Blaze Synchro MT5

Blaze Synchro — Двухрежимный сеточный скальпинг, точность по нескольким парам

Blaze Synchro EA — это профессиональная автоматизированная торговая система, которая сочетает определение импульса RSI с двойной фильтрацией волатильности ATR для обеспечения точных входов по нескольким валютным парам и XAUUSD. Она поддерживает два отдельных режима торговли: чистый режим скальпинга с одним входом и мощный режим сетки с мартингейловым прогрессированием лотов, динамическими расстояниями сетки и перекрёстным восстановлением.

EA использует сигналы перекупленности/перепроданности RSI, подтверждённые двумя независимыми фильтрами волатильности ATR (настраиваемыми на разных таймфреймах), для определения высоковероятных входов. В режиме сетки строится структурированная сетка с увеличивающимися размерами лотов и расширяющимися расстояниями, а восстановление происходит с использованием средневзвешенного тейк-профита и закрытия перекрывающихся пар. Встроенный фильтр новостей в реальном времени получает экономический календарь и автоматически приостанавливает торговлю вокруг событий высокого воздействия. Включены 14 предварительно оптимизированных файлов настроек для немедленного развёртывания.

Смотрите версию MT4 здесь: Blaze Synchro MT4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Символы: AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, GBPAUD, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, XAUUSD

  • Таймфрейм: M1 и M5

  • Минимальный депозит: $500 на пару (рекомендуется $1000+)

  • Кредитное плечо: Рекомендуется 1:100 или выше

  • Тип счёта: Любой (предпочтительно счёт с хеджированием)

  • Брокер: Рекомендуется ECN-брокер с низкими спредами

  • VPS: Настоятельно рекомендуется для работы 24/5

  • Доступно для: MetaTrader 4 и MetaTrader 5

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Двойная торговая стратегия — переключение между режимом скальпинга (один вход с виртуальным TP/SL) и режимом сетки (мартингейловая сетка с восстановлением) с помощью одного параметра.

Система входа RSI + двойной ATR — сигналы перекупленности/перепроданности RSI, отфильтрованные двумя независимыми диапазонами волатильности ATR. ATR2 поддерживает подтверждение на нескольких таймфреймах для дополнительной точности.

Мартингейловая сетка с динамическими расстояниями — ордера сетки используют настраиваемый мультипликатор лота (по умолчанию 1,5x на уровень) с двухфазной системой расстояний: фиксированный шаг для начальных ордеров, затем динамически расширяющиеся расстояния для более глубоких уровней сетки.

Виртуальное управление ордерами — выбор между реальным и виртуальным режимами для тейк-профита, стоп-лосса и трейлинг-стопа независимо. Виртуальный режим скрывает уровни выхода от брокера.

Система перекрёстного восстановления — объединяет самый старый (с наибольшими убытками) и самый новый (с наибольшей прибылью) ордера сетки и закрывает оба, когда их совокупная прибыль достигает целевого процента. Постепенно уменьшает размер сетки без ожидания полного разворота.

Фильтр новостей в реальном времени — интеграция с экономическим календарем в реальном времени через API ForexFactory. Приостанавливает торговлю до и после событий высокого воздействия. Настраиваемый список валют, уровней воздействия и временных окон паузы. Резервное определение по шаблонам для крупных событий (NFP, FOMC, CPI, ВВП, ЕЦБ).

Автоматический расчёт лота — автоматическое вычисление размера лота на основе свободной маржи. Установите долларов на 0,01 лот, и EA масштабирует размер позиции под ваш счёт.

Интерактивная панель — экранная панель, показывающая количество ордеров на покупку/продажу, плавающую прибыль/убыток, баланс, эквити, спред, режим стратегии и обратный отсчёт до новостей. Кнопки переключения покупки/продажи для включения/отключения направлений без открытия настроек.

КОНТРОЛЬ РИСКОВ

  • Ограничение максимального количества ордеров: MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell независимо ограничивают глубину сетки (по умолчанию: 10 каждый)

  • Максимальный лот: Жёсткое ограничение размера лота на ордер (по умолчанию: 5,0 лота)

  • Фильтр спреда: MaxSpred блокирует новые входы, когда спред превышает заданный лимит (0 = отключено)

  • Проверка маржи: EA проверяет свободную маржу перед каждым ордером и отклоняет при недостаточности

  • Торговые часы: Start_Hour и End_Hour ограничивают торговлю предпочтительным временным окном (0 = всегда активно)

  • Контроль хеджирования: Flag_Use_hedge переключает возможность EA одновременно удерживать позиции на покупку и продажу

  • MinuteStop: Устанавливает минимальную паузу между последовательными ордерами сетки для предотвращения быстрого расширения

ВКЛЮЧЁННЫЕ НАСТРОЙКИ (14 файлов)

  • AUDUSD M1, EURAUD M1, EURCAD M1, EURUSD M1, GBPAUD M1, GBPUSD M1

  • NZDJPY M1, NZDUSD M1, USDCAD M1, USDJPY M1

  • XAUUSD M1 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M1 (брокер с 3 знаками)

  • XAUUSD M5 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M5 (брокер с 3 знаками)

Скачать файлы настроек

Каждый набор настроек содержит оптимизированные для конкретной пары параметры чувствительности сигналов, шага сетки, размера лота и расчётов расстояний.

РЕКОМЕНДАЦИИ

  • Используйте ECN-брокера с низкими спредами для целевых пар

  • Запускайте на VPS для непрерывной работы 24/5

  • Начните с демо-счёта и торгуйте 2-4 недели перед переходом на реальные средства

  • Загрузите соответствующий набор настроек для вашей пары и таймфрейма перед началом торговли

  • Включите фильтр новостей для пар, чувствительных к экономическим релизам (особенно XAUUSD)

  • Используйте один экземпляр EA на график с уникальным Magic Number для каждого

  • Держите MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell на консервативных уровнях, пока не разберётесь с поведением сетки

ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ EA

  • Использует подтверждение RSI + двойной ATR для каждого сигнала входа

  • Масштабирует размеры лотов с помощью настраиваемого мартингейлового мультипликатора с жёстким ограничением MaxLot

  • Динамически расширяет расстояния сетки для замедления вложения капитала в глубоких сетках

  • Восстанавливает позиции с помощью закрытия перекрывающихся пар без необходимости полного разворота сетки

  • Автоматически приостанавливает торговлю вокруг новостных событий при включённом фильтре

  • Предоставляет виртуальные опции TP/SL/Trail для скрытия уровней выхода от брокера

ЧТО ЭТОТ EA НЕ ДЕЛАЕТ

  • Нет торговли без подтверждения сигнала — каждый новый цикл требует валидации RSI + ATR

  • Нет неограниченной сетки — MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell жёстко ограничивают глубину сетки

  • Нет неограниченных размеров лотов — MaxLot ограничивает каждый отдельный ордер

  • Нет скрытой логики — все параметры открыты и настраиваемы

  • Нет зависимости от внешних индикаторов — все сигналы рассчитываются внутренне

Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пожалуйста, осознавайте связанные риски. Прошлая доходность не является гарантией будущей прибыльности (EA также может приносить убытки).

Установка (Как настроить)


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Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Alpha Pointer MT5
Kestutis Balciunas
5 (4)
Индикаторы
Индикатор Alpha Pointer — это не перерисовывающийся адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5. Он сочетает селектор импульса на базе CCI с полосами, смещёнными по ATR выше и ниже цены, чтобы сформировать единую трендовую линию, которая ступенчато движется только вверх в бычьих режимах и только вниз в медвежьих режимах. Линия имеет мятно‑зелёный цвет, когда зафиксирован восходящий режим, и красный цвет, когда режим нисходящий, что даёт мгновенное визуальное понимание доминирующего тренда. И
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Apex Break PRO MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Apex Break PRO — не перерисовывающийся индикатор пробоя трендовых линий по пивотным точкам для MetaTrader 5. Он определяет пивотные максимумы и пивотные минимумы, рисует динамические наклонные трендовые линии между последовательными пивотами и генерирует сигналы на покупку и продажу, когда цена пробивает эти трендовые линии при подтверждённом закрытии бара. Каждый сигнал фильтруется через до четырёх независимых уровней подтверждения — тренд по EMA, границы RSI, определение всплеска объёма и сила
Alpha Pointer MT4
Kestutis Balciunas
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Alpha Pointer — это не перерисовывающийся адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4. Он сочетает селектор импульса на базе CCI с полосами, смещёнными по ATR выше и ниже цены, чтобы сформировать единую трендовую линию, которая ступенчато движется только вверх в бычьих режимах и только вниз в медвежьих режимах. Линия имеет мятно‑зелёный цвет, когда зафиксирован восходящий режим, и красный цвет, когда режим нисходящий, что даёт мгновенное визуальное понимание доминирующего тренда. И
FREE
FX Avalanche MT5
Kestutis Balciunas
Эксперты
FX Avalanche — Мультистратегийная Сеточная Торговля с Восстановлением Просадки FX Avalanche EA — это профессиональная автоматизированная сеточная торговая система, предлагающая четыре различные торговые стратегии — RSI, пересечение скользящих средних, хеджирование и ручная — в сочетании с адаптивным сеточным движком, восстановлением просадки и живым фильтром новостей. Она даёт трейдерам полный контроль над уровнем риска при одновременном управлении несколькими валютными парами и металлами. EA ге
Smart Liquidity Matrix MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Smart Liquidity Matrix — это неперерисовывающий ICT индикатор Умных Денег для MetaTrader 5. Он картирует ландшафт институционального потока ордеров, обнаруживая Блоки Ордеров, Гэпы Справедливой Стоимости, сдвиги Структуры Рынка (Слом Структуры и Смена Характера), Равные Максимумы/Минимумы и Свипы Ликвидности — затем генерирует сигналы на покупку и продажу с оценкой конфлюэнса, когда несколько условий Умных Денег совпадают на подтверждённом закрытии свечи. Каждый сигнал включает автоматически рас
Trend Quorum MT5
Kestutis Balciunas
5 (2)
Индикаторы
Trend Quorum   dinamik bir SuperTrend motoru ile tescilli bir Trend Kalite Endeksi'ni (TQI) ve 3 isteğe bağlı confluance filtresini birleştiren adaptif bir trend takip göstergesidir. Sinyaller yalnızca yeterli sayıda bağımsız faktör uyum içinde "oy kullandığında" tetiklenir — tıpkı bir yeter sayı gibi. MT5 sürümünü görüntüleyin:  Trend Quorum MT5 Daha fazla ürünü görüntüleyin:   Tüm Ürün ler Canlı örnekler ve yeni araçlar için profilimi ziyaret edin ve güncellemeleri kaçırmamak için arkadaşlık i
FREE
Apex Break PRO MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Apex Break PRO — не перерисовывающийся индикатор пробоя трендовых линий по пивотным точкам для MetaTrader 4. Он определяет пивотные максимумы и пивотные минимумы, рисует динамические наклонные трендовые линии между последовательными пивотами и генерирует сигналы на покупку и продажу, когда цена пробивает эти трендовые линии при подтверждённом закрытии бара. Каждый сигнал фильтруется через до четырёх независимых уровней подтверждения — тренд по EMA, границы RSI, определение всплеска объёма и сила
Trend Quorum MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Trend Quorum   — это адаптивный трендовый индикатор, который сочетает динамический движок SuperTrend с фирменным Индексом Качества Тренда (TQI) и 3 опциональными фильтрами конфлюэнса. Сигналы срабатывают только тогда, когда достаточное количество независимых факторов «голосуют» согласованно — как кворум. Посмотреть версию MT5 по ссылке:  Trend Quorum MT5 Смотреть больше продуктов по ссылке:   Все Про дукты Для живых примеров и новых инструментов посетите мой профиль и отправьте запрос в друзья,
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Wolfe Wave Dashboard MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Автоматически обнаруживайте паттерны сходящегося клина на нескольких символах и таймфреймах Волна Вульфа — один из наиболее мощных и уникально структурированных паттернов в техническом анализе. В отличие от гармонических паттернов, опирающихся на коэффициенты Фибоначчи, волны Вульфа используют чистую геометрию — сходящиеся линии тренда, которые предсказывают не только то, куда пойдёт цена, но и когда она туда доберётся. Эта встроенная проекция цены и времени делает волну Вульфа непохожей ни на о
Smart Liquidity Matrix MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Smart Liquidity Matrix — это неперерисовывающийся ICT Smart Money индикатор для MetaTrader 4. Он отображает ландшафт институционального потока ордеров, обнаруживая Ордер-блоки, Гэпы справедливой стоимости, сдвиги рыночной структуры (Пробой структуры и Смену характера), Равные максимумы/минимумы и Сметание ликвидности — а затем генерирует сигналы на покупку и продажу с оценкой confluence, когда несколько условий Smart Money совпадают на подтверждённом закрытии бара. Каждый сигнал включает автомат
Butterfly Harmonic Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Я создал   Forex Butterfly Harmonic Dashboard , потому что ручное определение истинных паттернов Butterfly extension на нескольких парах и таймфреймах занимало часы — и я всё равно постоянно путал их с сетапами Gartley и упускал лучшие расширяющиеся движения. Это профессиональный мультисимвольный, мультитаймфреймовый сканер, который автоматически обнаруживает   гармонические паттерны Butterfly   по всему вашему списку наблюдения с использованием строгой 4-уровневой валидации коэффициентов Фибона
Pivot Point Shift Supertrend MT5
Kestutis Balciunas
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Pivot Point Shift Supertrend — это не перерисовывающаяся трейлинг‑супертренд система для MetaTrader 5. В отличие от классического SuperTrend, который привязывает свои полосы к скользящему среднему hl2, этот индикатор якорит их к взвешенному среднему подтверждённых пивот‑точек. В результате получается трейлинг‑линия, которая остаётся стабильной на фоне обычной волатильности и переворачивается только тогда, когда рыночная структура действительно меняется. Индикатор определяет пивот‑хиаи
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Bullion Horizon MT5
Kestutis Balciunas
Эксперты
Bullion Horizon — Умная сеточная торговля золотом на основе конфлюэнса Bullion Horizon EA — это профессиональная автоматизированная сеточная торговая система, разработанная для инструментов на золото (XAUUSD, GOLD, XAUEUR) на таймфрейме H1. Она сочетает систему оценки конфлюэнса из 4 индикаторов с интеллектуальным управлением сеткой и тремя режимами риска для точного захвата внутридневных и свинговых движений золота. EA использует четыре независимых индикатора — силу тренда SMA, импульс RSI, цик
Deep Trend Curve MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Deep Trend Curve — это не перерисовывающийся трендовый оверлей для MetaTrader 5. Он строит объёмно-взвешенную скользящую среднюю (VWMA) как центральную трендовую базовую линию, где веса задаются тиковым объёмом, так что бары с высокой активностью учитываются сильнее, чем бары с тонкой ликвидностью. Вокруг VWMA рисуются верхняя и нижняя волатильностные полосы на основе среднего истинного диапазона (ATR), которые автоматически расширяются и сужаются вместе с текущей рыночной волатильност
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Flow Anchor MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Flow Anchor — это не перерисовывающийся трендовый движок для MetaTrader 5. Он сочетает индекс относительного импульса (RMI) — среднее между стандартным 14‑периодным RSI по цене закрытия и 14‑периодным индексом денежного потока (MFI) по типичной цене — с диапазонно‑взвешенной скользящей средней и адаптивным диапазоном на основе ATR. В результате получается одна цветная «якорная» линия, которая отслеживает доминирующий тренд, располагается ниже цены в бычьих фазах, выше цены в медвежьих
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Magnet Wall MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Magnet Wall — это не перерисовывающаяся трендовая система на основе ATR для MetaTrader 4. Он рисует две адаптивные полосы выше и ниже цены, которые работают как магнитные стены: они удерживают цену, пока тренд сохраняется, и переворачиваются, когда стена пробивается. Свечи и полосы автоматически перекрашиваются в цвет активного тренда, а сигнал на покупку или продажу фиксируется в момент разворота тренда. Индикатор построен на ATR по Уайлдеру с настраиваемым множителем, использует асим
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Kumo Forge PRO MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Kumo Forge Pro — это неперерисовывающаяся адаптивная торговая система Ichimoku для MetaTrader 5. Она далеко выходит за рамки стандартного индикатора Ichimoku, добавляя адаптивный движок волатильности, который автоматически масштабирует периоды Tenkan-Sen, Kijun-Sen и Span B на основе рыночных условий в реальном времени, 9-факторный движок оценки confluence от 0 до 110 баллов, пять независимых типов сигналов (TK Cross, Kijun Bounce, Cloud Edge Bounce, Chikou Breakout и Kumo Breakout), движок Mome
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Magnet Wall MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Magnet Wall — это не перерисовывающаяся система трендовых ATR‑банд для MetaTrader 5. Он строит две адаптивные полосы выше и ниже цены, которые действуют как «магнитные стены»: они удерживают цену внутри, пока тренд остается целостным, и переворачиваются, когда стена пробивается. Свечи и полосы автоматически перекрашиваются в соответствии с активным трендом, а сигнал на покупку или продажу фиксируется в момент разворота тренда. Индикатор основан на ATR по методу Уайлдера с настраиваемым
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Descent Blade MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Descent Blade — это не перерисовывающаяся сигнальная система разворота тренда для MetaTrader 5. Он сочетает классический Parabolic SAR по Уайлдеру с запаздывающим на один бар вариантом для поиска входов, а также слой фракталов Билла Вильямса для сигналов фиксации прибыли и повторного входа. Каждый сигнал рассчитывается только на закрытии подтверждённой свечи — уже нанесённые исторические сигналы никогда не сдвигаются, не изменяются и не исчезают. Система решает ключевую проблему «сырой
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Volumatic VIDYA Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Volumatic VIDYA Dashboard Уважаемые трейдеры, Представляю вам Volumatic VIDYA Dashboard — профессиональный адаптивный сканер тренда, который не просто выдаёт сигналы ПОКУПКА и ПРОДАЖА по 20 валютным парам и всем таймфреймам. Он даёт вам полную торговую установку: зону входа, Стоп Лосс и Тейк Профит — рассчитанные автоматически с каждым сигналом. Никаких догадок. Никаких ручных вычислений. Только адаптивные сигналы со всем необходимым для исполнения сделки. Вам Это Знакомо? Вы вручную просматрива
Break Tracer MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Break Tracer — это не перерисовывающаяся трендовая система для MetaTrader 5. Она объединяет три независимых трендовых инструмента в одном визуальном индикаторе: пару быстрых EMA (по умолчанию 26 / 50), трендовую MA с периодом 200 (EMA или SMA с опциональной привязкой к старшему таймфрейму) и канал на базе ATR, отфильтровывающий флэтовые участки. Направленный сигнал возникает только тогда, когда все три компонента согласованы: бар закрывается вне канала, на правильной стороне относитель
FREE
Kumo Forge PRO MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Kumo Forge Pro — это неперерисовывающаяся адаптивная торговая система Ichimoku для MetaTrader 4. Она далеко выходит за рамки стандартного индикатора Ichimoku, добавляя адаптивный движок волатильности, который автоматически масштабирует периоды Tenkan-Sen, Kijun-Sen и Span B на основе рыночных условий в реальном времени, 9-факторный движок оценки confluence от 0 до 110 баллов, пять независимых типов сигналов (TK Cross, Kijun Bounce, Cloud Edge Bounce, Chikou Breakout и Kumo Breakout), движок Mome
FREE
Deep Trend Curve MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Deep Trend Curve — это не перерисовывающийся трендовый оверлей для MetaTrader 4. Он строит объёмно-взвешенную скользящую среднюю (VWMA) как центральную базовую линию тренда, где веса задаются тиковым объёмом, так что бары с высокой вовлечённостью учитываются сильнее, чем бары с низкой активностью. Вокруг VWMA рисуются верхняя и нижняя волатильностные полосы на основе среднего истинного диапазона (ATR), которые автоматически расширяются и сужаются вместе с текущей рыночной волатильность
FREE
Flow Anchor MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Flow Anchor — это не перерисовывающийся трендовый движок для MetaTrader 4. Он сочетает индекс относительного импульса (RMI) — среднее между стандартным 14‑периодным RSI по цене закрытия и 14‑периодным индексом денежного потока (MFI) по типичной цене — с диапазонно‑взвешенной скользящей средней и адаптивным диапазоном на основе ATR. В результате получается одна цветная «якорная» линия, которая отслеживает доминирующий тренд, располагается ниже цены в бычьих фазах, выше цены в медвежьих
FREE
Descent Blade MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Descent Blade — это не перерисовывающаяся сигнальная система разворота тренда для MetaTrader 4. Он сочетает классический Parabolic SAR по Уайлдеру с запаздывающим вариантом на один бар для поиска входов, а также слой фракталов Билла Вильямса для сигналов фиксации прибыли и повторного входа. Каждый сигнал вычисляется только по закрытой, подтверждённой свече — исторические сигналы после появления никогда не смещаются, не меняются и не исчезают. Система решает ключевую проблему «сырой» то
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Corex Smart Bear Bull MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Corex Smart Bear Bull Indicator — это неперерисовывающийся инструмент повторного входа в тренд для MetaTrader 5. Он объединяет пять скользящих средних в единую линию Fusion, сглаживает её через слои быстрой и медленной чувствительности, рисует цветное облако силы тренда и накладывает тройной стек Williams %R как двигатель уверенности, который фильтрует каждый сигнал через шесть независимых подтриггеров (Дивергенция, Экстремальный Снэп, Истощение, Продолжение, Откат, Тройной). Каждый сигнал оцени
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Break Tracer MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Break Tracer — это не перерисовывающаяся трендовая система для MetaTrader 4. Она объединяет три независимых трендовых инструмента в одном визуальном индикаторе: пару быстрых EMA (по умолчанию 26 / 50), трендовую MA с периодом 200 (EMA или SMA с опциональной привязкой к старшему таймфрейму) и канал на базе ATR, отфильтровывающий флэтовые участки. Направленный сигнал возникает только тогда, когда все три компонента согласованы: бар закрывается вне канала, на правильной стороне относитель
FREE
Gartley Harmonic Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Автоматически обнаруживайте легендарный паттерн Гартли на нескольких символах и таймфреймах Паттерн Гартли — открытый Г.М. Гартли в 1935 году и уточнённый Скоттом Карни с конкретными коэффициентами Фибоначчи — считается «прародителем» всех гармонических паттернов. Его точный откат B на 61,8% и завершение D на 78,6% создают одну из наиболее надёжных потенциальных зон разворота в техническом анализе. Поиск правильно сформированных паттернов Гартли вручную требует часов анализа графиков и тщательно
ABCD Harmonic Dashboard For MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Я создал ABCD Harmonic Dashboard, потому что устал тратить часы каждое утро на ручной просмотр графиков в поисках гармонических паттернов — и при этом всё равно пропускал половину из них. Это профессиональный мультисимвольный, мультитаймфреймовый сканер, который автоматически обнаруживает гармонические паттерны AB=CD по всему вашему списку наблюдения с использованием строгой валидации по коэффициентам Фибоначчи. Он работает непрерывно в фоновом режиме и отображает каждый подтверждённый паттерн в
Divergence Dashboard MT5 Indicator
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Уважаемые трейдеры, Если вы когда-либо тратили более 30 минут на ручное сканирование графиков в поисках дивергенций — и всё равно упускали точку входа — этот пост для вас. Я только что выпустил Divergence Dashboard — профессиональный автоматизированный сканер, который определяет Классическую и Скрытую дивергенцию по всем вашим любимым парам и таймфреймам, используя один из 10 осцилляторов на ваш выбор — с сигналами, которые никогда не перерисовываются. Почему торговля по дивергенции так эффектив
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