Zero Hour Runner MT5

Вот перевод на русский язык:

Также доступно в MetaTrader 4:

https://www.mql5.com/en/market/product/174746

Представляем: индикатор ZERO HOUR RUNNER БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ

Система, разработанная на основе одного принципа:

Ясность + Тайминг + Дисциплина = Стабильность

🔥 Чем ZERO HOUR RUNNER отличается?

🛑 Без перерисовки. Без уловок.

Сигналы НЕ перерисовываются, не изменяются и не пересчитываются

То, что вы видите — это именно то, что вы получаете, даже после обновления графика

⏱ Мгновенные сигналы для принятия решений

Сигналы появляются на ОТКРЫТИИ свечи

Без ожидания. Без задержек. Без пропущенных входов

🎯 Вход и выход — одним взглядом

Чёткие стрелки BUY / SELL

Уровни TP и SL отображаются сразу

Всё, что вам нужно — прямо перед вами

⚡ Скорость и точность

Надёжный алгоритм, созданный для:

Быстрого появления сигналов

Высокой точности входа

Нет необходимости сидеть у графика весь день

📉 Защита прибыли — в приоритете

Разработан для ранней фиксации прибыли

Помогает выйти до разворота рынка

⏳ Одна сделка. Один фокус.

Один сигнал в неделю — каждое утро понедельника

Без переторговки. Без шума

Вы готовитесь. Вы входите. Вы завершаете

📊 Оптимизирован для графиков M15 и H1

Создан специально для таймфреймов 15 минут и H1, обеспечивая баланс:

Скорость

Стабильность

Практичность

🧠 Простота по замыслу

Чистый интерфейс

Подходит для новичков

Без сложных правил

🛑 Жадность устранена

Большинство трейдеров теряют не из-за стратегии…

Они теряют из-за жадности и чрезмерной торговли

Эта система устраняет и то, и другое

⚠️ Без хайпа. Только реальность

Это не схема быстрого обогащения

Идеальных систем не существует:

Некоторые сделки будут прибыльными ✅

Некоторые — убыточными ❌

Но со временем ZERO HOUR RUNNER создан для того, чтобы:

Обеспечивать стабильную и значимую прибыль благодаря дисциплине и точности

👤 Для кого это?

Для трейдеров, уставших от хайпа и ложных обещаний

Для тех, кто хочет структуры и ясности

Для тех, кто готов быть терпеливым и последовательным

Для новичков, которым нужна простая и рабочая система

🏁 Заключение

Если вы ищете:

Иллюзии быстрых денег ❌

Переизбыток сигналов ❌

Сложные стратегии ❌

Это не для вас

Но если вам нужно:

Чёткие сигналы без перерисовки ✅

Точные входы и выходы ✅

Одна дисциплинированная сделка в неделю ✅

Система, созданная для долгосрочной стабильности ✅

Тогда это может быть именно то, чего вам не хватало

Одна сделка. Одна возможность. Одна дисциплина.

ZERO HOUR RUNNER

📌 Важные примечания

Время брокера/сервера имеет значение: расписание «00:00 понедельник» и «22:30 понедельник» основано на серверном времени вашего брокера MT4

Пипсы и поинты: брокеры используют «поинты» внутри системы. На большинстве 5-значных брокеров EUR/USD: 15 пунктов = 150 поинтов

Этот индикатор — это сигналы + руководство по управлению сделками. Используйте правильный риск-менеджмент и сначала тестируйте на демо-счёте

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Форекс с использованием кредитного плеча связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять часть или весь вложенный капитал. Прошлые результаты, примеры графиков и исторические сигналы, показанные этим индикатором, не гарантируют будущих результатов.