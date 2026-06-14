SMC Inducement Flow - это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для визуализации рыночной структуры, inducement sweep, Fair Value Gaps и compression momentum в одном чистом рабочем процессе.

Основная идея: индикатор помогает отслеживать структурный поток, отмечая события BOS и CHoCH, отслеживая активные уровни inducement, выделяя sweep-события и предоставляя полезные буферы для дискреционного анализа или разработки EA.

Стартовая цена: продукт публикуется с вводной промо-ценой. Цена может быть изменена в будущих обновлениях.

Краткое Описание

Тип продукта Индикатор MetaTrader 5 Основной фокус SMC-структура, inducement sweeps, FVG-контекст и compression momentum Стиль использования Дискреционный структурный анализ, подтверждающий workflow и интеграция сигналов с EA Визуальный режим Структурные объекты на основном графике и опциональное подокно compression momentum Таймфрейм анализа По умолчанию текущий график, с опциональным multi-timeframe анализом, например M15 или M1 на графике H1 Внешние DLL Не требуются

Что Делает Индикатор

Отмечает события BOS и CHoCH от подтвержденных структурных уровней.

и от подтвержденных структурных уровней. Показывает структурные точки HH , HL , LH и LL , если они включены.

, , и , если они включены. Отслеживает активные уровни IND и отмечает события inducement sweep.

и отмечает события inducement sweep. Показывает завершенные, незавершенные и заполненные состояния Fair Value Gap .

. Включает опциональную гистограмму compression momentum, включенную по умолчанию.

Позволяет выбрать таймфрейм анализа, даже если индикатор прикреплен к другому видимому таймфрейму графика.

Предоставляет практичные буферы для Expert Advisors, сканеров или пользовательских dashboard.

Основные Возможности

Структурный поток: объекты BOS, CHoCH, HH, HL, LH и LL на основном графике.

объекты BOS, CHoCH, HH, HL, LH и LL на основном графике. Логика inducement: активные IND-уровни, sweep-метки и отдельный sweep-буфер.

активные IND-уровни, sweep-метки и отдельный sweep-буфер. Метки с таймфреймом: метки BOS и CHoCH по умолчанию добавляют таймфрейм графика, например BOS_15M или Choch_1H .

метки BOS и CHoCH по умолчанию добавляют таймфрейм графика, например или . FVG-контекст: буферы для верхних/нижних уровней бычьих и медвежьих FVG, незавершенных состояний и событий заполнения.

буферы для верхних/нижних уровней бычьих и медвежьих FVG, незавершенных состояний и событий заполнения. Compression momentum: опциональное окно гистограммы для направленного давления, наклона, состояния сжатия и release-событий.

опциональное окно гистограммы для направленного давления, наклона, состояния сжатия и release-событий. Multi-timeframe анализ: запустите одну инстанцию на текущем графике или выберите фиксированный таймфрейм анализа, например M15 или M1.

запустите одну инстанцию на текущем графике или выберите фиксированный таймфрейм анализа, например M15 или M1. Несколько инстанций: совмещайте несколько таймфреймов на одном графике, например видимый H1-график со структурой M15 и контекстом входа M1.

совмещайте несколько таймфреймов на одном графике, например видимый H1-график со структурой M15 и контекстом входа M1. Настраиваемая визуализация: цвета структуры, inducement, sweep, FVG и momentum можно менять через inputs.

цвета структуры, inducement, sweep, FVG и momentum можно менять через inputs. Опциональные алерты: алерты доступны, но по умолчанию отключены.

алерты доступны, но по умолчанию отключены. Надежные имена объектов: внутренние имена объектов короткие, чтобы повысить надежность на символах с длинными брокерскими суффиксами.

Буферы Для Разработчиков

Индикатор включает отдельные буферы для основных структурных и momentum-событий. Это упрощает подключение инструмента к Expert Advisors или внешним аналитическим workflow.

Структурные буферы Bullish BOS, Bearish BOS, Bullish CHoCH, Bearish CHoCH, Structure Bias Буферы inducement Направление IND sweep и активный уровень inducement FVG-буферы Завершенные, незавершенные и заполненные бычьи/медвежьи FVG-состояния Momentum-буферы Значение momentum, направление, наклон, состояние compression и compression release Confluence-буферы Бычьи и медвежьи confluence-условия

Рекомендуемое Использование

Использовать как карту структуры для дискреционного анализа.

Использовать inducement sweeps как контекстный фильтр перед оценкой сценариев продолжения или разворота.

Использовать панель compression momentum как дополнительный слой подтверждения.

Использовать multi-timeframe инстанции для top-down workflow, например M15-структуру плюс M1-контекст входа на графике старшего таймфрейма.

Использовать буферы как отправную точку для разработки EA или исследования сигналов.

Частые Вопросы

Открывает ли индикатор сделки?

Нет. Это аналитический индикатор. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

Можно ли использовать его на разных символах?

Да. Он предназначен для работы с разными символами, включая forex, металлы и индексные CFD. Брокерские фиды, суффиксы символов и поведение торговых сессий все равно могут влиять на точный визуальный результат.

Можно ли выбрать другой таймфрейм анализа?

Да. По умолчанию индикатор использует текущий таймфрейм графика, но в inputs можно выбрать другой таймфрейм анализа. Это позволяет запускать несколько инстанций на одном графике, например overlays структуры M15 и M1 при просмотре H1.

Можно ли использовать его с Expert Advisor?

Да. Индикатор предоставляет буферы для BOS, CHoCH, inducement sweeps, FVG-состояний, structure bias, momentum и confluence-условий. Всегда тщательно проверяйте логику буферов перед использованием в автоматической торговле.

Алерты включены по умолчанию?

Нет. Алерты доступны, но по умолчанию отключены. Можно включить только те типы алертов, которые подходят вашему workflow.

Гарантируется ли прибыльность?

Нет. Индикатор предоставляет только аналитическую информацию. Результаты торговли зависят от рыночных условий, данных брокера, исполнения, управления риском и решений пользователя.

Важные Примечания

Этот продукт является индикатором , а не Expert Advisor.

, а не Expert Advisor. Сигналы и объекты зависят от выбранного символа, таймфрейма, брокерского фида и доступной истории.

При использовании другого таймфрейма анализа буферы маппятся на видимые свечи графика для совместимости с Data Window и EA.

Историческая структура может отличаться от поведения live-графика, пока текущая свеча еще формируется.

Перед использованием в реальном workflow рекомендуется тестирование на demo-счете и на нескольких символах.

Если вы подключаете буферы к EA, сначала проверьте логику в MetaTrader 5 Strategy Tester и на demo.

Поддержка И Обратная Связь

Если этот инструмент был полезен для вашего workflow, честный отзыв действительно помогает мне продолжать улучшать продукты и публиковать новые индикаторы, скрипты и Expert Advisors для сообщества.

Примечание для поддержки: при сообщении вопроса или проблемы полезно указать символ, таймфрейм, контекст брокера/сервера, важные изменения inputs и скриншот графика или Data Window.