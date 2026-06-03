Neuro Pulse AI

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  • Эксперты
  • Sergey Rozhnov
    Sergey Rozhnov

    Sergey Rozhnov

    3.8 (139)
    О себе: опыт торговли на рынке Форекс и разработки программного обеспечения с 2006 года.

    Также рассматриваю индивидуальные заказы по разработке и доработке советников или индикаторов на MQL5 и MQL4 языках на фрилансе.

    По любым вопросам обращайтесь в личные сообщения.
    9 продуктов 1 тема 25 комментариев
  • Версия: 1.2
  • Обновлено: 7 июня 2026
  • Активации: 5

Neuro Pulse AI – Мультистратегический советник на базе глубокой нейросети.

Торговый инструмент: EURUSD. Не рекомендуется запускать на других инструментах - сеть обучалась строго под эту пару.

    Таймфрейм для торговли: Установить советник на M15 (будет также использоваться H4 для нейросети).

    Рекомендуются брокеры со смещением времени GMT: +2 зима, +3 лето, так как на этом смещении тренировалась нейросеть.

    Депозит: В зависимости от параметра Risk и типа счета. (Например, может работать с 5 долларов, если они будут на центовом счету и Risk=500). Рекомендуется, чтобы Ваш депозит был больше параметра Risk (например, для Risk=5000 подходят депозиты от 5000 и выше).

    Рекомендации по параметру Risk: Risk>5000 - нормальный режим, Risk>10000 - безопасный режим, Risk=500-2000 - высоко рискованный, Risk<500 - экстремальный.

    Комиссия: Если комиссия вашего счета менее 5, или отсутствует, то подкорректируйте параметр Manual Commission. Чем меньше комиссия и спред у брокера, тем лучше для стабильности. Если у брокера есть программа возврата спреда (или комиссии) Rebate, то подключите эту услугу, таким образом часть затрат за сделки будут возвращены.

    1. Технологическая основа

    1.1. Архитектура нейронной сети

    Советник базируется на глубокой нейросети (собственная разработка, без использования сторонних библиотек), обученной при помощи авторского индикатора Neuro Future.

    • Структура сети: Четырехслойная модель.

      • Внешние слои: Входной и выходной слои.

      • Внутренние слои: Два скрытых слоя обработки данных.

    • Входные данные: На вход подается массив из 96 цен баров H4, подготовленных особенным образом.

    • Выходные данные: Прогноз направления движения цены.

    1.2. Процесс обучения

    • Период обучения: 3 года исторических данных.

    • Инструмент: EURUSD, таймфрейм H4.

    • Обучающая выборка: 5500 специально подготовленных примеров (входных и выходных сигналов).

    1.3. Адаптивность к периоду

    Тесты на этой нейросети показали высокую эффективность на периоде M15. Советник стремится к прибыли даже без глубокой оптимизации параметров, используя механизмы адаптации под текущую волатильность.

    2. Инновационная система управления капиталом (Мультистратегичность)

    Для устранения локальных просадок применена уникальная система оптимизации и управления ордерами.

    2.1. Система виртуальных стратегий

    • Генерация стратегий: Внутренний алгоритм создает множество виртуальных торговых систем со случайными параметрами.

    • Сбор статистики: Каждая стратегия проходит серию тестов, по итогам которых собирается полная статистика сделок.

    • Отбор лидеров: Формируется ТОП лучших конфигураций. В финальной версии советника одновременно работают 20 лучших виртуальных стратегий, использующих сигналы одной нейросети.

    2.2. Управление виртуальным капиталом

    • Каждая из 20 стратегий оперирует ограниченным виртуальным депозитом.

    • Стоп-лосс стратегии: Если виртуальный депозит конкретной стратегии превышает порог убытка, она принудительно закрывает все связанные позиции (частичная фиксация потерь).

    3. Логика открытия и сопровождения позиций

    3.1. Условия входа в рынок

    Для фильтрации ложных сигналов используется тройное подтверждение нейросети:

    1. Прогноз на первом баре (начало окна прогнозирования).

    2. Прогноз на среднем баре.

    3. Прогноз на последнем баре.

    Сигнал считается валидным, если все три прогноза совпадают по направлению и их значения превышают установленный минимальный порог силы сигнала.

    3.2. Логика сопровождения (Усреднение и Разворот)

    Поведение советника при движении цены против открытой позиции зависит от текущих показаний нейросети:

    • Сценарий А (Тренд сохраняется): Если нейросеть подтверждает первоначальное направление, происходит усреднение позиции с небольшим повышающим коэффициентом лота.

    • Сценарий Б (Смена тренда): Если нейросеть показывает противоположное направление, происходит полный переворот позиций (закрытие текущих и открытие в обратную сторону).

    • Сценарий В (Неопределенность): Если нейросеть выдает разнонаправленные сигналы внутри окна, усреднение и разворот не производятся (режим ожидания).

    4. Защитные механизмы и сервисные функции

    4.1. Авторестарт

    Система контролирует общую суммарную прибыль. При достижении заданного порога в процентах, все реальные и виртуальные позиции принудительно закрываются. Торговля начинается заново с "чистого листа", что позволяет зафиксировать накопленную прибыль и сбросить нагрузку на депозит.

    4.2. Управление просадкой

    Реализованы гибкие настройки контроля максимальной просадки:

    • Вариант 1: При достижении критического уровня просадки все позиции закрываются, и торговля возобновляется с нуля.

    • Вариант 2: Закрытие всех позиций, сохранение состояния в памяти и запуск торговли только по истечении заданного пользователем тайм-аута (период "остывания").

    4.3. Менеджер выходных (Weekend)

    Перед закрытием рынка советник способен принудительно закрыть все позиции и сохранить текущее состояние, чтобы избежать гэпов в понедельник. Имеется возможность отключения данной функции.

    4.4. Фильтры торговли

    • Фильтр времени: Возможность задания разрешенных/запрещенных часов для торговли.

    • Фильтр новостей: Встроенная интеграция с экономическим календарем терминала MT5 для блокировки торговли во время выхода важных новостей.

    5. Ключевые преимущества продукта

    • Реальная нейросеть: Глубокое машинное обучение на 5500 примерах.

    • Мультистратегическая устойчивость: Параллельная работа 20 лучших систем на одном сигнале исключает влияние единичной убыточной серии на кривую баланса.

    • Адаптивное управление: Логика сама определяет, когда усреднять, а когда переворачивать позицию, исключая работу "на удачу".

    6. Отказоустойчивость и системные требования

    6.1. Защита от прерываний

    Советник оснащен встроенной системой безопасности на случай непредвиденных остановок (сбои связи, перезагрузка терминала, отключение электроэнергии):

    • Данные виртуальных стратегий и текущие параметры работы сохраняются в файлы.

    • После восстановления соединения или перезапуска терминала советник автоматически загружает состояние из файлов и продолжает работу с того же места без потери логики стратегий.

    6.2. Рекомендуемое окружение

    Для стабильной круглосуточной работы рекомендуется использовать:

    • Выделенный персональный компьютер (ПК).

    • Удаленный сервер с рабочим столом (VPS/VDS).

    Параметры советника:

    1. ===== MAIN PARAMETERS =====

    • Risk (<2000-High, >5000-Low) ( 5000 ) - Уровень риска
    • Max.Total Lots, relative value ( 10 ) - Максимальный совокупный объем лотов
    • AutoFixedBalance ( true ) - Автоматическая фиксация баланса
    • Fixed Balance (if=0 then FixedBalance=AccountBalance) ( 0 ) - Фиксированный баланс
    • Slippage ( 5 ) - Проскальзывание
    • SpreadLimit ( 4 ) - Лимит спреда
    • ManualCommission ( 5 ) - Комиссия
    • Magic Number ( 777 ) - Магический номер
    • FIFO ( false ) - Режим FIFO

      2. ===== V-STRATEGIES PARAMETERS =====

      • VirtualBalance ( 5000 ) - Виртуальный баланс
      • VirtualMaxLots ( 10 ) - Виртуальный максимальный объем лотов
      • VirtualMaxOrders ( 10 ) - Виртуальный максимум ордеров

        3. ===== AUTO RESTART PARAMETERS =====

        • Auto Restart ( true ) - Автоматический рестарт
        • Restart Percent ( 0.5 ) - Процент рестарта

          4. ===== Time Filter =====

          • Time Filter (Set On Greenwich) ( false ) - Фильтр времени
          • HourStart ( 18 ) - Час начала
          • HourEnd ( 13 ) - Час окончания

            5. ===== SAFE CLOSING PARAMETERS =====

            • Close and Remember Before Weekend ( true ) - Закрыть и запомнить перед выходными
            • Close All And Restart After DD,% ( 100 ) - Закрыть всё и перезапустить после просадки
            • Close And Remember After DD,% ( 100 ) - Закрыть и запомнить после просадки
            • Stop Days After DD (if 0-no stop) ( 2 ) - Дни остановки после просадки

              6. ===== NEWS FILTER =====

              • NewsFilter ( false ) - Фильтр новостей
              • HighImpact ( true ) - Новости высокой важности
              • MiddleImpact ( false ) - Новости средней важности
              • LowImpact ( false ) - Новости низкой важности
              • Speaks ( true ) - Проговаривать
              • USDNewsForAll ( true ) - Новости USD для всех пар
              • MinsBeforeNews ( 5 ) - Минут до новостей
              • MinsAfterNews ( 30 ) - Минут после новостей
              • Show alerts ( true ) - Показывать алерты
              • Send notifications ( false ) - Отправлять уведомления
              Предупреждение: положительные результаты в прошлом не гарантируют прибыли в будущем.

              Отзывы 2
              Jason Salomon Slabbers
              337
              Jason Salomon Slabbers 2026.06.05 15:25 
               

              After backtesting this EA I decided to buy it. This EA has a lot of potential and I already made profit on the first trades on a live account. The author does answer my questions quickly and guided me well. I can't say much about the live performance yet and I will update this review in about 2 weeks when I have more data/trades.

              Update 11-06-2026: See the full performance update in the comment section https://www.mql5.com/en/market/product/179753/comments#comment_59886501|

              Update 25-06-2026: Performance is very stable and the profit since I started using the EA is 20%. Which is very good for this short period.

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              Wiki Trade
              Huynh Tan Linh N
              4.4 (5)
              Эксперты
              The Wiki Trade EA is a product meant for EURUSD/GBPUSD trading; it is used on the M15 timeframe, provides high performance, and has a simple configuration with few parameters. A Free version has been released for everyone to use. Be sure to backtest it before you start using it. Please give it a 5-star rating if you find it effective, and share the information with others. Setup: Target Market : EURUSD/GBPUSD Optimal Timeframe : M15 Ideal Account Types : ECN, Raw, or Razor with low spreads.
              FREE
              Grid Averaging Pro MT5
              Mean Pichponreay
              Эксперты
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              Quasar Gold Machine
              Ignacio Agustin Mene Franco
              Эксперты
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              Oneway TrendPulse MQL5
              Michael Oko Oboh
              Эксперты
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              Forge Eurusd Balanced
              Tobias James Pincock
              Эксперты
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              FREE
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              Smart Gold Hunter
              Barbaros Bulent Kortarla
              4.93 (28)
              Эксперты
              Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
              Scalping Robot Pro MT5
              MQL TOOLS SL
              4.46 (138)
              Эксперты
              Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
              The Gold Reaper MT5
              Profalgo Limited
              4.47 (103)
              Эксперты
              ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
              Ultimate Breakout System
              Profalgo Limited
              5 (46)
              Эксперты
              ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
              Zoomini
              Gennady Sergienko
              5 (5)
              Эксперты
              Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
              Lizard
              Marco Scherer
              4.13 (38)
              Эксперты
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              Adaptive Gold Scalper MT5
              Fan Yang
              4.65 (23)
              Эксперты
              Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
              ThunderGold Scalper
              Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
              5 (4)
              Эксперты
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              Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
              4.43 (130)
              Эксперты
              Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
              Logan MT5
              Thierry Ouellet
              5 (21)
              Эксперты
              LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
              Quantum King EA
              Bogdan Ion Puscasu
              4.96 (213)
              Эксперты
              Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
              Quantum Athena X
              Bogdan Ion Puscasu
              5 (3)
              Эксперты
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              Gold Snap
              Chen Jia Qi
              4.47 (17)
              Эксперты
              Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
              XG Gold Robot MT5
              MQL TOOLS SL
              4.31 (113)
              Эксперты
              The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
              Zerqon EA
              Vladimir Lekhovitser
              3.43 (28)
              Эксперты
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              Эксперты
              Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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              MQL TOOLS SL
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              Bogdan Ion Puscasu
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              4 (36)
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              Chiroptera
              Rob Josephus Maria Janssen
              4.64 (47)
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              Wave Rider EA MT5
              Adam Hrncir
              4.89 (46)
              Эксперты
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              Эксперты
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              HFT Spike EA
              OMG FZE LLC
              5 (3)
              Эксперты
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              4.5 (20)
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              ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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              Sergey Rozhnov
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              Sergey Rozhnov
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              Sergey Rozhnov
              5 (5)
              Эксперты
              Generator Pro позволяет создавать стратегии, состоящие из нескольких виртуальных стратегий (от одной до сотни тысяч) на базе усреднения. Каждая виртуальная стратегия имеет свой тип стратегии (Trend, AntiTrend), виртуальный депозит, виртуальные позиции, лот. Советник контролирует работу всех виртуальных стратегий, суммирует все операции и делает соответствующие операции на торговом счете. Режимы работы советника Without_file - режим без использования файла со стратегиями. Все виртуальные стратеги
              Combination
              Sergey Rozhnov
              5 (2)
              Эксперты
              Советник содержит комбинацию из нескольких трендовых и антитрендовых виртуальных стратегий с усреднением с различными параметрами. Советник легок в использовании. Достаточно выбрать подходящую для торговой пары стратегию, установить параметр Risk и можно приступать к торговле. Откройте график M15 с торгуемой парой, и переместите на него советник. Лоты будут рассчитаны автоматически, исходя из баланса, валюты депозита и параметра Risk. Рекомендации: Торговые пары EURUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, N
              Hot Point Auto MT5
              Sergey Rozhnov
              Эксперты
              Советник состоит из 100 виртуальных советников Prototype-4 с различными настройками. В результате вычислений определяется итоговый торговый объем (лот). Идея использования виртуальных стратегий заключается в том, что при случае убытка ("слива") одной из виртуальных стратегий, весь депозит не теряется полностью, а лишь уменьшается на 1/100, то есть на 1% (при использовании Risk=5000 и VirtualBalance=5000). С помощью параметров советника можно задать, с какого лота начать открывать, с каким шагом
              Neuro Future
              Sergey Rozhnov
              Индикаторы
              Нейросетевой индикатор со встроенной функцией обучения. Это настоящая автономная система искусственного интеллекта, использующая многоуровневый настраиваемый персептрон и расширенные настройки обучения для прогнозирования будущих изменений цен. Вы самостоятельно можете обучить индикатор на любом финансовом инструменте, все необходимое собрано в этом инструменте и удобно реализовано с автоматическим режимом и пресетами. Вышло крупное обновление v2.0 - 2.5. Расширенные возможности ввода: Добавлена
              Rainbow Trend MT5
              Sergey Rozhnov
              Индикаторы
              Наглядный индикатор тренда и силы валют в виде гистограммы и таблицы на основном графике, графика изменения трендов валют и блока анализа на дополнительном окне графика. Анализирует 28 валютных пар образованных из 8 основных валют (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD). Возможности индикатора Определяет направление и силу тренда валют и символов и строит на основании этого разноцветные гистограммы, таблицы, информируя цифровым значением и графиками Показывает взаимное расположение и изменение
              Green Point Auto MT5
              Sergey Rozhnov
              Эксперты
              Советник состоит из нескольких виртуальных советников Prototype-1 (в зависимости от пары до 100 стратегий). Каждая из стратегий имеет различные параметры. После расчета лотов по всем стратегиям, советник получает результирующий торговый лот. Идея использования виртуальных стратегий заключается в том, что при случае убытка ("слива") одной из виртуальных стратегий, весь депозит не теряется полностью, а лишь уменьшается на 1/100, то есть на 1% (при использовании Risk=5000 и VirtualBalance=5000). Со
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              Sarah Joyce Walker
              1201
              Sarah Joyce Walker 2026.07.02 15:17 
               

              i note that another user here had a pleasant experience with this EA. for me however, I only got good results from the strategy tester/backtest, not in the real account (ICMarkets is my broker that i have trusted and used for a long time). i lost 75% of my account in a week and terminated this EA. I am for now going back to my previous EA.

              Sergey Rozhnov
              11843
              Ответ разработчика Sergey Rozhnov 2026.07.07 11:59
              Hello. You were likely using risks 20-25 times higher than recommended, which is why you experienced such a drawdown during that period. Try reducing the trading risk (Risk > 5000 is normal) and enable the news filter. If this changes your opinion, I would be grateful if you could update your review. If you have any further questions, I am here to help.
              Jason Salomon Slabbers
              337
              Jason Salomon Slabbers 2026.06.05 15:25 
               

              After backtesting this EA I decided to buy it. This EA has a lot of potential and I already made profit on the first trades on a live account. The author does answer my questions quickly and guided me well. I can't say much about the live performance yet and I will update this review in about 2 weeks when I have more data/trades.

              Update 11-06-2026: See the full performance update in the comment section https://www.mql5.com/en/market/product/179753/comments#comment_59886501|

              Update 25-06-2026: Performance is very stable and the profit since I started using the EA is 20%. Which is very good for this short period.

              Sergey Rozhnov
              11843
              Ответ разработчика Sergey Rozhnov 2026.06.05 15:33
              Thank you very much for the review!
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