Neuro Pulse AI

交易品种： EURUSD。不建议在其他品种上运行——网络专为此货币对训练。

交易时间框架： 将EA附加到M15图表（神经网络也将使用H4数据）。

推荐经纪商 时间偏移量为：冬季 +2，夏季 +3，因为神经网络是在此偏移量下训练的。

存款： 取决于 Risk 参数和账户类型。（例如，如果在美分账户上且有 Risk=500，则5美元即可运行）。建议您的存款超过 Risk 参数值（例如，Risk=5000时，适合5000及以上的存款）。

Risk参数建议： Risk > 5000 — 正常模式，Risk > 10000 — 安全模式，Risk = 500–2000 — 高风险，Risk < 500 — 极端风险。

佣金： 如果您账户的佣金低于5或为零，请相应调整 Manual Commission 参数。经纪商的佣金和点差越低，稳定性越好。如果您的经纪商提供点差（或佣金）返还计划 — Rebate — 请激活此服务；这样，您的部分交易成本将被返还。