Blaze Synchro MT5

Blaze Synchro — 双模式网格剥头皮，多货币对精准交易

Blaze Synchro EA 是一款专业的自动化交易系统，将 RSI 动量检测与双重 ATR 波动率过滤相结合，在多个货币对和 XAUUSD 上实现精准入场。它支持两种独立的交易模式：简洁的单次入场剥头皮模式，以及强大的网格模式（含马丁格尔手数递增、动态网格间距和交叉恢复机制）。

EA 使用 RSI 超买/超卖信号，并由两个独立的 ATR 波动率过滤器（可在不同时间框架上配置）进行确认，以识别高概率入场机会。在网格模式下，系统构建手数递增、间距扩大的结构化网格，并通过加权平均止盈和重叠配对平仓进行恢复。内置实时新闻过滤器通过 ForexFactory API 获取经济日历，并在高影响力事件前后自动暂停交易。包含 14 个预优化预设文件，可立即部署使用。

查看 MT4 版本：Blaze Synchro MT4

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技术规格

交易品种： AUDUSD、EURAUD、EURCAD、EURUSD、GBPAUD、GBPUSD、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDJPY、XAUUSD

时间框架： M1 和 M5

最低存款： 每对 $500（建议 $1000 以上）

杠杆： 建议 1:100 或更高

账户类型： 任意（首选对冲账户）

经纪商： 建议使用低点差的 ECN 经纪商

VPS： 强烈建议用于 24/5 不间断运行

适用平台： MetaTrader 4 和 MetaTrader 5

核心功能

双重交易策略 — 通过单一参数在剥头皮模式（单次入场，带虚拟 TP/SL）和网格模式（马丁格尔网格恢复）之间切换。

RSI + 双重 ATR 入场系统 — RSI 超买/超卖信号经两个独立 ATR 波动率范围过滤。ATR2 支持多时间框架确认，提供额外精度。

马丁格尔网格与动态间距 — 网格订单使用可配置的手数倍增器（默认每级 1.5 倍），采用两阶段间距系统：初始订单使用固定间距，较深网格层级则使用动态扩大的间距。

虚拟订单管理 — 可独立选择止盈、止损和追踪止损的真实或虚拟模式。虚拟模式可向经纪商隐藏您的出场价位。

交叉恢复系统 — 将最旧（亏损最深）和最新（盈利最多）的网格订单配对，当两者合并盈利达到目标百分比时同时平仓。无需等待完全反转，逐步缩小网格规模。

实时新闻过滤器 — 通过 ForexFactory API 实时集成经济日历。在高影响力事件前后暂停交易。可配置货币列表、影响级别和暂停时间窗口。对重大事件（NFP、FOMC、CPI、GDP、ECB）提供基于规则的备用识别。

自动手数计算 — 基于可用保证金自动计算手数大小。设置每 0.01 手对应的美元数，EA 将根据账户规模自动调整仓位大小。

交互式仪表板 — 图表面板显示买入/卖出订单数量、浮动盈亏、余额、净值、点差、策略模式和新闻倒计时。可点击买入/卖出切换按钮，无需打开设置即可启用/禁用交易方向。

风险控制

最大订单上限： MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 独立限制网格深度（默认各 10 个）

最大手数： 每笔订单手数硬性上限（默认 5.0 手）

点差过滤器： MaxSpred 在点差超过设定限制时阻止新入场（0 = 禁用）

保证金检查： EA 在每笔订单前验证可用保证金，不足时拒绝下单

交易时间： Start_Hour 和 End_Hour 将交易限制在您的首选时间窗口内（0 = 始终开启）

对冲控制： Flag_Use_hedge 控制 EA 是否可以同时持有买入和卖出仓位

MinuteStop： 在连续网格订单之间强制执行最小间隔，防止快速扩张

包含预设文件（14 个）

AUDUSD M1、EURAUD M1、EURCAD M1、EURUSD M1、GBPAUD M1、GBPUSD M1

NZDJPY M1、NZDUSD M1、USDCAD M1、USDJPY M1

XAUUSD M1（2位数经纪商）、XAUUSD M1（3位数经纪商）

XAUUSD M5（2位数经纪商）、XAUUSD M5（3位数经纪商）

下载预设文件

每个预设包含针对特定货币对优化的信号灵敏度、网格间距、手数大小和距离计算参数。

使用建议

为目标货币对使用低点差的 ECN 经纪商

在 VPS 上运行，确保 24/5 不间断操作

先使用模拟账户运行 2-4 周，再切换至实盘交易

交易前为您的货币对和时间框架加载对应的预设文件

对经济数据敏感的货币对启用新闻过滤器（尤其是 XAUUSD）

每张图表使用一个 EA 实例，并为每个实例设置唯一的 Magic Number

在充分了解网格行为之前，将 MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell 保持在保守水平

EA 的功能

对每个入场信号使用 RSI + 双重 ATR 确认

使用可配置的马丁格尔倍增器扩大手数，并设有 MaxLot 硬性上限

动态扩大网格间距，减缓深层网格的资金投入速度

通过交叉配对平仓恢复仓位，无需等待网格完全反转

启用过滤器时在新闻事件前后自动暂停交易

提供虚拟 TP/SL/追踪止损选项，向经纪商隐藏出场价位

EA 不做的事

无信号确认不交易 — 每个新周期都需要 RSI + ATR 验证

无无限网格 — MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 硬性限制网格深度

无无限手数 — MaxLot 对每笔订单设有上限

无隐藏逻辑 — 所有参数均公开且可配置

无外部指标依赖 — 所有信号均在内部计算

风险提示： 过往表现不代表未来结果。请了解相关风险。过去的盈利能力不保证未来的盈利（EA 也可能产生亏损）。

安装指南（如何设置）