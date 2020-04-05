Blaze Synchro MT5
- Эксперты
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Kestutis BalciunasОбладая более чем 16-летним активным опытом на финансовых рынках, я специализируюсь на разработке высокоэффективных торговых стратегий для форекс, технических индикаторов и автоматизированных советников (Expert Advisors) для MT4/MT5. Моя работа охватывает точно разработанные торговые системы
- Версия: 2.0
- Обновлено: 10 июля 2026
- Активации: 10
Blaze Synchro — Двухрежимный сеточный скальпинг, точность по нескольким парам
Blaze Synchro EA — это профессиональная автоматизированная торговая система, которая сочетает определение импульса RSI с двойной фильтрацией волатильности ATR для обеспечения точных входов по нескольким валютным парам и XAUUSD. Она поддерживает два отдельных режима торговли: чистый режим скальпинга с одним входом и мощный режим сетки с мартингейловым прогрессированием лотов, динамическими расстояниями сетки и перекрёстным восстановлением.
EA использует сигналы перекупленности/перепроданности RSI, подтверждённые двумя независимыми фильтрами волатильности ATR (настраиваемыми на разных таймфреймах), для определения высоковероятных входов. В режиме сетки строится структурированная сетка с увеличивающимися размерами лотов и расширяющимися расстояниями, а восстановление происходит с использованием средневзвешенного тейк-профита и закрытия перекрывающихся пар. Встроенный фильтр новостей в реальном времени получает экономический календарь и автоматически приостанавливает торговлю вокруг событий высокого воздействия. Включены 14 предварительно оптимизированных файлов настроек для немедленного развёртывания.
Смотрите версию MT4 здесь: Blaze Synchro MT4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Символы: AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, GBPAUD, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, XAUUSD
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Таймфрейм: M1 и M5
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Минимальный депозит: $500 на пару (рекомендуется $1000+)
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Кредитное плечо: Рекомендуется 1:100 или выше
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Тип счёта: Любой (предпочтительно счёт с хеджированием)
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Брокер: Рекомендуется ECN-брокер с низкими спредами
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VPS: Настоятельно рекомендуется для работы 24/5
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Доступно для: MetaTrader 4 и MetaTrader 5
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
Двойная торговая стратегия — переключение между режимом скальпинга (один вход с виртуальным TP/SL) и режимом сетки (мартингейловая сетка с восстановлением) с помощью одного параметра.
Система входа RSI + двойной ATR — сигналы перекупленности/перепроданности RSI, отфильтрованные двумя независимыми диапазонами волатильности ATR. ATR2 поддерживает подтверждение на нескольких таймфреймах для дополнительной точности.
Мартингейловая сетка с динамическими расстояниями — ордера сетки используют настраиваемый мультипликатор лота (по умолчанию 1,5x на уровень) с двухфазной системой расстояний: фиксированный шаг для начальных ордеров, затем динамически расширяющиеся расстояния для более глубоких уровней сетки.
Виртуальное управление ордерами — выбор между реальным и виртуальным режимами для тейк-профита, стоп-лосса и трейлинг-стопа независимо. Виртуальный режим скрывает уровни выхода от брокера.
Система перекрёстного восстановления — объединяет самый старый (с наибольшими убытками) и самый новый (с наибольшей прибылью) ордера сетки и закрывает оба, когда их совокупная прибыль достигает целевого процента. Постепенно уменьшает размер сетки без ожидания полного разворота.
Фильтр новостей в реальном времени — интеграция с экономическим календарем в реальном времени через API ForexFactory. Приостанавливает торговлю до и после событий высокого воздействия. Настраиваемый список валют, уровней воздействия и временных окон паузы. Резервное определение по шаблонам для крупных событий (NFP, FOMC, CPI, ВВП, ЕЦБ).
Автоматический расчёт лота — автоматическое вычисление размера лота на основе свободной маржи. Установите долларов на 0,01 лот, и EA масштабирует размер позиции под ваш счёт.
Интерактивная панель — экранная панель, показывающая количество ордеров на покупку/продажу, плавающую прибыль/убыток, баланс, эквити, спред, режим стратегии и обратный отсчёт до новостей. Кнопки переключения покупки/продажи для включения/отключения направлений без открытия настроек.
КОНТРОЛЬ РИСКОВ
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Ограничение максимального количества ордеров: MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell независимо ограничивают глубину сетки (по умолчанию: 10 каждый)
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Максимальный лот: Жёсткое ограничение размера лота на ордер (по умолчанию: 5,0 лота)
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Фильтр спреда: MaxSpred блокирует новые входы, когда спред превышает заданный лимит (0 = отключено)
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Проверка маржи: EA проверяет свободную маржу перед каждым ордером и отклоняет при недостаточности
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Торговые часы: Start_Hour и End_Hour ограничивают торговлю предпочтительным временным окном (0 = всегда активно)
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Контроль хеджирования: Flag_Use_hedge переключает возможность EA одновременно удерживать позиции на покупку и продажу
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MinuteStop: Устанавливает минимальную паузу между последовательными ордерами сетки для предотвращения быстрого расширения
ВКЛЮЧЁННЫЕ НАСТРОЙКИ (14 файлов)
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AUDUSD M1, EURAUD M1, EURCAD M1, EURUSD M1, GBPAUD M1, GBPUSD M1
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NZDJPY M1, NZDUSD M1, USDCAD M1, USDJPY M1
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XAUUSD M1 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M1 (брокер с 3 знаками)
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XAUUSD M5 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M5 (брокер с 3 знаками)
Каждый набор настроек содержит оптимизированные для конкретной пары параметры чувствительности сигналов, шага сетки, размера лота и расчётов расстояний.
РЕКОМЕНДАЦИИ
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Используйте ECN-брокера с низкими спредами для целевых пар
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Запускайте на VPS для непрерывной работы 24/5
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Начните с демо-счёта и торгуйте 2-4 недели перед переходом на реальные средства
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Загрузите соответствующий набор настроек для вашей пары и таймфрейма перед началом торговли
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Включите фильтр новостей для пар, чувствительных к экономическим релизам (особенно XAUUSD)
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Используйте один экземпляр EA на график с уникальным Magic Number для каждого
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Держите MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell на консервативных уровнях, пока не разберётесь с поведением сетки
ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ EA
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Использует подтверждение RSI + двойной ATR для каждого сигнала входа
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Масштабирует размеры лотов с помощью настраиваемого мартингейлового мультипликатора с жёстким ограничением MaxLot
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Динамически расширяет расстояния сетки для замедления вложения капитала в глубоких сетках
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Восстанавливает позиции с помощью закрытия перекрывающихся пар без необходимости полного разворота сетки
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Автоматически приостанавливает торговлю вокруг новостных событий при включённом фильтре
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Предоставляет виртуальные опции TP/SL/Trail для скрытия уровней выхода от брокера
ЧТО ЭТОТ EA НЕ ДЕЛАЕТ
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Нет торговли без подтверждения сигнала — каждый новый цикл требует валидации RSI + ATR
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Нет неограниченной сетки — MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell жёстко ограничивают глубину сетки
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Нет неограниченных размеров лотов — MaxLot ограничивает каждый отдельный ордер
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Нет скрытой логики — все параметры открыты и настраиваемы
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Нет зависимости от внешних индикаторов — все сигналы рассчитываются внутренне
Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пожалуйста, осознавайте связанные риски. Прошлая доходность не является гарантией будущей прибыльности (EA также может приносить убытки).