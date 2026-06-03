Neuro Pulse AI

4
  • 专家
  • Sergey Rozhnov
    Sergey Rozhnov

    Sergey Rozhnov

    3.8 (139)
    About me: I have experience in Forex trading and software development since 2006.
    I also accept individual orders for the development and improvement of Expert Advisors or indicators in MQL5 and MQL4 languages on a Freelance.
    Please contact me via private messages for any inquiries.
    9 产品 1 主题 25 评论
  • 版本: 1.2
  • 更新: 7 六月 2026
  • 激活: 5

Neuro Pulse AI – 基于深度神经网络的多策略智能交易系统

交易品种： EURUSD。不建议在其他品种上运行——网络专为此货币对训练。

交易时间框架： 将EA附加到M15图表（神经网络也将使用H4数据）。

推荐经纪商 时间偏移量为：冬季 +2，夏季 +3，因为神经网络是在此偏移量下训练的。

存款： 取决于 Risk 参数和账户类型。（例如，如果在美分账户上且有 Risk=500，则5美元即可运行）。建议您的存款超过 Risk 参数值（例如，Risk=5000时，适合5000及以上的存款）。

Risk参数建议： Risk > 5000 — 正常模式，Risk > 10000 — 安全模式，Risk = 500–2000 — 高风险，Risk < 500 — 极端风险。

佣金： 如果您账户的佣金低于5或为零，请相应调整 Manual Commission 参数。经纪商的佣金和点差越低，稳定性越好。如果您的经纪商提供点差（或佣金）返还计划 — Rebate — 请激活此服务；这样，您的部分交易成本将被返还。

1. 技术基础

1.1. 神经网络架构

该EA基于深度神经网络（自主开发，未使用第三方库），使用作者的指标 Neuro Future 进行训练。

  • 网络结构： 四层模型。

    • 外部层： 输入层和输出层。

    • 内部层： 两个隐藏数据处理层。

  • 输入数据： 网络接收 96根H4蜡烛的价格，经过特殊预处理。

  • 输出数据： 价格方向预测。

1.2. 训练过程

  • 训练周期： 3年历史数据。

  • 品种： EURUSD，H4时间框架。

  • 训练数据集： 5,500个经过特殊准备的样本（输入和输出信号）。

1.3. 周期适应性

该神经网络的测试在M15周期上表现出高效率。即使没有深度参数优化，EA也能通过适应当前波动的机制趋向盈利。

2. 创新资本管理系统（多策略）

采用独特的优化和订单管理系统来消除局部回撤。

2.1. 虚拟策略系统

  • 策略生成： 内部算法创建大量具有随机参数的虚拟交易系统。

  • 统计收集： 每个策略经过一系列测试，收集完整的交易统计。

  • 优胜者选择： 形成最佳配置的TOP榜单。最终版EA同时运行 20个最佳虚拟策略，使用同一神经网络的信号。

2.2. 虚拟资本管理

  • 20个策略中的每一个都以有限的虚拟存款运作。

  • 策略止损： 如果特定策略的虚拟存款超过亏损阈值，它将强制平仓所有相关头寸（部分亏损锁定）。

3. 开仓和持仓管理逻辑

3.1. 入场条件

使用三重神经网络确认来过滤虚假信号：

  1. 第一根蜡烛的预测（预测窗口起点）。

  2. 中间蜡烛的预测。

  3. 最后一根蜡烛的预测。

如果所有三个预测方向一致且其值超过设定的最小信号强度阈值，则信号被视为有效。

3.2. 持仓管理逻辑（平均和反转）

当价格朝持仓相反方向移动时，EA的行为取决于当前的神经网络读数：

  • 场景A（趋势持续）： 如果神经网络确认初始方向，则以较小的递增手数系数进行头寸平均。

  • 场景B（趋势改变）： 如果神经网络显示相反方向，则进行完全头寸反转（平仓当前头寸并开立相反方向头寸）。

  • 场景C（不确定性）： 如果神经网络在窗口内产生多方向信号，则不执行平均和反转（待机模式）。

4. 保护机制和服务功能

4.1. 自动重启

系统监控总利润。当达到设定的百分比阈值时，所有真实和虚拟头寸将被强制平仓。交易从"清零"状态重新开始，允许锁定累积利润并重置存款负担。

4.2. 回撤管理

实现了灵活的最大回撤控制设置：

  • 选项1： 当达到临界回撤水平时，平仓所有头寸，交易从头开始。

  • 选项2： 平仓所有头寸，将状态保存在内存中，仅在用户设定的超时（"冷却"期）过后重新开始交易。

4.3. 周末管理器

市场收盘前，EA可以强制平仓所有头寸并保存当前状态，以避免周一开盘缺口。此功能可禁用。

4.4. 交易过滤器

  • 时间过滤器： 能够设置允许/禁止的交易时间。

  • 新闻过滤器： 内置集成MT5终端的经济日历，在重要新闻发布期间阻止交易。

5. 产品关键优势

  • 真实神经网络： 在5,500个样本上进行深度机器学习。

  • 多策略稳定性： 20个最佳系统在单一信号上并行运行，消除单一亏损序列对余额曲线的影响。

  • 自适应管理： 逻辑自行决定何时平均、何时反转头寸，消除"凭运气"交易。

6. 容错性和系统要求

6.1. 中断保护

EA配备内置安全系统，应对意外停止（连接故障、终端重启、断电）：

  • 虚拟策略和当前运行参数的数据 保存到文件中

  • 恢复连接或重启终端后，EA自动 从文件加载状态，从同一点继续运行，不丢失策略逻辑。

6.2. 推荐环境

为了稳定的全天候运行，建议使用：

  • 专用个人电脑（PC）。

  • 带桌面的远程服务器（VPS/VDS）。

EA参数：

1. ===== 主要参数 =====

  • Risk (<2000-高, >5000-低) ( 5000 ) — 风险水平
  • Max.Total Lots, relative value ( 10 ) — 最大总手数
  • AutoFixedBalance ( true ) — 自动余额固定
  • Fixed Balance (if=0 then FixedBalance=AccountBalance) ( 0 ) — 固定余额
  • Slippage ( 5 ) — 滑点
  • SpreadLimit ( 4 ) — 点差限制
  • ManualCommission ( 5 ) — 佣金
  • Magic Number ( 777 ) — 魔术号
  • FIFO ( false ) — FIFO模式

2. ===== 虚拟策略参数 =====

  • VirtualBalance ( 5000 ) — 虚拟余额
  • VirtualMaxLots ( 10 ) — 虚拟最大手数
  • VirtualMaxOrders ( 10 ) — 虚拟最大订单数

3. ===== 自动重启参数 =====

  • Auto Restart ( true ) — 自动重启
  • Restart Percent ( 0.5 ) — 重启百分比

4. ===== 时间过滤器 =====

  • Time Filter (Set On Greenwich) ( false ) — 时间过滤器
  • HourStart ( 18 ) — 开始时间
  • HourEnd ( 13 ) — 结束时间

5. ===== 安全平仓参数 =====

  • Close and Remember Before Weekend ( true ) — 周末前平仓并记忆
  • Close All And Restart After DD,% ( 100 ) — 回撤后平仓所有并重启
  • Close And Remember After DD,% ( 100 ) — 回撤后平仓并记忆
  • Stop Days After DD (if 0-no stop) ( 2 ) — 回撤后停止天数

6. ===== 新闻过滤器 =====

  • NewsFilter ( false ) — 新闻过滤器
  • HighImpact ( true ) — 高影响新闻
  • MiddleImpact ( false ) — 中影响新闻
  • LowImpact ( false ) — 低影响新闻
  • Speaks ( true ) — 语音播报
  • USDNewsForAll ( true ) — 所有货币对的USD新闻
  • MinsBeforeNews ( 5 ) — 新闻前分钟数
  • MinsAfterNews ( 30 ) — 新闻后分钟数
  • Show alerts ( true ) — 显示警报
  • Send notifications ( false ) — 发送通知
警告： 过去的积极结果不保证未来盈利。
评分 2
Jason Salomon Slabbers
337
Jason Salomon Slabbers 2026.06.05 15:25 
 

After backtesting this EA I decided to buy it. This EA has a lot of potential and I already made profit on the first trades on a live account. The author does answer my questions quickly and guided me well. I can't say much about the live performance yet and I will update this review in about 2 weeks when I have more data/trades.

Update 11-06-2026: See the full performance update in the comment section https://www.mql5.com/en/market/product/179753/comments#comment_59886501|

Update 25-06-2026: Performance is very stable and the profit since I started using the EA is 20%. Which is very good for this short period.

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4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Neuro Future Euphoria
Sergey Rozhnov
专家
多策略神经网络专家顾问，内置350种虚拟策略和由7个经过训练的神经网络组成的集成模型。专为EURUSD M15设计。无需神经网络文件，所有内容均已内嵌。 推荐参数： 货币对：  EURUSD。 时间框架：  M15。 使用标准参数  Risk  = 5000时，建议存款不低于  5000  美元。  独特的神经网络架构： 基于  7个深度神经网络 ，使用作者的指标  Neuro Future 开发。 训练 ： 神经网络是根据截至 2026 年 5 月的 3–3.5 年历史数据，在 GMT 偏移 +2（冬季）、+3（夏季） 的 H4 时间框架上进行训练的 。预测未来 6根K线（24小时 ）。 分析的多样性 ： 7个网络中的每一个都以独特的方式分析市场，使用不同的方法和版本的神经指标。 所有神经网络已与指标一起“嵌入”在专家顾问的代码中。您无需将文件复制到终端的文件夹中。 350种虚拟策略的集成模型： 在专家顾问内部，  350个虚拟策略  持续运行，每个策略都有自己的虚拟余额、虚拟持仓和参数。 每个策略使用来自7个神经网络之一的信号。当神经网络通过三个缓冲区输出同一方向时，开仓信号被视
Prototype 2
Sergey Rozhnov
5 (5)
专家
Prototype 2 is a no-martingale automated system, well testable in a 15-year history period and showing good results in real trading. The default settings are suitable for EURUSD M15, however the EA is well adaptable for any currency pairs and timeframes through its input parameters. The Expert Advisor is suitable both for beginners, because you need only to attach it to a chart, and experienced traders, because in addition to the automatic mode, the EA has options for manual settings of the lot,
Generator Pro
Sergey Rozhnov
5 (5)
专家
发电机专业版   允许您基于平均值创建由多个虚拟策略（从一个到数十万个）组成的策略。每个虚拟策略都有自己的策略类型（趋势、反趋势）、虚拟存款、虚拟头寸、手数。 EA 控制所有虚拟策略的工作，汇总所有操作并对交易账户进行相应操作。 顾问操作模式 没有文件     - 不使用带有策略的文件的模式。所有虚拟策略将根据“   GENERATOR   ”项中所选的参数范围生成。可以通过设置策略数量 (   Random_Strategies   ) 或通过列出所有可能的参数来随机生成策略 (   Random_Create_Mode   =true)。 从文件     - 使用策略文件的模式。您可以根据某些标准（   Top_Mode、Top_Size   ）从创建阶段（   Create_Mode   ）生成的策略中选择最成功的策略。所有生成的策略都将写入一个文件，您可以在   来自文件 。 创建模式     - 基于所选标准和虚拟策略参数范围创建策略的模式。在策略测试器中工作。要创建策略，您需要确定交易对、时间范围、时间段，选择虚拟策略的参数并运行测试。测试完成后，会生成一个txt文件（在文
Combination
Sergey Rozhnov
5 (2)
专家
The EA contains a combination of several trend and anti-trend virtual strategies with averaging with different parameters. The EA is easy to use. It is enough to choose a suitable strategy for the trading pair, set the Risk parameter and you can start trading. Open the M15 chart with the pair being traded and move the EA to it. Lots will be calculated automatically based on the balance, Deposit currency and Risk parameter. Recommendations: Trading EURUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, USDJPY;
Hot Point Auto MT5
Sergey Rozhnov
专家
EA 由 100 个具有不同设置的 Prototype-4 虚拟 EA 组成。作为计算的结果，计算得到的手数。使用虚拟策略的想法是，在“抽空”其中一个虚拟策略的情况下，整个存款不会被抽空，而只是减少 1/100，即减少 1%（当使用 Risk=5000 和虚拟平衡 = 5000）。使用顾问的参数，您可以设置从哪个手数开始开仓，以什么步骤以及未平仓手数和头寸的最大数量是多少。 EA 在其交易中使用平均方法，根据多个指标的趋势开仓，如果趋势方向错误，它要么反转仓位，要么平仓并记住。之后，当信号出现时，它会根据记忆打开仓位。 推荐 EURUSD, USDJPY、EURJPY、GBPUSD, AUDUSD、USDCAD、AUDJPY、GBPCHF、AUDCAD、CHFJPY、NZDJPY、NZDUSD 期间 M15。 查看常见问题的答案：       常问问题 EA 参数设置为相对值，以便对不同的存款和风险参数具有相同的设置。 实际手数 = 相对手数 * 余额 * 一个点的价值/风险。该比率显示在顾问的信息窗口中。 设置方法 与多个职位一起工作。例如，如果 MinLotToStart=0.0
Neuro Future
Sergey Rozhnov
指标
神经网络指标   具有内置学习功能。 这是一个真正的自主人工智能系统， 由多级可定制感知器和高级训练设置驱动，用于预测未来价格变化。您可以自行在任何金融品种上训练该指标，无需任何机器学习方面的专业知识。您所需的一切都包含在该工具中，并通过自动模式和预设功能轻松实现。 主要更新v2.0-2.5已经发布。 高级输入功能：增加了对指标的支持。 现在，您可以将原始价格数据与三个技术指标结合起来进行更深入的市场分析，或者只使用没有价格的指标。 非阻塞实时训练：智能训练算法在后台异步运行。 您的MetaTrader5终端保持完全响应，允许您在神经网络学习的同时继续交易和分析。 特征： 轻松启动 。简单设置，即可快速启动自动模式。（例如：     设置最大训练周期数 =5000、 最大训练样本数 =1500 以及如下所示的验证设置，然后单击学习按钮）。 直接在 MT5 中训练。 您拥有独一无二的机会，可以在终端内针对任何交易品种和时间范围训练网络，无需使用其他编程语言。最新的 MT5 编译器可高效处理学习过程。 高级预测。 通过可定制的通知系统，获取选定数量的未来价格预测。 智能文件管理。 便捷
Rainbow Trend MT5
Sergey Rozhnov
指标
A visual indicator of currency trends and strengths, featuring a histogram and table on the main chart, a currency trend chart, and an analysis block on an additional chart window. It analyzes 28 currency pairs made up of 8 major currencies (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, and NZD). Indicator capabilities Determines the direction and strength of the trend of currencies and symbols and builds multi-colored histograms, tables, informing with digital values and graphs based on this Shows the rel
Green Point Auto MT5
Sergey Rozhnov
专家
智能交易系统由多个 Prototype-1 虚拟智能交易系统组成（根据交易对的不同，最多可达 100 个策略）。每个策略都有不同的参数。在计算出所有策略的交易手数后，智能交易系统会计算出最终的交易手数。使用虚拟策略的目的是，如果某个虚拟策略亏损，则不会损失全部资金，而是减少 1/100，即 1%（假设 Risk=5000，VirtualBalance=5000）。 该交易顾问采用均价策略， 在一定区间内进行交易。当价格超出该区间时，该顾问会平仓并将仓位存储起来，以备将来开仓。 最适宜交易的条件是平坦的。 受到推崇的：     欧元/美元，纽元/美元   澳元/加元、 欧元/瑞郎、美元/日元、新西兰元/加元、 美元/加元、欧元/英镑、英镑/瑞郎、英镑/加元， 周期为15个月。 顾问参数以相对值设置，以便对不同的存款和风险参数采用相同的设置。 实际手数 = 相对手数 * 余额 * 单点价值 / 风险。此比率显示在顾问信息窗口中。 定制方法 处理多个仓位。例如，如果 MinLotToStart=0.02，Frequency=0.03，MaxTotalLots=5。在这种情况下，最小仓位限制为
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Sarah Joyce Walker
1201
Sarah Joyce Walker 2026.07.02 15:17 
 

i note that another user here had a pleasant experience with this EA. for me however, I only got good results from the strategy tester/backtest, not in the real account (ICMarkets is my broker that i have trusted and used for a long time). i lost 75% of my account in a week and terminated this EA. I am for now going back to my previous EA.

Sergey Rozhnov
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来自开发人员的回复 Sergey Rozhnov 2026.07.07 11:59
Hello. You were likely using risks 20-25 times higher than recommended, which is why you experienced such a drawdown during that period. Try reducing the trading risk (Risk > 5000 is normal) and enable the news filter. If this changes your opinion, I would be grateful if you could update your review. If you have any further questions, I am here to help.
Jason Salomon Slabbers
337
Jason Salomon Slabbers 2026.06.05 15:25 
 

After backtesting this EA I decided to buy it. This EA has a lot of potential and I already made profit on the first trades on a live account. The author does answer my questions quickly and guided me well. I can't say much about the live performance yet and I will update this review in about 2 weeks when I have more data/trades.

Update 11-06-2026: See the full performance update in the comment section https://www.mql5.com/en/market/product/179753/comments#comment_59886501|

Update 25-06-2026: Performance is very stable and the profit since I started using the EA is 20%. Which is very good for this short period.

Sergey Rozhnov
11843
来自开发人员的回复 Sergey Rozhnov 2026.06.05 15:33
Thank you very much for the review!
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