TrendIQ pro
- 指标
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Shipra Gupta我是 Shipra Gupta，一名交易员和量化策略开发者，拥有扎实的数学、经济学以及算法交易系统背景。多年来，我长期专注于外汇、黄金、指数、大宗商品及加密货币市场，致力于构建以数据驱动、强调稳定性、精准度与纪律执行的交易策略。
我的专长包括开发 MetaTrader 5 Expert Advisors（EA）、量化交易模型、剥头皮交易系统、趋势跟随算法、波动率策略以及风险控制自动化框架。我开发的每一个系统都基于市场结构分析、统计研究、历史回测、优化以及真实市场验证。
- 版本: 1.60
- 更新: 26 五月 2026
- 激活: 10
TrendIQ Pro — MT5 智能波动率趋势指标 TrendIQ Pro 是一款专为外汇、黄金 (XAUUSD)、股指、加密货币以及头寸黄牛党（Scalping）设计的专业级 MT5 趋势交易指标，旨在为寻求高概率买卖信号的交易者提供自适应波动率智能分析。该指标基于先进的 ATR 趋势检测、Ehlers Super Smoother 过滤、动量评分和动态趋势云技术构建，为 MetaTrader 5 交易者提供干净、不漂移/不 signal-repainting 的趋势信号、智能回调入场点、TP/SL（止盈/止损）可视化以及实时市场结构分析。全面优化日内交易、波段交易和超短线点头寸，适用于包括 M1、M5、M15、H1 和 H4 在内的所有时间框架。
核心功能
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不漂移/不重新绘制的买卖信号 (Non-Repainting)
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自适应波动率趋势引擎
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智能趋势云可视化 (Smart Trend Cloud)
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基于 ATR 的动态市场检测
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回调入场信号 (Pullback)
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内置 TP1 / TP2 / TP3 目标位
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自动止损 (Stop Loss) 可视化
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可选的移动止损 (Trailing Stop) 系统
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市场结构检测 (HH/HL/LH/LL)
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动量 + 趋势强度过滤
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针对黄金、外汇、股指和加密货币深度优化
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适用于所有 MT5 时间框架
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轻量化设计，执行速度极快
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支持移动端推送通知
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清爽的纯箭头信号界面
最佳适用市场 TrendIQ Pro 在以下市场表现尤为出色：
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XAUUSD（黄金）
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EURUSD、GBPUSD、USDJPY
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NAS100 / US100、US30 / 道琼斯指数
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BTCUSD / BTCUSDT、ETHUSD
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波动率指数
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主要外汇货币对
推荐时间框架
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超短线点头寸 (Scalping)： M1、M5
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日内交易 (Intraday)： M15、M30
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波段交易 (Swing Trading)： H1、H4
交易逻辑 TrendIQ Pro 将多种机构级概念融为一体的自适应引擎：
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Ehlers Super Smoother 滤波过滤
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ATR 波动率扩张算法
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动态趋势带计算
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动量评分系统
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RSI + MACD 双重确认
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ADX 趋势强度检测
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回调延续逻辑
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自适应云图趋势偏向
这种组合有助于过滤疲软的市场环境，让交易者专注于高质量的趋势延续机会。
信号类型
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买入信号 (Buy)： 当趋势转为牛市、动量增强、波动率确认扩张且过滤器与看涨偏向一致时出现。
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卖出信号 (Sell)： 当趋势转为熊市、下行动量加速、波动率确认破位且看跌确认过滤器一致时出现。
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回调信号 (Pullback)： 在既定趋势运行过程中的追加顺势入场信号。
内置风险管理工具 TrendIQ Pro 会自动在图表上直观显示：
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入场价 (Entry Price)
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止损位 (Stop Loss)
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TP1、TP2、TP3
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可选的移动止损 (Trailing Stop)
这有助于交易者直接在图表上管理仓位，保持清晰的风险回报比结构。
完美适合于：
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剥头皮/超短线交易者
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日内交易者
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波段交易者
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自营交易公司 (Prop Firm) 交易员
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黄金交易员
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聪明的钱 (Smart Money Concept) 交易者
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趋势跟踪系统
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多时间框架分析
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高波动性市场
推荐设置
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保守 (Conservative)： 准确率更高，信号较少。
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平衡 (Balanced)： 适合大多数交易者的最佳综合表现。
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激进 (Aggressive)： 针对快速波动市场的更多信号。
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超短线 (Scalping)： 针对低时间框架执行进行了特殊优化。
通知提醒 TrendIQ Pro 支持：
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MT5 手机端推送通知
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电脑桌面弹窗提示
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实时买卖警报 绝不错过任何交易机会。
为什么选择 TrendIQ Pro？ 与传统的滞后指标不同，TrendIQ Pro 能够实时根据市场波动和趋势状况进行动态调整。其结果是在趋势运行和突破市场环境中提供更干净的趋势检测、更少的虚假信号以及更佳的交易时机。
兼容平台 兼容于：MetaTrader 5 (MT5)、Windows VPS、移动端通知、外汇经纪商、自营公司账户 (Prop Firm)。
重要提示： TrendIQ Pro 是一款旨在辅助交易决策的技术分析工具。始终建议进行适当的风险管理并具备深刻的市场理解。
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