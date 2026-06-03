Neuro Pulse AI
- 专家
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Sergey Rozhnov
- 版本: 1.2
- 更新: 7 六月 2026
- 激活: 5
Neuro Pulse AI – 基于深度神经网络的多策略智能交易系统
交易品种： EURUSD。不建议在其他品种上运行——网络专为此货币对训练。
交易时间框架： 将EA附加到M15图表（神经网络也将使用H4数据）。
推荐经纪商 时间偏移量为：冬季 +2，夏季 +3，因为神经网络是在此偏移量下训练的。
存款： 取决于 Risk 参数和账户类型。（例如，如果在美分账户上且有 Risk=500，则5美元即可运行）。建议您的存款超过 Risk 参数值（例如，Risk=5000时，适合5000及以上的存款）。
Risk参数建议： Risk > 5000 — 正常模式，Risk > 10000 — 安全模式，Risk = 500–2000 — 高风险，Risk < 500 — 极端风险。
佣金： 如果您账户的佣金低于5或为零，请相应调整 Manual Commission 参数。经纪商的佣金和点差越低，稳定性越好。如果您的经纪商提供点差（或佣金）返还计划 — Rebate — 请激活此服务；这样，您的部分交易成本将被返还。
1. 技术基础
1.1. 神经网络架构
该EA基于深度神经网络（自主开发，未使用第三方库），使用作者的指标 Neuro Future 进行训练。
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网络结构： 四层模型。
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外部层： 输入层和输出层。
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内部层： 两个隐藏数据处理层。
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输入数据： 网络接收 96根H4蜡烛的价格，经过特殊预处理。
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输出数据： 价格方向预测。
1.2. 训练过程
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训练周期： 3年历史数据。
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品种： EURUSD，H4时间框架。
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训练数据集： 5,500个经过特殊准备的样本（输入和输出信号）。
1.3. 周期适应性
该神经网络的测试在M15周期上表现出高效率。即使没有深度参数优化，EA也能通过适应当前波动的机制趋向盈利。
2. 创新资本管理系统（多策略）
采用独特的优化和订单管理系统来消除局部回撤。
2.1. 虚拟策略系统
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策略生成： 内部算法创建大量具有随机参数的虚拟交易系统。
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统计收集： 每个策略经过一系列测试，收集完整的交易统计。
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优胜者选择： 形成最佳配置的TOP榜单。最终版EA同时运行 20个最佳虚拟策略，使用同一神经网络的信号。
2.2. 虚拟资本管理
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20个策略中的每一个都以有限的虚拟存款运作。
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策略止损： 如果特定策略的虚拟存款超过亏损阈值，它将强制平仓所有相关头寸（部分亏损锁定）。
3. 开仓和持仓管理逻辑
3.1. 入场条件
使用三重神经网络确认来过滤虚假信号：
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第一根蜡烛的预测（预测窗口起点）。
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中间蜡烛的预测。
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最后一根蜡烛的预测。
如果所有三个预测方向一致且其值超过设定的最小信号强度阈值，则信号被视为有效。
3.2. 持仓管理逻辑（平均和反转）
当价格朝持仓相反方向移动时，EA的行为取决于当前的神经网络读数：
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场景A（趋势持续）： 如果神经网络确认初始方向，则以较小的递增手数系数进行头寸平均。
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场景B（趋势改变）： 如果神经网络显示相反方向，则进行完全头寸反转（平仓当前头寸并开立相反方向头寸）。
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场景C（不确定性）： 如果神经网络在窗口内产生多方向信号，则不执行平均和反转（待机模式）。
4. 保护机制和服务功能
4.1. 自动重启
系统监控总利润。当达到设定的百分比阈值时，所有真实和虚拟头寸将被强制平仓。交易从"清零"状态重新开始，允许锁定累积利润并重置存款负担。
4.2. 回撤管理
实现了灵活的最大回撤控制设置：
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选项1： 当达到临界回撤水平时，平仓所有头寸，交易从头开始。
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选项2： 平仓所有头寸，将状态保存在内存中，仅在用户设定的超时（"冷却"期）过后重新开始交易。
4.3. 周末管理器
市场收盘前，EA可以强制平仓所有头寸并保存当前状态，以避免周一开盘缺口。此功能可禁用。
4.4. 交易过滤器
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时间过滤器： 能够设置允许/禁止的交易时间。
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新闻过滤器： 内置集成MT5终端的经济日历，在重要新闻发布期间阻止交易。
5. 产品关键优势
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真实神经网络： 在5,500个样本上进行深度机器学习。
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多策略稳定性： 20个最佳系统在单一信号上并行运行，消除单一亏损序列对余额曲线的影响。
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自适应管理： 逻辑自行决定何时平均、何时反转头寸，消除"凭运气"交易。
6. 容错性和系统要求
6.1. 中断保护
EA配备内置安全系统，应对意外停止（连接故障、终端重启、断电）：
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虚拟策略和当前运行参数的数据 保存到文件中。
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恢复连接或重启终端后，EA自动 从文件加载状态，从同一点继续运行，不丢失策略逻辑。
6.2. 推荐环境
为了稳定的全天候运行，建议使用：
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专用个人电脑（PC）。
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带桌面的远程服务器（VPS/VDS）。
EA参数：
1. ===== 主要参数 =====
- Risk (<2000-高, >5000-低) ( 5000 ) — 风险水平
- Max.Total Lots, relative value ( 10 ) — 最大总手数
- AutoFixedBalance ( true ) — 自动余额固定
- Fixed Balance (if=0 then FixedBalance=AccountBalance) ( 0 ) — 固定余额
- Slippage ( 5 ) — 滑点
- SpreadLimit ( 4 ) — 点差限制
- ManualCommission ( 5 ) — 佣金
- Magic Number ( 777 ) — 魔术号
- FIFO ( false ) — FIFO模式
2. ===== 虚拟策略参数 =====
- VirtualBalance ( 5000 ) — 虚拟余额
- VirtualMaxLots ( 10 ) — 虚拟最大手数
- VirtualMaxOrders ( 10 ) — 虚拟最大订单数
3. ===== 自动重启参数 =====
- Auto Restart ( true ) — 自动重启
- Restart Percent ( 0.5 ) — 重启百分比
4. ===== 时间过滤器 =====
- Time Filter (Set On Greenwich) ( false ) — 时间过滤器
- HourStart ( 18 ) — 开始时间
- HourEnd ( 13 ) — 结束时间
5. ===== 安全平仓参数 =====
- Close and Remember Before Weekend ( true ) — 周末前平仓并记忆
- Close All And Restart After DD,% ( 100 ) — 回撤后平仓所有并重启
- Close And Remember After DD,% ( 100 ) — 回撤后平仓并记忆
- Stop Days After DD (if 0-no stop) ( 2 ) — 回撤后停止天数
6. ===== 新闻过滤器 =====
- NewsFilter ( false ) — 新闻过滤器
- HighImpact ( true ) — 高影响新闻
- MiddleImpact ( false ) — 中影响新闻
- LowImpact ( false ) — 低影响新闻
- Speaks ( true ) — 语音播报
- USDNewsForAll ( true ) — 所有货币对的USD新闻
- MinsBeforeNews ( 5 ) — 新闻前分钟数
- MinsAfterNews ( 30 ) — 新闻后分钟数
- Show alerts ( true ) — 显示警报
- Send notifications ( false ) — 发送通知
After backtesting this EA I decided to buy it. This EA has a lot of potential and I already made profit on the first trades on a live account. The author does answer my questions quickly and guided me well. I can't say much about the live performance yet and I will update this review in about 2 weeks when I have more data/trades.
Update 11-06-2026: See the full performance update in the comment section https://www.mql5.com/en/market/product/179753/comments#comment_59886501|
Update 25-06-2026: Performance is very stable and the profit since I started using the EA is 20%. Which is very good for this short period.