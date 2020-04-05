AAA EA Pro

**AAA EA Pro v2.34** — Sistema de Trading Algorítmico Profesional AAA EA Pro es un Expert Advisor de alto rendimiento diseñado para operar en mercados de Forex y CFDs con enfoque profesional. Desarrollado para cuentas reales y cuentas de fondeo (prop firms), integra gestión de riesgo avanzada, modo stealth y filtros inteligentes que protegen tu capital en todo momento. --- **📌 Estrategia Principal** El EA utiliza una estrategia de impulso basada en  confluencia  . El Stop Loss se calcula dinámicamente buscando el mínimo/máximo de las últimas  velas de impulso, garantizando un SL basado en estructura de mercado real. --- **🛡️ Modo Stealth (SL/TP Virtual)** AAA EA Pro NO envía el Stop Loss ni Take Profit al broker. En su lugar, monitorea los niveles de forma interna (virtual), protegiendo tu estrategia de la visibilidad del broker. Una vez que se activa el Break Even, el SL real se coloca en el precio de apertura, y el trailing stop se gestiona de forma visible solo cuando es seguro hacerlo. --- **⚙️ Características Principales** ✅ **Gestión de Riesgo Avanzada** - Risk:Reward configurable (por defecto 1:5) - Break Even automático con ratio configurable (1.5x riesgo) - Trailing Stop inteligente (trigger: 1000 pts / trailing: 1200 pts) - Cálculo de lote automático basado en capital (0.01 por cada $1,000) ✅ **Protección de Capital** - Límite de pérdida diaria configurable (bloquea operaciones al alcanzar el límite) - Validación de margen libre (rechaza órdenes que consuman >90% del margen) - Máximo de operaciones simultáneas por dirección (2 por defecto) ✅ **Segunda Operación Inteligente** - Solo permite una segunda operación en la misma dirección si en su sistema confima Fuerza Tendencial, evitando sobreexposición en la misma zona de entrada ✅ **Cobertura (Hedging)** - Opción de permitir cobertura (compra y venta simultánea) - Reducción de lote configurable en operaciones de cobertura (factor 1.0 por defecto) ✅ **Filtro de Noticias de Alto Impacto** - Pausa automáticamente el EA antes y después de noticias de alto impacto - Configurable: minutos antes (60) y después (120) de la noticia - Filtra noticias de las divisas del par operado ✅ **Validaciones Pre-Orden Completas** - Estado del mercado (trading habilitado/deshabilitado) - Dirección permitida (long/short según broker) - Normalización de precios - Validación de lotes (min, max, step) - Stop Level mínimo del broker - Freeze Level (zona de congelamiento) - Margen libre suficiente ✅ **Panel Informativo en Gráfico** (opcional) - Balance, Equity, Profit flotante - Posiciones abiertas (compras/ventas)  - Estado del modo Stealth / BE / Trailing - Estado del filtro de noticias - Porcentaje de pérdida diaria usada - Hora del servidor --- **📋 Parámetros de Entrada** | Parámetro | Valor por Defecto | Descripción | |---|---|---| | Magic Number | 1234569 | Identificador único del EA | | Risk Ratio | 5.0 | Ratio Risk:Reward (1:5) | | Break Even Ratio | 1.5 | Multiplicador de riesgo para activar BE | | Max Same Trades | 2 | Máximo de operaciones por dirección | | Capital per 0.01 | 1000.0 | Capital necesario por cada 0.01 lote | | Max Daily Loss % | 100 | Límite de pérdida diaria en % | | Allow Hedging | true | Permitir cobertura | | Hedge Sell Reduction | 1.0 | Factor de reducción de lote en cobertura | | Use News Filter | true | Activar filtro de noticias | | Mins Before News | 60 | Minutos antes de noticia para pausar | | Mins After News | 120 | Minutos después de noticia para reanudar | | Show Panel | false | Mostrar panel informativo | --- **💡 Recomendaciones de Uso** - **Timeframe recomendado**: M15 (puede funcionar en otros TFs) - **Pares recomendados** Xauusd con grandes resultados: Mayores de Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, pero estos aun en configuracion) -**Capital mínimo recomendado 50K en Cuentas Fondeo** **Capital mínimo recomendado**: $1,000 - **Tipo de cuenta**: Hedging (para usar cobertura) - **Broker**: ECN/STP con spreads bajos --- **⚠️ Nota Importante** Este EA ha sido diseñado con múltiples capas de protección para operar de forma segura tanto en cuentas reales como en cuentas de fondeo (prop firms). Las validaciones pre-orden, el límite de pérdida diaria y el filtro de noticias están pensados para cumplir con las reglas más estrictas de las firmas de fondeo. Siempre realice pruebas en cuenta demo antes de operar con dinero real. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. --- **Versión**: 2.34 **Autor**: José Medina **Lenguaje**: MQL5 **Plataforma**: MetaTrader 5

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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5 (4)
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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