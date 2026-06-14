SMC Inducement Flow

SMC Inducement Flow - это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для визуализации рыночной структуры, inducement sweep, Fair Value Gaps и compression momentum в одном чистом рабочем процессе.

Основная идея: индикатор помогает отслеживать структурный поток, отмечая события BOS и CHoCH, отслеживая активные уровни inducement, выделяя sweep-события и предоставляя полезные буферы для дискреционного анализа или разработки EA.

Стартовая цена: продукт публикуется с вводной промо-ценой. Цена может быть изменена в будущих обновлениях.

Краткое Описание

Тип продукта Индикатор MetaTrader 5
Основной фокус SMC-структура, inducement sweeps, FVG-контекст и compression momentum
Стиль использования Дискреционный структурный анализ, подтверждающий workflow и интеграция сигналов с EA
Визуальный режим Структурные объекты на основном графике и опциональное подокно compression momentum
Таймфрейм анализа По умолчанию текущий график, с опциональным multi-timeframe анализом, например M15 или M1 на графике H1
Внешние DLL Не требуются

Что Делает Индикатор

  • Отмечает события BOS и CHoCH от подтвержденных структурных уровней.
  • Показывает структурные точки HH, HL, LH и LL, если они включены.
  • Отслеживает активные уровни IND и отмечает события inducement sweep.
  • Показывает завершенные, незавершенные и заполненные состояния Fair Value Gap.
  • Включает опциональную гистограмму compression momentum, включенную по умолчанию.
  • Позволяет выбрать таймфрейм анализа, даже если индикатор прикреплен к другому видимому таймфрейму графика.
  • Предоставляет практичные буферы для Expert Advisors, сканеров или пользовательских dashboard.

Основные Возможности

  • Структурный поток: объекты BOS, CHoCH, HH, HL, LH и LL на основном графике.
  • Логика inducement: активные IND-уровни, sweep-метки и отдельный sweep-буфер.
  • Метки с таймфреймом: метки BOS и CHoCH по умолчанию добавляют таймфрейм графика, например BOS_15M или Choch_1H.
  • FVG-контекст: буферы для верхних/нижних уровней бычьих и медвежьих FVG, незавершенных состояний и событий заполнения.
  • Compression momentum: опциональное окно гистограммы для направленного давления, наклона, состояния сжатия и release-событий.
  • Multi-timeframe анализ: запустите одну инстанцию на текущем графике или выберите фиксированный таймфрейм анализа, например M15 или M1.
  • Несколько инстанций: совмещайте несколько таймфреймов на одном графике, например видимый H1-график со структурой M15 и контекстом входа M1.
  • Настраиваемая визуализация: цвета структуры, inducement, sweep, FVG и momentum можно менять через inputs.
  • Опциональные алерты: алерты доступны, но по умолчанию отключены.
  • Надежные имена объектов: внутренние имена объектов короткие, чтобы повысить надежность на символах с длинными брокерскими суффиксами.

Буферы Для Разработчиков

Индикатор включает отдельные буферы для основных структурных и momentum-событий. Это упрощает подключение инструмента к Expert Advisors или внешним аналитическим workflow.

Структурные буферы Bullish BOS, Bearish BOS, Bullish CHoCH, Bearish CHoCH, Structure Bias
Буферы inducement Направление IND sweep и активный уровень inducement
FVG-буферы Завершенные, незавершенные и заполненные бычьи/медвежьи FVG-состояния
Momentum-буферы Значение momentum, направление, наклон, состояние compression и compression release
Confluence-буферы Бычьи и медвежьи confluence-условия

Рекомендуемое Использование

  • Использовать как карту структуры для дискреционного анализа.
  • Использовать inducement sweeps как контекстный фильтр перед оценкой сценариев продолжения или разворота.
  • Использовать панель compression momentum как дополнительный слой подтверждения.
  • Использовать multi-timeframe инстанции для top-down workflow, например M15-структуру плюс M1-контекст входа на графике старшего таймфрейма.
  • Использовать буферы как отправную точку для разработки EA или исследования сигналов.

Частые Вопросы

Открывает ли индикатор сделки?
Нет. Это аналитический индикатор. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

Можно ли использовать его на разных символах?
Да. Он предназначен для работы с разными символами, включая forex, металлы и индексные CFD. Брокерские фиды, суффиксы символов и поведение торговых сессий все равно могут влиять на точный визуальный результат.

Можно ли выбрать другой таймфрейм анализа?
Да. По умолчанию индикатор использует текущий таймфрейм графика, но в inputs можно выбрать другой таймфрейм анализа. Это позволяет запускать несколько инстанций на одном графике, например overlays структуры M15 и M1 при просмотре H1.

Можно ли использовать его с Expert Advisor?
Да. Индикатор предоставляет буферы для BOS, CHoCH, inducement sweeps, FVG-состояний, structure bias, momentum и confluence-условий. Всегда тщательно проверяйте логику буферов перед использованием в автоматической торговле.

Алерты включены по умолчанию?
Нет. Алерты доступны, но по умолчанию отключены. Можно включить только те типы алертов, которые подходят вашему workflow.

Гарантируется ли прибыльность?
Нет. Индикатор предоставляет только аналитическую информацию. Результаты торговли зависят от рыночных условий, данных брокера, исполнения, управления риском и решений пользователя.

Важные Примечания

  • Этот продукт является индикатором, а не Expert Advisor.
  • Сигналы и объекты зависят от выбранного символа, таймфрейма, брокерского фида и доступной истории.
  • При использовании другого таймфрейма анализа буферы маппятся на видимые свечи графика для совместимости с Data Window и EA.
  • Историческая структура может отличаться от поведения live-графика, пока текущая свеча еще формируется.
  • Перед использованием в реальном workflow рекомендуется тестирование на demo-счете и на нескольких символах.
  • Если вы подключаете буферы к EA, сначала проверьте логику в MetaTrader 5 Strategy Tester и на demo.

Поддержка И Обратная Связь

Если этот инструмент был полезен для вашего workflow, честный отзыв действительно помогает мне продолжать улучшать продукты и публиковать новые индикаторы, скрипты и Expert Advisors для сообщества.

Примечание для поддержки: при сообщении вопроса или проблемы полезно указать символ, таймфрейм, контекст брокера/сервера, важные изменения inputs и скриншот графика или Data Window.

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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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SMC Structure Gap Monitor
Fabrizio Battaglini
Индикаторы
SMC Structure Gap Monitor - это индикатор для MetaTrader 5, созданный для отображения рыночной структуры в стиле SMC с акцентом на BOS, CHoCH, swing-уровни и Fair Value Gaps. Основная идея: индикатор помогает читать структурный поток, сочетая метки HH, HL, LH и LL с контекстом полных и неполных FVG, дополнительной внутренней структурой и буферами для Data Window или Expert Advisors. Краткий обзор Тип продукта Индикатор MetaTrader 5 Основной фокус Структурный поток, BOS, CHoCH и мониторинг Fair
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SMC Structure Gap Monitor for MT4
Fabrizio Battaglini
Индикаторы
SMC Structure Gap Monitor - это индикатор для MetaTrader 4, созданный для отображения рыночной структуры в стиле SMC с акцентом на BOS, CHoCH, swing-уровни и Fair Value Gaps. Основная идея: индикатор помогает читать структурный поток, сочетая метки HH, HL, LH и LL с контекстом полных и неполных FVG, дополнительной внутренней структурой и буферами для Data Window или Expert Advisors. Краткий обзор Тип продукта Индикатор MetaTrader 4 Основной фокус Структурный поток, BOS, CHoCH и мониторинг Fair
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Candle History Exporter
Fabrizio Battaglini
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Хотите перенести данные MetaTrader 5 в Excel, Python, внешний бэктестинг или machine learning, не тратя время на неудобные экспорты? Candle History Exporter создан для того, чтобы превращать историю свечей текущего символа в понятные, настраиваемые CSV-файлы, готовые для research, автоматизации и количественного анализа. Скрипт позволяет экспортировать один или несколько таймфреймов в выбранном диапазоне дат, с возможностью автоматически использовать текущее серверное время как дату окончания п
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SMC Structure Gap Monitor Pro for MT4
Fabrizio Battaglini
Индикаторы
SMC Structure Gap Monitor Pro Этот индикатор для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен более полный SMC-подход с более ясным акцентом на структурные пробои, inducement, нетронутые и уже протестированные Fair Value Gaps, liquidity sweeps и контекст momentum. Основная идея: вместо того чтобы показывать только отдельные структурные метки, эта версия помогает читать, как рынок накапливает давление, где формируется inducement, когда появляются sweeps и как momentum усиливается или ослабев
Index Trend Strength Monitor
Fabrizio Battaglini
Индикаторы
Index Trend Monitor - это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для измерения направленной силы на индексных CFD и других активных рынках. Основная идея: индикатор объединяет EMA-структуру, ATR-нормализованное движение, импульс и устойчивость, чтобы сформировать понятный trend score, а также предоставляет скрытый буфер режима для Expert Advisors и пользовательских инструментов. Краткий обзор Тип продукта Индикатор MetaTrader 5 Основной фокус Направленная сила, trend score и классификация
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Session Buffer Lines
Fabrizio Battaglini
Индикаторы
Session Buffer Lines - это легкий индикатор для MetaTrader 5, который отмечает основные торговые сессии прямо на графике и передает события сессий через буферы. Основная идея: индикатор дает чистую визуальную привязку для Токио, Лондона, Нью-Йорка и перекрытия Лондон-Нью-Йорк, а также предоставляет через iCustom() события открытия и закрытия сессий для Expert Advisors. Краткий обзор Тип продукта Индикатор MetaTrader 5 Основной фокус Время сессий, маркеры на графике и буферы для EAs Включенные с
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Breakout Bandit
Fabrizio Battaglini
Эксперты
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SMC Structure Gap Monitor Pro
Fabrizio Battaglini
Индикаторы
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Smart Entry Manager
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