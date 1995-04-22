NeuroSphere 是一款基于人工智能的先进交易系统



NeuroSphere 是一款基于轻量级、高速神经网络引擎构建的专业级、全自动机构级交易系统。NeuroSphere 依托严谨的数学优势、人工智能驱动的预测过滤器以及精准的执行能力。其内置的自主风险管理器专为通过自营交易公司（如 FTMO、FundedNext、MyFundedFX 等）的挑战而设计。对日回撤和最大亏损（无论是以货币金额还是账户余额百分比计）的严格控制，将保护您的账户免受市场随机剧烈波动的影响。

首发价仅需50美元。一旦开始监控，价格将上涨。 随着实盘交易数据的积累，价格将会上涨。

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绝对本金保障

该算法开出的每一笔交易都会立即受到严格止损的保护。该系统绝对不包含：

任何电网策略（无电网）

加倍下注（非马丁格尔法）

均价策略（不采用均价法）

真正的数学与将数据套入历史记录

作为一名开发者，我在设计该算法时采用了严格防止过度优化的架构。我们不会对增长前景作过分乐观的预测；而是构建一种可靠的统计优势，旨在适应不断变化的市场环境。

关键战术优势

自适应神经网络核心

该算法利用高速数学数据矩阵，基于纯粹的价格走势和市场动能，识别高概率的短线交易机会。

增强型神经球输出系统

该系统包含一个智能预测平仓模块，用于分析市场走势。它能实时计算微型反转信号，使EA能在市场走势不利于您之前及时获利了结并干净利落地平仓。

智能新闻过滤器

一款集成式新闻日历，可自动在终端图表上标注事件时间线。它通过在重大新闻发布前后阻止交易，从而保护交易系统免受市场波动加剧的影响。NeuroSphere使用官方内置的MetaTrader 5日历API。平台会自动将经济事件时间与经纪商的服务器时间同步，包括自动夏令时 (DST) 调整。开箱即用，可与全球任何经纪商无缝对接。

自营交易公司保障

一款内置的独立风险管理工具，专为参与自营交易公司（如FTMO、FundedNext、MyFundedFX等）的挑战赛而设计。该工具将严格监控日回撤和最大亏损——无论是以货币金额还是余额百分比的形式——从而保护您的账户免受市场随机剧烈波动的影响。

4区灵敏度控制

买入和卖出仓位的入场和出场点位均可完全自定义灵敏度设置，且买入和卖出仓位可分别设置。您可以根据任何账户类型（ECN/Cent）和市场状况对交易机器人进行个性化调整。

基于更高时间周期的趋势型保护

内置的大趋势过滤器会持续监测与关键机构价位的距离，严格禁止逆势而为的交易。

针对点差和波动性的动态对冲

自动点差监控功能会在危险的新闻突发或流动性不足期间立即暂停交易，全面保护您的账户免受不利滑点的影响。

信息面板

一个简洁、极简风格的交互界面，用于显示市场阶段（趋势/横盘）、当前点差、系统状态以及Magic系统的实时盈亏情况。

最大的战略灵活性

尽管默认设置已经过完美优化，但您仍享有完全的创作自由。NeuroSphere 提供可自定义的参数架构，可精准契合您的个人交易目标。

终身适应：专业防护，抵御算法老化

市场并非一成不变——价格走势和波动模式时刻都在变化。得益于终身开发者支持以及独特的更新架构，NeuroSphere 旨在始终保持其适用性：

两步级联适应法：作为一名开发人员，我经常利用当前的市场数据对神经网络进行深入的前向分析。优化过程在两个独立层面进行：首先，根据当前的波动率和噪声结构对输入神经元的“视觉”进行校准；然后，对输出神经元进行调整，以确保决策的精准度。这完全消除了结果的随机拟合。

定期提供一站式更新：NeuroSphere 的客户无需花费时间自行研究策略测试工具，也不必在重新训练 AI 时冒犯错的风险。所有复杂的数学计算工作都由我来处理。您只需按时安装专家顾问的官方更新即可。

终身适用性：您购买的并非过去某一时点的静态设置，而是一个动态的、持续维护的量子生态系统，它始终能够适应当前的市场状况和经纪条款。

交易建议与技术要求

购买前请先确认：零风险验证。在购买前，我们强烈建议您下载演示版本，并在MT5策略测试器中对该专家顾问进行全面测试。请使用您经纪商的实际交易条件进行回测，亲自验证其是否具备统计优势。

主要交易对：欧元/美元

交易时间周期：15分钟

经纪商账户类型：任意

最低初始资本：100美元

入门分步指南

“即插即用”的优势：NeuroSphere 配备了经过专业优化的默认设置，专为即时部署而设计。为了获得最佳效果，我们强烈建议您保持基本架构不变，仅根据您的账户余额调整风险参数。

交易设置