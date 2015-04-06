EpsilonX4

EpsilonX — универсальная торговая кабина для MetaTrader 4

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.


EpsilonX превращает график MT4 в полноценное рабочее пространство на панелях: оцените весь рынок одним взглядом, ранжируйте сетапы по качеству, управляйте открытыми сделками в один клик и — только по вашему желанию — автоматизируйте входы по дивергенции. Всё размещено в аккуратных перетаскиваемых панелях на графике, которые запоминают своё положение.

Безопасно по умолчанию: сразу после установки EpsilonX НЕ открывает сделок. Любое автоматическое действие включается вручную и полностью под вашим контролем.

— РЕДАКЦИИ —
• Lite (бесплатно): мультитаймфреймовая матрица тренда + стрелки покупки/продажи на графике.
• Pro: полная кабина, описанная ниже.

— КАБИНА (PRO) —
• Матрица тренда: тренд по каждому символу на M5–D1, со смещением с весом старших таймфреймов, понятной оценкой (Strong Buy … Strong Sell), процентом уверенности и консенсусом из 8 индикаторов (MA, EMA, ADX, MACD, HH/HL, RSI, Stochastic, CCI). Наведите курсор на ячейку, чтобы увидеть полную разбивку голосов.
• Матрица Pair %: движение каждой пары по таймфреймам — с одного взгляда.
• Сила валют: 8 валют, ранжированные по 28 парам, плюс сетапы с наибольшим преимуществом.
• Оценка сигналов + оповещения: сетапы A+/A/B/C, объединяющие тренд, силу валют, конфлюэнс Smart Money и фильтр риска. Всплывающие и звуковые оповещения.
• Кабина риска: автоматический расчёт лота по риску; в один клик BUY / SELL / закрыть / безубыток / трейлинг / хедж / разворот; частичное закрытие (25/50/75%); закрытие по прибыли / убытку / покупкам / продажам; скрытые (виртуальные, под управлением советника) SL/TP; перетаскиваемые линии SL/TP с показом отношения прибыль:риск и P/L в реальном времени.
• Панель символов: создайте собственный список прямо на графике — поиск по символам брокера, добавление/удаление одним кликом, со счётчиком и проверкой доступности. Список сохраняется и переживает перезапуск.
• Отложенные ордера и OCO; авто-управление (частичная фиксация Multi-TP + закрытие корзины по сумме $); торговый дневник (CSV) с полной статистикой (винрейт, профит-фактор, матожидание, средний R, макс. просадка, серии); аналитика (кривая капитала, просадка, распределения R и P/L, помесячный календарь P/L, экспорт CSV + HTML); автоматические скриншоты входа и выхода со встроенным инструментом разметки поверх изображения.

— ПРОДВИНУТЫЕ МОДУЛИ —
• Таймер закрытия свечи — обратный отсчёт на графике.
• Сессии и Killzone — Азия / Лондон / Нью-Йорк (Accumulation–Manipulation–Distribution) + ICT killzones + линии ликвидности сессий (заданы в GMT, переведены во время брокера, смещение определяется автоматически).
• Свечи мультитаймфрейма — последние N свечей каждого старшего таймфрейма, с опциональным наложением на график.
• Профиль объёма — POC + зона стоимости (Value Area).
• Order Blocks / Smart Money Concepts — зоны ордер-блоков, структура BOS / CHoCH, Fair Value Gaps, равные максимумы/минимумы, breaker-блоки, Premium / Discount.
• Матрица дивергенций RSI — обычные (разворот) + скрытые (продолжение), по каждому символу на M5–D1.
• Авто-трейдер дивергенций — Manual (только оповещение) / Semi (подтверждение в 1 клик) / Full-auto. Фильтры конфлюэнса (тренд старшего ТФ, ордер-блок, оценка сигнала, торговая сессия), стоп-лосс по структуре, цель по прибыль:риск и автоматический безубыток / трейлинг. Использует собственный magic number и независимый процент риска.
• Order Flow — спарклайн накопленной дельты объёма (CVD), дельта по каждой свече, дивергенция цена/CVD и вердикт ACTION одним взглядом (BUY / SELL / WAIT).

— ЧЕСТНО ПО ЗАМЫСЛУ —
В MT4 нет настоящего биржевого объёма и ленты сделок, поэтому модуль Order Flow — это прозрачная оценка на уровне свечей (всегда с пометкой «~TICK») и никогда не выдаётся за реальный объём. Торговый дневник использует надёжное хранилище CSV, поскольку в MT4 нет базы данных. Ничего не подделывается и не скрывается.

— РАБОТАЕТ С ЛЮБЫМ БРОКЕРОМ —
Символы автоматически сопоставляются с наименованиями вашего брокера, учитывая суффиксы и префиксы (например ".m", ".x" или CFD на акции с префиксом "#"). Используйте встроенный список, ваш Market Watch или собственный список из панели символов.

— ТРЕБОВАНИЯ —
• MetaTrader 4 (рекомендуется свежая сборка).
• Любой тип счёта, любой символ, любой таймфрейм.
• Каждый модуль настраивается заранее через входные параметры; все панели перетаскиваются и запоминают своё расположение для каждого графика.

— ВАЖНО —
EpsilonX — инструмент поддержки решений и управления сделками. Опциональный авто-трейдер исполняет правила, которые задаёте ВЫ, — это не гарантия прибыли «поставил и забыл». Торговля сопряжена с риском. Сначала протестируйте на демо-счёте и используйте разумные настройки риска.

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5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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Saint Ellis
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EpsilonX — мультисимвольный торговый кокпит и авто-трейдер для MetaTrader 5 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Превратите один график в полноценный торговый командный центр. EpsilonX сканирует десятки символов на всех таймфреймах, читает структуру Smart Money и реальный поток ордеров, оценивает каждый сетап от A+ до C и позволяет торговать с дисциплинированной риск-панели — в один клик или автоматически,
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