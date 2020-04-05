Zero Hour Runner EA MT5

Советник прошёл стресс-тест на реальном счёте: 10 лотов на $10,000 — и вышел с балансом $26,650 за 7 месяцев. Это рост на 166% в намеренно экстремальных условиях, при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели за весь период. Это был не комфортный оптимизированный бэктест. Это была целенаправленная попытка сломать систему при максимальной нагрузке. Она не сломалась. При нормальном размере лота эти цифры становятся ещё чище.

Zero Hour Runner EA — это полностью автоматизированный помощник индикатора Zero Hour Runner, одного из самых точных инструментов для работы с еженедельными сигналами на рынке MQL5. Если вы торговали по сигналам Zero Hour Runner вручную, этот советник сделает всё за вас — входя в рынок в нужный момент каждую неделю без колебаний и задержек.

Стратегия Zero Hour Runner построена на основе конкретного повторяющегося рыночного поведения, которое проявляется в начале каждой торговой недели. Советник определяет это окно с той же точностью, что и индикатор, и входит в рынок именно на той свече, для которой он предназначен — без перерисовки, без запоздалых входов, без угадывания.

Как торгует советник

Советник непрерывно отслеживает график и ждёт выполнения условий еженедельного сигнала. Когда открывается триггерная свеча, советник мгновенно исполняет рыночный ордер — BUY или SELL в зависимости от направления рынка на текущей неделе. Тейк-профит и стоп-лосс выставляются на ордер сразу при входе.

Одна сделка в неделю. Чётко. Дисциплинированно. Последовательно.

Выход из сделки управляется гибридной системой: TP и SL устанавливаются непосредственно на ордер, чтобы брокер обрабатывал их на стороне сервера для максимально быстрого исполнения, а тиковый монитор работает как резервный механизм, гарантируя закрытие сделки даже у ECN-брокеров, которые не поддерживают уровни TP/SL в ордере.

Работает с любым брокером

Одна из самых распространённых проблем еженедельных сигнальных советников — разница в часовых поясах брокеров: одна и та же стратегия ведёт себя по-разному в зависимости от того, работает ли ваш брокер по GMT+0, GMT+2, GMT+3 или любому другому смещению. Zero Hour Runner EA полностью решает эту проблему. Логика таймирования работает на фиксированном внутреннем ориентире, который автоматически подстраивается под серверное время вашего брокера — это означает, что каждый трейдер у любого брокера получает одну и ту же входную свечу каждую неделю.

Ручная настройка часового пояса не требуется.

Рекомендуемые настройки

Инструмент: EURUSD (оптимизирован) ТОЛЬКО EUR/USD! Таймфрейм: M15 или H1 Брокер: Любой — ECN, STP, Market Maker — все поддерживаются Тип счёта: Любой (стандартный, мини, нано лотность)

Настраиваемые параметры

Параметр По умолчанию Описание
Lot Size 0.01 Объём торговли. Настройте под размер своего счёта. Рекомендуется 1.0 и выше для мини-счетов и выше
TP Distance (points) 150 Расстояние тейк-профита от входа. Не изменять!
SL Distance (points) 150 Расстояние стоп-лосса от входа. Не изменять!
Magic Number 202600 Уникальный идентификатор советника — измените при запуске на нескольких парах
Slippage 3 Максимально допустимое проскальзывание в пунктах
Max Spread (points) 30 Пропускает вход при слишком широком спреде в момент сигнала (0 = отключено)
Trade Comment ZHR Метка комментария ордера
Popup Alerts true Всплывающее уведомление при открытии/закрытии сделки
Push Notifications false Мобильное push-уведомление
Email Alerts false Уведомление по электронной почте

Что вы получаете — бонус включён

При покупке версии Unlimited или аренде на 1 год лицензии Zero Hour Runner EA вы получаете индикатор Zero Hour Runner БЕСПЛАТНО! https://www.mql5.com/en/market/product/174746 MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/175056 MT5

Индикатор отображает еженедельный сигнал визуально на вашем графике — стрелку входа, линию тейк-профита и линию стоп-лосса — так что вы можете точно видеть, чем торгует советник, и следить за каждым сигналом в режиме реального времени. Использование обоих инструментов вместе даёт вам полную наглядность по каждой сделке.

После покупки или аренды отправьте своё имя пользователя MQL5 в личном сообщении, и индикатор будет подарен на ваш аккаунт в течение 24 часов.

Два инструмента. Одна цена.

Примечание: бонус в виде индикатора распространяется только на покупку версии Unlimited и аренду на 1 год. Месячные и более короткие планы аренды не имеют права на бонус.

Важные примечания

Советник должен быть запущен как минимум за 1 час до открытия недельного рынка.

Сигнал оценивается в самом начале торговой недели. Если советник не запущен и не прикреплён к графику до открытия недели, он пропустит входную свечу на эту неделю и не будет торговать до следующей недели. Восстановить пропущенный вход невозможно — советник не входит с опозданием.

Чтобы никогда не пропустить сигнал, убедитесь, что терминал MT4 и советник запущены не позднее воскресенья 21:00 GMT. Это даёт полный час запаса до открытия рынка в воскресенье 22:00 GMT. Если ваш VPS или терминал перезагружается в выходные, проверьте, что советник снова онлайн задолго до этого времени.

Настоятельно рекомендуется использовать VPS (виртуальный частный сервер), чтобы советник оставался подключённым 24/7 без зависимости от вашего личного компьютера.

  • Советник совершает одну сделку в неделю при выполнении условия сигнала. Недели без сигнала означают отсутствие сделок — это предусмотрено логикой, а не неисправность.
  • Всегда тестируйте в тестере стратегий на исторических данных вашего брокера перед выходом на реальный счёт.
  • Прошлые результаты базовых сигналов не гарантируют будущих результатов. Торгуйте ответственно и используйте подходящий размер лота для вашего счёта.

Результаты бэктестинга

Следующие результаты были получены в тестере стратегий MT4 на EURUSD H1 с начальным депозитом $10 000 и размером лота 10.

Важный контекст: это был намеренно агрессивный стресс-тест — 10 лотов на счёте $10 000 значительно превышают то, что мы рекомендуем для обычной торговли. Цель состояла в том, чтобы довести советника до абсолютного предела и выяснить, каков худший результат при максимальной нагрузке. Мы хотели знать, как стратегия ведёт себя при максимальном давлении, а не только в комфортных условиях. Если она выдерживает здесь — выдержит везде. При нормальном, разумном размере лота показатели просадки будут значительно ниже.

Показатель Результат
Чистая прибыль $16 650
Валовая прибыль $30 555
Валовый убыток -$13 905
Профит-фактор 2.20
Всего сделок 30
Процент выигрышных 70%
Максимальная просадка $4 820 (43.33%)
Макс. последовательных побед 6
Макс. последовательных убытков 2
Ожидаемая прибыль на сделку $555

Профит-фактор 2.20 означает, что стратегия приносила $2.20 на каждый потерянный $1. Процент выигрышных сделок 70% на протяжении 30 недель при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели демонстрирует стабильность сигнала.

Наша рекомендация: запускайте советника с лотом 1.0 и выше в зависимости от размера вашего счёта. На стандартном счёте 1.0 лот — хорошая отправная точка. Масштабируйте пропорционально росту счёта. Если у вас мини-счёт, соответственно уменьшите размер лота — параметр полностью гибкий. Все остальные настройки можно изменять по желанию, однако мы настоятельно рекомендуем оставить TP и SL на значениях по умолчанию. Стратегия была разработана и протестирована именно с этими уровнями, и их изменение повлияет на результаты.

Честная оценка: Zero Hour Runner — не идеальная система, как и любая торговая система. Будут убыточные недели, и максимальная просадка 43% означает, что вы должны быть морально готовы удерживать позиции в трудные периоды, не закрывая сделки в панике. Однако результаты показывают, что это структурированная, основанная на правилах стратегия с чётким преимуществом. Она не использует мартингейл, сетку или другие методы, уничтожающие депозит. Одна сделка в неделю. Фиксированные TP и SL на каждой сделке. Что видите — то и получаете.

Торгуйте с правильным размером лота относительно вашего счёта — и это безопасная, управляемая система.

Отказ от ответственности

Торговля на рынке форекс с использованием маржи сопряжена со значительным риском и подходит не всем инвесторам. Данный советник не гарантирует прибыль. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Торгуйте только на средства, которые вы можете позволить себе потерять. Elementaryfx не несёт ответственности за финансовые убытки, понесённые в результате использования данного продукта.

О компании Elementaryfx

Elementaryfx создаёт точные торговые инструменты на основе чётких правил для трейдеров, которые ценят ясность. Индикатор Zero Hour Runner уже представлен на рынке MQL5 с устойчивыми результатами. Данный советник — его логичное продолжение: тот же сигнал, полностью автоматизированный.

Ознакомьтесь с нашими другими продуктами на https://www.mql5.com/en/users/elementaryfx/seller


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Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Zero Hour Runner EA
Cosmas Akamadu Nwachukwu
Эксперты
Советник прошёл стресс-тест на реальном счёте: 10 лотов на $10,000 — и вышел с балансом $26,650 за 7 месяцев. Это рост на 166% в намеренно экстремальных условиях, при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели за весь период. Это был не комфортный оптимизированный бэктест. Это была целенаправленная попытка сломать систему при максимальной нагрузке. Она не сломалась. При нормальном размере лота эти цифры становятся ещё чище. Zero Hour Runner EA — это полностью автоматизированный помощни
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PrecisionCore Arrows
Cosmas Akamadu Nwachukwu
Индикаторы
This indicator gives fewer signals but precise that gives less number of signal with more precise signals. By plotting Entry and Exit points  Enter Buy when the Blue Arrow appears  Exit Buy when the Red X sign appears Enter Sell when the Red Arrow Appears    Exit Sell when the Blue X Sign Appears Signal is Non-Repaint  Tested currency Pairs  EUR/USD 1M M5 M15 GBP/USD M5 M15 M30 GBP/JPY M5 M15 M30 Important!  Do not set bars back beyond 1500, anything beyond that becomes more hardware inte
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Zero hour runner
Cosmas Akamadu Nwachukwu
Индикаторы
Представляем: индикатор ZERO HOUR RUNNER БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ Система, построенная на одном принципе: Ясность + Тайминг + Дисциплина = Стабильность Чем ZERO HOUR RUNNER отличается? Без перерисовки. Без уловок. Сигналы НЕ перерисовываются, не изменяются и не пересчитываются То, что вы видите — это именно то, что вы получаете, даже после обновления графика Мгновенные сигналы для принятия решений Сигналы появляются на ОТКРЫТИИ свечи Без ожидания. Без задержек. Без пропущенных входов Вход
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Zero Hour Runner MT5
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