EpsilonX — мультисимвольный торговый кокпит и авто-трейдер для MetaTrader 5

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Превратите один график в полноценный торговый командный центр. EpsilonX сканирует

десятки символов на всех таймфреймах, читает структуру Smart Money и реальный поток

ордеров, оценивает каждый сетап от A+ до C и позволяет торговать с дисциплинированной

риск-панели — в один клик или автоматически, с авто-трейдером по правилам, который

остаётся под вашим контролем.





Поддержка решений + исполнение, а не «чёрный ящик». Каждый сигнал прозрачный,

детерминированный и БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (подтверждается на закрытии бара). Решаете вы.





=== МУЛЬТИСИМВОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ===

- Trend Matrix / Technical Rating — тренд многих символов по M5/M15/H1/H4/D1 с одного

взгляда, оценка из 8 индикаторов (MA, EMA, ADX-DI, HH/HL, MACD, RSI, Stochastic, CCI)

в вердикт STRONG BUY...STRONG SELL, с % уверенности, согласием таймфреймов, делением

тренд/моментум и предупреждением о конфликте старших ТФ. Колонка оценки по символу.

- RSI Divergence Scanner — каждый символ x таймфрейм сканируется на обычную (разворот) и

скрытую (продолжение) дивергенцию, по подтверждённым пивотам (без перерисовки), с

фильтром силы.

- Currency Strength — 8 валют по силе из 28 пар, с предложением пары (сильная против

слабой).

- Pair % Matrix — движение каждой пары в % по таймфреймам, цветом BUY/SELL/WAIT.

- Signal Grading A+/A/B/C — объединяет тренд + силу валют + Smart Money + риск в один

вердикт «торговать / ждать» по символу, с указанием причин.

- Проактивные оповещения — всплывающее окно + звук, как только сетап достигает вашей

оценки или цена входит в ключевую зону. Не нужно сидеть у экрана.

- Стрелки Buy/Sell на графике — несколько методов (MA / EMA / ADX / MACD), раздельно

или консенсус.





=== SMART MONEY И ПОТОК ОРДЕРОВ ===

- Smart Money Concepts (мультитаймфрейм) — Order Blocks, структура рынка BOS/CHoCH (swing

+ внутренняя), Fair Value Gaps (с учётом частичного закрытия), ликвидность Equal

High/Low, Breaker-блоки и зоны Premium/Discount/Equilibrium — с подписями значений

(цена, размер, объём) и настраиваемой отработкой.

- Order Flow — лента Time & Sales + Cumulative Volume Delta (с флагом дивергенции) +

дельта по барам + Footprint, плюс автоматический значок качества данных (реальный

объём или тиковая оценка по символу) и вердикт ACTION одним взглядом: BUY / SELL / WAIT.

- Volume Profile — тиковый объём на каждой цене (POC + Value Area / VAH / VAL).

- MTF Candles — свечи старших ТФ боковой колонкой и фоном на графике (обычные или Heikin

Ashi), с ценой и % по колонке.

- Sessions и ICT Killzones — диапазоны Азия / Лондон / Нью-Йорк (метки AMD), окна ICT

killzone и линии ликвидности сессий, с авто-определением GMT брокера.

- Таймер закрытия свечи — обратный отсчёт до закрытия текущей свечи, мультитаймфрейм.





=== РИСК-КОКПИТ И ИСПОЛНЕНИЕ В ОДИН КЛИК ===

- Покупка / продажа в один клик с авто SL/TP.

- Авто-расчёт объёма по Риску % ИЛИ Риску $ (два зеркальных поля) или ручной лот.

- Live Risk:Reward (2 знака, от стопа).

- Панель счёта в реальном времени — баланс, средства, плавающий P/L, уровень маржи,

дневной P/L и просадка.

- Жёсткие лимиты риска в коде — макс. лот, макс. позиции, макс. дневной убыток %, фильтр

спреда, диалог подтверждения, горячие клавиши — кнопки гаснут при достижении лимита.

- Перетаскиваемые линии SL/TP на графике — тащите, чтобы изменить позицию; теги

показывают P/L и RR.





=== УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ ===

- Частичное закрытие (25/50/75%), закрыть всё по символу, закрыть по типу

(прибыль / убыток / buy / sell).

- Безубыток и трейлинг в 4 режимах: PIPS / ATR / MA / SAR.

- Hedge (открыть встречную) и Reverse (закрыть и развернуть).

- Отложенные ордера + OCO (Breakout или Fade, авто-отмена парной ноги).

- Multi-TP авто частичное закрытие (TP1 / TP2 / TP3).

- Корзина — закрыть ВСЕ сделки по суммарному $ профиту/убытку, плюс безубыток и трейлинг

корзины по совокупному $.

- Скрытые / виртуальные SL/TP (анти стоп-хант) — стопы внутри советника, невидимы брокеру.





=== АВТО-ТРЕЙДЕР ПО ПРАВИЛАМ (опционально) ===

- Активируйте выбранные символы; EpsilonX торгует подтверждённые сигналы RSI-дивергенции.

- Три режима: Manual (только сигнал) - Semi (подтверждение в 1 клик) - Full (авто).

- Сложенные фильтры конфлюэнса — согласие старшего ТФ, Smart-Money order block, оценка

сигнала и торговая сессия — избирательно, а не слепой робот.

- Стоп по структуре (за пивотом сигнала + ATR) и тейк по Risk:Reward, авто-безубыток и

трейлинг, жёсткие лимиты, отдельный magic. По умолчанию — Manual.





=== ДНЕВНИК СДЕЛОК И АНАЛИТИКА ===

Каждая закрытая сделка авто-логируется: винрейт, профит-фактор, ожидание, R-кратность,

средний профит/убыток, макс. просадка, серии; кривая капитала, просадка, гистограммы

распределения R и P/L, тепловая карта месячного P&L и разбивки по

символу / часу / дню недели / сетапу. Скриншоты входа и выхода с разметкой, экспорт

CSV/HTML, часы отображаемого часового пояса и менеджер диска.





=== СОЗДАНО ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ ===

Современные перетаскиваемые модульные панели (показывайте только нужное), раскладка

сохраняется между перезапусками, подсказки на каждом элементе, брокеро-независимость

(авто-определение суффикса, напр. "EURUSD."). Без DLL. Безопасно в тестере стратегий.





=== СОВМЕСТИМОСТЬ И ЧЕСТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ===

- MetaTrader 5, любой тип счёта, hedging или netting.

- Работает на форексе, металлах (напр. XAUUSD), индексах и CFD на акции. Список символов

— редактируемый ввод; для акций/металлов нужен брокер, который их предлагает.

Недоступные символы показываются как "N/A".

- Рекомендуемые таймфреймы для сигналов: H1 и H4.

- EpsilonX — инструмент поддержки решений и исполнения. НЕ гарантирует прибыль; торговля

сопряжена с риском. Скрытые/виртуальные стопы защищают только при работающем терминале

— брокерский стоп всё равно рекомендуется.





Попробуйте бесплатное Demo в тестере стратегий перед покупкой. Вопросы? Напишите мне.