Zero Hour Runner EA MT5

Советник прошёл стресс-тест на реальном счёте: 10 лотов на $10,000 — и вышел с балансом $26,650 за 7 месяцев. Это рост на 166% в намеренно экстремальных условиях, при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели за весь период. Это был не комфортный оптимизированный бэктест. Это была целенаправленная попытка сломать систему при максимальной нагрузке. Она не сломалась. При нормальном размере лота эти цифры становятся ещё чище.

Zero Hour Runner EA — это полностью автоматизированный помощник индикатора Zero Hour Runner, одного из самых точных инструментов для работы с еженедельными сигналами на рынке MQL5. Если вы торговали по сигналам Zero Hour Runner вручную, этот советник сделает всё за вас — входя в рынок в нужный момент каждую неделю без колебаний и задержек.

Стратегия Zero Hour Runner построена на основе конкретного повторяющегося рыночного поведения, которое проявляется в начале каждой торговой недели. Советник определяет это окно с той же точностью, что и индикатор, и входит в рынок именно на той свече, для которой он предназначен — без перерисовки, без запоздалых входов, без угадывания.

Как торгует советник

Советник непрерывно отслеживает график и ждёт выполнения условий еженедельного сигнала. Когда открывается триггерная свеча, советник мгновенно исполняет рыночный ордер — BUY или SELL в зависимости от направления рынка на текущей неделе. Тейк-профит и стоп-лосс выставляются на ордер сразу при входе.

Одна сделка в неделю. Чётко. Дисциплинированно. Последовательно.

Выход из сделки управляется гибридной системой: TP и SL устанавливаются непосредственно на ордер, чтобы брокер обрабатывал их на стороне сервера для максимально быстрого исполнения, а тиковый монитор работает как резервный механизм, гарантируя закрытие сделки даже у ECN-брокеров, которые не поддерживают уровни TP/SL в ордере.

Работает с любым брокером

Одна из самых распространённых проблем еженедельных сигнальных советников — разница в часовых поясах брокеров: одна и та же стратегия ведёт себя по-разному в зависимости от того, работает ли ваш брокер по GMT+0, GMT+2, GMT+3 или любому другому смещению. Zero Hour Runner EA полностью решает эту проблему. Логика таймирования работает на фиксированном внутреннем ориентире, который автоматически подстраивается под серверное время вашего брокера — это означает, что каждый трейдер у любого брокера получает одну и ту же входную свечу каждую неделю.

Ручная настройка часового пояса не требуется.

Рекомендуемые настройки

Инструмент: EURUSD (оптимизирован) ТОЛЬКО EUR/USD! Таймфрейм: M15 или H1 Брокер: Любой — ECN, STP, Market Maker — все поддерживаются Тип счёта: Любой (стандартный, мини, нано лотность)

Настраиваемые параметры

Параметр По умолчанию Описание Lot Size 0.01 Объём торговли. Настройте под размер своего счёта. Рекомендуется 1.0 и выше для мини-счетов и выше TP Distance (points) 150 Расстояние тейк-профита от входа. Не изменять! SL Distance (points) 150 Расстояние стоп-лосса от входа. Не изменять! Magic Number 202600 Уникальный идентификатор советника — измените при запуске на нескольких парах Slippage 3 Максимально допустимое проскальзывание в пунктах Max Spread (points) 30 Пропускает вход при слишком широком спреде в момент сигнала (0 = отключено) Trade Comment ZHR Метка комментария ордера Popup Alerts true Всплывающее уведомление при открытии/закрытии сделки Push Notifications false Мобильное push-уведомление Email Alerts false Уведомление по электронной почте

Что вы получаете — бонус включён

При покупке версии Unlimited или аренде на 1 год лицензии Zero Hour Runner EA вы получаете индикатор Zero Hour Runner БЕСПЛАТНО! https://www.mql5.com/en/market/product/174746 MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/175056 MT5

Индикатор отображает еженедельный сигнал визуально на вашем графике — стрелку входа, линию тейк-профита и линию стоп-лосса — так что вы можете точно видеть, чем торгует советник, и следить за каждым сигналом в режиме реального времени. Использование обоих инструментов вместе даёт вам полную наглядность по каждой сделке.

После покупки или аренды отправьте своё имя пользователя MQL5 в личном сообщении, и индикатор будет подарен на ваш аккаунт в течение 24 часов.

Два инструмента. Одна цена.

Примечание: бонус в виде индикатора распространяется только на покупку версии Unlimited и аренду на 1 год. Месячные и более короткие планы аренды не имеют права на бонус.

Важные примечания

Советник должен быть запущен как минимум за 1 час до открытия недельного рынка.

Сигнал оценивается в самом начале торговой недели. Если советник не запущен и не прикреплён к графику до открытия недели, он пропустит входную свечу на эту неделю и не будет торговать до следующей недели. Восстановить пропущенный вход невозможно — советник не входит с опозданием.

Чтобы никогда не пропустить сигнал, убедитесь, что терминал MT4 и советник запущены не позднее воскресенья 21:00 GMT. Это даёт полный час запаса до открытия рынка в воскресенье 22:00 GMT. Если ваш VPS или терминал перезагружается в выходные, проверьте, что советник снова онлайн задолго до этого времени.

Настоятельно рекомендуется использовать VPS (виртуальный частный сервер), чтобы советник оставался подключённым 24/7 без зависимости от вашего личного компьютера.

Советник совершает одну сделку в неделю при выполнении условия сигнала. Недели без сигнала означают отсутствие сделок — это предусмотрено логикой, а не неисправность.

Всегда тестируйте в тестере стратегий на исторических данных вашего брокера перед выходом на реальный счёт.

Прошлые результаты базовых сигналов не гарантируют будущих результатов. Торгуйте ответственно и используйте подходящий размер лота для вашего счёта.

Результаты бэктестинга

Следующие результаты были получены в тестере стратегий MT4 на EURUSD H1 с начальным депозитом $10 000 и размером лота 10.

Важный контекст: это был намеренно агрессивный стресс-тест — 10 лотов на счёте $10 000 значительно превышают то, что мы рекомендуем для обычной торговли. Цель состояла в том, чтобы довести советника до абсолютного предела и выяснить, каков худший результат при максимальной нагрузке. Мы хотели знать, как стратегия ведёт себя при максимальном давлении, а не только в комфортных условиях. Если она выдерживает здесь — выдержит везде. При нормальном, разумном размере лота показатели просадки будут значительно ниже.

Показатель Результат Чистая прибыль $16 650 Валовая прибыль $30 555 Валовый убыток -$13 905 Профит-фактор 2.20 Всего сделок 30 Процент выигрышных 70% Максимальная просадка $4 820 (43.33%) Макс. последовательных побед 6 Макс. последовательных убытков 2 Ожидаемая прибыль на сделку $555

Профит-фактор 2.20 означает, что стратегия приносила $2.20 на каждый потерянный $1. Процент выигрышных сделок 70% на протяжении 30 недель при максимуме всего 2 последовательных убыточных недели демонстрирует стабильность сигнала.

Наша рекомендация: запускайте советника с лотом 1.0 и выше в зависимости от размера вашего счёта. На стандартном счёте 1.0 лот — хорошая отправная точка. Масштабируйте пропорционально росту счёта. Если у вас мини-счёт, соответственно уменьшите размер лота — параметр полностью гибкий. Все остальные настройки можно изменять по желанию, однако мы настоятельно рекомендуем оставить TP и SL на значениях по умолчанию. Стратегия была разработана и протестирована именно с этими уровнями, и их изменение повлияет на результаты.

Честная оценка: Zero Hour Runner — не идеальная система, как и любая торговая система. Будут убыточные недели, и максимальная просадка 43% означает, что вы должны быть морально готовы удерживать позиции в трудные периоды, не закрывая сделки в панике. Однако результаты показывают, что это структурированная, основанная на правилах стратегия с чётким преимуществом. Она не использует мартингейл, сетку или другие методы, уничтожающие депозит. Одна сделка в неделю. Фиксированные TP и SL на каждой сделке. Что видите — то и получаете.

Торгуйте с правильным размером лота относительно вашего счёта — и это безопасная, управляемая система.

Отказ от ответственности

Торговля на рынке форекс с использованием маржи сопряжена со значительным риском и подходит не всем инвесторам. Данный советник не гарантирует прибыль. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Торгуйте только на средства, которые вы можете позволить себе потерять. Elementaryfx не несёт ответственности за финансовые убытки, понесённые в результате использования данного продукта.

О компании Elementaryfx

Elementaryfx создаёт точные торговые инструменты на основе чётких правил для трейдеров, которые ценят ясность. Индикатор Zero Hour Runner уже представлен на рынке MQL5 с устойчивыми результатами. Данный советник — его логичное продолжение: тот же сигнал, полностью автоматизированный.

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