Mirror EA mt5

Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий перекупленности или перепроданности. Советник будет продавать ниже MA, когда индикатор показывает красный цвет, и покупать выше MA, когда индикатор показывает зеленый цвет.

Стратегия разработана для уменьшения количества ложных сигналов, требуя согласования тренда и импульса перед открытием позиции. Ее настраиваемые параметры позволяют оптимизировать ее для различных финансовых инструментов и таймфреймов, сохраняя при этом стабильность исполнения. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако он особенно хорошо работает на инструментах с сильным трендом, таких как XAUUSD на таймфрейме M15. Это советник типа мартингейл/сетка.

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Настройки и мануал здесь

 ПАРАМЕТРЫ

  • Open new series – true/false - начало новой серии заказов
  • Trade Buy - разрешить EA покупать
  • Trade Sell - разрешить ЕА продавать
  • Настройки индикаторов поддержки и сопротивления (оставить по умолчанию)
  • Support manual orders – true/false –разрешить EA контролировать ручные заказы
  • Use hedge -Разрешить советнику торговать в обоих направлениях: купить и продать
  • Max Orders – максимально допустимое количество заказов
  • Order Comment –описание имени системы
  • Start lots –минимальный стартовый лот
  • Use Money Management – true/false -  использование автоматического расчета лота верно или неверно
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - размер свободной маржи для открытия каждых 0,01 лота
  • Lot multiplier –множитель лота для следующих заказов
  • Max lot –максимально допустимый размер лота
  • Real TP points (0 – not use) –реальный ТО, брокер может его увидеть - в пунктах
  • Virtual TP points (0 – not use) –виртуальный ТП, брокер его не видит – в пунктах
  • Real SL points (0 – not use) –реальный SL, брокер его видит - в пунктах
  • Virtual SL points (0 – not use) –виртуальный SL, брокер его не видит – в пунктах
  • Процент стоп-лосса (0 – не используется) – процент стоп-лосса
  • Use Real Trail (false: virtual) true/false –использование реального следа, если настоящий брокер может видеть, если ложный брокер не может видеть
  • Trail Start points (0 – not use) – Сколько пунктов прибыли требуется, чтобы начать срабатывание трейлинг-стопа? (0 = трейлинг-стоп)
  • Trail Step points –после активации трейлинга стоп-лосс перемещается каждые X пунктов по мере роста цены
  • Close from reverse signal – true/false – если true, советник закроется, если сигнал/тренд изменится
  • Max spread (0 – not use) – максимально допустимый спред
  • Start Hour –час, в который должен запуститься EA согласно данным брокерского рыночного обзора
  • End Hour -час, когда советник должен закончить работу согласно данным брокерского рыночного обзора
  • DD Reduction Algoritm -Алгоритм снижения просадки, при котором последний ордер с прибылью будет закрыт вместе с первым ордером.
  • Number order for DD Reduction Algoritm -с какого заказа активируется алгоритм сокращения просадки.
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm -процент прибыли при закрытии ордеров в режиме сокращения просадки.
  • Draw on-off – true/false –Показывать метки прибыли на графике или нет
  • Next is font settings - Далее идут настройки шрифта.
  • Pause between orders (min 0 – not use) – количество минут для паузы между заказами
  • Magic -это специальный номер, который ЕА присваивает своим заказам
  • Fix distance -фиксированное расстояние между ордерами в пунктах
  • Order dinamic distance - в каком порядке будет применяться динамическое расстояние.
  • Dinamic distance start -начальное значение динамического расстояния в точках
  • Distance multiplier -динамический множитель расстояния
  • Next:  Panel Parameters - Далее: Параметры панели

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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.7 (687)
Эксперты
EA Gold Stuff mt5 - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f mt5 , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Для советника требуется хеджинговый тип счета  Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!  Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и ман
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
4.66 (38)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Sweet Dreams mt5
Vasiliy Strukov
5 (4)
Эксперты
EA Sweet Dreams — это торговая система, основанная на следовании за трендом и использующая мой собственный индикатор. Она построена по принципу мартингейла. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако он особенно хорошо работает на инструментах с сильным трендом, таких как XAUUSD на таймфрейме M15. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пож
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
Alex EA mt5
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Советник Alex Expert Advisor построен на основе индикатора Vertex, запатентованного инструмента, предназначенного для выявления потенциальных разворотов тренда. Торговые сигналы генерируются, когда базовый осциллятор достигает условий перекупленности или перепроданности и подтверждает сигнал пересечения или разворота. Этот продвинутый многосигнальный советник объединяет анализ тренда, оценку импульса и точное определение времени входа в единую интуитивно понятную торговую систему. Автоматически
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.9 (192)
Индикаторы
Gold Stuff mt5 - трендовый индикатор, разработанный специально для золота, также может использоваться на любых финансовых инструментах. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Рекомендуемый тайм-фрейм H1.  Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь ПАРАМЕТРЫ Draw Arrow -   вкл.выкл. отрисовку стрелок на графике. Al
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (264)
Индикаторы
Gold Stuff - трендовый индикатор, разработанный специально для золота, также может использоваться на любых финансовых инструментах. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Рекомендуемый тайм-фрейм H1.  По данному индикатору написан советник EA Gold Stuff, Вы можете найти его в моем профиле. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!  Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки
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Vasiliy Strukov
4.33 (12)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
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5 (1)
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EA Sweet Dreams — это торговая система, основанная на следовании за трендом и использующая мой собственный индикатор. Она построена по принципу мартингейла. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако он особенно хорошо работает на инструментах с сильным трендом, таких как XAUUSD на таймфрейме M15. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пож
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Vasiliy Strukov
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Советник Alex Expert Advisor построен на основе индикатора Vertex, запатентованного инструмента, предназначенного для выявления потенциальных разворотов тренда. Торговые сигналы генерируются, когда базовый осциллятор достигает условий перекупленности или перепроданности и подтверждает сигнал пересечения или разворота. Этот продвинутый многосигнальный советник объединяет анализ тренда, оценку импульса и точное определение времени входа в единую интуитивно понятную торговую систему. Автоматически
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