Smart Entry Manager
- Эксперты
-
Fabrizio BattagliniI develop MetaTrader 5 tools, custom indicators, Expert Advisors and trading automation utilities.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Устали отмечать идеальную зону, ждать подтверждение часами... и всё равно пропускать вход только потому, что вас не было у экрана в нужный момент?
Smart Entry Manager создан именно для решения этой проблемы.
Этот Expert Advisor не предназначен для замены вашего анализа. Его цель — помочь вам превратить ручную торговую идею в автоматизированное, аккуратное и дисциплинированное исполнение.
Вы задаёте зону.
Вы выбираете подтверждение.
Вы решаете, как управлять риском.
EA отслеживает, проверяет и исполняет сделку по вашим правилам.
Что делает его особенным?
В отличие от многих закрытых EA, Smart Entry Manager не навязывает жёсткую стратегию и не заставляет использовать готовые сигналы.
Он разработан для трейдеров, которые работают с:
- Smart Money Concepts
- ручными торговыми зонами
- структурными подтверждениями
- price action
- подтверждениями на младших таймфреймах
Другими словами: вы продолжаете торговать по собственному пониманию рынка, но перестаёте зависеть от необходимости часами сидеть перед графиком в ожидании точного момента.
Основные возможности
- ручное управление торговыми зонами
- сохранение и восстановление подготовленных сетапов
- настраиваемое структурное подтверждение
- настраиваемый таймфрейм входа
- фильтр спреда
- линия инвалидизации
- несколько способов построения Stop Loss
- дополнительный буфер для Stop Loss
- Take Profit по фиксированной цене или по соотношению риск/прибыль
- настраиваемый break-even
- настраиваемое частичное закрытие
- визуальная панель для более удобной и аккуратной работы
Для кого он создан?
Smart Entry Manager создан для трейдеров, которые уже умеют анализировать рынок, но хотят улучшить исполнение, сократить ошибки тайминга и перестать упускать возможности только из-за отсутствия у терминала в нужный момент.
Важно
Этот Expert Advisor не генерирует сигналы сам по себе и не заменяет рыночный анализ.
Его задача — автоматизировать активацию и сопровождение торговой идеи, которую вы заранее определили.
Smart Entry Manager находится на раннем этапе запуска, поэтому его стоимость может быть скорректирована по мере роста популярности и добавления новых улучшений.