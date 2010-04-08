SkalpAUDNZD

SkalpAUDNZD это высокоточный и надежный советник для торговли валютной парой AUDNZD, таймфрейм М5. Советник не имеет опасных технологий таких как мартингей, сетки и усреднения и поэтому является безопасным для торгового счета. Закрытие ордеров осуществляется с помощью сигнала  или тейкпрофита и стоплосса, советник принудительнозакривает ордера в день открития. Одновременно советник открывает только один ордер и все ордера имею защиту фиксированным Стоплоссом. Советником легко пользоваться, так как он имеет немного параметров для настройки. Советник отлажен на работу с временем сервера +2, если у вас другое время сервера внесите изменения в настройки.   

Советник продается с 70% скидкой.

Требования:

  • Размер депозита: Любой
  • Кредитное плече: Любое
  • Торговые условия:  счета с низким спредом.

Входные параметры:

Risk    - риск на сделку относительно размера StopLoss в процентах;           

TakeProfit - тейк профит;         

StopLoss  - стоп лосс;            

 MaxSpred  - максимально   допустимий спред в момент открития;           

HourStart             - начало роботи (часов);              

 HourStopOpen     - окончание времени открития ордеров (часов);            

 MinuteStopOpen   - окончание времени открития ордеров (минут);            

 HourClose            - время закрития ордеров(часов);             

MinuteClose          - время закрития ордеров(минут);               

 Magic                   - магический номер;             

Slipage                  - проскальзиванье;               

Symbol_                 - символ на котором советник торгует;

Indicator                -имя индикатора;

bperiod                  -период;

deviation               -кол-во стандартных отклонений;

bands_shift            -сдвиг относительно цены;

applied_price_uper- тип цены;

applied_price_lower- тип цены;

applied_price          -тип цены;

shift                        -Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).


