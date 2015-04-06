EMA Grid FX
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Konstantin MeshcheriakovTrader Since 2008
- Версия: 1.0
Для торговли на M15 валютная пара EURUSD.
Хороший робот, для торговли в любой валюте - с должными настройками (пример EMA_Signal 10 EMA_Trend 60 Take Profit - 0,2-0,3 Lots - 0,20-0,28) - на валютных парах не USD дает до 100 процентов в месяц. На USD - больше 100 процентов в год - все зависит от выбранного для брокера.
Система торговли основанна на EMA индикаторе - цена ниже индикатора - покупка, цена выше индикатора - продажа - стратегия сеточной торговле, но чем больше баланс, тем больше откроется ордеров.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Час (H1)
|Параметры
|Lots=0.02; TP_pips=30; EMA_Signal=25; EMA_Trend=210; Candle_ID=15; Fix_Spread_pips=30; MagicStart=9358;
|Период
|15 Минут (M15)
|Параметры
|Lots=0.02; TP_pips=10; EMA_Signal=25; EMA_Trend=250; Candle_ID=10; Fix_Spread_pips=30; MagicStart=9358;