Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD

Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения.

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AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

Версия MT4 также доступна: https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

Используется и проверена золотыми трейдерами в активных торговых сообществах. Создано для точности и удобства использования.

Для кого этот продукт

Трейдеры, слишком занятые работой или жизнью, чтобы следить за графиками M5/M15

Те, кто хочет торговать только отфильтрованными, высококачественными сигналами

Трейдеры, удерживающие позиции на ночь или вне экрана

Те, кто хочет более крупных движений за сигнал ($8-$25 на M30, $15-$40 на H1, $30-$150 на H4)

Те, кто устал гадать, где ставить TP/SL

Трейдеры, измотанные ложными сигналами на младших таймфреймах

Идеально сочетается со скальп-версией

Gold Signal Pro (скальп-версия, M5/M15) выдает 5-20 сигналов в день с высокой частотой.

Gold Signal Swing Pro (этот продукт, M30/H1/H4) выдает меньше сигналов, но каждый нацелен на гораздо большее движение.

Скальп-версия (MT4/MT5): https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

Используйте обе вместе и охватите золото на всех таймфреймах от M5 до H4. Скальперы добавляют свинг для подтверждения, занятые трейдеры используют свинг как основу со скальп-сигналами как бонусными возможностями.

Поскольку свинг-версия имеет меньше сигналов, чем скальп-версия, трейдеры, которым нужна большая частота, должны запускать обе. Те, кто хочет только самые отфильтрованные сигналы, могут использовать эту свинг-версию отдельно.

Ваша проблема — и решение

Золото движется $30-$50 в день. На свинг-таймфреймах один сигнал может принести $50-$150. Но эти сценарии знакомы любому, кто пробовал:

Возможности проходят мимо, пока вы на работе или спите

Сигналы M5/M15 истощают вас постоянным шумом

Вы пробуете свинг-трейдинг, но вас сокрушают ложные пробои

Вы наблюдаете прибыль $30, гадая, придёт ли $50 — а затем разворот

Вы не знаете, где поставить SL, поэтому даже не входите

Наблюдение за графиками целый день вас вымотало

Gold Signal Swing Pro был создан, чтобы решить всё это. Не одним фильтром — а семью, плюс полной системой гарантии RR.

Как использовать — 3 шага

На графике появляется сигнал-стрелка Проверьте панель для цены TP, цены SL, оценки качества и соотношения риск-прибыль Разместите ордер и ждите

Никаких догадок. Никакого сложного анализа. Следуйте стрелке, управляйте по цифрам. Не нужно постоянно сидеть у графиков.

Не только входы — полные планы выхода

Большинство свинг-индикаторов говорят, когда входить, а остальное оставляют вам.

Этот индикатор отображает всё в момент срабатывания сигнала:

Стрелка: направление и цена входа

Зелёная зона: цель тейк-профита и точная цена

Красная зона: уровень стоп-лосса и точная цена

Панель: TP, SL, соотношение RR и оценка качества показаны как числа

Просто введите отображаемые числа в ваш ордер. Расчёты не нужны. Установите TP/SL перед сном, и сделка будет работать сама.

7 независимых фильтров — настоящее преимущество

Прежде чем появится сигнал, рынок должен пройти 7 фильтров одновременно:

Фильтр 1 — Обнаружение аномалии волатильности: блокирует сигналы во время всплесков ATR и мёртвых рынков.

Фильтр 2 — Проверка структуры MA: проверяет выравнивание SMA 13/21/75/100.

Фильтр 3 — Фильтр направления тренда: сочетает наклон MA и позицию цены.

Фильтр 4 — Фильтр угла MA: убивает мусорные сигналы с плоскими MA. Значительно снижает потери на боковом рынке.

Фильтр 5 — Фильтр старшего таймфрейма (D1): проверяет тренд D1 перед разрешением входов M30/H1/H4.

Фильтр 6 — Фильтр RSI: блокирует входы в экстремумах перекупленности/перепроданности.

Фильтр 7 — Блок пробоя: отличает реальные откаты от ложных пробоев.

Фильтр не пройден = нет сигнала = нет сделки. У большинства свинг-индикаторов XAUUSD 1-2 фильтра. У этого 7.

Система гарантии RR — устраняет все математически плохие сигналы

Многие свинг-индикаторы выдают мёртвые сигналы вроде "TP $15, SL $50". Это математически невыигрываемо. Три победы аннулируются одним поражением.

Gold Signal Swing Pro имеет логику автоматической корректировки в 3 этапа:

Попытка уменьшить SL Если не получается, попытка поднять TP Если всё ещё ниже порога, ограничить оба

Результат: каждый сигнал гарантирует минимум RR 1:1.2. Математическая основа выживания в свинг-трейдинге.

2 уровня фильтра — соответствуйте вашему стилю

SAFE — Строгий режим. Фильтр первого касания принудительно ВКЛ. Низкая частота сигналов, высочайшая точность. Для трейдеров, ненавидящих проигрывать.

STANDARD (по умолчанию) — Сбалансированный режим. Все фильтры по умолчанию, все сигналы показаны. Оптимальный баланс точности и частоты. Рекомендуемая настройка, если не уверены.

Переключение одним кликом в параметрах. Расчёт TP/SL идентичен в обоих режимах.

Оценка качества — автоматическая 4-уровневая градация каждого сигнала

[S] — Высшая оценка, все 11 условий выполнены. Сигнал максимальной силы. Обычный-большой лот, шире TP.

[A] — Высокая уверенность, несколько сходящихся факторов. Обычный лот, стандартный TP/SL.

[B] — Стандартный сигнал, базовые условия выполнены (с предыдущим противоположным движением). Обычный-половинный лот.

[★] — Узкий сигнал с высоким win-rate. TP/SL автоматически уже. Цена легче достигает TP, ожидается более высокий win-rate. Обычный лот, быстрая фиксация прибыли.

Смешивая S/A/B/★ вместе, частота сигналов существенно возрастает в день.

Динамический TP/SL — адаптируется к рынку каждый раз

Пересчитывается при каждом сигнале на основе того, какой MA был затронут, оценки качества, текущей волатильности, счёта последовательных сигналов, лимитов по таймфреймам и обнаружения диапазона. TP/SL соответствуют текущему рынку, а не фиксированному значению.

M30: макс TP $25 / макс SL $12

H1: макс TP $40 / макс SL $15

H4: макс TP $150 / более широкий SL

4 MA — 4 типа сделок

13MA — Мелкий откат. Узкий TP/SL.

21MA — Стандартный откат. Самые частые сигналы. Сбалансированный TP/SL.

75MA — Глубокий откат. Широкий TP/SL.

100MA — Самый глубокий откат. Главные поддержка/сопротивление. Широкий TP/SL.

Панель — всё необходимое на одном экране

4 значения MA, наклоны, расстояния. Уровень фильтра. Состояние тренда. Контекст D1. Состояние ATR. Значение RSI. Детали сигнала. Цены TP/SL. Соотношение RR. Счётчик побед/поражений. Плавающий P/L. Монитор спреда. Таймер обратного отсчёта.

Премиум дизайн с золотой рамкой. Граница панели динамически меняет цвет, когда сигнал активен (синий для BUY, красный для SELL).

3 торговых режима

INTRA M30 — Внутридневной свинг. Самая высокая частота сигналов (4-8 в день). Кулдаун автоматически сокращается во время сильных трендов, чтобы ловить большие волны.

SWING H1 — Стандартный свинг. 1-3 сигнала в день. Проверяйте между рабочими задачами.

POSITION H4 — Позиционный режим. 3-10 сигналов в неделю. Один сигнал нацелен на $30-$150.

Лучшая настройка: показать все три рядом. H4 для направления, H1 для отката, M30 для тайминга.

Добавьте скальп-версию (M5/M15) для доминирования на каждом таймфрейме золота.

Скальп-версия (MT4/MT5): https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

Версия MT4

Это продукт версии MT5. Если вы используете MetaTrader 4, версия MT4 доступна здесь:

Версия MT4: https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

Обе версии разделяют идентичную логику сигнала, расчёт TP/SL, оценку и отображение панели. Выберите ту, которая соответствует вашей платформе.

Оповещения

Звуковые оповещения на ПК. Push-уведомления на мобильный MT5. Email также настраивается. Высококачественные сигналы (оценка S/A) получают специальный звук.

Эти таймфреймы идеальны для торговли на основе оповещений. В отличие от M5, где ваш телефон жужжит каждую минуту, приходят только значимые сигналы. Сигнал сработал ночью? Проверьте телефон утром, введите TP/SL в ордер — готово.

Только золото. Разработано исключительно для золота.

Каждый фильтр, порог и расчёт TP/SL построен с нуля для XAUUSD. Не общий FX-индикатор с добавленными настройками золота. Чистый индикатор золота. Каждый таймфрейм (M30/H1/H4) имеет свой оптимизированный ATR и базовую линию MTF.

Автоопределение сессии

Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк — определяются автоматически независимо от времени сервера брокера.

Монитор спреда

Зелёный = GO. Жёлтый = осторожность. Красный = ждать. Всегда виден на графике.

Без перерисовки — гарантировано

Сигналы никогда не перерисовываются, не редактируются, не задерживаются. После появления стрелок и зон TP/SL они зафиксированы навсегда. В течение 30 минут свечи M30, 1 часа H1, 4 часов H4 — сигналы никогда не исчезают, позиции TP/SL никогда не смещаются. Ваш ночной ордер не будет перепутан к утру.

Три правила для лучших результатов

Торгуйте только когда старший таймфрейм согласен (пропускайте BUY H1/M30, если H4 SELL) Используйте обычный лот только на сигналах S, A и ★ (оценка B — предупреждение, половинный лот или пропуск) Следите за сигналами перекупленности/перепроданности (BUY при RSI > 70 или SELL при RSI < 30 имеют высокий риск разворота)

Предыстория — 12 лет опыта

Это не было создано для продажи. Это было создано, потому что мне это было нужно. 12 лет торговли только золотом. Два слива счёта. Каждый порог фильтра проверен реальными деньгами. Я использую его каждый день в своей торговле.

После выпуска скальп-версии (Gold Signal Pro) для M5/M15 я постоянно слышал один и тот же отзыв: "Я слишком занят на работе, чтобы следить за M5", "Хочу такое же качество на H1/H4". Gold Signal Swing Pro — это ответ, переработанный с нуля для свинг-таймфреймов.

Спецификации

Платформа: MetaTrader 5

Символ: только XAUUSD

Таймфреймы: M30, H1, H4

Рекомендуемый спред: $1.0 или меньше

FAQ

Q: Можно использовать на FX парах?

A: Нет. Только XAUUSD.

Q: Можно использовать на M5 или M15?

A: Нет. Только M30, H1, H4. Если вам нужен скальп/дей-трейдинг M5/M15, проверьте скальп-версию.

Скальп-версия (MT4/MT5): https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

Q: Я использую MT4. Есть ли версия MT4?

A: Да. Версия MT4 продаётся отдельно здесь: https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

Обе версии разделяют идентичную логику сигнала и расчёт TP/SL.

Q: Можно ли запускать со скальп-версией?

A: Да, рекомендуется. Краткосрочный с скальп-версией, долгосрочный с этой свинг-версией покрывает каждый таймфрейм золота. Обе можно прикрепить к одному графику.

Q: Нужно ли настраивать параметры?

A: Настройки по умолчанию оптимизированы. Только уровень фильтра нуждается в случайной настройке.

Q: Почему не появляются сигналы?

A: Фильтры работают правильно. M30/H1/H4 имеет меньше сигналов по дизайну по сравнению со скальп-версией. Ждите правильных установок. Запустите вместе со скальп-версией, если хотите большую частоту.

Q: Какой win-rate?

A: Варьируется в зависимости от рыночных условий — проверьте встроенный счётчик. Система гарантии RR обеспечивает, что каждый сигнал имеет минимум RR 1:1.2.

Q: Может ли сигнал иметь SL больше TP?

A: Нет. Система гарантии RR автоматически обеспечивает минимум RR 1:1.2.

Q: Перерисовывает ли он?

A: Никогда. Гарантировано.

Q: Есть ли руководство?

A: Да. После покупки отправьте мне сообщение, и я предоставлю PDF-руководство плюс бонус AI Zone Radar.

Бонусы для покупателей

Покупатели купленной лицензии получают следующее бесплатно:

AI Zone Radar (стоимость $59): индикатор автоматического обнаружения поддержки/сопротивления

PDF-руководство: полное руководство по настройкам и торговым правилам

Аренда не подлежит. После покупки отправьте мне прямое сообщение на MQL5, чтобы получить оба.

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

Отзывы

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Раскрытие рисков

Это инструмент поддержки принятия решений, а не инвестиционный совет. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. XAUUSD имеет высокую волатильность и значительный потенциал потерь. Торгуйте только средствами, которые можете позволить себе потерять. Настоятельно рекомендуется среда с низким спредом.