SMC Structure Gap Monitor Pro for MT4

SMC Structure Gap Monitor Pro

Этот индикатор для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен более полный SMC-подход с более ясным акцентом на структурные пробои, inducement, нетронутые и уже протестированные Fair Value Gaps, liquidity sweeps и контекст momentum.

Основная идея: вместо того чтобы показывать только отдельные структурные метки, эта версия помогает читать, как рынок накапливает давление, где формируется inducement, когда появляются sweeps и как momentum усиливается или ослабевает вокруг этих зон.

Стартовая цена: продукт публикуется по promotional стартовой цене. Цена может быть изменена в будущих обновлениях.

Краткое Описание

Тип продукта Индикатор для MetaTrader 4 Основной фокус Структурный поток, inducement, Fair Value Gaps, sweeps и контекст momentum Стиль использования Дискретный анализ графика, визуальный обзор и чтение буферов для EA Таймфрейм анализа Выбирается пользователем, включая текущий таймфрейм графика Внешние DLL Не требуются

Чем Эта Версия Отличается

Если вы уже знаете бесплатную версию SMC Structure Gap Monitor, то эта Pro-редакция расширяет ту же базу более широким структурным подходом. Бесплатная версия подходит как более легкая структура и FVG reference. Эта версия добавляет более глубокий workflow с inducement, sweeps, compression momentum context, большим количеством визуальных controls, alert-ов и более широким набором buffers для automation или custom dashboards.

Основные Возможности

Отмечает структурные точки HH , HL , LH и LL .

, , и . Показывает события BOS и CHoCH прямо на графике.

и прямо на графике. Отслеживает уровни inducement и выделяет inducement sweeps.

и выделяет inducement sweeps. Показывает структурные sweeps ликвидности для дополнительного рыночного контекста.

Отображает как virgin FVGs , так и остатки уже протестированных FVG .

, так и . Включает опциональную compression momentum panel для чтения давления и release.

для чтения давления и release. Предлагает опциональную visual control panel для быстрого скрытия или показа основных слоев.

Содержит alerts для structural breaks, inducement sweeps, FVG creation, compression release и confluence conditions.

Предоставляет более широкий набор buffers для Data Window, iCustom() и будущей интеграции с Expert Advisors.

Как Это Можно Использовать

Как более чистую структурную карту для discretionary SMC analysis.

Чтобы отделять нетронутые дисбалансы от уже протестированных остатков.

Чтобы отслеживать inducement и sweeps вокруг важных структурных уровней.

Чтобы сочетать структурное чтение с контекстом compression и release momentum.

Как более богатый источник buffers для Expert Advisors, dashboards или custom filters.

Часто Задаваемые Вопросы

Этот индикатор открывает сделки?

Нет. Это аналитический индикатор. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

В чем разница между virgin и touched FVG?

Virgin FVG - это дисбалансы, которые полностью остались нетронутыми. Touched FVG - это зоны, которые уже были протестированы хотя бы один раз, но все еще имеют незаполненный остаток.

В чем разница между бесплатной и Pro версиями?

Бесплатная версия сосредоточена на базовой структуре и мониторинге Fair Value Gaps. Эта версия расширяет workflow за счет inducement, sweeps, compression momentum, большего числа alerts и большего числа buffers для продвинутого использования.

Можно ли использовать индикатор на разных таймфреймах?

Да. Таймфрейм анализа можно выбрать во входных параметрах, включая текущий таймфрейм графика. Визуальный результат зависит от символа, загруженной истории и выбранного таймфрейма.

Можно ли использовать его с Expert Advisor?

Да. Буферы можно читать через Data Window или через iCustom() в ваших собственных EA и инструментах.

Можно ли упростить отображение?

Да. Индикатор построен так, чтобы structure, inducement, sweeps, FVG layers и momentum context можно было показывать или скрывать в зависимости от вашего рабочего стиля.

Важные Замечания

Этот продукт является индикатором , а не Expert Advisor.

, а не Expert Advisor. Графические объекты и сигналы зависят от символа, таймфрейма, брокерского feed и доступной истории.

Разные брокеры могут показывать небольшие визуальные различия из-за отличий в построении свечей, спредах и глубине истории.

Любой reading momentum или confluence следует рассматривать как дополнительный контекст, а не как гарантированный торговый сигнал.

Перед использованием в реальной торговле рекомендуется тестирование на демо и на нескольких символах.

Поддержка и Отзывы

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