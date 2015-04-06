EMA Grid FX

Советник расставляет ордера по точкам индикатора Parabolic Sar. Если ваша стратегия торговли связана с этим индикатором, то вам больше не нужно будет через каждую свечу (будь это 5 минут или 1 час) двигать отложенные ордера - советник сделает это сам. Можно настроить на открытие ордеров только BuyStop или только SellStop если необходимо. По умолчанию выставляются отложенные ордера и на покупку, и на продажу. Кроме индикатора Parapolic Sar советник не использует какие-либо другие - вы сами опреде

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