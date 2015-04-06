EpsilonX — универсальная торговая кабина для MetaTrader 4

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EpsilonX превращает график MT4 в полноценное рабочее пространство на панелях: оцените весь рынок одним взглядом, ранжируйте сетапы по качеству, управляйте открытыми сделками в один клик и — только по вашему желанию — автоматизируйте входы по дивергенции. Всё размещено в аккуратных перетаскиваемых панелях на графике, которые запоминают своё положение.





Безопасно по умолчанию: сразу после установки EpsilonX НЕ открывает сделок. Любое автоматическое действие включается вручную и полностью под вашим контролем.





— РЕДАКЦИИ —

• Lite (бесплатно): мультитаймфреймовая матрица тренда + стрелки покупки/продажи на графике.

• Pro: полная кабина, описанная ниже.





— КАБИНА (PRO) —

• Матрица тренда: тренд по каждому символу на M5–D1, со смещением с весом старших таймфреймов, понятной оценкой (Strong Buy … Strong Sell), процентом уверенности и консенсусом из 8 индикаторов (MA, EMA, ADX, MACD, HH/HL, RSI, Stochastic, CCI). Наведите курсор на ячейку, чтобы увидеть полную разбивку голосов.

• Матрица Pair %: движение каждой пары по таймфреймам — с одного взгляда.

• Сила валют: 8 валют, ранжированные по 28 парам, плюс сетапы с наибольшим преимуществом.

• Оценка сигналов + оповещения: сетапы A+/A/B/C, объединяющие тренд, силу валют, конфлюэнс Smart Money и фильтр риска. Всплывающие и звуковые оповещения.

• Кабина риска: автоматический расчёт лота по риску; в один клик BUY / SELL / закрыть / безубыток / трейлинг / хедж / разворот; частичное закрытие (25/50/75%); закрытие по прибыли / убытку / покупкам / продажам; скрытые (виртуальные, под управлением советника) SL/TP; перетаскиваемые линии SL/TP с показом отношения прибыль:риск и P/L в реальном времени.

• Панель символов: создайте собственный список прямо на графике — поиск по символам брокера, добавление/удаление одним кликом, со счётчиком и проверкой доступности. Список сохраняется и переживает перезапуск.

• Отложенные ордера и OCO; авто-управление (частичная фиксация Multi-TP + закрытие корзины по сумме $); торговый дневник (CSV) с полной статистикой (винрейт, профит-фактор, матожидание, средний R, макс. просадка, серии); аналитика (кривая капитала, просадка, распределения R и P/L, помесячный календарь P/L, экспорт CSV + HTML); автоматические скриншоты входа и выхода со встроенным инструментом разметки поверх изображения.





— ПРОДВИНУТЫЕ МОДУЛИ —

• Таймер закрытия свечи — обратный отсчёт на графике.

• Сессии и Killzone — Азия / Лондон / Нью-Йорк (Accumulation–Manipulation–Distribution) + ICT killzones + линии ликвидности сессий (заданы в GMT, переведены во время брокера, смещение определяется автоматически).

• Свечи мультитаймфрейма — последние N свечей каждого старшего таймфрейма, с опциональным наложением на график.

• Профиль объёма — POC + зона стоимости (Value Area).

• Order Blocks / Smart Money Concepts — зоны ордер-блоков, структура BOS / CHoCH, Fair Value Gaps, равные максимумы/минимумы, breaker-блоки, Premium / Discount.

• Матрица дивергенций RSI — обычные (разворот) + скрытые (продолжение), по каждому символу на M5–D1.

• Авто-трейдер дивергенций — Manual (только оповещение) / Semi (подтверждение в 1 клик) / Full-auto. Фильтры конфлюэнса (тренд старшего ТФ, ордер-блок, оценка сигнала, торговая сессия), стоп-лосс по структуре, цель по прибыль:риск и автоматический безубыток / трейлинг. Использует собственный magic number и независимый процент риска.

• Order Flow — спарклайн накопленной дельты объёма (CVD), дельта по каждой свече, дивергенция цена/CVD и вердикт ACTION одним взглядом (BUY / SELL / WAIT).





— ЧЕСТНО ПО ЗАМЫСЛУ —

В MT4 нет настоящего биржевого объёма и ленты сделок, поэтому модуль Order Flow — это прозрачная оценка на уровне свечей (всегда с пометкой «~TICK») и никогда не выдаётся за реальный объём. Торговый дневник использует надёжное хранилище CSV, поскольку в MT4 нет базы данных. Ничего не подделывается и не скрывается.





— РАБОТАЕТ С ЛЮБЫМ БРОКЕРОМ —

Символы автоматически сопоставляются с наименованиями вашего брокера, учитывая суффиксы и префиксы (например ".m", ".x" или CFD на акции с префиксом "#"). Используйте встроенный список, ваш Market Watch или собственный список из панели символов.





— ТРЕБОВАНИЯ —

• MetaTrader 4 (рекомендуется свежая сборка).

• Любой тип счёта, любой символ, любой таймфрейм.

• Каждый модуль настраивается заранее через входные параметры; все панели перетаскиваются и запоминают своё расположение для каждого графика.





— ВАЖНО —

EpsilonX — инструмент поддержки решений и управления сделками. Опциональный авто-трейдер исполняет правила, которые задаёте ВЫ, — это не гарантия прибыли «поставил и забыл». Торговля сопряжена с риском. Сначала протестируйте на демо-счёте и используйте разумные настройки риска.



