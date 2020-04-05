Smart Entry Manager

Устали отмечать идеальную зону, ждать подтверждение часами... и всё равно пропускать вход только потому, что вас не было у экрана в нужный момент?

Smart Entry Manager создан именно для решения этой проблемы.

Этот Expert Advisor не предназначен для замены вашего анализа. Его цель — помочь вам превратить ручную торговую идею в автоматизированное, аккуратное и дисциплинированное исполнение.

Вы задаёте зону.
Вы выбираете подтверждение.
Вы решаете, как управлять риском.
EA отслеживает, проверяет и исполняет сделку по вашим правилам.

Что делает его особенным?

В отличие от многих закрытых EA, Smart Entry Manager не навязывает жёсткую стратегию и не заставляет использовать готовые сигналы.

Он разработан для трейдеров, которые работают с:

  • Smart Money Concepts
  • ручными торговыми зонами
  • структурными подтверждениями
  • price action
  • подтверждениями на младших таймфреймах

Другими словами: вы продолжаете торговать по собственному пониманию рынка, но перестаёте зависеть от необходимости часами сидеть перед графиком в ожидании точного момента.

Основные возможности

  • ручное управление торговыми зонами
  • сохранение и восстановление подготовленных сетапов
  • настраиваемое структурное подтверждение
  • настраиваемый таймфрейм входа
  • фильтр спреда
  • линия инвалидизации
  • несколько способов построения Stop Loss
  • дополнительный буфер для Stop Loss
  • Take Profit по фиксированной цене или по соотношению риск/прибыль
  • настраиваемый break-even
  • настраиваемое частичное закрытие
  • визуальная панель для более удобной и аккуратной работы

Для кого он создан?

Smart Entry Manager создан для трейдеров, которые уже умеют анализировать рынок, но хотят улучшить исполнение, сократить ошибки тайминга и перестать упускать возможности только из-за отсутствия у терминала в нужный момент.

Важно

Этот Expert Advisor не генерирует сигналы сам по себе и не заменяет рыночный анализ.
Его задача — автоматизировать активацию и сопровождение торговой идеи, которую вы заранее определили.

Smart Entry Manager находится на раннем этапе запуска, поэтому его стоимость может быть скорректирована по мере роста популярности и добавления новых улучшений.

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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