Global Session Zones System MT5
- Индикаторы
-
- Версия: 1.10
- Активации: 20
Обзор продукта
Global Session Zones System — это вспомогательный индикатор, разработанный для платформ MT4 и MT5. Он преобразует временные циклы в наглядный язык графика, автоматически рисуя фоновые рамки, ключевые ценовые линии и статистическую панель для четырех основных торговых сессий (Нью-Йорк, Лондон, Токио, Сидней). Это помогает трейдерам точно определять диапазоны волатильности и силу тренда, предоставляя надежные сигналы пробоя.
Основные функции
- Визуализация сессий: Поддержка настройки времени начала/окончания и цветов для четырех основных сессий.
- Многомерный анализ: Опциональное отображение линий линейной регрессии, скользящих средних, VWAP и линий экстремумов сессий.
- Панель состояния: Отображает статус активности сессий, силу тренда (R²) и стандартное отклонение (σ).
- Система пробоя: Автоматический мониторинг пробоев с отображением стрелок и различными типами оповещений.
Торговые сигналы
- Пробой вверх (Breakout Buy): Когда цена закрытия свечи пробивает максимум сессии, система рисует стрелку вверх, указывая на бычий тренд.
- Пробой вниз (Breakout Sell): Когда цена закрытия свечи пробивает минимум сессии, система рисует стрелку вниз, указывая на медвежий тренд.
Практическое применение
Идеально подходит для стратегии "пробоя сессий" на рынках Forex, золота и нефти.
- Ловля пробоев на открытии: Следите за пробоем диапазона азиатской сессии на открытии Лондона или Нью-Йорка.
- Фильтр по силе тренда: Используйте значение R² для фильтрации ложных сигналов. Высокий R² (>0.7) повышает вероятность успешной сделки.
- Уровни поддержки и сопротивления: Линии экстремумов сессий служат уровнями поддержки/сопротивления. Отскок цены от этих уровней после пробоя — отличная точка входа.
Настройка оповещений
- Всплывающие окна: Уведомления на экране при срабатывании сигнала.
- Звуковые файлы: Поддержка пользовательских звуков.
- Push-уведомления: Отправка сообщений в мобильное приложение MT4/MT5.
- Email-рассылка: Отправка сигналов на электронную почту.
- Защита от шума: Опция ожидания закрытия свечи для подтверждения пробоя.
Параметры
- Конфигурация сессий: Названия, время (серверное), цвета.
- Отображение: Включение/выключение фона, линий тренда, VWAP.
- Панель: Позиция, размер шрифта, отображаемые данные.
Рекомендации по использованию
Рекомендуется использовать на таймфреймах H1 или M15.重点关注重叠时段.
Заключение
Global Session Zones System превращает сложные временные циклы в понятные визуальные подсказки, помогая трейдерам чувствовать ритм рынка.