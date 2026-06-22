Engulfing ProBot EA

Важная информация по использованию

Стратегия Engulfing ProBot изначально была разработана и протестирована преимущественно на таймфрейме H4 (4 часа). Хотя технически советник может использоваться и на более низких таймфреймах, таких как H1, M30, M15 или M5, для них обычно требуются существенно отличающиеся настройки параметров и отдельные результаты оптимизации. Использование стандартных настроек на более низких таймфреймах настоятельно не рекомендуется и может привести к значительным убыткам.

Советник был разработан преимущественно для валютных пар Forex.

Никогда не торгуйте каким-либо инструментом без предварительной оптимизации.

Отсутствие оптимизации советника под конкретный торговый инструмент может привести к значительным убыткам.

Прошлые результаты, бэктесты и оптимизации не гарантируют прибыльности в будущем.

Не существует советника, способного обеспечивать гарантированную прибыль при любых рыночных условиях.

Всегда используйте надлежащее управление рисками и никогда не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.

Обзор стратегии

Engulfing ProBot — это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, основанная на свечных моделях поглощения.

Советник ищет бычьи и медвежьи модели поглощения и проверяет их с помощью нескольких необязательных фильтров подтверждения. В зависимости от настроек система может использовать проверку свингов, фильтры RSI, подтверждение индикатором Awesome Oscillator и подтверждение тренда индикатором SuperTrend перед открытием сделки.

Робот поддерживает несколько методов управления капиталом, автоматическую защиту безубытка и необязательное наращивание позиции.

Сделки могут управляться с помощью фиксированных целей Take Profit или динамических методов выхода на основе RSI.

Цель стратегии — открывать сделки только тогда, когда ценовое движение, тренд и импульс совпадают в одном направлении.

Настройки

▪ MagicNumber

Значение по умолчанию: 123456

Уникальный идентификатор, используемый советником для распознавания и управления собственными сделками.

Если на одном торговом счёте одновременно работают несколько советников, используйте для каждого из них отдельный Magic Number.

▪ Debug

Значение по умолчанию: true

Включает подробное журналирование во вкладке Experts терминала MT5.

Рекомендация:

Включайте во время тестирования и отключайте при реальной торговле, если подробные журналы не требуются.

▪ MaxSpreadPoints

Значение по умолчанию: 50

Определяет максимально допустимый спред для открытия новой сделки.

Если текущий спред превышает это значение, советник пропустит торговый сигнал и будет ждать более благоприятных рыночных условий.

Пример:

MaxSpreadPoints = 50

Текущий спред = 55

Результат: сделка не открывается.

Специальное значение:

MaxSpreadPoints = 0

Полностью отключает фильтрацию по спреду.

▪ MinCandleSize

Значение по умолчанию: 120

Определяет минимальный размер свечи поглощения в пунктах.

Маленькие свечи часто являются рыночным шумом и обычно формируют более слабые сигналы.

Более высокие значения:

Меньше сделок

Более сильные сигналы

Более низкие значения:

Больше сделок

Более агрессивные входы

▪ MaxCandleSize

Значение по умолчанию: 1300

Определяет максимально допустимый размер свечи поглощения.

Этот фильтр помогает избегать входов после необычно крупных свечей, которые часто возникают из-за высокой волатильности или выхода новостей.

Более высокие значения:

Принимается больше торговых сигналов

Более низкие значения:

Более консервативная фильтрация

▪ BodyRatio

Значение по умолчанию: 1.2

Определяет, во сколько раз тело свечи поглощения должно быть больше тела предыдущей свечи.

Пример:

Тело предыдущей свечи = 100 пунктов

BodyRatio = 1.2

Требуемое тело свечи поглощения = 120 пунктов или больше

Более высокие значения:

Более сильные модели поглощения

Меньше сделок

Более низкие значения:

Больше торговых сигналов

Менее строгая проверка

▪ WickToBodyRatio

Значение по умолчанию: 5.0

Ограничивает максимальный размер тени свечи относительно её тела.

Длинные тени часто указывают на неопределённость, а не на сильное направленное движение.

Более низкие значения:

Более чистые торговые сигналы

Меньше сигналов

Более высокие значения:

Принимается больше торговых сигналов

▪ WeakGap

Значение по умолчанию: 20

Задаёт допустимое отклонение при проверке условий поглощения.

Это помогает избежать отклонения корректных сигналов из-за незначительных ценовых различий, вызванных спредом или особенностями котировок брокера.

Более высокие значения:

Принимается больше торговых сигналов

Более низкие значения:

Более строгая проверка поглощения

▪ SwingLookback

Значение по умолчанию: 6

Определяет, сколько предыдущих свечей проверяется при подтверждении локального максимума или локального минимума.

Цель данного фильтра — убедиться, что модель поглощения сформировалась в значимой точке разворота рынка.

Более высокие значения:

Более сильное подтверждение свинга

Меньше сделок

Более низкие значения:

Больше сделок

Менее строгая фильтрация

Пример:

SwingLookback = 1

Учитывается только сама модель поглощения.

SwingLookback = 6

Сигнал должен оставаться значимым по сравнению с шестью предыдущими свечами.

▪ EntryLongMaxRSI

Значение по умолчанию: 65

Максимально допустимое значение RSI для открытия длинной позиции.

Если RSI находится выше этого уровня, длинная позиция не будет открыта.

Назначение:

Помогает избежать покупок после чрезмерного восходящего движения.

▪ EntryShortMinRSI

Значение по умолчанию: 35

Минимально допустимое значение RSI для открытия короткой позиции.

Если RSI находится ниже этого уровня, короткая позиция не будет открыта.

Помогает избежать продаж после чрезмерного нисходящего движения.

▪ LongExitRSI

Значение по умолчанию: 70

Определяет уровень RSI, при достижении которого активируется контроль выхода из длинной позиции.

После достижения RSI этого уровня выбранная логика выхода по RSI становится активной.

▪ ShortExitRSI

Значение по умолчанию: 30

Определяет уровень RSI, при достижении которого активируется контроль выхода из короткой позиции.

После достижения RSI этого уровня выбранная логика выхода по RSI становится активной.

▪ RSISlowdown

Значение по умолчанию: true

Включает выход при замедлении RSI.

Принцип работы:

Для длинных позиций советник ожидает, пока RSI войдёт в зону выхода выше уровня LongExitRSI.

Сделка закрывается, когда RSI впоследствии опускается обратно ниже уровня выхода.

Для коротких позиций применяется противоположная логика.

Назначение:

Позволяет удерживать сделки открытыми, пока импульс остаётся сильным.

▪ RSIReversal

Значение по умолчанию: true

Включает выход при развороте RSI.

Принцип работы:

После входа RSI в зону выхода советник фиксирует наиболее экстремальное достигнутое значение RSI.

Сделка закрывается, когда RSI начинает разворачиваться от этого экстремального значения.

Назначение:

Позволяет зафиксировать прибыль ближе к завершению сильного рыночного движения.

▪ SupertrendATRPeriod

Значение по умолчанию: 22

Определяет период ATR, используемый индикатором SuperTrend.

Более низкие значения:

Более быстрые изменения тренда

Больше сигналов

Более высокие значения:

Более плавное определение тренда

Меньше ложных сигналов

▪ SupertrendATRMultiplier

Значение по умолчанию: 3.0

Управляет чувствительностью индикатора SuperTrend.

Более низкие значения:

Более раннее определение смены тренда

Больше сделок

Более высокие значения:

Более сильное подтверждение тренда

Меньше сделок

▪ SupertrendTakeWicksIntoAccount

Значение по умолчанию: true

Определяет, учитываются ли тени свечей при оценке разворотов SuperTrend.

Значения:

true = тени учитываются

false = используются только цены закрытия

Учёт теней делает SuperTrend более чувствительным к рыночным движениям.

▪ MoneyMode

Значение по умолчанию: Fixed Lot

Определяет способ расчёта размера позиции.

Доступные режимы:

Fixed Lot

Fixed Risk Money

Risk Percent

▪ FixedLot (базовый лот) !!

Значение по умолчанию: 0.01

Используется, когда MoneyMode установлен в режим Fixed Lot.

Каждая сделка будет открываться с указанным размером лота.

Пример:

FixedLot = 0.10

Все базовые позиции открываются объёмом 0.10 лота.

▪ FixedRiskMoney

Значение по умолчанию: 10.0

Используется, когда MoneyMode установлен в режим Fixed Risk Money И UseScaleIn=false.

Советник автоматически рассчитывает размер позиции таким образом, чтобы максимальный убыток соответствовал указанной сумме.

Пример:

FixedRiskMoney = $10

Размер позиции рассчитывается таким образом, чтобы максимальный риск составлял приблизительно $10.

▪ RiskPercent (БАЗОВЫЙ риск) !!

Значение по умолчанию: 1.0

Используется, когда MoneyMode установлен в режим Risk Percent.

Советник рассчитывает размер позиции на основании баланса счёта.

Пример:

Баланс = $1,000

RiskPercent = 1%

Максимальный риск на одну сделку = приблизительно $10.

▪ UseBreakEven

Значение по умолчанию: false

Включает автоматическую защиту безубытка.

После активации стоп-лосс может быть перемещён на цену входа базовой сделки, когда цена пройдёт заданное расстояние в прибыльном направлении.

▪ BreakEvenBodyMult

Значение по умолчанию: 1.0

Определяет момент срабатывания безубытка.

Расстояние срабатывания рассчитывается на основании размера тела свечи поглощения.

Пример:

Размер тела = 100 пунктов

BreakEvenBodyMult = 1.0

Безубыток активируется после движения цены на 100 пунктов в благоприятном направлении.

BreakEvenBodyMult = 1.5

Безубыток активируется после движения цены на 150 пунктов в благоприятном направлении.

▪ UseTP

Значение по умолчанию: false

Включает фиксированные цели Take Profit.

Если функция отключена, сделки управляются с помощью логики выхода по RSI.

Автоматическая функция безопасности:

Если UseTP отключён и оба метода выхода по RSI также отключены, советник автоматически активирует защитный Take Profit, чтобы сделки не оставались открытыми неограниченное время.

▪ UseScaleIn

Значение по умолчанию: true

Включает дополнительное наращивание позиции после открытия базовой сделки.

Если функция отключена, торгуется только базовая позиция.

▪ ScaleInMode

Значение по умолчанию: STOP

Определяет способ размещения дополнительных позиций.

Доступные режимы:

LIMIT

Дополнительные позиции немедленно размещаются в виде отложенных лимитных ордеров.

STOP

Дополнительные позиции сначала активируются в режиме ожидания и размещаются только тогда, когда цена достигает заданных условий срабатывания.

▪ ScaleInMultiplier

Значение по умолчанию: 2.0

Определяет множитель размера позиции для дополнительных уровней наращивания.

Пример:

Базовый лот = 0.10

ScaleInMultiplier = 1.5

Результат:

Базовая позиция = 0.10

L1 = 0.15

L2 = 0.225

▪ PendingStopShiftPoints

Значение по умолчанию: 30

Используется только в режиме наращивания STOP.

Определяет, на сколько пунктов цена должна пройти за уровень наращивания, прежде чем будет размещён отложенный стоп-ордер.

Более высокие значения:

Больше подтверждения

Меньше активаций наращивания

Более низкие значения:

Более быстрое размещение дополнительных позиций

Более агрессивное наращивание позиции

Предупреждение о рисках!

Торговля на рынках Forex, CFD, индексов и сырьевых товаров сопряжена со значительным риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Всегда тестируйте стратегию на демо-счёте и используйте надлежащее управление рисками перед началом торговли реальными средствами.