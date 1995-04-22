Grid Day Trade Define Trading Days

USDJPY, US Dollar vs Japanese Yen M15, Default Settings Перед Вами - Grid Day Trade — система с математическим контролем рисков





Grid Day Trade — это профессиональный торговый эксперт для платформы MetaTrader 5,

вход по индикатору Stochastic,

динамический расчет сетки ордеров и жесткое математическое ограничение рисков.





Торговый эксперт разработан для трейдеров,

ценящих системный подход, безопасность депозита и главное полный не занимающий времени контроль над торговым процессом.





Ключевые особенности и преимущества

Умный стиль открытия ордеров.

1. Открытие первого ордера и построение сетки строго привязаны к комплексу фильтров:Индикаторный вход (по логике Stochastic Oscillator):

Первичный вход в рынок происходит только при выходе индикатора из зон перекупленности/перепроданности(по логике Stochastic Oscillator),

что позволяет открывать сделки на микро-откатах и разворотах.

2. Временной фильтр торговли (Time Control): это возможность задавать точные часы и минуты начала/завершения работы,

а также блок MinBeforeClose — запрет на открытие новых сделок за N минут до закрытия свечи

(защита от скачков ликвидности).

3. Календарь перезагрузки по дням недели: Гибкое включение и отключение конкретных дней (по умолчанию задействован самый ликвидный период — Вторник, Среда, Четверг).

Пауза между сетками (Frequency Filter / Cooldown): Настраиваемый интервал перед стартом новой серии ордеров после закрытия предыдущей.





4. Математический стоп и жесткое ограничение риска (Max Theoretical Risk)

Ведь - Главная проблема классических сеточных роботов — неуправляемый просадочный риск.

В Grid Day Trade реализован математический модуль контроля просадки:Расчет риска до заданной суммы:

Советник на каждом тике вычисляет суммарные теоретические затраты и текущую просадку всей сетки с учетом лота каждого колена,

расстояния между ордерами и спрэда.





Фиксация убытка и авто-остановка: Как только совокупный теоретический риск превышает значение Max_Theoretical_Risk,

советник не закрывает текущие,а ++ не открывает новые позиции ++ (Close_On_Risk_Limit = true) блокирует открытие новых сеток.

Перезагрузка для снижения риска: Чтобы возобновить торговлю после сработки математического стопа, требуется вмешательство трейдера

(перезапуск / изменение параметров).

Это полностью исключает тильт робота, защищает депозит от полной потери («слива») и дает трейдеру время проанализировать текущий рынок.

5. Расчет спрэда через константу (Spread_const) Для точного математического расчета точки выхода из сетки (и Take Profit / и Breakeven)

советник использует фиксированную константу спрэда Spread_const:Стабильность математического ядра:

В реальной торговле спрэд постоянно плавает. Чтобы математическая формула расчета точки безубытка и целевого профита всей серии ордеров

не сбивалась на каждом тике, советник использует заданную константу Spread_const .

Защита от расширения спрэда: Модуль калькуляции закладывает гарантированную стоимость спрэда в формулу суммарных издержек s(x).

Это гарантирует, что даже при расширении спрэда брокером советник закроет сетку именно в плюс, перекрыв комиссии и комиссии за проскальзывание.





Основные входные параметры

Lots_fix — базовый лот первого ордера (по умолчанию 0.02).

Multiplier — множитель лота для последующих колен сетки (по умолчанию 12.0).

Spread_const — константа спрэда в пипсах для математического расчета издержек сетки.

Max_Theoretical_Risk — максимальная сумма допустимого риска/просадки на сетку в валюте депозита для открытия ордеров.

Close_On_Risk_Limit — расчет превышения порога

Min_Cooldown_Minutes — пауза в минутах между закрытием старой сетки и открытием первой сделки новой.

InpTargetProfit — целевая прибыль в валюте для закрытия всей серии ордеров (Safe Profit).Лучше не задавать сильно высокие параметры

Stoch_K / Stoch_D / Stoch_Slowing — параметры осциллятора Stochastic.

StartHour / StartMinute / EndHour / EndMinute — интервал торговой сессии.MinBeforeClose — время в минутах до конца бара, в течение которого запрещено открывать сделки.

FilterTF — таймфрейм для контроля закрытия бара (например, M15).





Рекомендации по торговле :

Рекомендуемые пары: любые основные валютные пары с высокой ликвидностью.

Внимание: защита на уровне кода блокирует работу на XAUUSD для предотвращения аномальных рисков.

Таймфрейм: M15 / H1.Депозит: от $500 (при базовом лоте 0.01–0.02) или cent-счета - для любителей.

Тип счета: ECN / PRO с минимальным плавающим спрэдом, по правилам современного рынка