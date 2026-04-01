Sweet Dreams mt5

EA Sweet Dreams Vasiliy Strukov 5 (1) Эксперты

EA Sweet Dreams — это торговая система, основанная на следовании за трендом и использующая мой собственный индикатор. Она построена по принципу мартингейла. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако он особенно хорошо работает на инструментах с сильным трендом, таких как XAUUSD на таймфрейме M15. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения персонального бонуса! Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пож