Engulfing ProBot EA
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- Версия: 1.30
- Обновлено: 19 июля 2026
- Активации: 10
Engulfing ProBot EA
Важная информация по использованию
Стратегия Engulfing ProBot изначально была разработана и протестирована преимущественно на таймфрейме H4 (4 часа). Хотя технически советник может использоваться и на более низких таймфреймах, таких как H1, M30, M15 или M5, для них обычно требуются существенно отличающиеся настройки параметров и отдельные результаты оптимизации. Использование стандартных настроек на более низких таймфреймах настоятельно не рекомендуется и может привести к значительным убыткам.
Советник был разработан преимущественно для валютных пар Forex.
Никогда не торгуйте каким-либо инструментом без предварительной оптимизации.
Отсутствие оптимизации советника под конкретный торговый инструмент может привести к значительным убыткам.
Прошлые результаты, бэктесты и оптимизации не гарантируют прибыльности в будущем.
Не существует советника, способного обеспечивать гарантированную прибыль при любых рыночных условиях.
Всегда используйте надлежащее управление рисками и никогда не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.
Обзор стратегии
Engulfing ProBot — это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, основанная на свечных моделях поглощения.
Советник ищет бычьи и медвежьи модели поглощения и проверяет их с помощью нескольких необязательных фильтров подтверждения. В зависимости от настроек система может использовать проверку свингов, фильтры RSI, подтверждение индикатором Awesome Oscillator и подтверждение тренда индикатором SuperTrend перед открытием сделки.
Робот поддерживает несколько методов управления капиталом, автоматическую защиту безубытка и необязательное наращивание позиции.
Сделки могут управляться с помощью фиксированных целей Take Profit или динамических методов выхода на основе RSI.
Цель стратегии — открывать сделки только тогда, когда ценовое движение, тренд и импульс совпадают в одном направлении.
Настройки
▪ MagicNumber
Значение по умолчанию: 123456
Уникальный идентификатор, используемый советником для распознавания и управления собственными сделками.
Если на одном торговом счёте одновременно работают несколько советников, используйте для каждого из них отдельный Magic Number.
▪ Debug
Значение по умолчанию: true
Включает подробное журналирование во вкладке Experts терминала MT5.
Рекомендация:
Включайте во время тестирования и отключайте при реальной торговле, если подробные журналы не требуются.
▪ MaxSpreadPoints
Значение по умолчанию: 50
Определяет максимально допустимый спред для открытия новой сделки.
Если текущий спред превышает это значение, советник пропустит торговый сигнал и будет ждать более благоприятных рыночных условий.
Пример:
MaxSpreadPoints = 50
Текущий спред = 55
Результат: сделка не открывается.
Специальное значение:
MaxSpreadPoints = 0
Полностью отключает фильтрацию по спреду.
▪ MinCandleSize
Значение по умолчанию: 120
Определяет минимальный размер свечи поглощения в пунктах.
Маленькие свечи часто являются рыночным шумом и обычно формируют более слабые сигналы.
Более высокие значения:
- Меньше сделок
- Более сильные сигналы
Более низкие значения:
- Больше сделок
- Более агрессивные входы
▪ MaxCandleSize
Значение по умолчанию: 1300
Определяет максимально допустимый размер свечи поглощения.
Этот фильтр помогает избегать входов после необычно крупных свечей, которые часто возникают из-за высокой волатильности или выхода новостей.
Более высокие значения:
- Принимается больше торговых сигналов
Более низкие значения:
- Более консервативная фильтрация
▪ BodyRatio
Значение по умолчанию: 1.2
Определяет, во сколько раз тело свечи поглощения должно быть больше тела предыдущей свечи.
Пример:
Тело предыдущей свечи = 100 пунктов
BodyRatio = 1.2
Требуемое тело свечи поглощения = 120 пунктов или больше
Более высокие значения:
- Более сильные модели поглощения
- Меньше сделок
Более низкие значения:
- Больше торговых сигналов
- Менее строгая проверка
▪ WickToBodyRatio
Значение по умолчанию: 5.0
Ограничивает максимальный размер тени свечи относительно её тела.
Длинные тени часто указывают на неопределённость, а не на сильное направленное движение.
Более низкие значения:
- Более чистые торговые сигналы
- Меньше сигналов
Более высокие значения:
- Принимается больше торговых сигналов
▪ WeakGap
Значение по умолчанию: 20
Задаёт допустимое отклонение при проверке условий поглощения.
Это помогает избежать отклонения корректных сигналов из-за незначительных ценовых различий, вызванных спредом или особенностями котировок брокера.
Более высокие значения:
- Принимается больше торговых сигналов
Более низкие значения:
- Более строгая проверка поглощения
▪ SwingLookback
Значение по умолчанию: 6
Определяет, сколько предыдущих свечей проверяется при подтверждении локального максимума или локального минимума.
Цель данного фильтра — убедиться, что модель поглощения сформировалась в значимой точке разворота рынка.
Более высокие значения:
- Более сильное подтверждение свинга
- Меньше сделок
Более низкие значения:
- Больше сделок
- Менее строгая фильтрация
Пример:
SwingLookback = 1
Учитывается только сама модель поглощения.
SwingLookback = 6
Сигнал должен оставаться значимым по сравнению с шестью предыдущими свечами.
▪ EntryLongMaxRSI
Значение по умолчанию: 65
Максимально допустимое значение RSI для открытия длинной позиции.
Если RSI находится выше этого уровня, длинная позиция не будет открыта.
Назначение:
Помогает избежать покупок после чрезмерного восходящего движения.
▪ EntryShortMinRSI
Значение по умолчанию: 35
Минимально допустимое значение RSI для открытия короткой позиции.
Если RSI находится ниже этого уровня, короткая позиция не будет открыта.
Помогает избежать продаж после чрезмерного нисходящего движения.
▪ LongExitRSI
Значение по умолчанию: 70
Определяет уровень RSI, при достижении которого активируется контроль выхода из длинной позиции.
После достижения RSI этого уровня выбранная логика выхода по RSI становится активной.
▪ ShortExitRSI
Значение по умолчанию: 30
Определяет уровень RSI, при достижении которого активируется контроль выхода из короткой позиции.
После достижения RSI этого уровня выбранная логика выхода по RSI становится активной.
▪ RSISlowdown
Значение по умолчанию: true
Включает выход при замедлении RSI.
Принцип работы:
Для длинных позиций советник ожидает, пока RSI войдёт в зону выхода выше уровня LongExitRSI.
Сделка закрывается, когда RSI впоследствии опускается обратно ниже уровня выхода.
Для коротких позиций применяется противоположная логика.
Назначение:
Позволяет удерживать сделки открытыми, пока импульс остаётся сильным.
▪ RSIReversal
Значение по умолчанию: true
Включает выход при развороте RSI.
Принцип работы:
После входа RSI в зону выхода советник фиксирует наиболее экстремальное достигнутое значение RSI.
Сделка закрывается, когда RSI начинает разворачиваться от этого экстремального значения.
Назначение:
Позволяет зафиксировать прибыль ближе к завершению сильного рыночного движения.
▪ SupertrendATRPeriod
Значение по умолчанию: 22
Определяет период ATR, используемый индикатором SuperTrend.
Более низкие значения:
- Более быстрые изменения тренда
- Больше сигналов
Более высокие значения:
- Более плавное определение тренда
- Меньше ложных сигналов
▪ SupertrendATRMultiplier
Значение по умолчанию: 3.0
Управляет чувствительностью индикатора SuperTrend.
Более низкие значения:
- Более раннее определение смены тренда
- Больше сделок
Более высокие значения:
- Более сильное подтверждение тренда
- Меньше сделок
▪ SupertrendTakeWicksIntoAccount
Значение по умолчанию: true
Определяет, учитываются ли тени свечей при оценке разворотов SuperTrend.
Значения:
- true = тени учитываются
- false = используются только цены закрытия
Учёт теней делает SuperTrend более чувствительным к рыночным движениям.
▪ MoneyMode
Значение по умолчанию: Fixed Lot
Определяет способ расчёта размера позиции.
Доступные режимы:
- Fixed Lot
- Fixed Risk Money
- Risk Percent
▪ FixedLot (базовый лот) !!
Значение по умолчанию: 0.01
Используется, когда MoneyMode установлен в режим Fixed Lot.
Каждая сделка будет открываться с указанным размером лота.
Пример:
FixedLot = 0.10
Все базовые позиции открываются объёмом 0.10 лота.
▪ FixedRiskMoney
Значение по умолчанию: 10.0
Используется, когда MoneyMode установлен в режим Fixed Risk Money И UseScaleIn=false.
Советник автоматически рассчитывает размер позиции таким образом, чтобы максимальный убыток соответствовал указанной сумме.
Пример:
FixedRiskMoney = $10
Размер позиции рассчитывается таким образом, чтобы максимальный риск составлял приблизительно $10.
▪ RiskPercent (БАЗОВЫЙ риск) !!
Значение по умолчанию: 1.0
Используется, когда MoneyMode установлен в режим Risk Percent.
Советник рассчитывает размер позиции на основании баланса счёта.
Пример:
Баланс = $1,000
RiskPercent = 1%
Максимальный риск на одну сделку = приблизительно $10.
▪ UseBreakEven
Значение по умолчанию: false
Включает автоматическую защиту безубытка.
После активации стоп-лосс может быть перемещён на цену входа базовой сделки, когда цена пройдёт заданное расстояние в прибыльном направлении.
▪ BreakEvenBodyMult
Значение по умолчанию: 1.0
Определяет момент срабатывания безубытка.
Расстояние срабатывания рассчитывается на основании размера тела свечи поглощения.
Пример:
Размер тела = 100 пунктов
BreakEvenBodyMult = 1.0
Безубыток активируется после движения цены на 100 пунктов в благоприятном направлении.
BreakEvenBodyMult = 1.5
Безубыток активируется после движения цены на 150 пунктов в благоприятном направлении.
▪ UseTP
Значение по умолчанию: false
Включает фиксированные цели Take Profit.
Если функция отключена, сделки управляются с помощью логики выхода по RSI.
Автоматическая функция безопасности:
Если UseTP отключён и оба метода выхода по RSI также отключены, советник автоматически активирует защитный Take Profit, чтобы сделки не оставались открытыми неограниченное время.
▪ UseScaleIn
Значение по умолчанию: true
Включает дополнительное наращивание позиции после открытия базовой сделки.
Если функция отключена, торгуется только базовая позиция.
▪ ScaleInMode
Значение по умолчанию: STOP
Определяет способ размещения дополнительных позиций.
Доступные режимы:
LIMIT
Дополнительные позиции немедленно размещаются в виде отложенных лимитных ордеров.
STOP
Дополнительные позиции сначала активируются в режиме ожидания и размещаются только тогда, когда цена достигает заданных условий срабатывания.
▪ ScaleInMultiplier
Значение по умолчанию: 2.0
Определяет множитель размера позиции для дополнительных уровней наращивания.
Пример:
Базовый лот = 0.10
ScaleInMultiplier = 1.5
Результат:
Базовая позиция = 0.10
L1 = 0.15
L2 = 0.225
▪ PendingStopShiftPoints
Значение по умолчанию: 30
Используется только в режиме наращивания STOP.
Определяет, на сколько пунктов цена должна пройти за уровень наращивания, прежде чем будет размещён отложенный стоп-ордер.
Более высокие значения:
- Больше подтверждения
- Меньше активаций наращивания
Более низкие значения:
- Более быстрое размещение дополнительных позиций
- Более агрессивное наращивание позиции
Предупреждение о рисках!
Торговля на рынках Forex, CFD, индексов и сырьевых товаров сопряжена со значительным риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Всегда тестируйте стратегию на демо-счёте и используйте надлежащее управление рисками перед началом торговли реальными средствами.