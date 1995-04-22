EpsilonX — MetaTrader 5 多品种决策驾驶舱与自动交易系统

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把一张图表变成完整的交易指挥中心。EpsilonX 在所有周期上扫描数十个品种，解读 Smart Money

结构与实时订单流，为每个机会评级 A+ 到 C，并让您从一个有纪律的风险面板执行交易——一键下单，

或由您始终掌控的规则化自动交易系统代为执行。





决策支持 + 执行，而非黑箱。每个信号都透明、确定、且不重绘（在K线收盘时确认）。决定权始终在您。





=== 多品种分析 ===

- Trend Matrix / Technical Rating — 一眼看清多个品种在 M5/M15/H1/H4/D1 的趋势，由 8 个指标

（MA、EMA、ADX-DI、HH/HL、MACD、RSI、Stochastic、CCI）综合为 STRONG BUY...STRONG SELL 评定，

含置信度 %、周期一致性、趋势/动能对比，以及高周期冲突警告。每个品种一列评级。

- RSI Divergence Scanner — 扫描每个品种×周期的常规（反转）和隐藏（延续）背离，基于已确认的枢轴点

（不重绘），并带强度过滤。

- Currency Strength — 由 28 个货币对计算 8 种货币强弱排序，并给出建议货币对（最强对最弱）。

- Pair % Matrix — 每个货币对在各周期的 % 涨跌，以 BUY/SELL/WAIT 颜色标注。

- Signal Grading A+/A/B/C — 将趋势汇合 + 货币强度 + Smart Money + 风险融合为每个品种一个

"可交易 / 等待" 评级，并显示理由。

- 主动提醒 — 当机会达到您设定的评级、或价格进入关键区域时，弹窗 + 声音提醒。无需盯盘。

- 图表买卖箭头 — 多方法（MA / EMA / ADX / MACD），单独或共识。





=== SMART MONEY 与订单流 ===

- Smart Money Concepts（多周期）— Order Block、BOS/CHoCH 市场结构（摆动 + 内部）、Fair Value

Gap（含部分回补跟踪）、Equal High/Low 流动性、Breaker block，以及 Premium/Discount/Equilibrium

区域——带数值标签（价格、大小、成交量）和可配置的回补处理。

- Order Flow — Time & Sales 成交明细 + Cumulative Volume Delta（含背离标记）+ 每根K线 delta +

Footprint，并带自动数据质量标识（按品种判断真实成交量或 tick 估算）与一眼可见的 ACTION 结论：

BUY / SELL / WAIT。

- Volume Profile — 每个价位的 tick 成交量（POC + 价值区 / VAH / VAL）。

- MTF Candles — 高周期K线以侧栏堆叠和图表背景显示（原始或 Heikin Ashi），每列含实时价格与 %。

- Sessions 与 ICT Killzones — 亚洲 / 伦敦 / 纽约 区间框（AMD 标签）、ICT killzone 时段和盘口

流动性线，自动识别经纪商 GMT。

- K线收盘倒计时 — 图表上显示当前K线收盘倒计时，多周期。





=== 风险驾驶舱与一键执行 ===

- 一键买 / 卖，自动附加 SL/TP。

- 按 风险 % 或 风险 $ 自动计算手数（两个镜像字段），或手动手数。

- 实时盈亏比 Risk:Reward（2 位小数，以止损为基准）。

- 实时账户面板 — 余额、净值、浮动盈亏、保证金水平、当日盈亏与回撤。

- 代码内硬性风险限制 — 单笔最大手数、最大持仓数、最大日亏损 %、点差过滤、确认对话框、快捷键

——触及限制时按钮变灰。让您无法手滑越界。

- 可拖动的图表 SL/TP 线 — 拖动即修改持仓；标签显示盈亏与盈亏比。





=== 交易管理 ===

- 部分平仓（25/50/75%）、按品种全平、按类型平仓（盈利 / 亏损 / 买 / 卖）。

- 保本与移动止损，4 种模式：PIPS / ATR / MA / SAR。

- 对冲（开反向）与反手（平仓并反向）。

- 挂单 + OCO（Breakout 或 Fade 双向，自动撤销另一腿）。

- Multi-TP 自动分批止盈（TP1 / TP2 / TP3）。

- 篮子管理 — 按总 $ 盈亏一键平掉所有交易，含篮子保本与按总 $ 移动止损。

- 隐藏 / 虚拟 SL/TP（反猎杀止损）— 止损保存在 EA 内，经纪商看不到，触发时由 EA 平仓。





=== 规则化自动交易（可选）===

- 选择要交易的品种；EpsilonX 为您交易已确认的 RSI 背离信号。

- 三种模式：Manual（仅提醒）- Semi（一键确认）- Full（自动执行）。

- 叠加汇合过滤 — 高周期趋势一致、Smart-Money order block、信号评级、交易时段——精选而非盲目机器人。

- 基于结构的止损（信号枢轴点之后 + ATR）和盈亏比止盈，自动保本与移动止损，硬性风险上限，专用

magic。默认 = Manual。





=== 交易日志与分析 ===

每笔平仓自动记录：胜率、盈利因子、期望值、R 倍数、平均盈/亏、最大回撤、连胜连败；资金曲线、

水下回撤、R 与盈亏分布直方图、月度盈亏日历热力图，以及按 品种 / 小时 / 星期 / 形态 的细分。

入场出场截图含图表标注、CSV/HTML 导出、显示时区时钟与磁盘管理。





=== 为实战而生 ===

现代卡片式可拖动模块面板（只显示您要的），布局在重启后保留，每个控件都有悬停提示，经纪商无关

（自动识别后缀，如 "EURUSD."）。无 DLL。在策略测试器中安全运行。





=== 兼容性与诚实说明 ===

- MetaTrader 5，任意账户类型，hedging 或 netting。

- 适用于外汇、金属（如 XAUUSD）、指数和股票 CFD。品种列表为可编辑输入；股票/金属需要提供它们的

经纪商。经纪商没有的品种显示为 "N/A"。

- 信号建议周期：H1 与 H4。

- EpsilonX 是决策支持与执行工具，不保证盈利；交易有风险。隐藏/虚拟止损仅在终端运行时有效——

仍建议设置经纪商端止损。





购买前请在策略测试器中试用免费 Demo。有问题请给我留言。