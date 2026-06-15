Alex EA mt5

Советник Alex Expert Advisor построен на основе индикатора Vertex, запатентованного инструмента, предназначенного для выявления потенциальных разворотов тренда. Торговые сигналы генерируются, когда базовый осциллятор достигает условий перекупленности или перепроданности и подтверждает сигнал пересечения или разворота.

Этот продвинутый многосигнальный советник объединяет анализ тренда, оценку импульса и точное определение времени входа в единую интуитивно понятную торговую систему. Автоматически отфильтровывая слабые рыночные условия и фокусируясь на высоковероятных торговых возможностях, он стремится обеспечить большую ясность, согласованность и уверенность в исполнении сделок в широком диапазоне рыночных условий.

Индикатор Vertex, уже встроенный в советник, уникальным образом сочетает в себе краткосрочные и долгосрочные данные о тренде для генерации надежных сигналов на покупку и продажу, позволяющих с повышенной точностью выявлять возможности.

Советник следует стратегии мартингейла и может применяться ко всем валютным парам и торгуемым инструментам; однако он продемонстрировал особенно сильные результаты на XAUUSD (золото), особенно на таймфрейме M15, где присутствуют условия устойчивого тренда.