Samurai Sun MT5 (v1.50) 代表了自主算法交易的巅峰，专为外汇和黄金（XAUUSD）打造。当零售型智能交易系统依赖危险的网格或马丁格尔策略，在波动市场事件中频频爆仓时，Samurai Sun 采用了专有的多层神经网络（配合在线 Adam 优化）、动态布林带宽度市场状态分类器，以及机构级别的自营公司合规矩阵。





该系统不依赖任何第三方库，完全使用原生 MQL5 编写，在 MQL5 验证器中获得绝对满分的 10/10 代码安全评级。它无缝衔接了全自动的机构级执行与图表上的交互式手动交易面板。





机构级护城河 —— 为全面优势而设计





1. 双层神经网络引擎（原生 Adam 优化器与 L2 衰减）

Samurai Sun 的大脑是一个全连接的多层感知机（8 个输入 -> 4 个隐藏神经元 -> 1 个 Sigmoid 输出）。与静态模型不同，AI 会在每笔交易平仓后在线学习。借助先进的 Adam 优化器和连续的 R-Multiple 目标（目标 = Sigmoid(利润 / 风险)），网络会评估 RSI 斜率、CCI、多时间框架 ADX、5 根 K 线动量、波动率比率、布林带宽度和点差比率，从而在订单提交前过滤掉低概率机会。内置的 L2 权重衰减可防止多年部署中的过拟合和权重漂移。





2. 三状态市场分类器（布林带宽度 + 多时间框架 ADX）

系统持续计算 H1 布林带宽度（（上轨 - 下轨）/ 中轨），将市场结构分为三种不同状态：

- 趋势状态：捕捉高动量方向性扩张。

- 区间状态：在窄幅盘整带内自动禁止所有突破入场，消除震荡市中的零售级噪音。

- 高波动状态：要求在三个时间框架（M15、H1、H4）上的 ADX 均大于 25，才确认交易有效性。





3. 自营公司合规矩阵（相对回撤与一致性保护）

从底层设计上即为了通过并维持自营公司（FTMO、FundedNext、MFF 等）的考核账户：

- 日初（SOD）相对回撤：跟踪相对于当日凌晨起始净值的权益缩减，在触及自营公司限额之前强制平仓。

- 单笔利润一致性保护：监控单笔交易利润对当日总利润的贡献，确保权益增长平稳合规。





4. 基于凯利公式的多因子头寸规模

基础分数风险乘以根据最近 50 笔交易计算出的实时凯利分数，并动态按当前权益回撤（ddFactor）和 ATR 市场波动（volFactor）缩放。在回撤期间头寸自动缩小，在高胜率连胜期间扩大。





5. 基于候选值的自适应移动止损链

退出引擎在每个周期计算四个独立的止损候选值：

- 分形高低点

- 动态 ATR 移动止损

- 多级自适应步进移动止损（0.5 倍、0.3 倍、0.2 倍 ATR）

- 动态保本（1.5 倍 ATR 触发）

算法自动选择最紧的有效保护候选值（买单取 MathMax，卖单取 MathMin），同时严格尊重经纪商的冻结位边界。





6. 两阶段隐形执行与成交量分块

订单以 0.0 止损价提交，以消除滑点和“无效止损”重新报价，保护性止损/止盈在几毫秒后附加。如果订单超过经纪商的 SYMBOL_VOLUME_MAX，Samurai Sun 自动将成交量切分为顺序的隐形分块。





7. 多源价格验证与 DOM 虚假挂单检测

通过 WebRequest 将实时经纪商价格与公开的 Binance 和 Kraken 报价 API 进行比对，缓存 30 秒，并在连续 3 次失败后保守关闭。监控 Level 2 市场深度中的虚假流动性以及 5:1 成交量失衡。





输入参数参考





高级资金管理

MoneyMode：头寸规模计算方法（固定手数、风险百分比、反马丁格尔、波动率调整、马丁格尔）。

FixLot：固定交易量大小。

RiskPercent：每笔交易风险占权益的百分比。

MaxMartingaleLevels / MartingaleMultiplier：马丁格尔的边界。

AntiMartingaleConsecutiveWins / AntiMartingaleMultiplier：反马丁格尔的缩放系数。





自营公司合规与风险限制

UsePropFirmRules：启用自营公司相对回撤和一致性检查。

MaxRelativeDrawdownPct：从日初权益计算的相对回撤硬止损（%）。

MaxSingleTradeProfit：单笔交易对当日盈亏贡献的最大允许比例（%）。

DailyLossLimit / DailyProfitTarget：每日权益的硬性美元限额。

MaxDrawdownPercent：全局硬性回撤止损。

EquityTrailTrigger / EquityTrailStep：权益美元跟踪止损。

AutoResetDrawdownDaily：在午夜重置每日基准。

AvoidCorrelatedPairs：阻止重叠的基准货币/利润货币持仓。





市场状态分类器设置

UseRegimeFilter：启用布林带宽度 + ADX 市场状态分类。

BBandPeriod / BBandDev：布林带计算参数。

RangeThreshold：宽度阈值，低于此值激活区间市场过滤。

VolatileThreshold：宽度阈值，高于此值激活高波动市场过滤。





AI 神经网络过滤器设置

UseAIFilter：启用双层神经网络模式过滤。

AILearningRate：Adam 优化器的学习率参数。

AIL2DecayRate：L2 权重衰减正则化率。





订单与执行设置

MagicNumber：EA 的唯一标识符。

StepPips / StopLossPips / TakeProfitPips：入场步进和初始保护点数。

MaxSpreadPips：允许执行交易的最大点差。





经纪商防御与交易节奏

UsePriceValidator：启用外部 API 价格验证。

PriceValidatorAPI：外部 API URL 字符串。

PriceMaxDeviationPercent：允许的最大价格偏离外部源的比例。

UseSpoofingDetector：启用 DOM 成交量失衡检测。

MaxLatencyMs：最大执行延迟阈值。

RandomDelayMaxMs / RandomLotVariationPercent：交易足迹混淆设置。

MaxTradesPerDay / CooldownMinutes：交易节奏控制。

LogExecutionQuality：启用 CSV 格式的执行质量日志。





保本、部分平仓与移动止损

UseBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenLockPips：保本设置。

UsePartialClose / TP1_RR / TP1_Percent / TP2_RR / TP2_Percent：多级部分平仓规则。

UseATRTrailing / TrailingStopATR：ATR 移动止损参数。

UseTrailingProfit / TrailTrigger1-3 / TrailStep1-3：基于步进的移动止损参数。





时段、时间与新闻过滤器

StartHour / StopHour / UseSecondSession / StartHour2 / StopHour2：交易时段小时。

TradeMonday / TradeFriday：日期过滤器。

UseNewsFilter / NewsImportance / MinutesBeforeNews / MinutesAfterNews：经济日历过滤器。





安装说明





1. 将 Samurai Sun MT5 附加到您想要交易的图表（推荐时间框架：H1）。

2. 确保 MetaTrader 5 顶部工具栏中的“允许算法交易”已开启。

3. 根据您的账户规模和自营公司考核规则，配置 MoneyMode 和 PropFirmSet 参数。

4. 如果使用 UsePriceValidator 或 UseNewsFilter，请将以下 URL 添加到 MetaTrader 5 的 WebRequest 权限中（工具 -> 选项 -> 智能交易系统 -> 允许对下列 URL 进行 WebRequest）：

5. 使用图表上的交互面板来全局管理持仓、执行手动交易或实时监控系统指标。