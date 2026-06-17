SMC Structure Gap Monitor Pro

SMC Structure Gap Monitor Pro

Этот индикатор для MetaTrader 5 создан для трейдеров, которым нужен более полный SMC-подход с более ясным акцентом на структурные пробои, inducement, нетронутые и уже протестированные Fair Value Gaps, liquidity sweeps и контекст momentum.

Основная идея: вместо того чтобы показывать только отдельные структурные метки, эта версия помогает читать, как рынок накапливает давление, где формируется inducement, когда появляются sweeps и как momentum усиливается или ослабевает вокруг этих зон.

Стартовая цена: продукт публикуется по promotional стартовой цене. Цена может быть изменена в будущих обновлениях.

Краткое Описание

Тип продукта Индикатор для MetaTrader 5
Основной фокус Структурный поток, inducement, Fair Value Gaps, sweeps и контекст momentum
Стиль использования Дискретный анализ графика, визуальный обзор и чтение буферов для EA
Таймфрейм анализа Выбирается пользователем, включая текущий таймфрейм графика
Внешние DLL Не требуются

Чем Эта Версия Отличается

Если вы уже знаете бесплатную версию SMC Structure Gap Monitor, то эта Pro-редакция расширяет ту же базу более широким структурным подходом. Бесплатная версия подходит как более легкая структура и FVG reference. Эта версия добавляет более глубокий workflow с inducement, sweeps, compression momentum context, большим количеством визуальных controls, alert-ов и более широким набором buffers для automation или custom dashboards.

Основные Возможности

  • Отмечает структурные точки HH, HL, LH и LL.
  • Показывает события BOS и CHoCH прямо на графике.
  • Отслеживает уровни inducement и выделяет inducement sweeps.
  • Показывает структурные sweeps ликвидности для дополнительного рыночного контекста.
  • Отображает как virgin FVGs, так и остатки уже протестированных FVG.
  • Включает опциональную compression momentum panel для чтения давления и release.
  • Предлагает опциональную visual control panel для быстрого скрытия или показа основных слоев.
  • Содержит alerts для structural breaks, inducement sweeps, FVG creation, compression release и confluence conditions.
  • Предоставляет более широкий набор buffers для Data Window, iCustom() и будущей интеграции с Expert Advisors.

Как Это Можно Использовать

  • Как более чистую структурную карту для discretionary SMC analysis.
  • Чтобы отделять нетронутые дисбалансы от уже протестированных остатков.
  • Чтобы отслеживать inducement и sweeps вокруг важных структурных уровней.
  • Чтобы сочетать структурное чтение с контекстом compression и release momentum.
  • Как более богатый источник buffers для Expert Advisors, dashboards или custom filters.

Часто Задаваемые Вопросы

Этот индикатор открывает сделки?
Нет. Это аналитический индикатор. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

В чем разница между virgin и touched FVG?
Virgin FVG - это дисбалансы, которые полностью остались нетронутыми. Touched FVG - это зоны, которые уже были протестированы хотя бы один раз, но все еще имеют незаполненный остаток.

В чем разница между бесплатной и Pro версиями?
Бесплатная версия сосредоточена на базовой структуре и мониторинге Fair Value Gaps. Эта версия расширяет workflow за счет inducement, sweeps, compression momentum, большего числа alerts и большего числа buffers для продвинутого использования.

Можно ли использовать индикатор на разных таймфреймах?
Да. Таймфрейм анализа можно выбрать во входных параметрах, включая текущий таймфрейм графика. Визуальный результат зависит от символа, загруженной истории и выбранного таймфрейма.

Можно ли использовать его с Expert Advisor?
Да. Буферы можно читать через Data Window или через iCustom() в ваших собственных EA и инструментах.

Можно ли упростить отображение?
Да. Индикатор построен так, чтобы structure, inducement, sweeps, FVG layers и momentum context можно было показывать или скрывать в зависимости от вашего рабочего стиля.

Важные Замечания

  • Этот продукт является индикатором, а не Expert Advisor.
  • Графические объекты и сигналы зависят от символа, таймфрейма, брокерского feed и доступной истории.
  • Разные брокеры могут показывать небольшие визуальные различия из-за отличий в построении свечей, спредах и глубине истории.
  • Любой reading momentum или confluence следует рассматривать как дополнительный контекст, а не как гарантированный торговый сигнал.
  • Перед использованием в реальной торговле рекомендуется тестирование на демо и на нескольких символах.

Поддержка и Отзывы

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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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SMC Structure Gap Monitor
Fabrizio Battaglini
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SMC Structure Gap Monitor - это индикатор для MetaTrader 5, созданный для отображения рыночной структуры в стиле SMC с акцентом на BOS, CHoCH, swing-уровни и Fair Value Gaps. Основная идея: индикатор помогает читать структурный поток, сочетая метки HH, HL, LH и LL с контекстом полных и неполных FVG, дополнительной внутренней структурой и буферами для Data Window или Expert Advisors. Краткий обзор Тип продукта Индикатор MetaTrader 5 Основной фокус Структурный поток, BOS, CHoCH и мониторинг Fair
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SMC Structure Gap Monitor for MT4
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Индикаторы
SMC Structure Gap Monitor - это индикатор для MetaTrader 4, созданный для отображения рыночной структуры в стиле SMC с акцентом на BOS, CHoCH, swing-уровни и Fair Value Gaps. Основная идея: индикатор помогает читать структурный поток, сочетая метки HH, HL, LH и LL с контекстом полных и неполных FVG, дополнительной внутренней структурой и буферами для Data Window или Expert Advisors. Краткий обзор Тип продукта Индикатор MetaTrader 4 Основной фокус Структурный поток, BOS, CHoCH и мониторинг Fair
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Candle History Exporter
Fabrizio Battaglini
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Хотите перенести данные MetaTrader 5 в Excel, Python, внешний бэктестинг или machine learning, не тратя время на неудобные экспорты? Candle History Exporter создан для того, чтобы превращать историю свечей текущего символа в понятные, настраиваемые CSV-файлы, готовые для research, автоматизации и количественного анализа. Скрипт позволяет экспортировать один или несколько таймфреймов в выбранном диапазоне дат, с возможностью автоматически использовать текущее серверное время как дату окончания п
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SMC Structure Gap Monitor Pro for MT4
Fabrizio Battaglini
Индикаторы
SMC Structure Gap Monitor Pro Этот индикатор для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен более полный SMC-подход с более ясным акцентом на структурные пробои, inducement, нетронутые и уже протестированные Fair Value Gaps, liquidity sweeps и контекст momentum. Основная идея: вместо того чтобы показывать только отдельные структурные метки, эта версия помогает читать, как рынок накапливает давление, где формируется inducement, когда появляются sweeps и как momentum усиливается или ослабев
Index Trend Strength Monitor
Fabrizio Battaglini
Индикаторы
Index Trend Monitor - это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для измерения направленной силы на индексных CFD и других активных рынках. Основная идея: индикатор объединяет EMA-структуру, ATR-нормализованное движение, импульс и устойчивость, чтобы сформировать понятный trend score, а также предоставляет скрытый буфер режима для Expert Advisors и пользовательских инструментов. Краткий обзор Тип продукта Индикатор MetaTrader 5 Основной фокус Направленная сила, trend score и классификация
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Session Buffer Lines
Fabrizio Battaglini
Индикаторы
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Breakout Bandit
Fabrizio Battaglini
Эксперты
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Fabrizio Battaglini
Индикаторы
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Smart Entry Manager
Fabrizio Battaglini
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