Устали отмечать идеальную зону, ждать подтверждение часами... и всё равно пропускать вход только потому, что вас не было у экрана в нужный момент?

Smart Entry Manager создан именно для решения этой проблемы.

Этот Expert Advisor не предназначен для замены вашего анализа. Его цель — помочь вам превратить ручную торговую идею в автоматизированное, аккуратное и дисциплинированное исполнение.

Вы задаёте зону.

Вы выбираете подтверждение.

Вы решаете, как управлять риском.

EA отслеживает, проверяет и исполняет сделку по вашим правилам.

Что делает его особенным?

В отличие от многих закрытых EA, Smart Entry Manager не навязывает жёсткую стратегию и не заставляет использовать готовые сигналы.

Он разработан для трейдеров, которые работают с:

Smart Money Concepts

ручными торговыми зонами

структурными подтверждениями

price action

подтверждениями на младших таймфреймах

Другими словами: вы продолжаете торговать по собственному пониманию рынка, но перестаёте зависеть от необходимости часами сидеть перед графиком в ожидании точного момента.

Основные возможности

ручное управление торговыми зонами

сохранение и восстановление подготовленных сетапов

настраиваемое структурное подтверждение

настраиваемый таймфрейм входа

фильтр спреда

линия инвалидизации

несколько способов построения Stop Loss

дополнительный буфер для Stop Loss

Take Profit по фиксированной цене или по соотношению риск/прибыль

настраиваемый break-even

настраиваемое частичное закрытие

визуальная панель для более удобной и аккуратной работы

Для кого он создан?

Smart Entry Manager создан для трейдеров, которые уже умеют анализировать рынок, но хотят улучшить исполнение, сократить ошибки тайминга и перестать упускать возможности только из-за отсутствия у терминала в нужный момент.

Важно

Этот Expert Advisor не генерирует сигналы сам по себе и не заменяет рыночный анализ.

Его задача — автоматизировать активацию и сопровождение торговой идеи, которую вы заранее определили.

Smart Entry Manager находится на раннем этапе запуска, поэтому его стоимость может быть скорректирована по мере роста популярности и добавления новых улучшений.