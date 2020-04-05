NeuroSphere
- Эксперты
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Artsiom ReketsРазработка и автоматизация алгоритмов для торговых биржевых и Форекс стратегий. Алготрейдинг. Аналитика торговых стратегий. Нейросетевые модели.
- Версия: 1.10
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 10
NeuroSphere - усовершенствованная торговая система, на база искусственного интеллекта
NeuroSphere — это профессиональная, полностью автоматизированная торговая система институционального уровня, построенная на базе легкого и высокоскоростного движка нейронной сети. NeuroSphere опирается на строгое математическое преимущество, прогностические фильтры на базе ИИ и точное исполнение. Встроенный автономный риск-менеджер, созданный специально для прохождения челленджей в проп-компаниях (FTMO, FundedNext, MyFundedFX и др.). Жесткий контроль Daily Drawdown и Max Loss как в валюте, так и в процентах от баланса спасет ваш аккаунт от случайных рыночных шпилек.
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Цена будет повышаться, с накоплением истории торговли.
https://www.mql5.com/ru/signals/2382246
Абсолютная защита капитала
Каждая отдельная сделка, открываемая алгоритмом, немедленно защищается коротким, жестким Стоп-Лоссом. В системе абсолютно отсутствуют:
- Любые сеточные режимы (NO Grid)
- Удвоение лотов (NO Martingale)
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Функции усреднения (NO Averaging)
Реальная математика против подгонки под исторические данные
Как разработчик, я создал этот алгоритм с использованием архитектуры, строго предотвращающей переоптимизацию. Мы не рисуем красивую иллюзию роста; мы создаем надежное статистическое преимущество, разработанное для адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям.
Ключевые тактические преимущества
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Адаптивное ядро нейронной сети
Алгоритм использует высокоскоростные математические матрицы данных для выявления высоковероятных скальпинговых сетапов, основанных на чистой динамике движения цены (Price Action) и рыночном импульсе.
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Усовершенствованная система выхода NeuroSphere
Включает в себя интеллектуальный модуль прогностического выхода, который анализирует рынок. Он рассчитывает микро-развороты в режиме реального времени, позволяя советнику фиксировать прибыль и чисто закрывать сделки прямо перед тем, как рынок развернется против вас.
- Smart News Filter
Интегрированный новостной календарь с автоматической отрисовкой линий событий прямо на графике терминала. Защищает систему от повышенной волатильности, блокируя торговлю до и после выхода важных новостей. NeuroSphere использует официальный встроенный API календаря MetaTrader 5. Платформа автоматически синхронизирует время экономических событий с временем сервера вашего брокера, включая автоматическую корректировку на летнее время (DST). Платформа без проблем работает с любым брокером по всему миру.
- Prop Firm Protection
Встроенный автономный риск-менеджер, созданный специально для прохождения челленджей в проп-компаниях (FTMO, FundedNext, MyFundedFX и др.). Жесткий контроль Daily Drawdown и Max Loss как в валюте, так и в процентах от баланса спасет ваш аккаунт от случайных рыночных шпилек.
- 4-Zonal Sensitivity Control
Полностью открытые настройки чувствительности входов и выходов отдельно для BUY и SELL направлений. Вы можете кастомизировать робота под любые типы счетов (ECN/Cent) и рыночные условия.
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Защита по тренду со старшего таймфрейма
Встроенный макро-трендовый фильтр постоянно измеряет расстояние до ключевых институциональных уровней, строго запрещая торговлю против мощных рыночных движений.
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Динамическая броня от спреда и волатильности
Автоматический монитор спреда мгновенно замораживает торговлю во время опасных новостных всплесков или низкой ликвидности, полностью защищая ваш счет от токсичного проскальзывания.
- Info Panel
Стильный, лаконичный интерактивный интерфейс, который выводит фазу рынка (Trend/Flat), текущий спред, статус систем и текущий PnL по магику в реальном времени.
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Максимальная стратегическая гибкость
Несмотря на то, что настройки по умолчанию идеально оптимизированы, у вас есть полная творческая свобода. NeuroSphere предлагает кастомизируемую архитектуру параметров для точного соответствия вашим личным торговым целям.
БЕССРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ АЛГОРИТМА
Рынок не стационарен — структура движения цены и характер волатильности постоянно меняются. NeuroSphere спроектирован так, чтобы никогда не терять актуальность, благодаря бессрочной авторской поддержке и уникальной архитектуре обновления:
- Двухэтапная каскадная адаптация (Two-Step Cascade Adaptation): Как разработчик, я регулярно провожу глубокий Walk-Forward анализ нейросети на актуальных рыночных данных. Оптимизация выполняется на двух независимых уровнях: сначала калибруется «зрение» входных нейронов под текущую волатильность и структуру шума, а затем настраивается выходной нейрон для ювелирной точности принятия решений. Это полностью исключает случайную подгонку результатов.
- Регулярные обновления «под ключ»: Покупателям NeuroSphere не нужно тратить время, самостоятельно разбираться в тестере стратегий и рисковать ошибиться при переобучении ИИ. Всю сложную математическую работу я беру на себя. Вам остается лишь вовремя устанавливать официальные обновления советника.
- Пожизненная актуальность: Вы приобретаете не статичную комбинацию настроек из прошлого, а живую, постоянно поддерживаемую квантовую экосистему, которая всегда соответствует текущим фазам рынка и брокерским условиям.
Трейдинг-рекомендации и технические требования
Проверьте перед покупкой: верификация без риска. Перед покупкой вам настоятельно рекомендуется скачать демо-версию и тщательно протестировать советника в Тестере стратегий MT5. Запустите бэктесты, используя точные условия вашего брокера, чтобы лично убедиться в наличии статистического преимущества.
- Основная торговая пара: EURUS
- Рабочий таймфрейм: M15
- Тип счета брокера: Любой
- Минимальный стартовый капитал: $100
Пошаговые инструкции по запуску
Преимущество "Включай и работай" (Plug & Play): NeuroSphere поставляется с профессионально оптимизированными настройками по умолчанию, разработанными для немедленного развертывания. Для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется оставить базовую архитектуру без изменений и настраивать только параметры риска под ваш баланс.TRADING SETTINGS (Настройки торговли)
Важное уведомление и раскрытие рисков
Только официальная дистрибуция.
Я продаю свои советники строго и исключительно через MQL5.com. Если вы увидите, что NeuroSphere продается на каком-либо другом веб-сайте, форуме или стороннем маркетплейсе — это поддельная, измененная или взломанная версия. Покупка из ненадежных источников подвергает ваш торговый счет и личные данные серьезному риску. Официальная поддержка и обновления для пиратского софта не предоставляются.
Предупреждение о рисках.
Прежде чем принять решение о покупке или торговле с помощью этой алгоритмической системы, вы должны тщательно проанализировать свои инвестиционные цели, уровень финансового опыта и конкретную толерантность к риску. Алгоритмическая торговля сопряжена с неотъемлемыми рисками, и вы можете потерять часть или все свои первоначальные инвестиции. Никогда не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЛЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ПОЛУЧЕНИИ АНАЛОГИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БУДУЩЕМ. Нет никакой гарантии, что какой-либо реальный счет достигнет прибыли или избежит убытков, аналогичных тем, которые продемонстрированы в исторических бэктестах или форвард-испытаниях.