Engulfing ProBot EA

Engulfing ProBot EA

Важная информация по использованию

Стратегия Engulfing ProBot изначально была разработана и протестирована преимущественно на таймфрейме H4 (4 часа). Хотя технически советник может использоваться и на более низких таймфреймах, таких как H1, M30, M15 или M5, для них обычно требуются существенно отличающиеся настройки параметров и отдельные результаты оптимизации. Использование стандартных настроек на более низких таймфреймах настоятельно не рекомендуется и может привести к значительным убыткам.

Советник был разработан преимущественно для валютных пар Forex.

Никогда не торгуйте каким-либо инструментом без предварительной оптимизации.

Отсутствие оптимизации советника под конкретный торговый инструмент может привести к значительным убыткам.

Прошлые результаты, бэктесты и оптимизации не гарантируют прибыльности в будущем.

Не существует советника, способного обеспечивать гарантированную прибыль при любых рыночных условиях.

Всегда используйте надлежащее управление рисками и никогда не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.

Обзор стратегии

Engulfing ProBot — это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, основанная на свечных моделях поглощения.

Советник ищет бычьи и медвежьи модели поглощения и проверяет их с помощью нескольких необязательных фильтров подтверждения. В зависимости от настроек система может использовать проверку свингов, фильтры RSI, подтверждение индикатором Awesome Oscillator и подтверждение тренда индикатором SuperTrend перед открытием сделки.

Робот поддерживает несколько методов управления капиталом, автоматическую защиту безубытка и необязательное наращивание позиции.

Сделки могут управляться с помощью фиксированных целей Take Profit или динамических методов выхода на основе RSI.

Цель стратегии — открывать сделки только тогда, когда ценовое движение, тренд и импульс совпадают в одном направлении.

Настройки

▪ MagicNumber

Значение по умолчанию: 123456

Уникальный идентификатор, используемый советником для распознавания и управления собственными сделками.

Если на одном торговом счёте одновременно работают несколько советников, используйте для каждого из них отдельный Magic Number.

▪ Debug

Значение по умолчанию: true

Включает подробное журналирование во вкладке Experts терминала MT5.

Рекомендация:

Включайте во время тестирования и отключайте при реальной торговле, если подробные журналы не требуются.

▪ MaxSpreadPoints

Значение по умолчанию: 50

Определяет максимально допустимый спред для открытия новой сделки.

Если текущий спред превышает это значение, советник пропустит торговый сигнал и будет ждать более благоприятных рыночных условий.

Пример:

MaxSpreadPoints = 50

Текущий спред = 55

Результат: сделка не открывается.

Специальное значение:

MaxSpreadPoints = 0

Полностью отключает фильтрацию по спреду.

▪ MinCandleSize

Значение по умолчанию: 120

Определяет минимальный размер свечи поглощения в пунктах.

Маленькие свечи часто являются рыночным шумом и обычно формируют более слабые сигналы.

Более высокие значения:

  • Меньше сделок
  • Более сильные сигналы

Более низкие значения:

  • Больше сделок
  • Более агрессивные входы

▪ MaxCandleSize

Значение по умолчанию: 1300

Определяет максимально допустимый размер свечи поглощения.

Этот фильтр помогает избегать входов после необычно крупных свечей, которые часто возникают из-за высокой волатильности или выхода новостей.

Более высокие значения:

  • Принимается больше торговых сигналов

Более низкие значения:

  • Более консервативная фильтрация

▪ BodyRatio

Значение по умолчанию: 1.2

Определяет, во сколько раз тело свечи поглощения должно быть больше тела предыдущей свечи.

Пример:

Тело предыдущей свечи = 100 пунктов

BodyRatio = 1.2

Требуемое тело свечи поглощения = 120 пунктов или больше

Более высокие значения:

  • Более сильные модели поглощения
  • Меньше сделок

Более низкие значения:

  • Больше торговых сигналов
  • Менее строгая проверка

▪ WickToBodyRatio

Значение по умолчанию: 5.0

Ограничивает максимальный размер тени свечи относительно её тела.

Длинные тени часто указывают на неопределённость, а не на сильное направленное движение.

Более низкие значения:

  • Более чистые торговые сигналы
  • Меньше сигналов

Более высокие значения:

  • Принимается больше торговых сигналов

▪ WeakGap

Значение по умолчанию: 20

Задаёт допустимое отклонение при проверке условий поглощения.

Это помогает избежать отклонения корректных сигналов из-за незначительных ценовых различий, вызванных спредом или особенностями котировок брокера.

Более высокие значения:

  • Принимается больше торговых сигналов

Более низкие значения:

  • Более строгая проверка поглощения

▪ SwingLookback

Значение по умолчанию: 6

Определяет, сколько предыдущих свечей проверяется при подтверждении локального максимума или локального минимума.

Цель данного фильтра — убедиться, что модель поглощения сформировалась в значимой точке разворота рынка.

Более высокие значения:

  • Более сильное подтверждение свинга
  • Меньше сделок

Более низкие значения:

  • Больше сделок
  • Менее строгая фильтрация

Пример:

SwingLookback = 1

Учитывается только сама модель поглощения.

SwingLookback = 6

Сигнал должен оставаться значимым по сравнению с шестью предыдущими свечами.

▪ EntryLongMaxRSI

Значение по умолчанию: 65

Максимально допустимое значение RSI для открытия длинной позиции.

Если RSI находится выше этого уровня, длинная позиция не будет открыта.

Назначение:

Помогает избежать покупок после чрезмерного восходящего движения.

▪ EntryShortMinRSI

Значение по умолчанию: 35

Минимально допустимое значение RSI для открытия короткой позиции.

Если RSI находится ниже этого уровня, короткая позиция не будет открыта.

Помогает избежать продаж после чрезмерного нисходящего движения.

▪ LongExitRSI

Значение по умолчанию: 70

Определяет уровень RSI, при достижении которого активируется контроль выхода из длинной позиции.

После достижения RSI этого уровня выбранная логика выхода по RSI становится активной.

▪ ShortExitRSI

Значение по умолчанию: 30

Определяет уровень RSI, при достижении которого активируется контроль выхода из короткой позиции.

После достижения RSI этого уровня выбранная логика выхода по RSI становится активной.

▪ RSISlowdown

Значение по умолчанию: true

Включает выход при замедлении RSI.

Принцип работы:

Для длинных позиций советник ожидает, пока RSI войдёт в зону выхода выше уровня LongExitRSI.

Сделка закрывается, когда RSI впоследствии опускается обратно ниже уровня выхода.

Для коротких позиций применяется противоположная логика.

Назначение:

Позволяет удерживать сделки открытыми, пока импульс остаётся сильным.

▪ RSIReversal

Значение по умолчанию: true

Включает выход при развороте RSI.

Принцип работы:

После входа RSI в зону выхода советник фиксирует наиболее экстремальное достигнутое значение RSI.

Сделка закрывается, когда RSI начинает разворачиваться от этого экстремального значения.

Назначение:

Позволяет зафиксировать прибыль ближе к завершению сильного рыночного движения.

▪ SupertrendATRPeriod

Значение по умолчанию: 22

Определяет период ATR, используемый индикатором SuperTrend.

Более низкие значения:

  • Более быстрые изменения тренда
  • Больше сигналов

Более высокие значения:

  • Более плавное определение тренда
  • Меньше ложных сигналов

▪ SupertrendATRMultiplier

Значение по умолчанию: 3.0

Управляет чувствительностью индикатора SuperTrend.

Более низкие значения:

  • Более раннее определение смены тренда
  • Больше сделок

Более высокие значения:

  • Более сильное подтверждение тренда
  • Меньше сделок

▪ SupertrendTakeWicksIntoAccount

Значение по умолчанию: true

Определяет, учитываются ли тени свечей при оценке разворотов SuperTrend.

Значения:

  • true = тени учитываются
  • false = используются только цены закрытия

Учёт теней делает SuperTrend более чувствительным к рыночным движениям.

▪ MoneyMode

Значение по умолчанию: Fixed Lot

Определяет способ расчёта размера позиции.

Доступные режимы:

  • Fixed Lot
  • Fixed Risk Money
  • Risk Percent

▪ FixedLot (базовый лот) !!

Значение по умолчанию: 0.01

Используется, когда MoneyMode установлен в режим Fixed Lot.

Каждая сделка будет открываться с указанным размером лота.

Пример:

FixedLot = 0.10

Все базовые позиции открываются объёмом 0.10 лота.

▪ FixedRiskMoney

Значение по умолчанию: 10.0

Используется, когда MoneyMode установлен в режим Fixed Risk Money И UseScaleIn=false.

Советник автоматически рассчитывает размер позиции таким образом, чтобы максимальный убыток соответствовал указанной сумме.

Пример:

FixedRiskMoney = $10

Размер позиции рассчитывается таким образом, чтобы максимальный риск составлял приблизительно $10.

▪ RiskPercent (БАЗОВЫЙ риск) !!

Значение по умолчанию: 1.0

Используется, когда MoneyMode установлен в режим Risk Percent.

Советник рассчитывает размер позиции на основании баланса счёта.

Пример:

Баланс = $1,000

RiskPercent = 1%

Максимальный риск на одну сделку = приблизительно $10.

▪ UseBreakEven

Значение по умолчанию: false

Включает автоматическую защиту безубытка.

После активации стоп-лосс может быть перемещён на цену входа базовой сделки, когда цена пройдёт заданное расстояние в прибыльном направлении.

▪ BreakEvenBodyMult

Значение по умолчанию: 1.0

Определяет момент срабатывания безубытка.

Расстояние срабатывания рассчитывается на основании размера тела свечи поглощения.

Пример:

Размер тела = 100 пунктов

BreakEvenBodyMult = 1.0

Безубыток активируется после движения цены на 100 пунктов в благоприятном направлении.

BreakEvenBodyMult = 1.5

Безубыток активируется после движения цены на 150 пунктов в благоприятном направлении.

▪ UseTP

Значение по умолчанию: false

Включает фиксированные цели Take Profit.

Если функция отключена, сделки управляются с помощью логики выхода по RSI.

Автоматическая функция безопасности:

Если UseTP отключён и оба метода выхода по RSI также отключены, советник автоматически активирует защитный Take Profit, чтобы сделки не оставались открытыми неограниченное время.

▪ UseScaleIn

Значение по умолчанию: true

Включает дополнительное наращивание позиции после открытия базовой сделки.

Если функция отключена, торгуется только базовая позиция.

▪ ScaleInMode

Значение по умолчанию: STOP

Определяет способ размещения дополнительных позиций.

Доступные режимы:

LIMIT

Дополнительные позиции немедленно размещаются в виде отложенных лимитных ордеров.

STOP

Дополнительные позиции сначала активируются в режиме ожидания и размещаются только тогда, когда цена достигает заданных условий срабатывания.

▪ ScaleInMultiplier

Значение по умолчанию: 2.0

Определяет множитель размера позиции для дополнительных уровней наращивания.

Пример:

Базовый лот = 0.10

ScaleInMultiplier = 1.5

Результат:

Базовая позиция = 0.10

L1 = 0.15

L2 = 0.225

▪ PendingStopShiftPoints

Значение по умолчанию: 30

Используется только в режиме наращивания STOP.

Определяет, на сколько пунктов цена должна пройти за уровень наращивания, прежде чем будет размещён отложенный стоп-ордер.

Более высокие значения:

  • Больше подтверждения
  • Меньше активаций наращивания

Более низкие значения:

  • Более быстрое размещение дополнительных позиций
  • Более агрессивное наращивание позиции

Предупреждение о рисках!

Торговля на рынках Forex, CFD, индексов и сырьевых товаров сопряжена со значительным риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Всегда тестируйте стратегию на демо-счёте и используйте надлежащее управление рисками перед началом торговли реальными средствами.


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We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
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8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
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PivotGrid EA
Laszlo Adoba
Эксперты
Pivot Grid EA – User Manual Overview Pivot Grid EA is a fully automated Expert Advisor that builds a two-sided grid of pending limit orders based on daily Pivot levels. The EA uses Buy Limit and Sell Limit orders exclusively and never enters the market with market orders. At the beginning of each trading day, it calculates the current daily Pivot levels and automatically creates the trading grid accordingly. The strategy uses a predefined Martingale lot progression, where each successive grid le
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