ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ -

*Правый клик по графику: и выбираем в часах H2









Советник: The Snowball Effect Exceeded Time Math Символ: AUDCAD Период: H2 (2026.06.01 - 2026.07.05) Параметры: EA_Name= Exceed Time Math Lot=0.02 EMA_period=40 Grid_TP_pips=5 Snowball_TP_pips=10 Distance_pips=20 TP_pips=5 MagicStart=1024 Multiplier=2.0 Spread_const=4 Max_Theoretical_Risk=500.0 Close_On_Risk_Limit=true Min_Cooldown_Minutes=690 Use_Frequency_Filter=true === Safe Profit Settings ==== InpTargetProfit=50000.0 InpSeparateClose=true InpUseSafeClose=true Компания: AMarkets LLC Валюта: RUR Начальный депозит: 50 000.00 Плечо: 1:500

Начиная на тему "Можно много рассуждать на тему "...а можно уже зарабатывать на Forex

начиная со 100$ - без риска.

Это возможно - используя сложную математику которая не даст упасть вашему депозиту..."

Возьми этот текст и расчеты в pdf и изображений -

Используй настройки - он остановит торговлю - ТОЧНО и МАТЕМАТИЧЕСКИ

просчитав тренд и возможности счета,

НО! придется его снова запустить на счете и он опять проведет сделки и математически вычислит следующую остановку.

Настолько точная математатика позволяет использовать депозит 100%(на паре usdjpy).

Запускать придется каждую неделю.

Но ..- просто можно и поиграть.

Конечно! - не!проиграть звучит еще сложнее.Но математически это реализуемо

Игра с новым запуском - и РЕЗУЛЬТАТ, а не пустые мечты

Но эксперт просчитает возможность любой убыток - с помощью сложной математики.

Например при большем счете в 500,1000 сожно менять Multiplier(M) до 12

и больше того Spread Const (S) остановит перед опасными сделками -

на парахEURUSD/USDJPY - не безупречно,но вовремя

при 0 риск - это не безубыток - это именно математическая логика и прогресс идеи торговли -

а не время проведенное над размышлениями о том что потерял или можешь потерять.

Конечно, слово «не проиграть» звучит слишком сложно для рынка, но технически и математически это реализуемо.

Эксперт остановит любой фатальный убыток с помощью встроенной логики.





Попробуй в тестере.

--- The Snowball Effect Range Exceed_Time_Math---

EA_Name=The Snowball Effect Range Time





--- Основные настройки (депозит 100$) ---

Lot=0.02

EMA_period=40

Grid_TP_pips=5

Snowball_TP_pips=10

Distance_pips=20

TP_pips=5

MagicNumber=1024

Multiplier=12.0

Spread_const=8

Max_Theoretical_Risk=10.0

Close_On_Risk_Limit=true

Min_Cooldown_Minutes=600

Use_Frequency_Filter=true





--- Safe Profit Settings ---

TargetProfit=5.0

SeparateClose=true

UseSafeClose=true





Под капотом: Техническая спецификация и математика контроля

В основе советника лежит не интуиция, а жесткий алгоритм серии сделок («Snowball»),

который переводит хаос ценового движения в управляемый математический коридор.





Адаптивный множитель лота (Multiplier): Гибкая система умножения объема.

Для консервативных счетов в 100$ используется базовый множитель (например, 1.2).

При депозитах от 1000$ алгоритм позволяет безопасно масштабировать Multiplier до 2.0, 12.0 и выше,

математически высчитывая шаг для быстрого выхода в профит.





Интеллектуальный фильтр спреда (Spread_const): Параметр, который выступает жестким предохранителем.

Он блокирует входы в рынок при аномальном расширении спреда,

спасая счет от некачественного исполнения ордеров в моменты высокой волатильности.





Жесткий лимит риска (Max_Theoretical_Risk & Close_On_Risk_Limit):

Встроенный блок Safe Profit Settings гарантирует принудительное закрытие по лимиту риска.

Если модель видит выход за пределы допустимого расчетного коридора, советник фиксирует результат и полностью останавливает торговлю, дожидаясь вашего ручного перезапуска.





Частотный фильтр и охлаждение (Frequency Filter & Cooldown): Защита от переторговки.

После отработки цикла включается таймер (параметр Min_Cooldown_Minutes, например, на 600-690 минут).

Алгоритм буквально запрещает себе лезть в рынок, пока математическое ожидание не вернется в норму.





Резюме цикла: Вы запускаете советник ➔ он разворачивает алгоритм Snowball

➔ достигает математического предела прибыли или расчетного стопа

➔ останавливается, сохраняя депозит. Вы контролируете процесс математикой, а не эмоциями.



