Mirror EA mt5
- Эксперты
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 3 августа 2026
- Активации: 5
Стратегия разработана для уменьшения количества ложных сигналов, требуя согласования тренда и импульса перед открытием позиции. Ее настраиваемые параметры позволяют оптимизировать ее для различных финансовых инструментов и таймфреймов, сохраняя при этом стабильность исполнения. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако он особенно хорошо работает на инструментах с сильным трендом, таких как XAUUSD на таймфрейме M15. Это советник типа мартингейл/сетка.
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Настройки и мануал здесь
ПАРАМЕТРЫ
- Open new series – true/false - начало новой серии заказов
- Trade Buy - разрешить EA покупать
- Trade Sell - разрешить ЕА продавать
- Настройки индикаторов поддержки и сопротивления (оставить по умолчанию)
- Support manual orders – true/false –разрешить EA контролировать ручные заказы
- Use hedge -Разрешить советнику торговать в обоих направлениях: купить и продать
- Max Orders – максимально допустимое количество заказов
- Order Comment –описание имени системы
- Start lots –минимальный стартовый лот
- Use Money Management – true/false - использование автоматического расчета лота верно или неверно
- Autolot. Free margin for each 0.01 lot - размер свободной маржи для открытия каждых 0,01 лота
- Lot multiplier –множитель лота для следующих заказов
- Max lot –максимально допустимый размер лота
- Real TP points (0 – not use) –реальный ТО, брокер может его увидеть - в пунктах
- Virtual TP points (0 – not use) –виртуальный ТП, брокер его не видит – в пунктах
- Real SL points (0 – not use) –реальный SL, брокер его видит - в пунктах
- Virtual SL points (0 – not use) –виртуальный SL, брокер его не видит – в пунктах
- Процент стоп-лосса (0 – не используется) – процент стоп-лосса
- Use Real Trail (false: virtual) true/false –использование реального следа, если настоящий брокер может видеть, если ложный брокер не может видеть
- Trail Start points (0 – not use) – Сколько пунктов прибыли требуется, чтобы начать срабатывание трейлинг-стопа? (0 = трейлинг-стоп)
- Trail Step points –после активации трейлинга стоп-лосс перемещается каждые X пунктов по мере роста цены
- Close from reverse signal – true/false – если true, советник закроется, если сигнал/тренд изменится
- Max spread (0 – not use) – максимально допустимый спред
- Start Hour –час, в который должен запуститься EA согласно данным брокерского рыночного обзора
- End Hour -час, когда советник должен закончить работу согласно данным брокерского рыночного обзора
- DD Reduction Algoritm -Алгоритм снижения просадки, при котором последний ордер с прибылью будет закрыт вместе с первым ордером.
- Number order for DD Reduction Algoritm -с какого заказа активируется алгоритм сокращения просадки.
- Percent profit for DD Reduction Algoritm -процент прибыли при закрытии ордеров в режиме сокращения просадки.
- Draw on-off – true/false –Показывать метки прибыли на графике или нет
- Next is font settings - Далее идут настройки шрифта.
- Pause between orders (min 0 – not use) – количество минут для паузы между заказами
- Magic -это специальный номер, который ЕА присваивает своим заказам
- Fix distance -фиксированное расстояние между ордерами в пунктах
- Order dinamic distance - в каком порядке будет применяться динамическое расстояние.
- Dinamic distance start -начальное значение динамического расстояния в точках
- Distance multiplier -динамический множитель расстояния
- Next: Panel Parameters - Далее: Параметры панели