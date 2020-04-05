The Snowball Effect Exceeded Time Math

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ - 
*Правый клик по графику: и выбираем в часах H2 
Советник: The Snowball Effect Exceeded Time Math
Символ: AUDCAD
Период: H2 (2026.06.01 - 2026.07.05)
Параметры: EA_Name= Exceed Time Math
Lot=0.02
EMA_period=40
Grid_TP_pips=5
Snowball_TP_pips=10
Distance_pips=20
TP_pips=5
MagicStart=1024
Multiplier=2.0
Spread_const=4
Max_Theoretical_Risk=500.0
Close_On_Risk_Limit=true
Min_Cooldown_Minutes=690
Use_Frequency_Filter=true
=== Safe Profit Settings ====
InpTargetProfit=50000.0
InpSeparateClose=true
InpUseSafeClose=true
Компания: AMarkets LLC
Валюта: RUR
Начальный депозит: 50 000.00
Плечо: 1:500

  Начиная на тему "Можно много рассуждать на тему "...а можно уже зарабатывать на Forex
                                   начиная со 100$ - без риска.
   Это возможно - используя сложную математику которая не даст упасть вашему депозиту..." 
   Возьми этот текст и расчеты в pdf и изображений - 
 Используй настройки - он остановит торговлю - ТОЧНО и МАТЕМАТИЧЕСКИ
 просчитав тренд и возможности счета, 
   НО! придется его снова запустить на счете и он опять проведет сделки и математически вычислит следующую остановку.
 Настолько точная математатика позволяет использовать депозит 100%(на паре usdjpy).
   Запускать придется каждую неделю.
   Но ..- просто можно и поиграть.
 Конечно! - не!проиграть звучит еще сложнее.Но математически это реализуемо
   Игра с новым запуском  - и РЕЗУЛЬТАТ, а не пустые мечты
   Но эксперт просчитает возможность любой убыток - с помощью сложной математики. 
 Например при большем счете в 500,1000 сожно менять Multiplier(M) до 12 
 и больше  того Spread Const (S) остановит перед опасными сделками - 
 на парахEURUSD/USDJPY - не безупречно,но вовремя 
 при 0 риск - это не безубыток - это именно математическая логика и прогресс идеи торговли -
 а не время проведенное над размышлениями о том что потерял или можешь потерять.
   Конечно, слово «не проиграть» звучит слишком сложно для рынка, но технически и математически это реализуемо.
 Эксперт остановит любой фатальный убыток с помощью встроенной логики.

 Попробуй в тестере.
 ---  The Snowball Effect Range Exceed_Time_Math---
EA_Name=The Snowball Effect Range Time

 --- Основные настройки (депозит 100$) ---
Lot=0.02
EMA_period=40
Grid_TP_pips=5
Snowball_TP_pips=10
Distance_pips=20
TP_pips=5
MagicNumber=1024
Multiplier=12.0
Spread_const=8
Max_Theoretical_Risk=10.0
Close_On_Risk_Limit=true
Min_Cooldown_Minutes=600
Use_Frequency_Filter=true

 --- Safe Profit Settings ---
TargetProfit=5.0
SeparateClose=true
UseSafeClose=true

Под капотом: Техническая спецификация и математика контроля
В основе советника лежит не интуиция, а жесткий алгоритм серии сделок («Snowball»), 
который переводит хаос ценового движения в управляемый математический коридор.

Адаптивный множитель лота (Multiplier): Гибкая система умножения объема.
Для консервативных счетов в 100$ используется базовый множитель (например, 1.2). 
При депозитах от 1000$ алгоритм позволяет безопасно масштабировать Multiplier до 2.0, 12.0 и выше, 
математически высчитывая шаг для быстрого выхода в профит.

Интеллектуальный фильтр спреда (Spread_const): Параметр, который выступает жестким предохранителем. 
Он блокирует входы в рынок при аномальном расширении спреда, 
спасая счет от некачественного исполнения ордеров в моменты высокой волатильности.

Жесткий лимит риска (Max_Theoretical_Risk & Close_On_Risk_Limit):
 Встроенный блок Safe Profit Settings гарантирует принудительное закрытие по лимиту риска. 
Если модель видит выход за пределы допустимого расчетного коридора, советник фиксирует результат и полностью останавливает торговлю, дожидаясь вашего ручного перезапуска.

Частотный фильтр и охлаждение (Frequency Filter & Cooldown): Защита от переторговки. 
После отработки цикла включается таймер (параметр Min_Cooldown_Minutes, например, на 600-690 минут).
 Алгоритм буквально запрещает себе лезть в рынок, пока математическое ожидание не вернется в норму.

Резюме цикла: Вы запускаете советник ➔ он разворачивает алгоритм Snowball 
➔ достигает математического предела прибыли или расчетного стопа 
➔ останавливается, сохраняя депозит. Вы контролируете процесс математикой, а не эмоциями.

Рекомендуем также
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Эксперты
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
BtcFiboTrendPullback
Claus Nordhausen
Эксперты
Цель / стратегия Этот советник реализует логику Фибо-пулбэка на основе правил, рассчитанную на окна «второй торговли»: после определенного колебания советник ждет отката в направлении 0,618-трейдэйса (с настраиваемым допуском) и торгует только в направлении тренда EMA (опционально). Логика сигнала (упрощенная) Распознавание колебаний с помощью Lookback-баров (High/Low) Фильтр тренда с помощью EMA-Bias (Close vs. EMA) Вход, когда цена достигает области 0,618 (толерантные точки) SL = ATR × мн
FREE
XAU Momentum Sniper
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD MOMENTUM SNIPER AI  MMD Precision Sniper - Know exactly which pip the trend runs out of gas. XAUUSD Momentum Sniper AI is a revolutionary trading robot built on the elite "Momentum Mass Decay (MMD)" theory. Retail traders constantly get burned because they try to guess resistance and support lines. The reality is: Gold doesn't stop because it hits an imaginary line; it stops because it RUNS OUT OF FUEL. This AI converts Tick Volume into a measurement of "Fuel" and compares it against
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Эксперты
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Aurum Forest AI
Bintang Indra Maulana Firmansyah
Эксперты
"Trading Gold shouldn't be a gamble; it should be a calculation." Aurum Forest AI is a premium Expert Advisor utilizing a Native .ONNX Machine Learning Architecture . Unlike 99% of "AI" robots on this market that use hidden Martingale, this system is built on a Random Forest Classifier trained on 10 years of institutional Gold liquidity data. ## The Neural Core Advantage: Real-Time Data Processing: Evaluates 20+ non-linear features including SMC Liquidity Sweeps , Fair Value Gaps (FVG) , and Vo
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
MoonDog EA
James Vito Armin Bianchini
Эксперты
MoonDog EA v3 — Trade Gold. Fetch the Breakout. MoonDog EA v3 is a multi- strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, developed specifically for XAUUSD . Its modular engine combines five independent breakout strategies: Moon Nova, Moon Apex, Moon Zenith, Moon Pulse and Moon Eclipse . Each module analyzes different price structures, identifies key breakout levels and manages its own pending orders and positions. Version 3 introduces a significantly faster real- tick testing engine, a true
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Silver Dominating Prop Firm EA
Samson Adekunle Okunola
Эксперты
Silver Dominating Prop Firm EA — это точно разработанный экспертный советник MT5 для XAGUSD (серебро), созданный для торговли в проп-компаниях, с контролируемыми рисками и захватом сильных рыночных движений. ...................................................................................................................................................................................................................................................... Вы можете запустить EA прямо на своем счёте с
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Mete Gold M5 Sniper
Mete Tirpan
Эксперты
Mete Gold M5 Sniper is an automated trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. This Expert Advisor uses a combination of liquidity-based entries, momentum confirmation, and strong candle filtering to identify high-probability trading opportunities. Features: - Liquidity sweep detection - Momentum-based entry filter - Strong candle body confirmation - Built-in break-even and trailing stop system - Adjustable inputs for different risk profiles Recommended usage:
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Эксперты
microEA.mq5 System 1. Core Trading Logic Basic Strategy : Uses a fast MA (10-period) and slow MA (20-period) crossover strategy with RSI filtering. Trend Confirmation : Evaluates trend strength by calculating the MA angle. Validates minimum volume (MinVolume) before entry. Additional Filters : Custom RSI thresholds for entries: Buy if RSI > 52, Sell if RSI < 48. Optional MACD filter for confirming sell signals. 2. Risk Management Dynamic Lot Size Calculation :
Aurum Gold Pro
Mainara Mello Da Silva
1 (1)
Эксперты
Aurum Gold Pro Automated Trading System for Gold (XAUUSD) Aurum Gold Pro is an automated trading system developed for trading Gold (XAUUSD). The system uses technical filters designed to identify market trend conditions and volatility levels before opening positions. The strategy operates on the H1 timeframe and is designed to participate in trending market environments while applying structured risk management rules. Main Features • Designed for XAUUSD • Timeframe: H1 • One trade at a time • A
FREE
SmartWay
Gooi Meng Liang
Эксперты
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Эксперты
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
PullBackSniper
Fernando Da Silva Candido
Эксперты
PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
Vigilante Alfa Candle
Adilco Bortoncello
Эксперты
Alpha Vigilante Candle (H1 Master Edition) Робот Alpha Vigilante Candle — это высокопроизводительный инвестиционный советник, разработанный для полностью автоматизированной торговли на платформе MetaTrader 5. Созданный писателем и стратегом Адилсу Бортончелло (Adilço Bortoncello), этот эксперт был откалиброван для обеспечения стабильности, высокой точности и строгого контроля рисков на финансовом рынке. Принцип работы Робот непрерывно мониторит рынок на часовом графике (H1) . Он торгует в направ
Gold Max Trend Pro
Lee Chulho
Эксперты
GoldTrendPro v5.0 – Smart Confluence EA for XAUUSD H1 GoldTrendPro v5.0 is a fully automated Expert Advisor built exclusively for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. Unlike simple grid or martingale systems, GoldTrendPro uses a multi-confluence scoring engine that only enters a trade when multiple independent signals align. No license binding, no expiry. Activation is handled directly by MQL5 Market. Why GoldTrendPro? Most Gold EAs rely on a single indicator. GoldTrendPro aggregates six signal s
Gold RSI Dual Shot
Redwan Ahamed
Эксперты
High-Performance RSI Scalper for Gold (High profitable for Trending Market ) Gold RSI Dual Shot is a specialized trading algorithm designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe. It utilizes a dual-entry execution model to maximize profit potential while strictly managing risk. Key Features: Dual-Shot Execution: Opens two simultaneous positions. One targets a safe 1:1 Risk-to-Reward ratio, while the second "Runner" utilizes a time-decay trailing stop to capture extended moves. Dynamic Tim
Zeno
Anton Kondratev
3.67 (3)
Эксперты
Zeno   EA   это полностью автоматическая система   с открытыми параметрами оптимизации и   механизмом восстановления в реальном времени. Сигнал Возврат комиссии Брокера Обновления Полезный Блог Каждая позиция всегда имеет Фиксированный SL/TP и сопровождение прибыльных позиций.     Алгоритм имеет встроенный опциональный фильтр волатильности, что позволяет обходить ложные пробои на рынке. Система использует пробой рынка в определенные часы в начале торговой сессии США. Текущие настройки по умолчан
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
Эксперты
FORCE CANDLE PRO MT5 робот импульсной торговли созданный чтобы с дисциплиной и ясностью захватывать сильные движения он входит только когда рынок печатает настоящую свечу силы доминирующее тело контролируемая противоположная тень чтение объективное исполнение уверенное никакой мишуры никаких внешних зависимостей без мартингейла без сетки ПОЧЕМУ FORCE CANDLE PRO ВЫДЕЛЯЕТСЯ он ищет момент когда энергия цены концентрируется в одной сильной свече в такие моменты вероятность продолжения как правило р
FREE
Gold Zone EA
Simon Reger
4.02 (43)
Эксперты
Gold Zone EA — полностью автоматизированный торговый советник, который анализирует структуру рынка с помощью зон спроса и предложения (Supply & Demand) и открывает сделки на основе определённых ценовых реакций. Советник сочетает обнаружение зон, анализ импульса, EMA-фильтр, несколько уровней Take Profit, Break Even, Trailing Stop и встроенную панель ручной торговли прямо на графике. EA работает на многих инструментах, включая: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD а также на различных валютных
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Gold Scalper Ultimate
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
Gold Scalper Ultimate – Automated Scalping Expert Advisor for MT5 Gold Scalper Ultimate is an automated Expert Advisor developed for short-term trading and scalping strategies in the Forex market. The EA uses ATR-based trade management and optional Heikin Ashi analysis to identify trading opportunities and manage positions automatically. It is designed for fast market environments and supports flexible configuration for different trading styles and risk preferences. Trading Logic The EA analyze
Weekly Gold Pro
Handy Ban
Эксперты
GoldWeeklyPro GoldWeeklyPro is an automated Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a rule-based technical strategy. The Expert Advisor operates on higher timeframes and opens trades only when predefined technical conditions are met. Strategy Overview The Expert Advisor evaluates market conditions using a combination of trend filters, momentum indicators, and price pattern detection. Trade entries are generated only when the internal strategy criteria are satisfied. Primary Log
FREE
ATG Autonomous Sovereign
Vittaya Klangpimanarkart
Эксперты
Professional XAUUSD Expert Advisor based on Multi-Timeframe Confluence and Institutional Trading Logic GoldPulse Pro X is an advanced Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), combining multi-timeframe analysis (W1, H4, M15) with strict confluence-based entry logic. This system is built to mimic institutional trading behavior by filtering only the highest probability setups using a scoring-based confirmation model. Unlike typical EAs, GoldPulse Pro X does NOT rely on Martingale or
Oraculo BTC Quant Pro Market
Moacir Pedro May
Эксперты
### OVERVIEW Oraculo BTC DonForex Master v40.00 is an advanced Quantitative Expert Advisor engineered specifically for BTCUSD on MetaTrader 5. Built upon Donchian Channel breakout dynamics, Average True Range (ATR) volatility filtering, and institutional engulfing candle detection, this system delivers exceptional trading performance across all account sizes. --- ### KEY FEATURES & QUANTITATIVE HIGHLIGHTS * Intelligent Aggressive Mode (+819.6% ROI): Features an institutional convict
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Pump Liquidity Refueling
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
RU_ PUMP V3_0 Liquidity — «Заправка» Вашего БалансаЧто такое «Заправка ликвидностью»? Представьте, что валютный рынок — это скоростное шоссе, а ликвидность — это топливо.  Когда крупные игроки (банки и фонды) «вливают» большие объемы, цена совершает резкий рывок — импульс или «памп».  Советник PUMP V3_0 работает как интеллектуальная заправочная станция: он находит моменты, когда рынок максимально насыщен энергией,  и «перекачивает» это движение прямо в ваш торговый баланс.   Результаты «закачки
FREE
EMA Grid FX
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
Для торговли на M15 валютная пара EURUSD. Хороший робот, для торговли в любой валюте - с должными настройками (пример EMA_Signal 10 EMA_Trend 60 Take Profit - 0,2-0,3 Lots - 0,20-0,28) - на валютных парах не USD дает до 100 процентов в месяц. На USD - больше 100 процентов в год - все зависит от выбранного для брокера. Система торговли основанна на EMA индикаторе - цена ниже индикатора - покупка, цена выше индикатора - продажа - стратегия сеточной торговле, но чем больше баланс, тем больше откро
FREE
Supertrend Oscillator
Konstantin Meshcheriakov
Индикаторы
Russian (Русский) SuperTrend Oscillator — это мощный гибридный инструмент, объединяющий классический алгоритм SuperTrend с динамикой осциллятора типа MACD. В отличие от стандартного SuperTrend, который накладывается на график цены, этот индикатор вынесен в отдельное окно, что позволяет четко видеть силу текущего тренда и моменты его затухания. Основные функции: Гибридный расчет: Индикатор измеряет дистанцию между ценой и линией SuperTrend, пропуская эти данные через двойное сглаживание EMA. А
Cheat of Price Moving Average Ratio Percent
Konstantin Meshcheriakov
Индикаторы
Русский (Russian) Cheat of Price: Moving Average Ratio Spectrum Cheat of Price — это продвинутый осциллятор нового поколения,  который использует статистический анализ процентилей для выявления экстремальных рыночных состояний.  В отличие от стандартных индикаторов, он не просто следует за ценой,  а вычисляет «спектр вероятности» текущего отклонения цены от среднего значения. Основные характеристики: Технология PMARP: Расчет отношения цены к скользящей средней (PMAR) с последующим преобразова
Grid Day Trade Define Trading Days
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
USDJPY, US Dollar vs Japanese Yen M15, Default Settings   Перед Вами - Grid Day Trade —  система с математическим контролем рисков Grid Day Trade — это профессиональный торговый эксперт для платформы MetaTrader 5,  вход по индикатору Stochastic,  динамический расчет сетки ордеров и жесткое математическое ограничение рисков. Торговый эксперт разработан для трейдеров,  ценящих системный подход, безопасность депозита и главное полный не занимающий времени контроль над торговым процессом.  Ключе
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв