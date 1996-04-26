SMC Structure Gap Monitor Pro for MT4

SMC Structure Gap Monitor Pro

Этот индикатор для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен более полный SMC-подход с более ясным акцентом на структурные пробои, inducement, нетронутые и уже протестированные Fair Value Gaps, liquidity sweeps и контекст momentum.

Основная идея: вместо того чтобы показывать только отдельные структурные метки, эта версия помогает читать, как рынок накапливает давление, где формируется inducement, когда появляются sweeps и как momentum усиливается или ослабевает вокруг этих зон.

Стартовая цена: продукт публикуется по promotional стартовой цене. Цена может быть изменена в будущих обновлениях.

Краткое Описание

Тип продукта Индикатор для MetaTrader 4
Основной фокус Структурный поток, inducement, Fair Value Gaps, sweeps и контекст momentum
Стиль использования Дискретный анализ графика, визуальный обзор и чтение буферов для EA
Таймфрейм анализа Выбирается пользователем, включая текущий таймфрейм графика
Внешние DLL Не требуются

Чем Эта Версия Отличается

Если вы уже знаете бесплатную версию SMC Structure Gap Monitor, то эта Pro-редакция расширяет ту же базу более широким структурным подходом. Бесплатная версия подходит как более легкая структура и FVG reference. Эта версия добавляет более глубокий workflow с inducement, sweeps, compression momentum context, большим количеством визуальных controls, alert-ов и более широким набором buffers для automation или custom dashboards.

Основные Возможности

  • Отмечает структурные точки HH, HL, LH и LL.
  • Показывает события BOS и CHoCH прямо на графике.
  • Отслеживает уровни inducement и выделяет inducement sweeps.
  • Показывает структурные sweeps ликвидности для дополнительного рыночного контекста.
  • Отображает как virgin FVGs, так и остатки уже протестированных FVG.
  • Включает опциональную compression momentum panel для чтения давления и release.
  • Предлагает опциональную visual control panel для быстрого скрытия или показа основных слоев.
  • Содержит alerts для structural breaks, inducement sweeps, FVG creation, compression release и confluence conditions.
  • Предоставляет более широкий набор buffers для Data Window, iCustom() и будущей интеграции с Expert Advisors.

Как Это Можно Использовать

  • Как более чистую структурную карту для discretionary SMC analysis.
  • Чтобы отделять нетронутые дисбалансы от уже протестированных остатков.
  • Чтобы отслеживать inducement и sweeps вокруг важных структурных уровней.
  • Чтобы сочетать структурное чтение с контекстом compression и release momentum.
  • Как более богатый источник buffers для Expert Advisors, dashboards или custom filters.

Часто Задаваемые Вопросы

Этот индикатор открывает сделки?
Нет. Это аналитический индикатор. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

В чем разница между virgin и touched FVG?
Virgin FVG - это дисбалансы, которые полностью остались нетронутыми. Touched FVG - это зоны, которые уже были протестированы хотя бы один раз, но все еще имеют незаполненный остаток.

В чем разница между бесплатной и Pro версиями?
Бесплатная версия сосредоточена на базовой структуре и мониторинге Fair Value Gaps. Эта версия расширяет workflow за счет inducement, sweeps, compression momentum, большего числа alerts и большего числа buffers для продвинутого использования.

Можно ли использовать индикатор на разных таймфреймах?
Да. Таймфрейм анализа можно выбрать во входных параметрах, включая текущий таймфрейм графика. Визуальный результат зависит от символа, загруженной истории и выбранного таймфрейма.

Можно ли использовать его с Expert Advisor?
Да. Буферы можно читать через Data Window или через iCustom() в ваших собственных EA и инструментах.

Можно ли упростить отображение?
Да. Индикатор построен так, чтобы structure, inducement, sweeps, FVG layers и momentum context можно было показывать или скрывать в зависимости от вашего рабочего стиля.

Важные Замечания

  • Этот продукт является индикатором, а не Expert Advisor.
  • Графические объекты и сигналы зависят от символа, таймфрейма, брокерского feed и доступной истории.
  • Разные брокеры могут показывать небольшие визуальные различия из-за отличий в построении свечей, спредах и глубине истории.
  • Любой reading momentum или confluence следует рассматривать как дополнительный контекст, а не как гарантированный торговый сигнал.
  • Перед использованием в реальной торговле рекомендуется тестирование на демо и на нескольких символах.

Поддержка и Отзывы

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Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Fabrizio Battaglini
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Candle History Exporter
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