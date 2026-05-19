Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL

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Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD

Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения.

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AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

Версия MT4 также доступна: https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

Используется и проверена золотыми трейдерами в активных торговых сообществах. Создано для точности и удобства использования.

Для кого этот продукт

  • Трейдеры, слишком занятые работой или жизнью, чтобы следить за графиками M5/M15

  • Те, кто хочет торговать только отфильтрованными, высококачественными сигналами

  • Трейдеры, удерживающие позиции на ночь или вне экрана

  • Те, кто хочет более крупных движений за сигнал ($8-$25 на M30, $15-$40 на H1, $30-$150 на H4)

  • Те, кто устал гадать, где ставить TP/SL

  • Трейдеры, измотанные ложными сигналами на младших таймфреймах

Идеально сочетается со скальп-версией

Gold Signal Pro (скальп-версия, M5/M15) выдает 5-20 сигналов в день с высокой частотой.

Gold Signal Swing Pro (этот продукт, M30/H1/H4) выдает меньше сигналов, но каждый нацелен на гораздо большее движение.

Скальп-версия (MT4/MT5): https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

Используйте обе вместе и охватите золото на всех таймфреймах от M5 до H4. Скальперы добавляют свинг для подтверждения, занятые трейдеры используют свинг как основу со скальп-сигналами как бонусными возможностями.

Поскольку свинг-версия имеет меньше сигналов, чем скальп-версия, трейдеры, которым нужна большая частота, должны запускать обе. Те, кто хочет только самые отфильтрованные сигналы, могут использовать эту свинг-версию отдельно.

Ваша проблема — и решение

Золото движется $30-$50 в день. На свинг-таймфреймах один сигнал может принести $50-$150. Но эти сценарии знакомы любому, кто пробовал:

  • Возможности проходят мимо, пока вы на работе или спите

  • Сигналы M5/M15 истощают вас постоянным шумом

  • Вы пробуете свинг-трейдинг, но вас сокрушают ложные пробои

  • Вы наблюдаете прибыль $30, гадая, придёт ли $50 — а затем разворот

  • Вы не знаете, где поставить SL, поэтому даже не входите

  • Наблюдение за графиками целый день вас вымотало

Gold Signal Swing Pro был создан, чтобы решить всё это. Не одним фильтром — а семью, плюс полной системой гарантии RR.

Как использовать — 3 шага

  1. На графике появляется сигнал-стрелка

  2. Проверьте панель для цены TP, цены SL, оценки качества и соотношения риск-прибыль

  3. Разместите ордер и ждите

Никаких догадок. Никакого сложного анализа. Следуйте стрелке, управляйте по цифрам. Не нужно постоянно сидеть у графиков.

Не только входы — полные планы выхода

Большинство свинг-индикаторов говорят, когда входить, а остальное оставляют вам.

Этот индикатор отображает всё в момент срабатывания сигнала:

  • Стрелка: направление и цена входа

  • Зелёная зона: цель тейк-профита и точная цена

  • Красная зона: уровень стоп-лосса и точная цена

  • Панель: TP, SL, соотношение RR и оценка качества показаны как числа

Просто введите отображаемые числа в ваш ордер. Расчёты не нужны. Установите TP/SL перед сном, и сделка будет работать сама.

7 независимых фильтров — настоящее преимущество

Прежде чем появится сигнал, рынок должен пройти 7 фильтров одновременно:

Фильтр 1 — Обнаружение аномалии волатильности: блокирует сигналы во время всплесков ATR и мёртвых рынков.

Фильтр 2 — Проверка структуры MA: проверяет выравнивание SMA 13/21/75/100.

Фильтр 3 — Фильтр направления тренда: сочетает наклон MA и позицию цены.

Фильтр 4 — Фильтр угла MA: убивает мусорные сигналы с плоскими MA. Значительно снижает потери на боковом рынке.

Фильтр 5 — Фильтр старшего таймфрейма (D1): проверяет тренд D1 перед разрешением входов M30/H1/H4.

Фильтр 6 — Фильтр RSI: блокирует входы в экстремумах перекупленности/перепроданности.

Фильтр 7 — Блок пробоя: отличает реальные откаты от ложных пробоев.

Фильтр не пройден = нет сигнала = нет сделки. У большинства свинг-индикаторов XAUUSD 1-2 фильтра. У этого 7.

Система гарантии RR — устраняет все математически плохие сигналы

Многие свинг-индикаторы выдают мёртвые сигналы вроде "TP $15, SL $50". Это математически невыигрываемо. Три победы аннулируются одним поражением.

Gold Signal Swing Pro имеет логику автоматической корректировки в 3 этапа:

  1. Попытка уменьшить SL

  2. Если не получается, попытка поднять TP

  3. Если всё ещё ниже порога, ограничить оба

Результат: каждый сигнал гарантирует минимум RR 1:1.2. Математическая основа выживания в свинг-трейдинге.

2 уровня фильтра — соответствуйте вашему стилю

SAFE — Строгий режим. Фильтр первого касания принудительно ВКЛ. Низкая частота сигналов, высочайшая точность. Для трейдеров, ненавидящих проигрывать.

STANDARD (по умолчанию) — Сбалансированный режим. Все фильтры по умолчанию, все сигналы показаны. Оптимальный баланс точности и частоты. Рекомендуемая настройка, если не уверены.

Переключение одним кликом в параметрах. Расчёт TP/SL идентичен в обоих режимах.

Оценка качества — автоматическая 4-уровневая градация каждого сигнала

[S] — Высшая оценка, все 11 условий выполнены. Сигнал максимальной силы. Обычный-большой лот, шире TP.

[A] — Высокая уверенность, несколько сходящихся факторов. Обычный лот, стандартный TP/SL.

[B] — Стандартный сигнал, базовые условия выполнены (с предыдущим противоположным движением). Обычный-половинный лот.

[★] — Узкий сигнал с высоким win-rate. TP/SL автоматически уже. Цена легче достигает TP, ожидается более высокий win-rate. Обычный лот, быстрая фиксация прибыли.

Смешивая S/A/B/★ вместе, частота сигналов существенно возрастает в день.

Динамический TP/SL — адаптируется к рынку каждый раз

Пересчитывается при каждом сигнале на основе того, какой MA был затронут, оценки качества, текущей волатильности, счёта последовательных сигналов, лимитов по таймфреймам и обнаружения диапазона. TP/SL соответствуют текущему рынку, а не фиксированному значению.

  • M30: макс TP $25 / макс SL $12

  • H1: макс TP $40 / макс SL $15

  • H4: макс TP $150 / более широкий SL

4 MA — 4 типа сделок

13MA — Мелкий откат. Узкий TP/SL.

21MA — Стандартный откат. Самые частые сигналы. Сбалансированный TP/SL.

75MA — Глубокий откат. Широкий TP/SL.

100MA — Самый глубокий откат. Главные поддержка/сопротивление. Широкий TP/SL.

Панель — всё необходимое на одном экране

4 значения MA, наклоны, расстояния. Уровень фильтра. Состояние тренда. Контекст D1. Состояние ATR. Значение RSI. Детали сигнала. Цены TP/SL. Соотношение RR. Счётчик побед/поражений. Плавающий P/L. Монитор спреда. Таймер обратного отсчёта.

Премиум дизайн с золотой рамкой. Граница панели динамически меняет цвет, когда сигнал активен (синий для BUY, красный для SELL).

3 торговых режима

INTRA M30 — Внутридневной свинг. Самая высокая частота сигналов (4-8 в день). Кулдаун автоматически сокращается во время сильных трендов, чтобы ловить большие волны.

SWING H1 — Стандартный свинг. 1-3 сигнала в день. Проверяйте между рабочими задачами.

POSITION H4 — Позиционный режим. 3-10 сигналов в неделю. Один сигнал нацелен на $30-$150.

Лучшая настройка: показать все три рядом. H4 для направления, H1 для отката, M30 для тайминга.

Добавьте скальп-версию (M5/M15) для доминирования на каждом таймфрейме золота.

Скальп-версия (MT4/MT5): https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

Версия MT4

Это продукт версии MT5. Если вы используете MetaTrader 4, версия MT4 доступна здесь:

Версия MT4: https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

Обе версии разделяют идентичную логику сигнала, расчёт TP/SL, оценку и отображение панели. Выберите ту, которая соответствует вашей платформе.

Оповещения

Звуковые оповещения на ПК. Push-уведомления на мобильный MT5. Email также настраивается. Высококачественные сигналы (оценка S/A) получают специальный звук.

Эти таймфреймы идеальны для торговли на основе оповещений. В отличие от M5, где ваш телефон жужжит каждую минуту, приходят только значимые сигналы. Сигнал сработал ночью? Проверьте телефон утром, введите TP/SL в ордер — готово.

Только золото. Разработано исключительно для золота.

Каждый фильтр, порог и расчёт TP/SL построен с нуля для XAUUSD. Не общий FX-индикатор с добавленными настройками золота. Чистый индикатор золота. Каждый таймфрейм (M30/H1/H4) имеет свой оптимизированный ATR и базовую линию MTF.

Автоопределение сессии

Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк — определяются автоматически независимо от времени сервера брокера.

Монитор спреда

Зелёный = GO. Жёлтый = осторожность. Красный = ждать. Всегда виден на графике.

Без перерисовки — гарантировано

Сигналы никогда не перерисовываются, не редактируются, не задерживаются. После появления стрелок и зон TP/SL они зафиксированы навсегда. В течение 30 минут свечи M30, 1 часа H1, 4 часов H4 — сигналы никогда не исчезают, позиции TP/SL никогда не смещаются. Ваш ночной ордер не будет перепутан к утру.

Три правила для лучших результатов

  1. Торгуйте только когда старший таймфрейм согласен (пропускайте BUY H1/M30, если H4 SELL)

  2. Используйте обычный лот только на сигналах S, A и ★ (оценка B — предупреждение, половинный лот или пропуск)

  3. Следите за сигналами перекупленности/перепроданности (BUY при RSI > 70 или SELL при RSI < 30 имеют высокий риск разворота)

Предыстория — 12 лет опыта

Это не было создано для продажи. Это было создано, потому что мне это было нужно. 12 лет торговли только золотом. Два слива счёта. Каждый порог фильтра проверен реальными деньгами. Я использую его каждый день в своей торговле.

После выпуска скальп-версии (Gold Signal Pro) для M5/M15 я постоянно слышал один и тот же отзыв: "Я слишком занят на работе, чтобы следить за M5", "Хочу такое же качество на H1/H4". Gold Signal Swing Pro — это ответ, переработанный с нуля для свинг-таймфреймов.

Спецификации

Платформа: MetaTrader 5

Символ: только XAUUSD

Таймфреймы: M30, H1, H4

Рекомендуемый спред: $1.0 или меньше

FAQ

Q: Можно использовать на FX парах?

A: Нет. Только XAUUSD.

Q: Можно использовать на M5 или M15?

A: Нет. Только M30, H1, H4. Если вам нужен скальп/дей-трейдинг M5/M15, проверьте скальп-версию.

Скальп-версия (MT4/MT5): https://www.mql5.com/en/market/product/170617?source=Site+Profile+Seller

Q: Я использую MT4. Есть ли версия MT4?

A: Да. Версия MT4 продаётся отдельно здесь: https://www.mql5.com/ja/market/product/177778?source=Site+Market+Product+Page

Обе версии разделяют идентичную логику сигнала и расчёт TP/SL.

Q: Можно ли запускать со скальп-версией?

A: Да, рекомендуется. Краткосрочный с скальп-версией, долгосрочный с этой свинг-версией покрывает каждый таймфрейм золота. Обе можно прикрепить к одному графику.

Q: Нужно ли настраивать параметры?

A: Настройки по умолчанию оптимизированы. Только уровень фильтра нуждается в случайной настройке.

Q: Почему не появляются сигналы?

A: Фильтры работают правильно. M30/H1/H4 имеет меньше сигналов по дизайну по сравнению со скальп-версией. Ждите правильных установок. Запустите вместе со скальп-версией, если хотите большую частоту.

Q: Какой win-rate?

A: Варьируется в зависимости от рыночных условий — проверьте встроенный счётчик. Система гарантии RR обеспечивает, что каждый сигнал имеет минимум RR 1:1.2.

Q: Может ли сигнал иметь SL больше TP?

A: Нет. Система гарантии RR автоматически обеспечивает минимум RR 1:1.2.

Q: Перерисовывает ли он?

A: Никогда. Гарантировано.

Q: Есть ли руководство?

A: Да. После покупки отправьте мне сообщение, и я предоставлю PDF-руководство плюс бонус AI Zone Radar.

Бонусы для покупателей

Покупатели купленной лицензии получают следующее бесплатно:

  • AI Zone Radar (стоимость $59): индикатор автоматического обнаружения поддержки/сопротивления

  • PDF-руководство: полное руководство по настройкам и торговым правилам

Аренда не подлежит. После покупки отправьте мне прямое сообщение на MQL5, чтобы получить оба.

AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834

Отзывы

Если этот индикатор помогает вашей торговле, пожалуйста, оставьте отзыв. Ваш отзыв помогает другим трейдерам принимать обоснованные решения.

Раскрытие рисков

Это инструмент поддержки принятия решений, а не инвестиционный совет. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. XAUUSD имеет высокую волатильность и значительный потенциал потерь. Торгуйте только средствами, которые можете позволить себе потерять. Настоятельно рекомендуется среда с низким спредом.


Отзывы 1
Yik Hung Lai
1171
Yik Hung Lai 2026.07.04 02:18 
 

i bought Gold Signal Pro with Auto TP SL and Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL,very easy to use

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Develop this indicator for periods of 30 minutes or more, focus on getting market trends right and making sure they are met. MFOP v8.1 gets straight to the point: it scans the market and tells you exactly when there is enough strength to enter a trade. This indicator doesn't do magic, it uses mathematical algorithms to filter out market noise, not enter into false breakouts and show you clear BUY (blue arrow) and SELL (red arrow) opportunities. It is designed and optimized specifically to take
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Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
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Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
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Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
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Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
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5 (1)
Индикаторы
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PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
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Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
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5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
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5 (7)
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Фильтр:
Yik Hung Lai
1171
Yik Hung Lai 2026.07.04 02:18 
 

i bought Gold Signal Pro with Auto TP SL and Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL,very easy to use

Genki Andou
738
Ответ разработчика Genki Andou 2026.07.04 02:54
Thank you so much for your review and for purchasing both Gold Signal Pro and Gold Signal Swing Pro! I'm really glad to hear you find them easy to use. If you have any questions about settings or want tips on the best timeframes and grades to focus on, feel free to reach out anytime. Wishing you great trades ahead!
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