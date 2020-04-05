Neuro Future Euphoria
- Эксперты
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Sergey RozhnovО себе: опыт торговли на рынке Форекс и разработки программного обеспечения с 2006 года.
Также рассматриваю индивидуальные заказы по разработке и доработке советников или индикаторов на MQL5 и MQL4 языках на фрилансе.
По любым вопросам обращайтесь в личные сообщения.
- Версия: 2.3
- Обновлено: 7 июня 2026
- Активации: 5
Многостратегический нейросетевой советник с 350 встроенными виртуальными стратегиями и ансамблем из 7 обученных нейросетей. Разработан для EURUSD M15. Не требует файлов нейросетей, все зашито внутри.
Рекомендуемые параметры:
- Валютная пара: EURUSD.
- Таймфрейм: M15.
- Депозит от 5000 USD при стандартных параметрах Risk = 5000.
Уникальная нейросетевая архитектура:
- В основе лежат 7 глубоких нейросетей, разработанных с помощью авторского индикатора Neuro Future.
- Обучение: Нейросети обучены на исторических данных за 3-3.5 года (по май 2026) на таймфрейме H4 с GMTOffset +2,+3 (зима, лето). Прогноз осуществляется на 6 баров вперед (24 часа).
- Разнообразие анализа: Каждая из 7 сетей анализирует рынок уникальным образом, используя разные методы и версии нейроиндикатора.
- Все нейросети уже "зашиты" в код советника вместе с идикатором. Вам не нужно копировать файлы в папки терминала.
Ансамбль из 350 виртуальных стратегий:
- Внутри советника непрерывно работает 350 виртуальных стратегий, каждая со своим виртуальным балансом, виртуальными позициями и параметрами.
- Каждая стратегия использует сигнал от одной из 7 нейросетей. Сигнал на открытие считается подтвержденным, когда нейросеть выдает одно направление тремя буферами.
- Оптимизация ансамбля: Из 2100 сгенерированных случайных стратегий были отобраны 350 лучших, показавших максимальную производительность, что обеспечивает устойчивость на необученных периодах.
- Фактический торговый лот формируется на основе суммы всех активных виртуальных позиций, параметра Risk, размера депозита и особенностей выбранной валютной пары.
Логика торговли и управления позициями:
- Сеточное усреднение: Используются неагрессивные повышающие коэффициенты лота для управления серией позиций. При использовании более старших ТФ шаг сетки увеличивается, частота сделок снижается, и наоборот.
- Виртуальные параметры: Все параметры виртуальных стратегий (шаг, профит, коэффициенты) динамически зависят от волатильности пары на текущем периоде.
- Переворот сигнала: При смене направления нейросети виртуальная позиция закрывается и открывается в противоположную сторону общим лотом.
Фильтры и защита:
- Новостной фильтр: Возможность закрывать позиции перед важными новостями и возобновлять торговлю после их выхода.
- Фильтр по времени: Настройка разрешенного времени торговли.
- Авторестарт и дистрибуция: Встроенные механизмы для автоматической балансировки и перераспределения виртуальных балансов и позиций между стратегиями.
- Для сохранения виртуальных позиций, а также временных файлов нейросети, советник использует файлы. Если произошло прерывание, перезагрузка терминала, то советник загрузит сохраненные позиции из этих файлов и продолжит дальше работу (работает на компьютерах и удаленных системах с рабочим столом).
Параметры советника:
===== MAIN PARAMETERS =====
- Risk (<2000-High, >5000-Low) ( 5000 ) - Уровень риска
- Max.Total Lots, relative value ( 10 ) - Максимальный совокупный объем лотов
- AutoFixedBalance ( true ) - Автоматическая фиксация баланса
- Fixed Balance (if=0 then FixedBalance=AccountBalance) ( 0 ) - Фиксированный баланс
- Slippage ( 5 ) - Проскальзывание
- SpreadLimit ( 4 ) - Лимит спреда
- ManualCommission ( 5 ) - Комиссия
- Magic Number ( 777 ) - Магический номер
- FIFO ( false ) - Режим FIFO
===== V-STRATEGIES PARAMETERS =====
- VirtualBalance ( 5000 ) - Виртуальный баланс
- VirtualMaxLots ( 10 ) - Виртуальный максимальный объем лотов
- VirtualMaxOrders ( 10 ) - Виртуальный максимум ордеров
===== AUTO RESTART PARAMETERS =====
- Auto Restart ( true ) - Автоматический рестарт
- Restart Percent ( 0.5 ) - Процент рестарта
===== DISTRIBUTION =====
- Distribution ( false ) - Дистрибуция
- DistrTimeFrame ( PERIOD_D1 ) - Таймфрейм для дистрибуции
- NoDistribWithoutLoss ( true ) - Нет дистрибуции без убытка
- HourDistributeFrom ( 3 ) - Час начала дистрибуции
- Smoothness ( 2 ) - Плавность
===== Time Filter =====
- Time Filter (Set On Greenwich) ( false ) - Фильтр времени
- HourStart ( 18 ) - Час начала
- HourEnd ( 13 ) - Час окончания
===== SAFE CLOSING PARAMETERS =====
- Close and Remember Before Weekend ( true ) - Закрыть и запомнить перед выходными
- Close All And Restart After DD,% ( 100 ) - Закрыть всё и перезапустить после просадки
- Close And Remember After DD,% ( 100 ) - Закрыть и запомнить после просадки
- Stop Days After DD (if 0-no stop) ( 2 ) - Дни остановки после просадки
===== NEWS FILTER =====
- NewsFilter ( false ) - Фильтр новостей
- HighImpact ( true ) - Новости высокой важности
- MiddleImpact ( false ) - Новости средней важности
- LowImpact ( false ) - Новости низкой важности
- Speaks ( true ) - Проговаривать
- USDNewsForAll ( true ) - Новости USD для всех пар
- MinsBeforeNews ( 5 ) - Минут до новостей
- MinsAfterNews ( 30 ) - Минут после новостей
- Show alerts ( true ) - Показывать алерты
- Send notifications ( false ) - Отправлять уведомления