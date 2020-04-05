NeuroSphere

NeuroSphere - усовершенствованная торговая система, на база искусственного интеллекта

NeuroSphere — это профессиональная, полностью автоматизированная торговая система институционального уровня, построенная на базе легкого и высокоскоростного движка нейронной сети. NeuroSphere опирается на строгое математическое преимущество, прогностические фильтры на базе ИИ и точное исполнение. Встроенный автономный риск-менеджер, созданный специально для прохождения челленджей в проп-компаниях (FTMO, FundedNext, MyFundedFX и др.). Жесткий контроль Daily Drawdown и Max Loss как в валюте, так и в процентах от баланса спасет ваш аккаунт от случайных рыночных шпилек. 

̶Ц̶е̶н̶а̶ ̶в̶ ̶ч̶е̶с̶т̶ь̶ ̶з̶а̶п̶у̶с̶к̶а̶ ̶м̶и̶н̶и̶м̶а̶л̶ь̶н̶а̶-̶ ̶5̶0̶$̶.̶ ̶Ц̶е̶н̶а̶ ̶п̶о̶в̶ы̶с̶и̶т̶с̶я̶ ̶с̶ ̶н̶а̶ч̶а̶л̶о̶м̶ ̶м̶о̶н̶и̶т̶о̶р̶и̶н̶г̶а̶.̶

Цена будет повышаться, с накоплением истории торговли.

https://www.mql5.com/ru/signals/2382246

Абсолютная защита капитала

Каждая отдельная сделка, открываемая алгоритмом, немедленно защищается коротким, жестким Стоп-Лоссом. В системе абсолютно отсутствуют:

  • Любые сеточные режимы (NO Grid)
  • Удвоение лотов (NO Martingale)

  • Функции усреднения (NO Averaging)

Реальная математика против подгонки под исторические данные

Как разработчик, я создал этот алгоритм с использованием архитектуры, строго предотвращающей переоптимизацию. Мы не рисуем красивую иллюзию роста; мы создаем надежное статистическое преимущество, разработанное для адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям. 

Ключевые тактические преимущества

  • Адаптивное ядро нейронной сети 

Алгоритм использует высокоскоростные математические матрицы данных для выявления высоковероятных скальпинговых сетапов, основанных на чистой динамике движения цены (Price Action) и рыночном импульсе.

  • Усовершенствованная система выхода NeuroSphere  

Включает в себя интеллектуальный модуль прогностического выхода, который анализирует рынок. Он рассчитывает микро-развороты в режиме реального времени, позволяя советнику фиксировать прибыль и чисто закрывать сделки прямо перед тем, как рынок развернется против вас.

  • Smart News Filter

Интегрированный новостной календарь с автоматической отрисовкой линий событий прямо на графике терминала. Защищает систему от повышенной волатильности, блокируя торговлю до и после выхода важных новостей. NeuroSphere использует официальный встроенный API календаря MetaTrader 5. Платформа автоматически синхронизирует время экономических событий с временем сервера вашего брокера, включая автоматическую корректировку на летнее время (DST). Платформа без проблем работает с любым брокером по всему миру.

  • Prop Firm Protection

Встроенный автономный риск-менеджер, созданный специально для прохождения челленджей в проп-компаниях (FTMO, FundedNext, MyFundedFX и др.). Жесткий контроль Daily Drawdown и Max Loss как в валюте, так и в процентах от баланса спасет ваш аккаунт от случайных рыночных шпилек.

  • 4-Zonal Sensitivity Control

Полностью открытые настройки чувствительности входов и выходов отдельно для BUY и SELL направлений. Вы можете кастомизировать робота под любые типы счетов (ECN/Cent) и рыночные условия.

  • Защита по тренду со старшего таймфрейма 

Встроенный макро-трендовый фильтр постоянно измеряет расстояние до ключевых институциональных уровней, строго запрещая торговлю против мощных рыночных движений.

  • Динамическая броня от спреда и волатильности 

Автоматический монитор спреда мгновенно замораживает торговлю во время опасных новостных всплесков или низкой ликвидности, полностью защищая ваш счет от токсичного проскальзывания.

  • Info Panel

Стильный, лаконичный интерактивный интерфейс, который выводит фазу рынка (Trend/Flat), текущий спред, статус систем и текущий PnL по магику в реальном времени.

  • Максимальная стратегическая гибкость 

Несмотря на то, что настройки по умолчанию идеально оптимизированы, у вас есть полная творческая свобода. NeuroSphere предлагает кастомизируемую архитектуру параметров для точного соответствия вашим личным торговым целям.

БЕССРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ АЛГОРИТМА

Рынок не стационарен — структура движения цены и характер волатильности постоянно меняются. NeuroSphere спроектирован так, чтобы никогда не терять актуальность, благодаря бессрочной авторской поддержке и уникальной архитектуре обновления:

  •  Двухэтапная каскадная адаптация (Two-Step Cascade Adaptation): Как разработчик, я регулярно провожу глубокий Walk-Forward анализ нейросети на актуальных рыночных данных. Оптимизация выполняется на двух независимых уровнях: сначала калибруется «зрение» входных нейронов под текущую волатильность и структуру шума, а затем настраивается выходной нейрон для ювелирной точности принятия решений. Это полностью исключает случайную подгонку результатов.
  •  Регулярные обновления «под ключ»: Покупателям NeuroSphere  не нужно тратить время, самостоятельно разбираться в тестере стратегий и рисковать ошибиться при переобучении ИИ. Всю сложную математическую работу я беру на себя. Вам остается лишь вовремя устанавливать официальные обновления советника.
  • Пожизненная актуальность: Вы приобретаете не статичную комбинацию настроек из прошлого, а живую, постоянно поддерживаемую квантовую экосистему, которая всегда соответствует текущим фазам рынка и брокерским условиям.

Трейдинг-рекомендации и технические требования

Проверьте перед покупкой: верификация без риска. Перед покупкой вам настоятельно рекомендуется скачать демо-версию и тщательно протестировать советника в Тестере стратегий MT5. Запустите бэктесты, используя точные условия вашего брокера, чтобы лично убедиться в наличии статистического преимущества.

  • Основная торговая пара: EURUS
  • Рабочий таймфрейм: M15
  • Тип счета брокера: Любой
  • Минимальный стартовый капитал: $100

    Пошаговые инструкции по запуску

    Преимущество "Включай и работай" (Plug & Play): NeuroSphere поставляется с профессионально оптимизированными настройками по умолчанию, разработанными для немедленного развертывания. Для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется оставить базовую архитектуру без изменений и настраивать только параметры риска под ваш баланс.

    TRADING SETTINGS (Настройки торговли)

      Важное уведомление и раскрытие рисков

      Только официальная дистрибуция.

      Я продаю свои советники строго и исключительно через MQL5.com. Если вы увидите, что NeuroSphere продается на каком-либо другом веб-сайте, форуме или стороннем маркетплейсе — это поддельная, измененная или взломанная версия. Покупка из ненадежных источников подвергает ваш торговый счет и личные данные серьезному риску. Официальная поддержка и обновления для пиратского софта не предоставляются.

      Предупреждение о рисках. 

      Прежде чем принять решение о покупке или торговле с помощью этой алгоритмической системы, вы должны тщательно проанализировать свои инвестиционные цели, уровень финансового опыта и конкретную толерантность к риску. Алгоритмическая торговля сопряжена с неотъемлемыми рисками, и вы можете потерять часть или все свои первоначальные инвестиции. Никогда не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.

      РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЛЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ПОЛУЧЕНИИ АНАЛОГИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БУДУЩЕМ. Нет никакой гарантии, что какой-либо реальный счет достигнет прибыли или избежит убытков, аналогичных тем, которые продемонстрированы в исторических бэктестах или форвард-испытаниях.


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      ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
      TwisterPro Scalper
      Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
      4.43 (130)
      Эксперты
      Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
      Logan MT5
      Thierry Ouellet
      5 (21)
      Эксперты
      LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.96 (213)
      Эксперты
      Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
      Quantum Athena X
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (3)
      Эксперты
      Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
      Smart Gold Impulse
      Barbaros Bulent Kortarla
      4.11 (19)
      Эксперты
      Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
      Gold Snap
      Chen Jia Qi
      4.47 (17)
      Эксперты
      Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
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      Эксперты
      The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
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      Vladimir Lekhovitser
      3.43 (28)
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      Gold Neural Core
      TICK STACK LTD
      5 (8)
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      Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (507)
      Эксперты
      Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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      Jimmy Peter Eriksson
      4 (36)
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      ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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      Valentina Zhuchkova
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      Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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      Vladimir Mametov
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      SomaOil
      Andrii Soma
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      Valentina Zhuchkova
      5 (7)
      Эксперты
      Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
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      OMG FZE LLC
      5 (3)
      Эксперты
      [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
      Range Breakout EA with Range Filters
      Jimmy Peter Eriksson
      4.5 (20)
      Эксперты
      ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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