Zero Hour Runner MT5

Вот перевод на русский язык:

Также доступно в MetaTrader 4:
https://www.mql5.com/en/market/product/174746

Представляем: индикатор ZERO HOUR RUNNER БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ
Система, разработанная на основе одного принципа:

Ясность + Тайминг + Дисциплина = Стабильность

🔥 Чем ZERO HOUR RUNNER отличается?

🛑 Без перерисовки. Без уловок.
Сигналы НЕ перерисовываются, не изменяются и не пересчитываются
То, что вы видите — это именно то, что вы получаете, даже после обновления графика

Мгновенные сигналы для принятия решений
Сигналы появляются на ОТКРЫТИИ свечи
Без ожидания. Без задержек. Без пропущенных входов

🎯 Вход и выход — одним взглядом
Чёткие стрелки BUY / SELL
Уровни TP и SL отображаются сразу
Всё, что вам нужно — прямо перед вами

Скорость и точность
Надёжный алгоритм, созданный для:

  • Быстрого появления сигналов

  • Высокой точности входа

  • Нет необходимости сидеть у графика весь день

📉 Защита прибыли — в приоритете
Разработан для ранней фиксации прибыли
Помогает выйти до разворота рынка

Одна сделка. Один фокус.
Один сигнал в неделю — каждое утро понедельника
Без переторговки. Без шума
Вы готовитесь. Вы входите. Вы завершаете

📊 Оптимизирован для графиков M15 и H1
Создан специально для таймфреймов 15 минут и H1, обеспечивая баланс:

  • Скорость

  • Стабильность

  • Практичность

🧠 Простота по замыслу
Чистый интерфейс
Подходит для новичков
Без сложных правил

🛑 Жадность устранена
Большинство трейдеров теряют не из-за стратегии…
Они теряют из-за жадности и чрезмерной торговли

Эта система устраняет и то, и другое

⚠️ Без хайпа. Только реальность

Это не схема быстрого обогащения

Идеальных систем не существует:

Некоторые сделки будут прибыльными ✅
Некоторые — убыточными ❌

Но со временем ZERO HOUR RUNNER создан для того, чтобы:

Обеспечивать стабильную и значимую прибыль благодаря дисциплине и точности

👤 Для кого это?

  • Для трейдеров, уставших от хайпа и ложных обещаний

  • Для тех, кто хочет структуры и ясности

  • Для тех, кто готов быть терпеливым и последовательным

  • Для новичков, которым нужна простая и рабочая система

🏁 Заключение

Если вы ищете:

Иллюзии быстрых денег ❌
Переизбыток сигналов ❌
Сложные стратегии ❌

Это не для вас

Но если вам нужно:

Чёткие сигналы без перерисовки ✅
Точные входы и выходы ✅
Одна дисциплинированная сделка в неделю ✅
Система, созданная для долгосрочной стабильности ✅

Тогда это может быть именно то, чего вам не хватало

Одна сделка. Одна возможность. Одна дисциплина.

ZERO HOUR RUNNER

📌 Важные примечания

Время брокера/сервера имеет значение: расписание «00:00 понедельник» и «22:30 понедельник» основано на серверном времени вашего брокера MT4

Пипсы и поинты: брокеры используют «поинты» внутри системы. На большинстве 5-значных брокеров EUR/USD: 15 пунктов = 150 поинтов

Этот индикатор — это сигналы + руководство по управлению сделками. Используйте правильный риск-менеджмент и сначала тестируйте на демо-счёте

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Форекс с использованием кредитного плеча связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять часть или весь вложенный капитал. Прошлые результаты, примеры графиков и исторические сигналы, показанные этим индикатором, не гарантируют будущих результатов.


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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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