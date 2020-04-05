NeuroSphere - усовершенствованная торговая система, на база искусственного интеллекта



NeuroSphere — это профессиональная, полностью автоматизированная торговая система институционального уровня, построенная на базе легкого и высокоскоростного движка нейронной сети. NeuroSphere опирается на строгое математическое преимущество, прогностические фильтры на базе ИИ и точное исполнение. Встроенный автономный риск-менеджер, созданный специально для прохождения челленджей в проп-компаниях (FTMO, FundedNext, MyFundedFX и др.). Жесткий контроль Daily Drawdown и Max Loss как в валюте, так и в процентах от баланса спасет ваш аккаунт от случайных рыночных шпилек.

̶Ц̶е̶н̶а̶ ̶в̶ ̶ч̶е̶с̶т̶ь̶ ̶з̶а̶п̶у̶с̶к̶а̶ ̶м̶и̶н̶и̶м̶а̶л̶ь̶н̶а̶-̶ ̶5̶0̶$̶.̶ ̶Ц̶е̶н̶а̶ ̶п̶о̶в̶ы̶с̶и̶т̶с̶я̶ ̶с̶ ̶н̶а̶ч̶а̶л̶о̶м̶ ̶м̶о̶н̶и̶т̶о̶р̶и̶н̶г̶а̶.̶ Цена будет повышаться, с накоплением истории торговли.

https://www.mql5.com/ru/signals/2382246

Абсолютная защита капитала



Каждая отдельная сделка, открываемая алгоритмом, немедленно защищается коротким, жестким Стоп-Лоссом. В системе абсолютно отсутствуют:

Любые сеточные режимы (NO Grid)

Удвоение лотов (NO Martingale)

Функции усреднения (NO Averaging)

Реальная математика против подгонки под исторические данные

Как разработчик, я создал этот алгоритм с использованием архитектуры, строго предотвращающей переоптимизацию. Мы не рисуем красивую иллюзию роста; мы создаем надежное статистическое преимущество, разработанное для адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям.

Ключевые тактические преимущества

Адаптивное ядро нейронной сети

Алгоритм использует высокоскоростные математические матрицы данных для выявления высоковероятных скальпинговых сетапов, основанных на чистой динамике движения цены (Price Action) и рыночном импульсе.

Усовершенствованная система выхода NeuroSphere

Включает в себя интеллектуальный модуль прогностического выхода, который анализирует рынок. Он рассчитывает микро-развороты в режиме реального времени, позволяя советнику фиксировать прибыль и чисто закрывать сделки прямо перед тем, как рынок развернется против вас.

Smart News Filter

Интегрированный новостной календарь с автоматической отрисовкой линий событий прямо на графике терминала. Защищает систему от повышенной волатильности, блокируя торговлю до и после выхода важных новостей. NeuroSphere использует официальный встроенный API календаря MetaTrader 5. Платформа автоматически синхронизирует время экономических событий с временем сервера вашего брокера, включая автоматическую корректировку на летнее время (DST). Платформа без проблем работает с любым брокером по всему миру.

Prop Firm Protection



Встроенный автономный риск-менеджер, созданный специально для прохождения челленджей в проп-компаниях (FTMO, FundedNext, MyFundedFX и др.). Жесткий контроль Daily Drawdown и Max Loss как в валюте, так и в процентах от баланса спасет ваш аккаунт от случайных рыночных шпилек.

4-Zonal Sensitivity Control

Полностью открытые настройки чувствительности входов и выходов отдельно для BUY и SELL направлений. Вы можете кастомизировать робота под любые типы счетов (ECN/Cent) и рыночные условия.

Защита по тренду со старшего таймфрейма

Встроенный макро-трендовый фильтр постоянно измеряет расстояние до ключевых институциональных уровней, строго запрещая торговлю против мощных рыночных движений.

Динамическая броня от спреда и волатильности

Автоматический монитор спреда мгновенно замораживает торговлю во время опасных новостных всплесков или низкой ликвидности, полностью защищая ваш счет от токсичного проскальзывания.

Info Panel



Стильный, лаконичный интерактивный интерфейс, который выводит фазу рынка (Trend/Flat), текущий спред, статус систем и текущий PnL по магику в реальном времени.



Максимальная стратегическая гибкость

Несмотря на то, что настройки по умолчанию идеально оптимизированы, у вас есть полная творческая свобода. NeuroSphere предлагает кастомизируемую архитектуру параметров для точного соответствия вашим личным торговым целям.

БЕССРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ АЛГОРИТМА

Рынок не стационарен — структура движения цены и характер волатильности постоянно меняются. NeuroSphere спроектирован так, чтобы никогда не терять актуальность, благодаря бессрочной авторской поддержке и уникальной архитектуре обновления:

Двухэтапная каскадная адаптация (Two-Step Cascade Adaptation): Как разработчик, я регулярно провожу глубокий Walk-Forward анализ нейросети на актуальных рыночных данных. Оптимизация выполняется на двух независимых уровнях: сначала калибруется «зрение» входных нейронов под текущую волатильность и структуру шума, а затем настраивается выходной нейрон для ювелирной точности принятия решений. Это полностью исключает случайную подгонку результатов.

Регулярные обновления «под ключ»: Покупателям NeuroSphere не нужно тратить время, самостоятельно разбираться в тестере стратегий и рисковать ошибиться при переобучении ИИ. Всю сложную математическую работу я беру на себя. Вам остается лишь вовремя устанавливать официальные обновления советника.

Пожизненная актуальность: Вы приобретаете не статичную комбинацию настроек из прошлого, а живую, постоянно поддерживаемую квантовую экосистему, которая всегда соответствует текущим фазам рынка и брокерским условиям.

Трейдинг-рекомендации и технические требования

Проверьте перед покупкой: верификация без риска. Перед покупкой вам настоятельно рекомендуется скачать демо-версию и тщательно протестировать советника в Тестере стратегий MT5. Запустите бэктесты, используя точные условия вашего брокера, чтобы лично убедиться в наличии статистического преимущества.

Основная торговая пара : EURUS

EURUS Рабочий таймфрейм : M15

M15 Тип счета брокера : Любой

Любой Минимальный стартовый капитал: $100

Пошаговые инструкции по запуску

Преимущество "Включай и работай" (Plug & Play): NeuroSphere поставляется с профессионально оптимизированными настройками по умолчанию, разработанными для немедленного развертывания. Для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется оставить базовую архитектуру без изменений и настраивать только параметры риска под ваш баланс.