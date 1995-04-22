Grid Day Trade Define Trading Days

USDJPY, US Dollar vs Japanese Yen M15, Default Settings

 

Перед Вами - Grid Day Trade —  система с математическим контролем рисков


Grid Day Trade — это профессиональный торговый эксперт для платформы MetaTrader 5, 
вход по индикатору Stochastic, 
динамический расчет сетки ордеров и жесткое математическое ограничение рисков.

Торговый эксперт разработан для трейдеров, 
ценящих системный подход, безопасность депозита и главное полный не занимающий времени контроль над торговым процессом.

 Ключевые особенности и преимущества
 Умный стиль открытия ордеров.
 1. Открытие первого ордера и построение сетки строго привязаны к комплексу фильтров:Индикаторный вход (по логике Stochastic Oscillator): 
    Первичный вход в рынок происходит только при выходе индикатора из зон перекупленности/перепроданности(по логике Stochastic Oscillator), 
    что позволяет открывать сделки на микро-откатах и разворотах.
 2. Временной фильтр торговли (Time Control): это возможность задавать точные часы и минуты начала/завершения работы,
    а также блок MinBeforeClose — запрет на открытие новых сделок за N минут до закрытия свечи 
    (защита от скачков ликвидности).
 3. Календарь перезагрузки по дням недели: Гибкое включение и отключение конкретных дней (по умолчанию задействован самый ликвидный период — Вторник, Среда, Четверг).
    Пауза между сетками (Frequency Filter / Cooldown): Настраиваемый интервал перед стартом новой серии ордеров после закрытия предыдущей.

 4. Математический стоп и жесткое ограничение риска (Max Theoretical Risk)
    Ведь - Главная проблема классических сеточных роботов — неуправляемый просадочный риск. 
    В Grid Day Trade реализован математический модуль контроля просадки:Расчет риска до заданной суммы:
    Советник на каждом тике вычисляет суммарные теоретические затраты и текущую просадку всей сетки с учетом лота каждого колена, 
    расстояния между ордерами и спрэда.

   Фиксация убытка и авто-остановка: Как только совокупный теоретический риск превышает значение Max_Theoretical_Risk, 
 советник не закрывает текущие,а ++ не открывает новые позиции ++ (Close_On_Risk_Limit = true) блокирует открытие новых сеток.
 Перезагрузка для снижения риска: Чтобы возобновить торговлю после сработки математического стопа, требуется вмешательство трейдера 
 (перезапуск / изменение параметров). 
    Это полностью исключает тильт робота, защищает депозит от полной потери («слива») и дает трейдеру время проанализировать текущий рынок.
 5. Расчет спрэда через константу (Spread_const) Для точного математического расчета точки выхода из сетки (и Take Profit / и Breakeven) 
   советник использует фиксированную константу спрэда Spread_const:Стабильность математического ядра:
   В реальной торговле спрэд постоянно плавает. Чтобы математическая формула расчета точки безубытка и целевого профита всей серии ордеров 
   не сбивалась на каждом тике, советник использует заданную константу Spread_const .
 Защита от расширения спрэда: Модуль калькуляции закладывает гарантированную стоимость спрэда в формулу суммарных издержек s(x). 
 Это гарантирует, что даже при расширении спрэда брокером советник закроет сетку именно в плюс, перекрыв комиссии и комиссии за проскальзывание.

 Основные входные параметры
  Lots_fix — базовый лот первого ордера (по умолчанию 0.02).
  Multiplier — множитель лота для последующих колен сетки (по умолчанию 12.0).
  Spread_const — константа спрэда в пипсах для математического расчета издержек сетки.
  Max_Theoretical_Risk — максимальная сумма допустимого риска/просадки на сетку в валюте депозита для открытия ордеров.
  Close_On_Risk_Limit — расчет  превышения порога 
  Min_Cooldown_Minutes — пауза в минутах между закрытием старой сетки и открытием первой сделки новой.
  InpTargetProfit — целевая прибыль в валюте для закрытия всей серии ордеров (Safe Profit).Лучше не задавать сильно высокие параметры
  Stoch_K / Stoch_D / Stoch_Slowing — параметры осциллятора Stochastic.
  StartHour / StartMinute / EndHour / EndMinute — интервал торговой сессии.MinBeforeClose — время в минутах до конца бара, в течение которого запрещено открывать сделки.
  FilterTF — таймфрейм для контроля закрытия бара (например, M15).

  Рекомендации по торговле :
 Рекомендуемые пары: любые основные валютные пары с высокой ликвидностью. 
 Внимание: защита на уровне кода блокирует работу на XAUUSD для предотвращения аномальных рисков.
 Таймфрейм: M15 / H1.Депозит: от $500 (при базовом лоте 0.01–0.02) или cent-счета - для любителей.
 Тип счета: ECN / PRO с минимальным плавающим спрэдом, по правилам современного рынка
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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Pump Liquidity Refueling
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
RU_ PUMP V3_0 Liquidity — «Заправка» Вашего БалансаЧто такое «Заправка ликвидностью»? Представьте, что валютный рынок — это скоростное шоссе, а ликвидность — это топливо.  Когда крупные игроки (банки и фонды) «вливают» большие объемы, цена совершает резкий рывок — импульс или «памп».  Советник PUMP V3_0 работает как интеллектуальная заправочная станция: он находит моменты, когда рынок максимально насыщен энергией,  и «перекачивает» это движение прямо в ваш торговый баланс.   Результаты «закачки
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EMA Grid FX
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
Для торговли на M15 валютная пара EURUSD. Хороший робот, для торговли в любой валюте - с должными настройками (пример EMA_Signal 10 EMA_Trend 60 Take Profit - 0,2-0,3 Lots - 0,20-0,28) - на валютных парах не USD дает до 100 процентов в месяц. На USD - больше 100 процентов в год - все зависит от выбранного для брокера. Система торговли основанна на EMA индикаторе - цена ниже индикатора - покупка, цена выше индикатора - продажа - стратегия сеточной торговле, но чем больше баланс, тем больше откро
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The Snowball Effect Exceeded Time Math
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ -  *Правый клик по графику: и выбираем в часах  H2   Советник: The Snowball Effect Exceeded Time Math Символ: AUDCAD Период: H2 (2026.06.01 - 2026.07.05) Параметры: EA_Name= Exceed Time Math Lot=0.02 EMA_period=40 Grid_TP_pips=5 Snowball_TP_pips=10 Distance_pips=20 TP_pips=5 MagicStart=1024 Multiplier=2.0 Spread_const=4 Max_Theoretical_Risk=500.0 Close_On_Risk_Limit=true Min_Cooldown_Minutes=690 Use_Frequency_Filter=true === Safe Profit Settings ==== InpTargetProfit=50000.0 I
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Cheat of Price Moving Average Ratio Percent
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