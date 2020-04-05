AAA EA Pro
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- Версия: 2.41
- Обновлено: 14 июля 2026
- Активации: 5
**AAA EA Pro v2.34** — Sistema de Trading Algorítmico Profesional AAA EA Pro es un Expert Advisor de alto rendimiento diseñado para operar en mercados de Forex y CFDs con enfoque profesional. Desarrollado para cuentas reales y cuentas de fondeo (prop firms), integra gestión de riesgo avanzada, modo stealth y filtros inteligentes que protegen tu capital en todo momento. --- **📌 Estrategia Principal** El EA utiliza una estrategia de impulso basada en confluencia . El Stop Loss se calcula dinámicamente buscando el mínimo/máximo de las últimas velas de impulso, garantizando un SL basado en estructura de mercado real. --- **🛡️ Modo Stealth (SL/TP Virtual)** AAA EA Pro NO envía el Stop Loss ni Take Profit al broker. En su lugar, monitorea los niveles de forma interna (virtual), protegiendo tu estrategia de la visibilidad del broker. Una vez que se activa el Break Even, el SL real se coloca en el precio de apertura, y el trailing stop se gestiona de forma visible solo cuando es seguro hacerlo. --- **⚙️ Características Principales** ✅ **Gestión de Riesgo Avanzada** - Risk:Reward configurable (por defecto 1:5) - Break Even automático con ratio configurable (1.5x riesgo) - Trailing Stop inteligente (trigger: 1000 pts / trailing: 1200 pts) - Cálculo de lote automático basado en capital (0.01 por cada $1,000) ✅ **Protección de Capital** - Límite de pérdida diaria configurable (bloquea operaciones al alcanzar el límite) - Validación de margen libre (rechaza órdenes que consuman >90% del margen) - Máximo de operaciones simultáneas por dirección (2 por defecto) ✅ **Segunda Operación Inteligente** - Solo permite una segunda operación en la misma dirección si en su sistema confima Fuerza Tendencial, evitando sobreexposición en la misma zona de entrada ✅ **Cobertura (Hedging)** - Opción de permitir cobertura (compra y venta simultánea) - Reducción de lote configurable en operaciones de cobertura (factor 1.0 por defecto) ✅ **Filtro de Noticias de Alto Impacto** - Pausa automáticamente el EA antes y después de noticias de alto impacto - Configurable: minutos antes (60) y después (120) de la noticia - Filtra noticias de las divisas del par operado ✅ **Validaciones Pre-Orden Completas** - Estado del mercado (trading habilitado/deshabilitado) - Dirección permitida (long/short según broker) - Normalización de precios - Validación de lotes (min, max, step) - Stop Level mínimo del broker - Freeze Level (zona de congelamiento) - Margen libre suficiente ✅ **Panel Informativo en Gráfico** (opcional) - Balance, Equity, Profit flotante - Posiciones abiertas (compras/ventas) - Estado del modo Stealth / BE / Trailing - Estado del filtro de noticias - Porcentaje de pérdida diaria usada - Hora del servidor --- **📋 Parámetros de Entrada** | Parámetro | Valor por Defecto | Descripción | |---|---|---| | Magic Number | 1234569 | Identificador único del EA | | Risk Ratio | 5.0 | Ratio Risk:Reward (1:5) | | Break Even Ratio | 1.5 | Multiplicador de riesgo para activar BE | | Max Same Trades | 2 | Máximo de operaciones por dirección | | Capital per 0.01 | 1000.0 | Capital necesario por cada 0.01 lote | | Max Daily Loss % | 100 | Límite de pérdida diaria en % | | Allow Hedging | true | Permitir cobertura | | Hedge Sell Reduction | 1.0 | Factor de reducción de lote en cobertura | | Use News Filter | true | Activar filtro de noticias | | Mins Before News | 60 | Minutos antes de noticia para pausar | | Mins After News | 120 | Minutos después de noticia para reanudar | | Show Panel | false | Mostrar panel informativo | --- **💡 Recomendaciones de Uso** - **Timeframe recomendado**: M15 (puede funcionar en otros TFs) - **Pares recomendados** Xauusd con grandes resultados: Mayores de Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, pero estos aun en configuracion) -**Capital mínimo recomendado 50K en Cuentas Fondeo** **Capital mínimo recomendado**: $1,000 - **Tipo de cuenta**: Hedging (para usar cobertura) - **Broker**: ECN/STP con spreads bajos --- **⚠️ Nota Importante** Este EA ha sido diseñado con múltiples capas de protección para operar de forma segura tanto en cuentas reales como en cuentas de fondeo (prop firms). Las validaciones pre-orden, el límite de pérdida diaria y el filtro de noticias están pensados para cumplir con las reglas más estrictas de las firmas de fondeo. Siempre realice pruebas en cuenta demo antes de operar con dinero real. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. --- **Versión**: 2.34 **Autor**: José Medina **Lenguaje**: MQL5 **Plataforma**: MetaTrader 5