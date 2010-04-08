SkalpAUDNZD
- Эксперты
- Igor Chugay
- Версия: 1.1
SkalpAUDNZD это высокоточный и надежный советник для торговли валютной парой AUDNZD, таймфрейм М5. Советник не имеет опасных технологий таких как мартингей, сетки и усреднения и поэтому является безопасным для торгового счета. Закрытие ордеров осуществляется с помощью сигнала или тейкпрофита и стоплосса, советник принудительнозакривает ордера в день открития. Одновременно советник открывает только один ордер и все ордера имею защиту фиксированным Стоплоссом. Советником легко пользоваться, так как он имеет немного параметров для настройки. Советник отлажен на работу с временем сервера +2, если у вас другое время сервера внесите изменения в настройки.
Советник продается с 70% скидкой.
Требования:
- Размер депозита: Любой
- Кредитное плече: Любое
- Торговые условия: счета с низким спредом.
Входные параметры:
Risk - риск на сделку относительно размера StopLoss в процентах;
TakeProfit - тейк профит;
StopLoss - стоп лосс;
MaxSpred - максимально допустимий спред в момент открития;
HourStart - начало роботи (часов);
HourStopOpen - окончание времени открития ордеров (часов);
MinuteStopOpen - окончание времени открития ордеров (минут);
HourClose - время закрития ордеров(часов);
MinuteClose - время закрития ордеров(минут);
Magic - магический номер;
Slipage - проскальзиванье;
Symbol_ - символ на котором советник торгует;
Indicator -имя индикатора;
bperiod -период;
deviation -кол-во стандартных отклонений;
bands_shift -сдвиг относительно цены;
applied_price_uper- тип цены;
applied_price_lower- тип цены;
applied_price -тип цены;