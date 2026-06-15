Alex EA mt5
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Советник следует стратегии мартингейла и может применяться ко всем валютным парам и торгуемым инструментам; однако он продемонстрировал особенно сильные результаты на XAUUSD (золото), особенно на таймфрейме M15, где присутствуют условия устойчивого тренда.
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Настройки и мануал здесь
ПАРАМЕТРЫ
- Open new series – true/false - начало новой серии заказов
- Trade Buy - разрешить EA покупать
- Trade Sell - разрешить ЕА продавать
- Trade zone untested - настройки индикатора поддержки и сопротивления
- Trade zone verified - настройки индикатора поддержки и сопротивления
- Trade zone turncoat - настройки индикатора поддержки и сопротивления
- Support manual orders – true/false –разрешить EA контролировать ручные заказы
- Use hedge -Разрешить советнику торговать в обоих направлениях: купить и продать
- Max Orders – максимально допустимое количество заказов
- Order Comment –описание имени системы
- Start lots –минимальный стартовый лот
- Use Money Management – true/false - использование автоматического расчета лота верно или неверно
- Autolot. Free margin for each 0.01 lot - размер свободной маржи для открытия каждых 0,01 лота
- Lot multiplier –множитель лота для следующих заказов
- Max lot –максимально допустимый размер лота
- Real TP points (0 – not use) –реальный ТО, брокер может его увидеть - в пунктах
- Virtual TP points (0 – not use) –виртуальный ТП, брокер его не видит – в пунктах
- Real SL points (0 – not use) –реальный SL, брокер его видит - в пунктах
- Virtual SL points (0 – not use) –виртуальный SL, брокер его не видит – в пунктах
- Use Real Trail (false: virtual) true/false –использование реального следа, если настоящий брокер может видеть, если ложный брокер не может видеть
- Trail Start points (0 – not use) – Сколько пунктов прибыли требуется, чтобы начать срабатывание трейлинг-стопа? (0 = трейлинг-стоп)
- Trail Step points –после активации трейлинга стоп-лосс перемещается каждые X пунктов по мере роста цены
- Close from reverse signal – true/false – если true, советник закроется, если сигнал/тренд изменится
- Max spread (0 – not use) – максимально допустимый спред
- Start Hour –час, в который должен запуститься EA согласно данным брокерского рыночного обзора
- End Hour -час, когда советник должен закончить работу согласно данным брокерского рыночного обзора
- DD Reduction Algoritm -Алгоритм снижения просадки, при котором последний ордер с прибылью будет закрыт вместе с первым ордером.
- Number order for DD Reduction Algoritm -с какого заказа активируется алгоритм сокращения просадки.
- Percent profit for DD Reduction Algoritm -процент прибыли при закрытии ордеров в режиме сокращения просадки.
- Draw on-off – true/false –Показывать метки прибыли на графике или нет
- Next is font settings - Далее идут настройки шрифта.
- Pause between orders (min 0 – not use) – количество минут для паузы между заказами
- TF Indicator - временной интервал индикатора
- Magic -это специальный номер, который ЕА присваивает своим заказам
- Next is Vertex indicator settings - Далее настройки индикатора Vertex.
- Fix distance -фиксированное расстояние между ордерами в пунктах
- Order dinamic distance - в каком порядке будет применяться динамическое расстояние.
- Dinamic distance start -начальное значение динамического расстояния в точках
- Distance multiplier -динамический множитель расстояния
- Next: Panel Parameters - Далее: Параметры панели
I've been using this EA for a while, and I'm very impressed with its performance. The accuracy is consistently high, and it does a great job of identifying quality trading opportunities while avoiding unnecessary trades. The setup is straightforward, and it's easy to customize according to different trading styles and risk preferences. I also appreciate its stability and reliability during live trading. Overall, this EA is practical, efficient, and suitable for both beginners and experienced traders. It's definitely one of the best EAs I've used, and I highly recommend it to anyone looking for a dependable automated trading solution.