Zero Hour Runner MT5
- Индикаторы
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- Версия: 1.4
- Обновлено: 25 мая 2026
Вот перевод на русский язык:
Также доступно в MetaTrader 4:
https://www.mql5.com/en/market/product/174746
Представляем: индикатор ZERO HOUR RUNNER БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ
Система, разработанная на основе одного принципа:
Ясность + Тайминг + Дисциплина = Стабильность
🔥 Чем ZERO HOUR RUNNER отличается?
🛑 Без перерисовки. Без уловок.
Сигналы НЕ перерисовываются, не изменяются и не пересчитываются
То, что вы видите — это именно то, что вы получаете, даже после обновления графика
⏱ Мгновенные сигналы для принятия решений
Сигналы появляются на ОТКРЫТИИ свечи
Без ожидания. Без задержек. Без пропущенных входов
🎯 Вход и выход — одним взглядом
Чёткие стрелки BUY / SELL
Уровни TP и SL отображаются сразу
Всё, что вам нужно — прямо перед вами
⚡ Скорость и точность
Надёжный алгоритм, созданный для:
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Быстрого появления сигналов
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Высокой точности входа
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Нет необходимости сидеть у графика весь день
📉 Защита прибыли — в приоритете
Разработан для ранней фиксации прибыли
Помогает выйти до разворота рынка
⏳ Одна сделка. Один фокус.
Один сигнал в неделю — каждое утро понедельника
Без переторговки. Без шума
Вы готовитесь. Вы входите. Вы завершаете
📊 Оптимизирован для графиков M15 и H1
Создан специально для таймфреймов 15 минут и H1, обеспечивая баланс:
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Скорость
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Стабильность
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Практичность
🧠 Простота по замыслу
Чистый интерфейс
Подходит для новичков
Без сложных правил
🛑 Жадность устранена
Большинство трейдеров теряют не из-за стратегии…
Они теряют из-за жадности и чрезмерной торговли
Эта система устраняет и то, и другое
⚠️ Без хайпа. Только реальность
Это не схема быстрого обогащения
Идеальных систем не существует:
Некоторые сделки будут прибыльными ✅
Некоторые — убыточными ❌
Но со временем ZERO HOUR RUNNER создан для того, чтобы:
Обеспечивать стабильную и значимую прибыль благодаря дисциплине и точности
👤 Для кого это?
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Для трейдеров, уставших от хайпа и ложных обещаний
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Для тех, кто хочет структуры и ясности
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Для тех, кто готов быть терпеливым и последовательным
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Для новичков, которым нужна простая и рабочая система
🏁 Заключение
Если вы ищете:
Иллюзии быстрых денег ❌
Переизбыток сигналов ❌
Сложные стратегии ❌
Это не для вас
Но если вам нужно:
Чёткие сигналы без перерисовки ✅
Точные входы и выходы ✅
Одна дисциплинированная сделка в неделю ✅
Система, созданная для долгосрочной стабильности ✅
Тогда это может быть именно то, чего вам не хватало
Одна сделка. Одна возможность. Одна дисциплина.
ZERO HOUR RUNNER
📌 Важные примечания
Время брокера/сервера имеет значение: расписание «00:00 понедельник» и «22:30 понедельник» основано на серверном времени вашего брокера MT4
Пипсы и поинты: брокеры используют «поинты» внутри системы. На большинстве 5-значных брокеров EUR/USD: 15 пунктов = 150 поинтов
Этот индикатор — это сигналы + руководство по управлению сделками. Используйте правильный риск-менеджмент и сначала тестируйте на демо-счёте
⚠️ Предупреждение о рисках
Торговля на рынке Форекс с использованием кредитного плеча связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять часть или весь вложенный капитал. Прошлые результаты, примеры графиков и исторические сигналы, показанные этим индикатором, не гарантируют будущих результатов.