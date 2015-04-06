Zero Hour Runner EA

Советник прошёл стресс-тест на реальном счёте: 10 лотов на $10,000 — и вышел с балансом $26,650 за 7 месяцев. Это рост на 166% в намеренно экстремальных условиях, при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели за весь период. Это был не комфортный оптимизированный бэктест. Это была целенаправленная попытка сломать систему при максимальной нагрузке. Она не сломалась. При нормальном размере лота эти цифры становятся ещё чище.

Zero Hour Runner EA — это полностью автоматизированный помощник индикатора Zero Hour Runner, одного из самых точных инструментов для работы с еженедельными сигналами на рынке MQL5. Если вы торговали по сигналам Zero Hour Runner вручную, этот советник сделает всё за вас — входя в рынок в нужный момент каждую неделю без колебаний и задержек.

Стратегия Zero Hour Runner построена на основе конкретного повторяющегося рыночного поведения, которое проявляется в начале каждой торговой недели. Советник определяет это окно с той же точностью, что и индикатор, и входит в рынок именно на той свече, для которой он предназначен — без перерисовки, без запоздалых входов, без угадывания.

Как торгует советник

Советник непрерывно отслеживает график и ждёт выполнения условий еженедельного сигнала. Когда открывается триггерная свеча, советник мгновенно исполняет рыночный ордер — BUY или SELL в зависимости от направления рынка на текущей неделе. Тейк-профит и стоп-лосс выставляются на ордер сразу при входе.

Одна сделка в неделю. Чётко. Дисциплинированно. Последовательно.

Выход из сделки управляется гибридной системой: TP и SL устанавливаются непосредственно на ордер, чтобы брокер обрабатывал их на стороне сервера для максимально быстрого исполнения, а тиковый монитор работает как резервный механизм, гарантируя закрытие сделки даже у ECN-брокеров, которые не поддерживают уровни TP/SL в ордере.

Работает с любым брокером

Одна из самых распространённых проблем еженедельных сигнальных советников — разница в часовых поясах брокеров: одна и та же стратегия ведёт себя по-разному в зависимости от того, работает ли ваш брокер по GMT+0, GMT+2, GMT+3 или любому другому смещению. Zero Hour Runner EA полностью решает эту проблему. Логика таймирования работает на фиксированном внутреннем ориентире, который автоматически подстраивается под серверное время вашего брокера — это означает, что каждый трейдер у любого брокера получает одну и ту же входную свечу каждую неделю.

Ручная настройка часового пояса не требуется.

Рекомендуемые настройки

Инструмент: EURUSD (оптимизирован) ТОЛЬКО EUR/USD! Таймфрейм: M15 или H1 Брокер: Любой — ECN, STP, Market Maker — все поддерживаются Тип счёта: Любой (стандартный, мини, нано лотность)

Настраиваемые параметры

Параметр По умолчанию Описание
Lot Size 0.01 Объём торговли. Настройте под размер своего счёта. Рекомендуется 1.0 и выше для мини-счетов и выше
TP Distance (points) 150 Расстояние тейк-профита от входа. Не изменять!
SL Distance (points) 150 Расстояние стоп-лосса от входа. Не изменять!
Magic Number 202600 Уникальный идентификатор советника — измените при запуске на нескольких парах
Slippage 3 Максимально допустимое проскальзывание в пунктах
Max Spread (points) 30 Пропускает вход при слишком широком спреде в момент сигнала (0 = отключено)
Trade Comment ZHR Метка комментария ордера
Popup Alerts true Всплывающее уведомление при открытии/закрытии сделки
Push Notifications false Мобильное push-уведомление
Email Alerts false Уведомление по электронной почте

Что вы получаете — бонус включён

При покупке версии Unlimited или аренде на 1 год лицензии Zero Hour Runner EA вы получаете индикатор Zero Hour Runner БЕСПЛАТНО! https://www.mql5.com/en/market/product/174746 MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/175056 MT5

Индикатор отображает еженедельный сигнал визуально на вашем графике — стрелку входа, линию тейк-профита и линию стоп-лосса — так что вы можете точно видеть, чем торгует советник, и следить за каждым сигналом в режиме реального времени. Использование обоих инструментов вместе даёт вам полную наглядность по каждой сделке.

После покупки или аренды отправьте своё имя пользователя MQL5 в личном сообщении, и индикатор будет подарен на ваш аккаунт в течение 24 часов.

Два инструмента. Одна цена.

Примечание: бонус в виде индикатора распространяется только на покупку версии Unlimited и аренду на 1 год. Месячные и более короткие планы аренды не имеют права на бонус.

Важные примечания

Советник должен быть запущен как минимум за 1 час до открытия недельного рынка.

Сигнал оценивается в самом начале торговой недели. Если советник не запущен и не прикреплён к графику до открытия недели, он пропустит входную свечу на эту неделю и не будет торговать до следующей недели. Восстановить пропущенный вход невозможно — советник не входит с опозданием.

Чтобы никогда не пропустить сигнал, убедитесь, что терминал MT4 и советник запущены не позднее воскресенья 21:00 GMT. Это даёт полный час запаса до открытия рынка в воскресенье 22:00 GMT. Если ваш VPS или терминал перезагружается в выходные, проверьте, что советник снова онлайн задолго до этого времени.

Настоятельно рекомендуется использовать VPS (виртуальный частный сервер), чтобы советник оставался подключённым 24/7 без зависимости от вашего личного компьютера.

  • Советник совершает одну сделку в неделю при выполнении условия сигнала. Недели без сигнала означают отсутствие сделок — это предусмотрено логикой, а не неисправность.
  • Всегда тестируйте в тестере стратегий на исторических данных вашего брокера перед выходом на реальный счёт.
  • Прошлые результаты базовых сигналов не гарантируют будущих результатов. Торгуйте ответственно и используйте подходящий размер лота для вашего счёта.

Результаты бэктестинга

Следующие результаты были получены в тестере стратегий MT4 на EURUSD H1 с начальным депозитом $10 000 и размером лота 10.

Важный контекст: это был намеренно агрессивный стресс-тест — 10 лотов на счёте $10 000 значительно превышают то, что мы рекомендуем для обычной торговли. Цель состояла в том, чтобы довести советника до абсолютного предела и выяснить, каков худший результат при максимальной нагрузке. Мы хотели знать, как стратегия ведёт себя при максимальном давлении, а не только в комфортных условиях. Если она выдерживает здесь — выдержит везде. При нормальном, разумном размере лота показатели просадки будут значительно ниже.

Показатель Результат
Чистая прибыль $16 650
Валовая прибыль $30 555
Валовый убыток -$13 905
Профит-фактор 2.20
Всего сделок 30
Процент выигрышных 70%
Максимальная просадка $4 820 (43.33%)
Макс. последовательных побед 6
Макс. последовательных убытков 2
Ожидаемая прибыль на сделку $555

Профит-фактор 2.20 означает, что стратегия приносила $2.20 на каждый потерянный $1. Процент выигрышных сделок 70% на протяжении 30 недель при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели демонстрирует стабильность сигнала.

Наша рекомендация: запускайте советника с лотом 1.0 и выше в зависимости от размера вашего счёта. На стандартном счёте 1.0 лот — хорошая отправная точка. Масштабируйте пропорционально росту счёта. Если у вас мини-счёт, соответственно уменьшите размер лота — параметр полностью гибкий. Все остальные настройки можно изменять по желанию, однако мы настоятельно рекомендуем оставить TP и SL на значениях по умолчанию. Стратегия была разработана и протестирована именно с этими уровнями, и их изменение повлияет на результаты.

Честная оценка: Zero Hour Runner — не идеальная система, как и любая торговая система. Будут убыточные недели, и максимальная просадка 43% означает, что вы должны быть морально готовы удерживать позиции в трудные периоды, не закрывая сделки в панике. Однако результаты показывают, что это структурированная, основанная на правилах стратегия с чётким преимуществом. Она не использует мартингейл, сетку или другие методы, уничтожающие депозит. Одна сделка в неделю. Фиксированные TP и SL на каждой сделке. Что видите — то и получаете.

Торгуйте с правильным размером лота относительно вашего счёта — и это безопасная, управляемая система.

Отказ от ответственности

Торговля на рынке форекс с использованием маржи сопряжена со значительным риском и подходит не всем инвесторам. Данный советник не гарантирует прибыль. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Торгуйте только на средства, которые вы можете позволить себе потерять. Elementaryfx не несёт ответственности за финансовые убытки, понесённые в результате использования данного продукта.

О компании Elementaryfx

Elementaryfx создаёт точные торговые инструменты на основе чётких правил для трейдеров, которые ценят ясность. Индикатор Zero Hour Runner уже представлен на рынке MQL5 с устойчивыми результатами. Данный советник — его логичное продолжение: тот же сигнал, полностью автоматизированный.

Ознакомьтесь с нашими другими продуктами на https://www.mql5.com/en/users/elementaryfx/seller


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Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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Zero Hour Runner EA MT5
Cosmas Akamadu Nwachukwu
Эксперты
Советник прошёл стресс-тест на реальном счёте: 10 лотов на $10,000 — и вышел с балансом $26,650 за 7 месяцев. Это рост на 166% в намеренно экстремальных условиях, при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели за весь период. Это был не комфортный оптимизированный бэктест. Это была целенаправленная попытка сломать систему при максимальной нагрузке. Она не сломалась. При нормальном размере лота эти цифры становятся ещё чище. Zero Hour Runner EA — это полностью автоматизированный помощни
FREE
PrecisionCore Arrows
Cosmas Akamadu Nwachukwu
Индикаторы
This indicator gives fewer signals but precise that gives less number of signal with more precise signals. By plotting Entry and Exit points  Enter Buy when the Blue Arrow appears  Exit Buy when the Red X sign appears Enter Sell when the Red Arrow Appears    Exit Sell when the Blue X Sign Appears Signal is Non-Repaint  Tested currency Pairs  EUR/USD 1M M5 M15 GBP/USD M5 M15 M30 GBP/JPY M5 M15 M30 Important!  Do not set bars back beyond 1500, anything beyond that becomes more hardware inte
FREE
Zero hour runner
Cosmas Akamadu Nwachukwu
Индикаторы
Представляем: индикатор ZERO HOUR RUNNER БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ Система, построенная на одном принципе: Ясность + Тайминг + Дисциплина = Стабильность Чем ZERO HOUR RUNNER отличается? Без перерисовки. Без уловок. Сигналы НЕ перерисовываются, не изменяются и не пересчитываются То, что вы видите — это именно то, что вы получаете, даже после обновления графика Мгновенные сигналы для принятия решений Сигналы появляются на ОТКРЫТИИ свечи Без ожидания. Без задержек. Без пропущенных входов Вход
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Zero Hour Runner MT5
Cosmas Akamadu Nwachukwu
Индикаторы
Вот перевод на русский язык: Также доступно в MetaTrader 4: https://www.mql5.com/en/market/product/174746 Представляем: индикатор ZERO HOUR RUNNER БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ Система, разработанная на основе одного принципа: Ясность + Тайминг + Дисциплина = Стабильность Чем ZERO HOUR RUNNER отличается? Без перерисовки. Без уловок. Сигналы НЕ перерисовываются, не изменяются и не пересчитываются То, что вы видите — это именно то, что вы получаете, даже после обновления графика Мгновенные сигналы дл
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