SkalpAUDNZD это высокоточный и надежный советник для торговли валютной парой AUDNZD, таймфрейм М5 . Советник не имеет опасных технологий таких как мартингей, сетки и усреднения и поэтому является безопасным для торгового счета. Закрытие ордеров осуществляется с помощью сигнала или тейкпрофита и стоплосса, советник принудительнозакривает ордера в день открития. Одновременно советник открывает только один ордер и все ордера имею защиту фиксированным Стоплоссом. Советником легко пользоваться, так как он имеет немного параметров для настройки. Советник отлажен на работу с временем сервера +2, если у вас другое время сервера внесите изменения в настройки.

Советник продается с 70% скидкой.

Требования:

Размер депозита: Любой

Кредитное плече: Любое

Торговые условия: счета с низким спредом.

Входные параметры:

Risk - риск на сделку относительно размера StopLoss в процентах;

TakeProfit - тейк профит;

StopLoss - стоп лосс;

MaxSpred - максимально допустимий спред в момент открития;

HourStart - начало роботи (часов);

HourStopOpen - окончание времени открития ордеров (часов);

MinuteStopOpen - окончание времени открития ордеров (минут);

HourClose - время закрития ордеров(часов);

MinuteClose - время закрития ордеров(минут);

Magic - магический номер;

Slipage - проскальзиванье;

Symbol_ - символ на котором советник торгует;

Indicator -имя индикатора; bperiod -период; deviation -кол-во стандартных отклонений; bands_shift -сдвиг относительно цены; applied_price_uper- тип цены; applied_price_lower- тип цены; applied_price -тип цены; shift -Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).





