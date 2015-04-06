EMA Grid FX

Для торговли на M15 валютная пара EURUSD.

Хороший робот, для торговли в любой валюте - с должными настройками (пример EMA_Signal 10 EMA_Trend 60 Take Profit - 0,2-0,3 Lots - 0,20-0,28) - на валютных парах не USD дает до 100 процентов в месяц. На USD - больше 100 процентов в год - все зависит от выбранного для брокера.

Система торговли основанна на EMA индикаторе - цена ниже индикатора - покупка, цена выше индикатора - продажа - стратегия сеточной торговле, но чем больше баланс, тем больше откроется ордеров.

 Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
 Час (H1) 


Параметры Lots=0.02; TP_pips=30; EMA_Signal=25; EMA_Trend=210; Candle_ID=15; Fix_Spread_pips=30; MagicStart=9358;


Период 15 Минут (M15) 


Параметры Lots=0.02; TP_pips=10; EMA_Signal=25; EMA_Trend=250; Candle_ID=10; Fix_Spread_pips=30; MagicStart=9358;
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Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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Pump Liquidity Refueling
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
RU_ PUMP V3_0 Liquidity — «Заправка» Вашего БалансаЧто такое «Заправка ликвидностью»? Представьте, что валютный рынок — это скоростное шоссе, а ликвидность — это топливо.  Когда крупные игроки (банки и фонды) «вливают» большие объемы, цена совершает резкий рывок — импульс или «памп».  Советник PUMP V3_0 работает как интеллектуальная заправочная станция: он находит моменты, когда рынок максимально насыщен энергией,  и «перекачивает» это движение прямо в ваш торговый баланс.   Результаты «закачки
FREE
The Snowball Effect Exceeded Time Math
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ -  *Правый клик по графику: и выбираем в часах  H2   Советник: The Snowball Effect Exceeded Time Math Символ: AUDCAD Период: H2 (2026.06.01 - 2026.07.05) Параметры: EA_Name= Exceed Time Math Lot=0.02 EMA_period=40 Grid_TP_pips=5 Snowball_TP_pips=10 Distance_pips=20 TP_pips=5 MagicStart=1024 Multiplier=2.0 Spread_const=4 Max_Theoretical_Risk=500.0 Close_On_Risk_Limit=true Min_Cooldown_Minutes=690 Use_Frequency_Filter=true === Safe Profit Settings ==== InpTargetProfit=50000.0 I
FREE
Supertrend Oscillator
Konstantin Meshcheriakov
Индикаторы
Russian (Русский) SuperTrend Oscillator — это мощный гибридный инструмент, объединяющий классический алгоритм SuperTrend с динамикой осциллятора типа MACD. В отличие от стандартного SuperTrend, который накладывается на график цены, этот индикатор вынесен в отдельное окно, что позволяет четко видеть силу текущего тренда и моменты его затухания. Основные функции: Гибридный расчет: Индикатор измеряет дистанцию между ценой и линией SuperTrend, пропуская эти данные через двойное сглаживание EMA. А
Cheat of Price Moving Average Ratio Percent
Konstantin Meshcheriakov
Индикаторы
Русский (Russian) Cheat of Price: Moving Average Ratio Spectrum Cheat of Price — это продвинутый осциллятор нового поколения,  который использует статистический анализ процентилей для выявления экстремальных рыночных состояний.  В отличие от стандартных индикаторов, он не просто следует за ценой,  а вычисляет «спектр вероятности» текущего отклонения цены от среднего значения. Основные характеристики: Технология PMARP: Расчет отношения цены к скользящей средней (PMAR) с последующим преобразова
Grid Day Trade Define Trading Days
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
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