TrendIQ Pro — MT5 智能波动率趋势指标 TrendIQ Pro 是一款专为外汇、黄金 (XAUUSD)、股指、加密货币以及头寸黄牛党（Scalping）设计的专业级 MT5 趋势交易指标，旨在为寻求高概率买卖信号的交易者提供自适应波动率智能分析。该指标基于先进的 ATR 趋势检测、Ehlers Super Smoother 过滤、动量评分和动态趋势云技术构建，为 MetaTrader 5 交易者提供干净、不漂移/不 signal-repainting 的趋势信号、智能回调入场点、TP/SL（止盈/止损）可视化以及实时市场结构分析。全面优化日内交易、波段交易和超短线点头寸，适用于包括 M1、M5、M15、H1 和 H4 在内的所有时间框架。

核心功能

不漂移/不重新绘制的买卖信号 (Non-Repainting)

自适应波动率趋势引擎

智能趋势云可视化 (Smart Trend Cloud)

基于 ATR 的动态市场检测

回调入场信号 (Pullback)

内置 TP1 / TP2 / TP3 目标位

自动止损 (Stop Loss) 可视化

可选的移动止损 (Trailing Stop) 系统

市场结构检测 (HH/HL/LH/LL)

动量 + 趋势强度过滤

针对黄金、外汇、股指和加密货币深度优化

适用于所有 MT5 时间框架

轻量化设计，执行速度极快

支持移动端推送通知

清爽的纯箭头信号界面

最佳适用市场 TrendIQ Pro 在以下市场表现尤为出色：

XAUUSD（黄金）

EURUSD、GBPUSD、USDJPY

NAS100 / US100、US30 / 道琼斯指数

BTCUSD / BTCUSDT、ETHUSD

波动率指数

主要外汇货币对

推荐时间框架

超短线点头寸 (Scalping)： M1、M5

日内交易 (Intraday)： M15、M30

波段交易 (Swing Trading)： H1、H4

交易逻辑 TrendIQ Pro 将多种机构级概念融为一体的自适应引擎：

Ehlers Super Smoother 滤波过滤

ATR 波动率扩张算法

动态趋势带计算

动量评分系统

RSI + MACD 双重确认

ADX 趋势强度检测

回调延续逻辑

自适应云图趋势偏向

这种组合有助于过滤疲软的市场环境，让交易者专注于高质量的趋势延续机会。

信号类型

买入信号 (Buy)： 当趋势转为牛市、动量增强、波动率确认扩张且过滤器与看涨偏向一致时出现。

卖出信号 (Sell)： 当趋势转为熊市、下行动量加速、波动率确认破位且看跌确认过滤器一致时出现。

回调信号 (Pullback)： 在既定趋势运行过程中的追加顺势入场信号。

内置风险管理工具 TrendIQ Pro 会自动在图表上直观显示：

入场价 (Entry Price)

止损位 (Stop Loss)

TP1、TP2、TP3

可选的移动止损 (Trailing Stop)

这有助于交易者直接在图表上管理仓位，保持清晰的风险回报比结构。

完美适合于：

剥头皮/超短线交易者

日内交易者

波段交易者

自营交易公司 (Prop Firm) 交易员

黄金交易员

聪明的钱 (Smart Money Concept) 交易者

趋势跟踪系统

多时间框架分析

高波动性市场

推荐设置

保守 (Conservative)： 准确率更高，信号较少。

平衡 (Balanced)： 适合大多数交易者的最佳综合表现。

激进 (Aggressive)： 针对快速波动市场的更多信号。

超短线 (Scalping)： 针对低时间框架执行进行了特殊优化。

通知提醒 TrendIQ Pro 支持：

MT5 手机端推送通知

电脑桌面弹窗提示

实时买卖警报 绝不错过任何交易机会。

为什么选择 TrendIQ Pro？ 与传统的滞后指标不同，TrendIQ Pro 能够实时根据市场波动和趋势状况进行动态调整。其结果是在趋势运行和突破市场环境中提供更干净的趋势检测、更少的虚假信号以及更佳的交易时机。

兼容平台 兼容于：MetaTrader 5 (MT5)、Windows VPS、移动端通知、外汇经纪商、自营公司账户 (Prop Firm)。

重要提示： TrendIQ Pro 是一款旨在辅助交易决策的技术分析工具。始终建议进行适当的风险管理并具备深刻的市场理解。