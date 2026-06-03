Neuro Pulse AI – Мультистратегический советник на базе глубокой нейросети.

Торговый инструмент: EURUSD. Не рекомендуется запускать на других инструментах - сеть обучалась строго под эту пару.

Таймфрейм для торговли: Установить советник на M15 (будет также использоваться H4 для нейросети). Рекомендуются брокеры со смещением времени GMT: +2 зима, +3 лето, так как на этом смещении тренировалась нейросеть. Депозит: В зависимости от параметра Risk и типа счета. (Например, может работать с 5 долларов, если они будут на центовом счету и Risk=500). Рекомендуется, чтобы Ваш депозит был больше параметра Risk (например, для Risk=5000 подходят депозиты от 5000 и выше). Рекомендации по параметру Risk: Risk>5000 - нормальный режим, Risk>10000 - безопасный режим, Risk=500-2000 - высоко рискованный, Risk<500 - экстремальный. Комиссия: Если комиссия вашего счета менее 5, или отсутствует, то подкорректируйте параметр Manual Commission. Чем меньше комиссия и спред у брокера, тем лучше для стабильности. Если у брокера есть программа возврата спреда (или комиссии) Rebate, то подключите эту услугу, таким образом часть затрат за сделки будут возвращены.

1. Технологическая основа

1.1. Архитектура нейронной сети

Советник базируется на глубокой нейросети (собственная разработка, без использования сторонних библиотек), обученной при помощи авторского индикатора Neuro Future.

Структура сети: Четырехслойная модель. Внешние слои: Входной и выходной слои. Внутренние слои: Два скрытых слоя обработки данных.

Входные данные: На вход подается массив из 96 цен баров H4 , подготовленных особенным образом.

Выходные данные: Прогноз направления движения цены.

1.2. Процесс обучения

Период обучения: 3 года исторических данных.

Инструмент: EURUSD, таймфрейм H4.

Обучающая выборка: 5500 специально подготовленных примеров (входных и выходных сигналов).

1.3. Адаптивность к периоду

Тесты на этой нейросети показали высокую эффективность на периоде M15. Советник стремится к прибыли даже без глубокой оптимизации параметров, используя механизмы адаптации под текущую волатильность.

2. Инновационная система управления капиталом (Мультистратегичность)

Для устранения локальных просадок применена уникальная система оптимизации и управления ордерами.

2.1. Система виртуальных стратегий

Генерация стратегий: Внутренний алгоритм создает множество виртуальных торговых систем со случайными параметрами.

Сбор статистики: Каждая стратегия проходит серию тестов, по итогам которых собирается полная статистика сделок.

Отбор лидеров: Формируется ТОП лучших конфигураций. В финальной версии советника одновременно работают 20 лучших виртуальных стратегий, использующих сигналы одной нейросети.

2.2. Управление виртуальным капиталом

Каждая из 20 стратегий оперирует ограниченным виртуальным депозитом.

Стоп-лосс стратегии: Если виртуальный депозит конкретной стратегии превышает порог убытка, она принудительно закрывает все связанные позиции (частичная фиксация потерь).

3. Логика открытия и сопровождения позиций

3.1. Условия входа в рынок

Для фильтрации ложных сигналов используется тройное подтверждение нейросети:

Прогноз на первом баре (начало окна прогнозирования). Прогноз на среднем баре. Прогноз на последнем баре.

Сигнал считается валидным, если все три прогноза совпадают по направлению и их значения превышают установленный минимальный порог силы сигнала.

3.2. Логика сопровождения (Усреднение и Разворот)

Поведение советника при движении цены против открытой позиции зависит от текущих показаний нейросети:

Сценарий А (Тренд сохраняется): Если нейросеть подтверждает первоначальное направление, происходит усреднение позиции с небольшим повышающим коэффициентом лота.

Сценарий Б (Смена тренда): Если нейросеть показывает противоположное направление, происходит полный переворот позиций (закрытие текущих и открытие в обратную сторону).

Сценарий В (Неопределенность): Если нейросеть выдает разнонаправленные сигналы внутри окна, усреднение и разворот не производятся (режим ожидания).

4. Защитные механизмы и сервисные функции

4.1. Авторестарт

Система контролирует общую суммарную прибыль. При достижении заданного порога в процентах, все реальные и виртуальные позиции принудительно закрываются. Торговля начинается заново с "чистого листа", что позволяет зафиксировать накопленную прибыль и сбросить нагрузку на депозит.

4.2. Управление просадкой

Реализованы гибкие настройки контроля максимальной просадки:

Вариант 1: При достижении критического уровня просадки все позиции закрываются, и торговля возобновляется с нуля.

Вариант 2: Закрытие всех позиций, сохранение состояния в памяти и запуск торговли только по истечении заданного пользователем тайм-аута (период "остывания").

4.3. Менеджер выходных (Weekend)

Перед закрытием рынка советник способен принудительно закрыть все позиции и сохранить текущее состояние, чтобы избежать гэпов в понедельник. Имеется возможность отключения данной функции.

4.4. Фильтры торговли

Фильтр времени: Возможность задания разрешенных/запрещенных часов для торговли.

Фильтр новостей: Встроенная интеграция с экономическим календарем терминала MT5 для блокировки торговли во время выхода важных новостей.

5. Ключевые преимущества продукта

Реальная нейросеть: Глубокое машинное обучение на 5500 примерах.

Мультистратегическая устойчивость: Параллельная работа 20 лучших систем на одном сигнале исключает влияние единичной убыточной серии на кривую баланса.

Адаптивное управление: Логика сама определяет, когда усреднять, а когда переворачивать позицию, исключая работу "на удачу".

6. Отказоустойчивость и системные требования

6.1. Защита от прерываний

Советник оснащен встроенной системой безопасности на случай непредвиденных остановок (сбои связи, перезагрузка терминала, отключение электроэнергии):

Данные виртуальных стратегий и текущие параметры работы сохраняются в файлы .

После восстановления соединения или перезапуска терминала советник автоматически загружает состояние из файлов и продолжает работу с того же места без потери логики стратегий.

6.2. Рекомендуемое окружение

Для стабильной круглосуточной работы рекомендуется использовать:

Выделенный персональный компьютер (ПК).

Удаленный сервер с рабочим столом (VPS/VDS).

Параметры советника:

1. ===== MAIN PARAMETERS ===== Risk (<2000-High, >5000-Low) ( 5000 ) - Уровень риска

Max.Total Lots, relative value ( 10 ) - Максимальный совокупный объем лотов

AutoFixedBalance ( true ) - Автоматическая фиксация баланса

Fixed Balance (if=0 then FixedBalance=AccountBalance) ( 0 ) - Фиксированный баланс

Slippage ( 5 ) - Проскальзывание

SpreadLimit ( 4 ) - Лимит спреда

ManualCommission ( 5 ) - Комиссия

Magic Number ( 777 ) - Магический номер

FIFO ( false ) - Режим FIFO 2. ===== V-STRATEGIES PARAMETERS ===== VirtualBalance ( 5000 ) - Виртуальный баланс

VirtualMaxLots ( 10 ) - Виртуальный максимальный объем лотов

VirtualMaxOrders ( 10 ) - Виртуальный максимум ордеров 3. ===== AUTO RESTART PARAMETERS ===== Auto Restart ( true ) - Автоматический рестарт

Restart Percent ( 0.5 ) - Процент рестарта 4. ===== Time Filter ===== Time Filter (Set On Greenwich) ( false ) - Фильтр времени

HourStart ( 18 ) - Час начала

HourEnd ( 13 ) - Час окончания 5. ===== SAFE CLOSING PARAMETERS ===== Close and Remember Before Weekend ( true ) - Закрыть и запомнить перед выходными

Close All And Restart After DD,% ( 100 ) - Закрыть всё и перезапустить после просадки

Close And Remember After DD,% ( 100 ) - Закрыть и запомнить после просадки

Stop Days After DD (if 0-no stop) ( 2 ) - Дни остановки после просадки 6. ===== NEWS FILTER ===== NewsFilter ( false ) - Фильтр новостей

HighImpact ( true ) - Новости высокой важности

MiddleImpact ( false ) - Новости средней важности

LowImpact ( false ) - Новости низкой важности

Speaks ( true ) - Проговаривать

USDNewsForAll ( true ) - Новости USD для всех пар

MinsBeforeNews ( 5 ) - Минут до новостей

MinsAfterNews ( 30 ) - Минут после новостей

Show alerts ( true ) - Показывать алерты

Send notifications ( false ) - Отправлять уведомления

Предупреждение: положительные результаты в прошлом не гарантируют прибыли в будущем.

