Neuro Future Euphoria

  • Эксперты
  • Sergey Rozhnov
    Sergey Rozhnov

    Sergey Rozhnov

    3.8 (139)
    О себе: опыт торговли на рынке Форекс и разработки программного обеспечения с 2006 года.

    Также рассматриваю индивидуальные заказы по разработке и доработке советников или индикаторов на MQL5 и MQL4 языках на фрилансе.

    По любым вопросам обращайтесь в личные сообщения.
    9 продуктов 1 тема 25 комментариев
  • Версия: 2.3
  • Обновлено: 7 июня 2026
  • Активации: 5

Многостратегический нейросетевой советник с 350 встроенными виртуальными стратегиями и ансамблем из 7 обученных нейросетей. Разработан для EURUSD M15. Не требует файлов нейросетей, все зашито внутри.

Рекомендуемые параметры:

  • Валютная пара: EURUSD.
  • Таймфрейм: M15.
  • Депозит от 5000 USD при стандартных параметрах Risk = 5000. 

    Уникальная нейросетевая архитектура:

    • В основе лежат 7 глубоких нейросетей, разработанных с помощью авторского индикатора Neuro Future.
    • Обучение: Нейросети обучены на исторических данных за 3-3.5 года (по май 2026) на таймфрейме H4 с GMTOffset +2,+3 (зима, лето). Прогноз осуществляется на 6 баров вперед (24 часа).
    • Разнообразие анализа: Каждая из 7 сетей анализирует рынок уникальным образом, используя разные методы и версии нейроиндикатора.
    • Все нейросети уже "зашиты" в код советника вместе с идикатором. Вам не нужно копировать файлы в папки терминала.

      Ансамбль из 350 виртуальных стратегий:

      • Внутри советника непрерывно работает 350 виртуальных стратегий, каждая со своим виртуальным балансом, виртуальными позициями и параметрами.
      • Каждая стратегия использует сигнал от одной из 7 нейросетей. Сигнал на открытие считается подтвержденным, когда нейросеть выдает одно направление тремя буферами.
      • Оптимизация ансамбля: Из 2100 сгенерированных случайных стратегий были отобраны 350 лучших, показавших максимальную производительность, что обеспечивает устойчивость на необученных периодах.
      • Фактический торговый лот формируется на основе суммы всех активных виртуальных позиций, параметра Risk, размера депозита и особенностей выбранной валютной пары.

        Логика торговли и управления позициями:

        • Сеточное усреднение: Используются неагрессивные повышающие коэффициенты лота для управления серией позиций. При использовании более старших ТФ шаг сетки увеличивается, частота сделок снижается, и наоборот.
        • Виртуальные параметры: Все параметры виртуальных стратегий (шаг, профит, коэффициенты) динамически зависят от волатильности пары на текущем периоде.
        • Переворот сигнала: При смене направления нейросети виртуальная позиция закрывается и открывается в противоположную сторону общим лотом.

          Фильтры и защита:

          • Новостной фильтр: Возможность закрывать позиции перед важными новостями и возобновлять торговлю после их выхода.
          • Фильтр по времени: Настройка разрешенного времени торговли.
          • Авторестарт и дистрибуция: Встроенные механизмы для автоматической балансировки и перераспределения виртуальных балансов и позиций между стратегиями.
          • Для сохранения виртуальных позиций, а также временных файлов нейросети, советник использует файлы. Если произошло прерывание, перезагрузка терминала, то советник загрузит сохраненные позиции из этих файлов и продолжит дальше работу (работает на компьютерах и удаленных системах с рабочим столом).

            Параметры советника:

            ===== MAIN PARAMETERS =====

            • Risk (<2000-High, >5000-Low) ( 5000 ) - Уровень риска
            • Max.Total Lots, relative value ( 10 ) - Максимальный совокупный объем лотов
            • AutoFixedBalance ( true ) - Автоматическая фиксация баланса
            • Fixed Balance (if=0 then FixedBalance=AccountBalance) ( 0 ) - Фиксированный баланс
            • Slippage ( 5 ) - Проскальзывание
            • SpreadLimit ( 4 ) - Лимит спреда
            • ManualCommission ( 5 ) - Комиссия
            • Magic Number ( 777 ) - Магический номер
            • FIFO ( false ) - Режим FIFO

              ===== V-STRATEGIES PARAMETERS =====

              • VirtualBalance ( 5000 ) - Виртуальный баланс
              • VirtualMaxLots ( 10 ) - Виртуальный максимальный объем лотов
              • VirtualMaxOrders ( 10 ) - Виртуальный максимум ордеров

                ===== AUTO RESTART PARAMETERS =====

                • Auto Restart ( true ) - Автоматический рестарт
                • Restart Percent ( 0.5 ) - Процент рестарта

                  ===== DISTRIBUTION =====

                  • Distribution ( false ) - Дистрибуция
                  • DistrTimeFrame ( PERIOD_D1 ) - Таймфрейм для дистрибуции
                  • NoDistribWithoutLoss ( true ) - Нет дистрибуции без убытка
                  • HourDistributeFrom ( 3 ) - Час начала дистрибуции
                  • Smoothness ( 2 ) - Плавность

                    ===== Time Filter =====

                    • Time Filter (Set On Greenwich) ( false ) - Фильтр времени
                    • HourStart ( 18 ) - Час начала
                    • HourEnd ( 13 ) - Час окончания

                      ===== SAFE CLOSING PARAMETERS =====

                      • Close and Remember Before Weekend ( true ) - Закрыть и запомнить перед выходными
                      • Close All And Restart After DD,% ( 100 ) - Закрыть всё и перезапустить после просадки
                      • Close And Remember After DD,% ( 100 ) - Закрыть и запомнить после просадки
                      • Stop Days After DD (if 0-no stop) ( 2 ) - Дни остановки после просадки

                        ===== NEWS FILTER =====

                        • NewsFilter ( false ) - Фильтр новостей
                        • HighImpact ( true ) - Новости высокой важности
                        • MiddleImpact ( false ) - Новости средней важности
                        • LowImpact ( false ) - Новости низкой важности
                        • Speaks ( true ) - Проговаривать
                        • USDNewsForAll ( true ) - Новости USD для всех пар
                        • MinsBeforeNews ( 5 ) - Минут до новостей
                        • MinsAfterNews ( 30 ) - Минут после новостей
                        • Show alerts ( true ) - Показывать алерты
                        • Send notifications ( false ) - Отправлять уведомления
                          Положительные результаты в прошлом не гарантируют прибыли в будущем.

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                          FREE UNTIL AUG 10th AFTER - $499 and +$50 every 10 downloads Structure. Confirmation. Control. Ratio X Swing Breakout is a fully automated Expert Advisor designed for XAUUSD on MetaTrader 5. It analyzes closed H1 market structure, identifies confirmed swing highs and swing lows, and prepares buffered stop orders beyond those levels. The order is positioned to require movement beyond the structure instead of reacting to a simple price touch. Developed by Ratio X AI Solutions . How the strategy
                          FREE
                          Derivonit EA
                          Lungile Mpofu
                          Эксперты
                          Derivonit EA  is fully automated Expert Advisor for trading Boom 1000 Index  offered by Deriv formerly known as Binary Dotcom. The EA uses more than seven strategies to open trades and close. It is based on CCI, STOCHASTICH, BANDS, ALLIGATOR and ENVELOPES for opening trades and then uses ATR, ADX, Accelerator Oscillator and RSI for closing trades. The EA will automatically open trades and close on Take Profit. Lot size and number of trades can be also changed depending on account balance you hav
                          The Catalyst EA
                          Daniel Naranjo Morales
                          Эксперты
                          The Catalyst EA The Catalyst EA — это профессиональный торговый советник, разработанный для платформы MetaTrader 5. Он специально создан для торговли валютной парой   AUDUSD на таймфрейме H1 . Советник применяет стратегию, основанную на нескольких индикаторах, цель которой — выявление и использование потенциальных рыночных разворотов и коррекций. Основное внимание в его разработке уделено надежному управлению риском, включая динамический расчет размера лота и несколько уровней защиты сделок для
                          Exp5 The xCustomEA for MT5
                          Vladislav Andruschenko
                          4.27 (11)
                          Эксперты
                          The xCustomEA для MetaTrader 5 — универсальный торговый советник для работы с пользовательскими индикаторами Постройте собственную торговую систему на базе практически любого пользовательского индикатора. The xCustomEA для MetaTrader 5 — это универсальный Expert Advisor, который получает сигналы от ваших пользовательских индикаторов и автоматически исполняет сделки по заданной логике. Вы указываете имя индикатора, сигнальные буферы и ключевые параметры, а советник использует эти данные для автом
                          ApexVol Grid EA
                          TECHAURORA - FZCO
                          5 (1)
                          Эксперты
                          ATTENTION This is NOT a normal Grid / Martingale EA. Here are the setfiles: https://mega.nz/folder/fQF0hbRR#oIvhJcOVZXGRZMLYHr9_vw ApexVol Grid EA is a fully automated trading algorithm for MetaTrader 5. It is built on a volatility-filtered grid trading system and operates using dynamic moving average channels. The EA is designed to detect optimal entry zones during stable market conditions and execute trades in both directions based on predefined grid levels. The first 5 copies are availa
                          GoldCraft EA
                          Nguyen Ngoc Phuoc
                          Эксперты
                          **GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
                          The White Rabbit
                          Kevin Craig E Gittins
                          Эксперты
                          WHITE RABBIT - Профессиональный Советник для Торговли на Прорывах Временных Диапазонов Обзор White Rabbit - это профессиональный советник для торговли на прорывах, разработанный на основе многолетнего опыта ручной торговли. Созданный для трейдеров, которые требуют точности и гибкости, он захватывает высоковероятные возможности прорыва на любом рынке и таймфрейме, предоставляя при этом продвинутые инструменты управления рисками, специально адаптированные как для розничной, так и для проп-трейдинг
                          TDMVPEmbeddedEA
                          Steven Wong Sing Seng
                          Эксперты
                          TDM VP Embedded is a MetaTrader 5 Expert Advisor that builds a periodic Volume Profile inside the EA and trades POC edge retests after price moves away from the point of control. Features • Embedded daily (or weekly/monthly) volume profile with POC, value area, HVN and LVN • Bull/bear retest entries at the POC zone with ATR-based stop and reward targets • Optional wick retests, watch setups, and direction filter • Break-even, ATR trailing, and daily loss guard • Margin cap and maximum lot lim
                          С этим продуктом покупают
                          Quantum Titan MT5
                          Bogdan Ion Puscasu
                          Эксперты
                          Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
                          Quantum Queen X MT5
                          Bogdan Ion Puscasu
                          5 (24)
                          Эксперты
                          Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
                          Scalping Robot Pro MT5
                          MQL TOOLS SL
                          4.46 (138)
                          Эксперты
                          Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
                          The Gold Reaper MT5
                          Profalgo Limited
                          4.47 (103)
                          Эксперты
                          ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
                          Ultimate Breakout System
                          Profalgo Limited
                          5 (46)
                          Эксперты
                          ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
                          Lizard
                          Marco Scherer
                          4.24 (38)
                          Эксперты
                          ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
                          Adaptive Gold Scalper MT5
                          Fan Yang
                          4.65 (23)
                          Эксперты
                          Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
                          TwisterPro Scalper
                          Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
                          4.43 (130)
                          Эксперты
                          Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
                          Quantum King EA
                          Bogdan Ion Puscasu
                          4.96 (213)
                          Эксперты
                          Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
                          Quantum Athena X
                          Bogdan Ion Puscasu
                          5 (3)
                          Эксперты
                          Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
                          Gold Snap
                          Chen Jia Qi
                          4.47 (17)
                          Эксперты
                          Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
                          XG Gold Robot MT5
                          MQL TOOLS SL
                          4.31 (113)
                          Эксперты
                          The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
                          Gold Neural Core
                          TICK STACK LTD
                          5 (8)
                          Эксперты
                          Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
                          XT Bitcoin Robot MT5
                          MQL TOOLS SL
                          5 (4)
                          Эксперты
                          XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
                          Quantum Emperor MT5
                          Bogdan Ion Puscasu
                          4.86 (507)
                          Эксперты
                          Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
                          Pulse Engine
                          Jimmy Peter Eriksson
                          4 (36)
                          Эксперты
                          ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
                          Nexorion Initium Novum EA
                          Valentina Zhuchkova
                          4.32 (25)
                          Эксперты
                          NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
                          Chiroptera
                          Rob Josephus Maria Janssen
                          4.64 (47)
                          Эксперты
                          Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
                          Wave Rider EA MT5
                          Adam Hrncir
                          4.89 (46)
                          Эксперты
                          Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
                          Cortex IDX
                          Vladimir Mametov
                          Эксперты
                          Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
                          SomaOil
                          Andrii Soma
                          5 (2)
                          Эксперты
                          SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
                          Obsidian Flow Atlas EA
                          Valentina Zhuchkova
                          5 (7)
                          Эксперты
                          Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
                          HFT Spike EA
                          OMG FZE LLC
                          5 (3)
                          Эксперты
                          [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
                          Range Breakout EA with Range Filters
                          Jimmy Peter Eriksson
                          4.5 (20)
                          Эксперты
                          ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
                          Boring Pips MT5
                          Thi Thu Ha Hoang
                          4.77 (52)
                          Эксперты
                          Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
                          Byrdi
                          William Brandon Autry
                          5 (20)
                          Эксперты
                          BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
                          Cortex Aurex
                          Vladimir Mametov
                          4.64 (11)
                          Эксперты
                          Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
                          Precise Pair Trading Pro
                          Arkadii Zagorulko
                          3.75 (12)
                          Эксперты
                          Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
                          Aetherion Prime EA
                          Valentina Zhuchkova
                          1 (2)
                          Эксперты
                          AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
                          ArtQuant Gold
                          Miguel Angel Vico Alba
                          4.2 (25)
                          Эксперты
                          ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
                          Другие продукты этого автора
                          Neuro Pulse AI
                          Sergey Rozhnov
                          4 (2)
                          Эксперты
                          Neuro Pulse AI – Мультистратегический советник на базе глубокой нейросети. Торговый инструмент: EURUSD. Не рекомендуется запускать на других инструментах - сеть обучалась строго под эту пару. Таймфрейм для торговли:  Установить советник на M15 (будет также использоваться H4 для нейросети). Рекомендуются брокеры со смещением времени GMT: +2 зима, +3 лето, так как на этом смещении тренировалась нейросеть. Депозит: В зависимости от параметра Risk и типа счета. (Например, может работать с 5 долларов
                          Prototype 2
                          Sergey Rozhnov
                          5 (5)
                          Эксперты
                          Prototype 2 - это автоматическая система без мартингейла, проходит тест на 15-летней истории, а также показывает положительные результаты в реальной торговле. Настройки по умолчанию для EURUSD M15, но советник легко адаптировать к любой валютной паре и таймфрему с помощью параметров. Советник подойдет и для новичка, т.к. достаточно только установить на график, и для опытного трейдера, т.к. помимо автоматического режима, в советнике имеются параметры для ручной настройки лота, профита и стоплоса.
                          Generator Pro
                          Sergey Rozhnov
                          5 (5)
                          Эксперты
                          Generator Pro позволяет создавать стратегии, состоящие из нескольких виртуальных стратегий (от одной до сотни тысяч) на базе усреднения. Каждая виртуальная стратегия имеет свой тип стратегии (Trend, AntiTrend), виртуальный депозит, виртуальные позиции, лот. Советник контролирует работу всех виртуальных стратегий, суммирует все операции и делает соответствующие операции на торговом счете. Режимы работы советника Without_file - режим без использования файла со стратегиями. Все виртуальные стратеги
                          Combination
                          Sergey Rozhnov
                          5 (2)
                          Эксперты
                          Советник содержит комбинацию из нескольких трендовых и антитрендовых виртуальных стратегий с усреднением с различными параметрами. Советник легок в использовании. Достаточно выбрать подходящую для торговой пары стратегию, установить параметр Risk и можно приступать к торговле. Откройте график M15 с торгуемой парой, и переместите на него советник. Лоты будут рассчитаны автоматически, исходя из баланса, валюты депозита и параметра Risk. Рекомендации: Торговые пары EURUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, N
                          Hot Point Auto MT5
                          Sergey Rozhnov
                          Эксперты
                          Советник состоит из 100 виртуальных советников Prototype-4 с различными настройками. В результате вычислений определяется итоговый торговый объем (лот). Идея использования виртуальных стратегий заключается в том, что при случае убытка ("слива") одной из виртуальных стратегий, весь депозит не теряется полностью, а лишь уменьшается на 1/100, то есть на 1% (при использовании Risk=5000 и VirtualBalance=5000). С помощью параметров советника можно задать, с какого лота начать открывать, с каким шагом
                          Neuro Future
                          Sergey Rozhnov
                          Индикаторы
                          Нейросетевой индикатор со встроенной функцией обучения. Это настоящая автономная система искусственного интеллекта, использующая многоуровневый настраиваемый персептрон и расширенные настройки обучения для прогнозирования будущих изменений цен. Вы самостоятельно можете обучить индикатор на любом финансовом инструменте, все необходимое собрано в этом инструменте и удобно реализовано с автоматическим режимом и пресетами. Вышло крупное обновление v2.0 - 2.5. Расширенные возможности ввода: Добавлена
                          Rainbow Trend MT5
                          Sergey Rozhnov
                          Индикаторы
                          Наглядный индикатор тренда и силы валют в виде гистограммы и таблицы на основном графике, графика изменения трендов валют и блока анализа на дополнительном окне графика. Анализирует 28 валютных пар образованных из 8 основных валют (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD). Возможности индикатора Определяет направление и силу тренда валют и символов и строит на основании этого разноцветные гистограммы, таблицы, информируя цифровым значением и графиками Показывает взаимное расположение и изменение
                          Green Point Auto MT5
                          Sergey Rozhnov
                          Эксперты
                          Советник состоит из нескольких виртуальных советников Prototype-1 (в зависимости от пары до 100 стратегий). Каждая из стратегий имеет различные параметры. После расчета лотов по всем стратегиям, советник получает результирующий торговый лот. Идея использования виртуальных стратегий заключается в том, что при случае убытка ("слива") одной из виртуальных стратегий, весь депозит не теряется полностью, а лишь уменьшается на 1/100, то есть на 1% (при использовании Risk=5000 и VirtualBalance=5000). Со
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