Blaze Synchro MT5

Blaze Synchro — Двухрежимный сеточный скальпинг, точность по нескольким парам

Blaze Synchro EA — это профессиональная автоматизированная торговая система, которая сочетает определение импульса RSI с двойной фильтрацией волатильности ATR для обеспечения точных входов по нескольким валютным парам и XAUUSD. Она поддерживает два отдельных режима торговли: чистый режим скальпинга с одним входом и мощный режим сетки с мартингейловым прогрессированием лотов, динамическими расстояниями сетки и перекрёстным восстановлением.

EA использует сигналы перекупленности/перепроданности RSI, подтверждённые двумя независимыми фильтрами волатильности ATR (настраиваемыми на разных таймфреймах), для определения высоковероятных входов. В режиме сетки строится структурированная сетка с увеличивающимися размерами лотов и расширяющимися расстояниями, а восстановление происходит с использованием средневзвешенного тейк-профита и закрытия перекрывающихся пар. Встроенный фильтр новостей в реальном времени получает экономический календарь и автоматически приостанавливает торговлю вокруг событий высокого воздействия. Включены 14 предварительно оптимизированных файлов настроек для немедленного развёртывания.

Смотрите версию MT4 здесь: Blaze Synchro MT4

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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Символы: AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, GBPAUD, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, XAUUSD

Таймфрейм: M1 и M5

Минимальный депозит: $500 на пару (рекомендуется $1000+)

Кредитное плечо: Рекомендуется 1:100 или выше

Тип счёта: Любой (предпочтительно счёт с хеджированием)

Брокер: Рекомендуется ECN-брокер с низкими спредами

VPS: Настоятельно рекомендуется для работы 24/5

Доступно для: MetaTrader 4 и MetaTrader 5

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Двойная торговая стратегия — переключение между режимом скальпинга (один вход с виртуальным TP/SL) и режимом сетки (мартингейловая сетка с восстановлением) с помощью одного параметра.

Система входа RSI + двойной ATR — сигналы перекупленности/перепроданности RSI, отфильтрованные двумя независимыми диапазонами волатильности ATR. ATR2 поддерживает подтверждение на нескольких таймфреймах для дополнительной точности.

Мартингейловая сетка с динамическими расстояниями — ордера сетки используют настраиваемый мультипликатор лота (по умолчанию 1,5x на уровень) с двухфазной системой расстояний: фиксированный шаг для начальных ордеров, затем динамически расширяющиеся расстояния для более глубоких уровней сетки.

Виртуальное управление ордерами — выбор между реальным и виртуальным режимами для тейк-профита, стоп-лосса и трейлинг-стопа независимо. Виртуальный режим скрывает уровни выхода от брокера.

Система перекрёстного восстановления — объединяет самый старый (с наибольшими убытками) и самый новый (с наибольшей прибылью) ордера сетки и закрывает оба, когда их совокупная прибыль достигает целевого процента. Постепенно уменьшает размер сетки без ожидания полного разворота.

Фильтр новостей в реальном времени — интеграция с экономическим календарем в реальном времени через API ForexFactory. Приостанавливает торговлю до и после событий высокого воздействия. Настраиваемый список валют, уровней воздействия и временных окон паузы. Резервное определение по шаблонам для крупных событий (NFP, FOMC, CPI, ВВП, ЕЦБ).

Автоматический расчёт лота — автоматическое вычисление размера лота на основе свободной маржи. Установите долларов на 0,01 лот, и EA масштабирует размер позиции под ваш счёт.

Интерактивная панель — экранная панель, показывающая количество ордеров на покупку/продажу, плавающую прибыль/убыток, баланс, эквити, спред, режим стратегии и обратный отсчёт до новостей. Кнопки переключения покупки/продажи для включения/отключения направлений без открытия настроек.

КОНТРОЛЬ РИСКОВ

Ограничение максимального количества ордеров: MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell независимо ограничивают глубину сетки (по умолчанию: 10 каждый)

Максимальный лот: Жёсткое ограничение размера лота на ордер (по умолчанию: 5,0 лота)

Фильтр спреда: MaxSpred блокирует новые входы, когда спред превышает заданный лимит (0 = отключено)

Проверка маржи: EA проверяет свободную маржу перед каждым ордером и отклоняет при недостаточности

Торговые часы: Start_Hour и End_Hour ограничивают торговлю предпочтительным временным окном (0 = всегда активно)

Контроль хеджирования: Flag_Use_hedge переключает возможность EA одновременно удерживать позиции на покупку и продажу

MinuteStop: Устанавливает минимальную паузу между последовательными ордерами сетки для предотвращения быстрого расширения

ВКЛЮЧЁННЫЕ НАСТРОЙКИ (14 файлов)

AUDUSD M1, EURAUD M1, EURCAD M1, EURUSD M1, GBPAUD M1, GBPUSD M1

NZDJPY M1, NZDUSD M1, USDCAD M1, USDJPY M1

XAUUSD M1 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M1 (брокер с 3 знаками)

XAUUSD M5 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M5 (брокер с 3 знаками)

Скачать файлы настроек

Каждый набор настроек содержит оптимизированные для конкретной пары параметры чувствительности сигналов, шага сетки, размера лота и расчётов расстояний.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Используйте ECN-брокера с низкими спредами для целевых пар

Запускайте на VPS для непрерывной работы 24/5

Начните с демо-счёта и торгуйте 2-4 недели перед переходом на реальные средства

Загрузите соответствующий набор настроек для вашей пары и таймфрейма перед началом торговли

Включите фильтр новостей для пар, чувствительных к экономическим релизам (особенно XAUUSD)

Используйте один экземпляр EA на график с уникальным Magic Number для каждого

Держите MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell на консервативных уровнях, пока не разберётесь с поведением сетки

ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ EA

Использует подтверждение RSI + двойной ATR для каждого сигнала входа

Масштабирует размеры лотов с помощью настраиваемого мартингейлового мультипликатора с жёстким ограничением MaxLot

Динамически расширяет расстояния сетки для замедления вложения капитала в глубоких сетках

Восстанавливает позиции с помощью закрытия перекрывающихся пар без необходимости полного разворота сетки

Автоматически приостанавливает торговлю вокруг новостных событий при включённом фильтре

Предоставляет виртуальные опции TP/SL/Trail для скрытия уровней выхода от брокера

ЧТО ЭТОТ EA НЕ ДЕЛАЕТ

Нет торговли без подтверждения сигнала — каждый новый цикл требует валидации RSI + ATR

Нет неограниченной сетки — MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell жёстко ограничивают глубину сетки

Нет неограниченных размеров лотов — MaxLot ограничивает каждый отдельный ордер

Нет скрытой логики — все параметры открыты и настраиваемы

Нет зависимости от внешних индикаторов — все сигналы рассчитываются внутренне

Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пожалуйста, осознавайте связанные риски. Прошлая доходность не является гарантией будущей прибыльности (EA также может приносить убытки).

Установка (Как настроить)