Gold Leapfrog 是一款机构级的多资产交易系统，专门围绕黄金（XAUUSD）作为主要贵金属锚点而构建，并由四个主要外汇关联货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD）提供支持。该智能交易系统结合了多时间框架关联分析、贝塔风险平价手数缩放以及自适应网格恢复引擎，在交易方向性动能的同时，严格遵守资本保护原则。





每笔交易均受到基于ATR的动态止损和止盈订单的自动保护，这些订单按最小报价精度计算。所有执行和订单管理流程均经过强化，可在净额结算和对冲账户模式下平稳运行，能够承受诸如点差扩大、执行延迟、余额过低以及收盘时段跳空等不利的经纪商条件。该EA已顺利通过MQL5市场验证，日志中无任何错误。





核心功能

该EA从单个图表监控黄金及其四个关联外汇货币对。与简单的单品种系统不同，Gold Leapfrog 在小时时间框架上计算相对于黄金的滚动皮尔逊相关系数和贝塔系数。当关联过滤器启用时，EA会评估整个投资组合的方向，仅在统计一致性确认偏向时才执行交易。您也可以关闭关联过滤器，在您选择的任何图表时间框架上独立交易每个品种。





交易采用双模式动态网格进行管理。“盈利网格”模式会加仓盈利头寸以捕捉延伸趋势，而“亏损网格”模式则使用智能手数倍增器来管理浮动回撤。该倍增器并非盲目地翻倍手数，而是按几何级数缩放，并结合经纪商最大交易量限制和保证金检查，以防止账户过度杠杆化。





算法救援模式允许EA接管浮动的手动交易（幻数0）或有故障的第三方EA遗留的订单。一旦接管，Gold Leapfrog 会应用其数学恢复引擎和跟踪篮子逻辑，将这些浮动头寸从回撤中管理出来。





内置的经纪商防御套件可防止执行峰值和猎杀止损行为。它包括可选的、对经纪商服务器隐藏的虚拟止损和止盈水平，杠杆下降时的高保证金要求陷阱检测，以及实时执行延迟监控。





机构级的回撤断路器会实时监控账户净值。如果净值回撤达到您指定的阈值，或触发了每日亏损/盈利限额，EA将安全地分批平仓并锁定交易，以保护您的资金。跟踪篮子的利润锁定器会持续追踪所有头寸的累计美元利润，跟踪峰值，并在达到回撤步骤时平仓整个篮子。





屏幕上的交互式仪表板和控制面板提供一键买入和卖出执行、选择性平仓按钮（平盈利、平亏损、按品种平所有、平所有订单），以及自动交易、网格模式、手机镜像和夜间卸载的切换开关。仪表板实时显示账户净值、可用保证金、今日盈亏、本周盈亏、本月盈亏以及各品种明细，并叠加显示可视化的64-EMA彩虹和光滑平均K线图指标。





内部强化与验证合规性

代码库的设计符合标准市场质量要求：





所有止损和止盈距离均按经纪商的最小报价精度、停价位和冻结位进行归一化处理。

订单通过两阶段市场执行模型执行，以防止在STP和ECN经纪商处出现订单拆分错误。

交易前的可用保证金模拟确保EA不会尝试执行超出可用保证金的交易，从而防止资金不足的拒绝错误。

净额结算账户的头寸按计算出的批次进行平仓，受品种最大交易量和方向限制的约束。

内置的时段验证确保EA不会在品种交易时段关闭时尝试执行订单操作。

不调用测试中止函数，以确保在自动回测期间评估不会中断。

输入参数

常规





InpLanguage – 界面语言（英语或俄语）

InpNaturalLanguagePreset – 保守、平衡或激进缩放模式的预设

风险和手数管理





InpStopLossPercent – 止损占余额的百分比（0 = 禁用）

InpUseLotManual – 启用固定手动手数

InpManualLot – 固定手动手数值

InpRisk – 自动计算手数时每笔交易的风险百分比

InpProfitPips – 止盈的目标点数

InpMinPips – 入场信号所需的最小K线尺寸（点数）

InpTimeFrame – 入场信号的K线时间框架

InpUseLotIncrease – 启用网格缩放的智能手数倍增器

InpGridMultiplier – 连续网格级别的手数倍增器

交易品种和网格步长





InpSymbolXAUUSD – 黄金兑美元的交易品种名称

InpStepXAUUSD – XAUUSD的网格步长（点数）

InpSymbolSym2至Sym5 – 自定义外汇关联交易品种（EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDJPY）

InpStepSym2至Sym5 – 次要品种的网格步长（点数）

InpMaxOrders – 整个投资组合允许的最大未平仓订单总数

InpMobileClosePair – 用于从手机端触发远程全部平仓的品种

交易时间





InpTimeStart – 交易开始时间（经纪商服务器时间）

InpTimeEnd – 交易结束时间（经纪商服务器时间）

EA配置





InpSpeedEA – EA定时器间隔（毫秒）

InpMagicNumber – EA订单的唯一标识符

高级过滤器（ATR、RSI、EMA、AI）





InpUseATRStep – 启用基于ATR的动态网格步长

InpATRPeriod – ATR计算周期

InpATRTimeFrame – ATR时间框架

InpUseRSIFilter – 启用小时RSI耗尽过滤器

InpRSIPeriod – RSI计算周期

InpRSIOverbought – 买入信号的RSI超买上限

InpRSIOversold – 卖出信号的RSI超卖下限

InpUseEMAFilter – 启用H4 EMA趋势过滤器

InpEMAPeriod – EMA周期

InpEMATimeFrame – EMA时间框架

InpUseEMARainbow – 在图表上显示64-EMA彩虹叠加层

InpUseSmoothedHA – 在图表上显示光滑平均K线叠加层

InpShowCandleCountdown – 显示K线实时倒计时器

InpUseAIEngine – 启用自适应参数调整

关联引擎





InpUseCorrelationFilter – 启用黄金关联过滤器（false = 独立交易）

InpForceTradeAnySymbol – 允许独立品种入场

InpCorrelationTimeFrame – 皮尔逊相关计算的时间框架

InpCorrelationPeriod – 滚动相关的K线数量

InpCorrelationThreshold – 最小绝对相关阈值

InpUseBetaScaling – 启用相对于黄金的贝塔风险平价手数缩放

InpBetaMinMultiplier – 允许的最小贝塔手数乘数

InpBetaMaxMultiplier – 允许的最大贝塔手数乘数

经纪商防御和反操纵





InpUseBrokerDefenses – 启用经纪商防御套件

InpUseVirtualStops – 使用隐藏的虚拟止损和止盈

InpUseHMRDetection – 启用高保证金要求陷阱检测

InpHMRMarginMultiplier – 允许的初始保证金最大峰值比率

InpMaxExecutionLatencyMs – 延迟警告阈值（毫秒）

InpMaxLatencyWarnings – 进入临时冷却前的连续延迟警告次数

算法救援模式





InpUseRescueMode – 启用浮动交易救援模式

InpRescueManualOnly – 仅救援手动交易和EA交易

InpRescueTargetMagic – 要救援的特定幻数（0 = 所有非EA交易）

InpRescueAllSymbols – 接管账户中所有品种的浮动交易

机构级风险和保证金保护





InpMaxDrawdownPercent – 允许的最大净值回撤百分比

InpHWMDrawdownPercent – 历史最高净值回撤限制百分比

InpDailyLossPercent – 每日净值亏损上限百分比

InpDailyProfitPercent – 每日净值盈利锁定目标百分比

InpSymbolMaxDDPercent – 每个品种的回撤限制百分比

InpSymbolMaxDDClosePercent – 每个品种的紧急平仓回撤百分比

InpMinMarginLevelPercent – 新开仓所需的最低保证金水平百分比

InpCriticalMarginLevelPercent – 用于止损保护的临界保证金水平百分比

InpMinFreeMarginPercent – 最低可用保证金缓冲百分比

InpUseDynamicLotScaling – 当保证金水平低于300%时缩减手数大小

InpUseTrailingBasket – 对篮子累计盈利启用跟踪止损

InpBasketTriggerDeposit – 篮子美元盈利激活阈值

InpBasketTrailingStep – 篮子美元盈利跟踪步长

支持

如需技术问题、反馈或帮助，请使用MQL5产品评论区或内置的MQL5消息系统。