перезапусками, подсказки на каждом элементе, брокеро-независимость
(авто-определение суффикса, напр. "EURUSD."). Без DLL. Безопасно в тестере стратегий.

=== СОВМЕСТИМОСТЬ И ЧЕСТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ===
- MetaTrader 5, любой тип счёта, hedging или netting.
- Работает на форексе, металлах (напр. XAUUSD), индексах и CFD на акции. Список символов
  — редактируемый ввод; для акций/металлов нужен брокер, который их предлагает.
  Недоступные символы показываются как "N/A".
- Рекомендуемые таймфреймы для сигналов: H1 и H4.
- EpsilonX — инструмент поддержки решений и исполнения. НЕ гарантирует прибыль; торговля
  сопряжена с риском. Скрытые/виртуальные стопы защищают только при работающем терминале
  — брокерский стоп всё равно рекомендуется.

Попробуйте бесплатное Demo в тестере стратегий перед покупкой. Вопросы? Напишите мне.
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Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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EpsilonX4
Saint Ellis
Эксперты
EpsilonX — универсальная торговая кабина для MetaTrader 4 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. EpsilonX превращает график MT4 в полноценное рабочее пространство на панелях: оцените весь рынок одним взглядом, ранжируйте сетапы по качеству, управляйте открытыми сделками в один клик и — только по вашему желанию — автоматизируйте входы по дивергенции. Всё размещено в аккуратных перетаскиваемых панелях на графи
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