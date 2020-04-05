The Snowball Effect Exceeded Time Math
- Эксперты
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Konstantin MeshcheriakovTrader Since 2008
- Версия: 2.3
|ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ -
*Правый клик по графику: и выбираем в часах H2
|Советник:
|The Snowball Effect Exceeded Time Math
|Символ:
|AUDCAD
|Период:
|H2 (2026.06.01 - 2026.07.05)
|Параметры:
|EA_Name= Exceed Time Math
|Lot=0.02
|EMA_period=40
|Grid_TP_pips=5
|Snowball_TP_pips=10
|Distance_pips=20
|TP_pips=5
|MagicStart=1024
|Multiplier=2.0
|Spread_const=4
|Max_Theoretical_Risk=500.0
|Close_On_Risk_Limit=true
|Min_Cooldown_Minutes=690
|Use_Frequency_Filter=true
|=== Safe Profit Settings ====
|InpTargetProfit=50000.0
|InpSeparateClose=true
|InpUseSafeClose=true
|Компания:
|AMarkets LLC
|Валюта:
|RUR
|Начальный депозит:
|50 000.00
|Плечо:
|1:500
Начиная на тему "Можно много рассуждать на тему "...а можно уже зарабатывать на Forex
начиная со 100$ - без риска.
Это возможно - используя сложную математику которая не даст упасть вашему депозиту..."
Возьми этот текст и расчеты в pdf и изображений -
Используй настройки - он остановит торговлю - ТОЧНО и МАТЕМАТИЧЕСКИ
просчитав тренд и возможности счета,
НО! придется его снова запустить на счете и он опять проведет сделки и математически вычислит следующую остановку.
Настолько точная математатика позволяет использовать депозит 100%(на паре usdjpy).
Запускать придется каждую неделю.
Но ..- просто можно и поиграть.
Конечно! - не!проиграть звучит еще сложнее.Но математически это реализуемо
Игра с новым запуском - и РЕЗУЛЬТАТ, а не пустые мечты
Но эксперт просчитает возможность любой убыток - с помощью сложной математики.
Например при большем счете в 500,1000 сожно менять Multiplier(M) до 12
и больше того Spread Const (S) остановит перед опасными сделками -
на парахEURUSD/USDJPY - не безупречно,но вовремя
при 0 риск - это не безубыток - это именно математическая логика и прогресс идеи торговли -
а не время проведенное над размышлениями о том что потерял или можешь потерять.
Конечно, слово «не проиграть» звучит слишком сложно для рынка, но технически и математически это реализуемо.
Эксперт остановит любой фатальный убыток с помощью встроенной логики.
Попробуй в тестере.
--- The Snowball Effect Range Exceed_Time_Math---
EA_Name=The Snowball Effect Range Time
--- Основные настройки (депозит 100$) ---
Lot=0.02
EMA_period=40
Grid_TP_pips=5
Snowball_TP_pips=10
Distance_pips=20
TP_pips=5
MagicNumber=1024
Multiplier=12.0
Spread_const=8
Max_Theoretical_Risk=10.0
Close_On_Risk_Limit=true
Min_Cooldown_Minutes=600
Use_Frequency_Filter=true
--- Safe Profit Settings ---
TargetProfit=5.0
SeparateClose=true
UseSafeClose=true
Под капотом: Техническая спецификация и математика контроля
В основе советника лежит не интуиция, а жесткий алгоритм серии сделок («Snowball»),
который переводит хаос ценового движения в управляемый математический коридор.
Адаптивный множитель лота (Multiplier): Гибкая система умножения объема.
Для консервативных счетов в 100$ используется базовый множитель (например, 1.2).
При депозитах от 1000$ алгоритм позволяет безопасно масштабировать Multiplier до 2.0, 12.0 и выше,
математически высчитывая шаг для быстрого выхода в профит.
Интеллектуальный фильтр спреда (Spread_const): Параметр, который выступает жестким предохранителем.
Он блокирует входы в рынок при аномальном расширении спреда,
спасая счет от некачественного исполнения ордеров в моменты высокой волатильности.
Жесткий лимит риска (Max_Theoretical_Risk & Close_On_Risk_Limit):
Встроенный блок Safe Profit Settings гарантирует принудительное закрытие по лимиту риска.
Если модель видит выход за пределы допустимого расчетного коридора, советник фиксирует результат и полностью останавливает торговлю, дожидаясь вашего ручного перезапуска.
Частотный фильтр и охлаждение (Frequency Filter & Cooldown): Защита от переторговки.
После отработки цикла включается таймер (параметр Min_Cooldown_Minutes, например, на 600-690 минут).
Алгоритм буквально запрещает себе лезть в рынок, пока математическое ожидание не вернется в норму.
Резюме цикла: Вы запускаете советник ➔ он разворачивает алгоритм Snowball
➔ достигает математического предела прибыли или расчетного стопа
➔ останавливается, сохраняя депозит. Вы контролируете процесс математикой, а не эмоциями.