Blaze Synchro MT5

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  • Kestutis Balciunas
    Kestutis Balciunas

    Kestutis Balciunas

    5 (10)
    凭借超过16年的金融市场实战经验，我专注于为MT4/MT5开发高性能外汇交易策略、技术指标及自动化智能交易系统（Expert Advisors）。我的工作涵盖精密设计的交易系统，注重准确性、稳定性和实际可操作性。
    自2014年创建交易博客以来，我已积累了每月超过40,000名全球读者——在外汇教育、算法交易和市场分析领域建立了值得信赖的声誉。我的指标和智能交易系统被全球各地寻求系统化、规则驱动市场优势的交易者广泛使用。
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    92 产品 7 代码 1 主题 10 评论
  • 版本: 2.0
  • 更新: 10 七月 2026
  • 激活: 10

Blaze Synchro — 双模式网格剥头皮，多货币对精准交易

Blaze Synchro EA 是一款专业的自动化交易系统，将 RSI 动量检测与双重 ATR 波动率过滤相结合，在多个货币对和 XAUUSD 上实现精准入场。它支持两种独立的交易模式：简洁的单次入场剥头皮模式，以及强大的网格模式（含马丁格尔手数递增、动态网格间距和交叉恢复机制）。

EA 使用 RSI 超买/超卖信号，并由两个独立的 ATR 波动率过滤器（可在不同时间框架上配置）进行确认，以识别高概率入场机会。在网格模式下，系统构建手数递增、间距扩大的结构化网格，并通过加权平均止盈和重叠配对平仓进行恢复。内置实时新闻过滤器通过 ForexFactory API 获取经济日历，并在高影响力事件前后自动暂停交易。包含 14 个预优化预设文件，可立即部署使用。

查看 MT4 版本：Blaze Synchro MT4
查看所有产品：全部产品

技术规格

  • 交易品种： AUDUSD、EURAUD、EURCAD、EURUSD、GBPAUD、GBPUSD、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDJPY、XAUUSD

  • 时间框架： M1 和 M5

  • 最低存款： 每对 $500（建议 $1000 以上）

  • 杠杆： 建议 1:100 或更高

  • 账户类型： 任意（首选对冲账户）

  • 经纪商： 建议使用低点差的 ECN 经纪商

  • VPS： 强烈建议用于 24/5 不间断运行

  • 适用平台： MetaTrader 4 和 MetaTrader 5

核心功能

双重交易策略 — 通过单一参数在剥头皮模式（单次入场，带虚拟 TP/SL）和网格模式（马丁格尔网格恢复）之间切换。

RSI + 双重 ATR 入场系统 — RSI 超买/超卖信号经两个独立 ATR 波动率范围过滤。ATR2 支持多时间框架确认，提供额外精度。

马丁格尔网格与动态间距 — 网格订单使用可配置的手数倍增器（默认每级 1.5 倍），采用两阶段间距系统：初始订单使用固定间距，较深网格层级则使用动态扩大的间距。

虚拟订单管理 — 可独立选择止盈、止损和追踪止损的真实或虚拟模式。虚拟模式可向经纪商隐藏您的出场价位。

交叉恢复系统 — 将最旧（亏损最深）和最新（盈利最多）的网格订单配对，当两者合并盈利达到目标百分比时同时平仓。无需等待完全反转，逐步缩小网格规模。

实时新闻过滤器 — 通过 ForexFactory API 实时集成经济日历。在高影响力事件前后暂停交易。可配置货币列表、影响级别和暂停时间窗口。对重大事件（NFP、FOMC、CPI、GDP、ECB）提供基于规则的备用识别。

自动手数计算 — 基于可用保证金自动计算手数大小。设置每 0.01 手对应的美元数，EA 将根据账户规模自动调整仓位大小。

交互式仪表板 — 图表面板显示买入/卖出订单数量、浮动盈亏、余额、净值、点差、策略模式和新闻倒计时。可点击买入/卖出切换按钮，无需打开设置即可启用/禁用交易方向。

风险控制

  • 最大订单上限： MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 独立限制网格深度（默认各 10 个）

  • 最大手数： 每笔订单手数硬性上限（默认 5.0 手）

  • 点差过滤器： MaxSpred 在点差超过设定限制时阻止新入场（0 = 禁用）

  • 保证金检查： EA 在每笔订单前验证可用保证金，不足时拒绝下单

  • 交易时间： Start_Hour 和 End_Hour 将交易限制在您的首选时间窗口内（0 = 始终开启）

  • 对冲控制： Flag_Use_hedge 控制 EA 是否可以同时持有买入和卖出仓位

  • MinuteStop： 在连续网格订单之间强制执行最小间隔，防止快速扩张

包含预设文件（14 个）

  • AUDUSD M1、EURAUD M1、EURCAD M1、EURUSD M1、GBPAUD M1、GBPUSD M1

  • NZDJPY M1、NZDUSD M1、USDCAD M1、USDJPY M1

  • XAUUSD M1（2位数经纪商）、XAUUSD M1（3位数经纪商）

  • XAUUSD M5（2位数经纪商）、XAUUSD M5（3位数经纪商）

下载预设文件

每个预设包含针对特定货币对优化的信号灵敏度、网格间距、手数大小和距离计算参数。

使用建议

  • 为目标货币对使用低点差的 ECN 经纪商

  • 在 VPS 上运行，确保 24/5 不间断操作

  • 先使用模拟账户运行 2-4 周，再切换至实盘交易

  • 交易前为您的货币对和时间框架加载对应的预设文件

  • 对经济数据敏感的货币对启用新闻过滤器（尤其是 XAUUSD）

  • 每张图表使用一个 EA 实例，并为每个实例设置唯一的 Magic Number

  • 在充分了解网格行为之前，将 MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell 保持在保守水平

EA 的功能

  • 对每个入场信号使用 RSI + 双重 ATR 确认

  • 使用可配置的马丁格尔倍增器扩大手数，并设有 MaxLot 硬性上限

  • 动态扩大网格间距，减缓深层网格的资金投入速度

  • 通过交叉配对平仓恢复仓位，无需等待网格完全反转

  • 启用过滤器时在新闻事件前后自动暂停交易

  • 提供虚拟 TP/SL/追踪止损选项，向经纪商隐藏出场价位

EA 不做的事

  • 无信号确认不交易 — 每个新周期都需要 RSI + ATR 验证

  • 无无限网格 — MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 硬性限制网格深度

  • 无无限手数 — MaxLot 对每笔订单设有上限

  • 无隐藏逻辑 — 所有参数均公开且可配置

  • 无外部指标依赖 — 所有信号均在内部计算

风险提示： 过往表现不代表未来结果。请了解相关风险。过去的盈利能力不保证未来的盈利（EA 也可能产生亏损）。

安装指南（如何设置）


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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Alpha Pointer MT5
Kestutis Balciunas
5 (4)
指标
Alpha Pointer 指标是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘自适应趋势指标。它将基于动能的 CCI 选择器与价格上下方按 ATR 位移的通道相结合，生成一条单一趋势线：在多头行情中这条线只会向上阶梯式推进，在空头行情中则只会向下阶梯式推进。当锁定方向为上涨时，线条显示为薄荷绿色；当方向为下跌时，线条显示为红色，从而可以立即直观地识别当前主导趋势状态。方向变化会通过在可配置回溯窗口内的摆动高低点处绘制向上或向下箭头来固定，并由“3 类事件 × 4 种通道”的告警系统支持，使指标开箱即用，直接适合实盘交易。 查看 MT4 版本链接：  Alpha Pointer MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 Trend Magic 引擎 在每一根确认收盘的 K 线上，指标会先计算真实波幅（True Range），然后对 TR 按 ATR 周期（默认：5）计算简单移动平均，以得到自适应距离，并据此构建两条候选通道：上轨为 High + ATR × 系数，下轨为 Low − ATR × 系数。所
FREE
Apex Break PRO MT5
Kestutis Balciunas
指标
Apex Break PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的不重绘枢轴趋势线突破指标。它能识别枢轴高点和枢轴低点，在连续枢轴之间绘制动态斜向趋势线，并在价格于确认K线收盘时突破这些趋势线时生成买入和卖出信号。每个信号通过多达四个独立的共振过滤层进行筛选——EMA趋势、RSI边界、成交量突增检测和ADX趋势强度——并以星级系统进行评分，让交易者立即了解有多少条件同时满足。基于ATR的止损和三个止盈级别为每个信号提供结构化的风险管理，而实时仪表盘则显示方向、过滤器状态以及带有触达标记的交易级别追踪。 MT4版本请访问：  Apex Break PRO MT4 更多产品请访问：   所有产 品 如需查看实时示例和新工具，请访问我的主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 枢轴趋势线引擎 该指标使用可配置的回溯窗口（默认：左侧20根K线，右侧20根K线）扫描图表中的枢轴高点和枢轴低点。当发现两个或更多连续的枢轴高点时，将在它们之间绘制一条斜向阻力趋势线，并向前延伸最多500根K线。相同的过程从连续枢轴低点创建支撑趋势线。最多可同时显示五条阻力线和五条支撑线，随着新枢轴的形成，
Alpha Pointer MT4
Kestutis Balciunas
5 (1)
指标
Alpha Pointer 指标是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘自适应趋势指标。它将基于动量的 CCI 选择器与价格上下方的 ATR 偏移通道相结合，生成一条单一趋势线：在多头阶段只向上台阶式推进，在空头阶段只向下台阶式推进。当锁定方向为上涨时，这条线为薄荷绿色，当方向为下跌时则为红色，从而可以立即直观地识别当前主导趋势。方向变化会通过在可配置回溯窗口内的摆动极值处绘制向上或向下箭头加以标记，并通过一个由 3 种事件和 4 个通道组成的警报系统，使该指标开箱即用、可直接用于交易。 查看 MT4 版本链接：  Alpha Pointer MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 Trend Magic 引擎 在每一根确认收盘的 K 线上，指标会先计算真实波幅（True Range），然后对 TR 按 ATR 周期（默认：5）做简单移动平均，以得到自适应距离，并据此构建两条候选通道：上轨为 High + ATR × 系数，下轨为 Low − ATR × 系数。所选价格源（默认：收盘价，周期
FREE
FX Avalanche MT5
Kestutis Balciunas
专家
FX Avalanche — 多策略网格交易与回撤恢复系统 FX Avalanche EA 是一款专业的自动化网格交易系统，提供四种不同的交易策略——RSI、移动平均线交叉、对冲和手动——结合自适应网格引擎、回撤恢复机制和实时新闻过滤器。它让交易者在同时管理多个货币对和贵金属的同时，对风险敞口拥有完全的控制权。 EA 根据所选策略模式，使用 RSI 超买/超卖水平或 MA 交叉确认来生成入场信号。一旦头寸开仓，自适应网格系统将以可配置的间距建立附加订单，并以 1.5 倍手数递增；同时，DD 恢复引擎持续监控深层网格仓位，当亏损最大和盈利最大的同类订单组合结果超过盈利阈值时，自动将其平仓。内置的实时新闻过滤器通过 WebRequest 获取 ForexFactory 经济日历，并在高影响事件前后自动暂停交易。三种止损模式（无、固定金额、账户余额百分比）提供额外的账户保护。 查看 MT4 版本：    FX Avalanche MT4 查看更多产品：   全部 产品 产品规格 交易品种：任意外汇货币对、XAUUSD、金属（支持多品种） 时间周期：任意（用户自选） 最低入金：建议 $1000
Smart Liquidity Matrix MT5
Kestutis Balciunas
指标
Smart Liquidity Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘 ICT 智能资金指标。它通过检测订单块、公允价值缺口、市场结构转变（结构突破和性格变化）、等高点/低点以及流动性扫荡来绘制机构订单流全景图——当多个智能资金条件在已确认的收盘K线上对齐时，生成带有汇聚评分的买入和卖出信号。每个信号均包含自动计算的入场、止损和止盈水平，并直接绘制在图表上。同时，高级五区域仪表板提供实时市场背景、趋势分析、汇聚映射、活跃信号追踪，以及涵盖 M1 至 MN 九个时间周期的信号扫描器。精简模式可将图表简化为核心要素，适合偏好简洁视图的交易者，11 种警报类型（包括 Webhook JSON）通过弹窗、声音、推送和电子邮件渠道实时通知您。 查看 MT4 版本：  Smart Liquidity Matrix MT4 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实盘案例和新工具，并发送好友申请以及时获取最新更新！ 工作原理 ICT 智能资金引擎 该指标使用可配置的波段长度（默认：每侧 5 根K线）扫描图表中的波段枢纽点。当后续收盘价突破波段高点时，引擎绘制一条结
Trend Quorum MT5
Kestutis Balciunas
5 (2)
指标
Trend Quorum   是一款自适应趋势跟踪指标，将动态SuperTrend引擎与专有趋势质量指数（TQI）及3个可选汇聚过滤器相结合。只有当足够多的独立因素"投票"达成一致时，信号才会触发——就像一个法定人数。 查看 MT5 版本：  Trend Quorum MT5 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实盘案例和新工具，并发送好友申请以及时获取最新更新！ 工作原理 自适应 SuperTrend 引擎 与使用固定ATR乘数的标准SuperTrend指标不同，Trend Quorum使用趋势质量指数（TQI）实时动态调节通道宽度。TQI是一个0到1的连续评分，由四个加权因素计算得出： 效率比率   — 衡量方向性运动的纯粹度（价格运动中方向性成分与噪音成分的比例） 波动率机制   — 检测波动率扩张或收缩的市场状态 价格结构   — 价格在近期高低点范围内的位置 动量持续性   — 与整体方向保持一致的K线占比百分比 当趋势质量较高时，通道收窄以更早捕捉行情。当质量下降时，通道扩宽以避免震荡市场中的虚假信号。非对称通道逻辑进一步增强了这一效果：活跃侧（趋势方向一侧
FREE
Apex Break PRO MT4
Kestutis Balciunas
指标
Apex Break PRO 是一款用于 MetaTrader 4 的不重绘枢轴趋势线突破指标。它能识别枢轴高点和枢轴低点，在连续枢轴之间绘制动态斜向趋势线，并在价格于确认K线收盘时突破这些趋势线时生成买入和卖出信号。每个信号通过多达四个独立的共振过滤层进行筛选——EMA趋势、RSI边界、成交量突增检测和ADX趋势强度——并以星级系统进行评分，让交易者立即了解有多少条件同时满足。基于ATR的止损和三个止盈级别为每个信号提供结构化的风险管理，而实时仪表盘则显示方向、过滤器状态以及带有触达标记的交易级别追踪。 MT5版本请访问：  Apex Break PRO MT5 更多产品请访问：   所有产 品 如需查看实时示例和新工具，请访问我的主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 枢轴趋势线引擎 该指标使用可配置的回溯窗口（默认：左侧20根K线，右侧20根K线）扫描图表中的枢轴高点和枢轴低点。当发现两个或更多连续的枢轴高点时，将在它们之间绘制一条斜向阻力趋势线，并向前延伸最多500根K线。相同的过程从连续枢轴低点创建支撑趋势线。最多可同时显示五条阻力线和五条支撑线，随着新枢轴的形成，
Pivot Point Shift Supertrend MT5
Kestutis Balciunas
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指标
Pivot Point Shift Supertrend 指标是用于 MetaTrader 5 的 无重绘 跟踪型 Supertrend 系统。与经典 SuperTrend 将带宽锚定在动态 hl2 中点不同，本指标将带宽锚定在已确认枢轴点的加权平均价上。其结果是一条在普通波动中保持稳定、只在市场结构真正发生变化时才翻转的跟踪线。 指标使用可配置回溯周期（默认：两侧各 2 根 K 线）检测枢轴高点与枢轴低点，按 2:1 加权公式更新一条平滑的中心线，在该中心线之上和之下放置 ATR 倍数通道，并应用标准 SuperTrend 跟踪规则，生成具有方向性的 Supertrend 线。趋势翻转时，会在图表上以文字标签形式给出买入和卖出信号，并通过弹窗、声音、推送通知或电子邮件发出提醒。 MT4 版本地址：  Pivot Point Shift Supertrend MT4 更多产品请见：   所有产 品 如需查看真实账户示例和最新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 枢轴识别。 当第 N 根 K 线的最高价高于其左右各 Pivot Point Period 根
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Trend Quorum MT4
Kestutis Balciunas
指标
Trend Quorum   是一款自适应趋势跟踪指标，将动态SuperTrend引擎与专有趋势质量指数（TQI）及3个可选汇聚过滤器相结合。只有当足够多的独立因素"投票"达成一致时，信号才会触发——就像一个法定人数。 查看 MT5 版本：  Trend Quorum MT5 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实盘案例和新工具，并发送好友申请以及时获取最新更新！ 工作原理 自适应 SuperTrend 引擎 与使用固定ATR乘数的标准SuperTrend指标不同，Trend Quorum使用趋势质量指数（TQI）实时动态调节通道宽度。TQI是一个0到1的连续评分，由四个加权因素计算得出： 效率比率   — 衡量方向性运动的纯粹度（价格运动中方向性成分与噪音成分的比例） 波动率机制   — 检测波动率扩张或收缩的市场状态 价格结构   — 价格在近期高低点范围内的位置 动量持续性   — 与整体方向保持一致的K线占比百分比 当趋势质量较高时，通道收窄以更早捕捉行情。当质量下降时，通道扩宽以避免震荡市场中的虚假信号。非对称通道逻辑进一步增强了这一效果：活跃侧（趋势方向一侧
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Wolfe Wave Dashboard MT5
Kestutis Balciunas
指标
自动检测多个交易品种和时间框架上的收敛楔形形态 沃尔夫波浪是技术分析中最强大、结构最独特的形态之一。与依赖斐波那契比率的谐波形态不同， 沃尔夫波浪使用纯几何学   — 收敛趋势线不仅预测价格将去往何处，还预测何时到达。这种内置的价格和时间预测使沃尔夫波浪与交易者可用的任何其他形态都截然不同。 手动寻找有效的沃尔夫波浪需要精确识别所有五个枢轴点，并仔细验证线段1-3和2-4是否真正收敛。该面板通过自动扫描9个时间框架内多达20个交易品种，检测所有五个枢轴点，绘制完整的形态几何结构，并在确认有效沃尔夫波浪的瞬间提醒您，从而消除了这项手动工作。 沃尔夫波浪的独特之处 大多数基于形态的交易工具需要您使用外部计算或斐波那契延伸来估算止盈区间。沃尔夫波浪从根本上不同 — 形态结构本身提供了直接内置于几何结构中的数学推导价格目标。 内置价格目标   — 连接第1点和第4点的目标线精确投影出第5点触发行情后价格的走向。无需猜测，无需外部工具。形态本身定义了您的止盈区间。 时间预测   — 趋势线1-3和趋势线2-4的收敛点估算行情何时到达目标。没有任何其他常见的形态结构能提供这种基于时间的预测。 明确
Smart Liquidity Matrix MT4
Kestutis Balciunas
指标
Smart Liquidity Matrix 是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘 ICT 智能资金指标。它通过检测订单块、公允价值缺口、市场结构变化（结构突破和特征转变）、等高点/等低点和流动性扫荡来绘制机构订单流全景图——然后在多个智能资金条件在确认的 K 线收盘时同时满足的情况下，生成带有共振评分的买入和卖出信号。每个信号均包含自动计算的入场、止损和止盈水平，直接绘制在图表上，而高级五栏大盘则提供实时市场背景、趋势分析、共振映射、活跃信号追踪以及覆盖 M1 至 MN 的九时间周期信号扫描器。精简模式将图表简化为核心要素，适合偏好简洁视图的交易者，11 种警报类型（包括 Webhook JSON）通过弹窗、声音、推送和电子邮件渠道实时通知您。 查看 MT5 版本：  Smart Liquidity Matrix MT5 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实时示例和新工具，并发送好友申请，第一时间获取更新！ 工作原理 ICT 智能资金引擎 该指标使用可配置的波动长度（默认：每侧 5 根 K 线）扫描图表中的波段枢轴点。当后续收盘价突破波段高点时，引擎绘制
Butterfly Harmonic Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
指标
我创建了   Forex Butterfly Harmonic Dashboard ，因为手动识别多个货币对和时间框架中真正的 Butterfly 扩展形态需要花费数小时——而且我仍然不断地将它们与 Gartley 形态混淆，错过最佳的扩展行情。 这是一款专业级多品种、多时间框架扫描器，使用严格的 4 级斐波那契比率验证，自动检测整个观察列表中的   Butterfly 谐波形态 ，并附带关键要求—— D 必须延伸至原始点 X 之外 ——这是定义真正 Butterfly 的唯一特征。它在后台持续运行，将每个确认的形态显示在一个干净、整齐的仪表板中。 每个信号都在已收盘的K线上得到确认，并具有完整的左右枢轴确认。一旦 Butterfly 形态出现在仪表板上，它将永远不会消失或改变。 什么让 Butterfly 形态如此独特？ Butterfly 形态 由 Bryce Gilmore 发现，经 Scott Carney 完善，是一种 5 点 XABCD   扩展 谐波结构。与 Gartley 中 D 停留在 X 和 A 之间不同， Butterfly 的 D 点延伸至原始点 X 之外的 1
Magnet Wall MT5
Kestutis Balciunas
指标
Magnet Wall 指标是适用于 MetaTrader 5 的、基于 ATR 的 无重绘 趋势通道系统。它在价格上方和下方绘制两条自适应通道，像“磁性墙”一样：在趋势完好时把价格包裹在内部，一旦价格有效突破墙体，趋势即发生翻转。K 线和通道会根据当前有效趋势自动变色，买入或卖出信号在趋势反转的那一刻被确认。该指标基于 Wilder ATR（倍数可配置）构建，采用非对称突破‑锚定算法（不是标准 Supertrend），并内置完整的提醒系统，支持弹窗、推送通知、邮件和声音提醒。 MT4 版本地址：  Magnet Wall MT4 更多产品请见：   所有产 品 如需查看真实账户示例和最新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 非对称 ATR 趋势通道 在每一根收盘 K 线上，指标会按照可配置的回溯长度（默认：5 根 K 线）计算 Wilder ATR，并乘以通道宽度倍数（默认：7.6），得到一个 Δ 值，用来确定上下通道相对于源价格的距离。当源价格收盘于某一侧通道之外时，对应的“墙”会贴合到新的极值位置；当价格保持在通道内部时，两侧墙体保持不动。上下通道之间
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Bullion Horizon MT5
Kestutis Balciunas
专家
Bullion Horizon — 基于多重共振的智能黄金网格交易 Bullion Horizon EA 是一款专业的自动化网格交易系统，专为黄金交易品种（XAUUSD、GOLD、XAUEUR）在 H1 时间框架上设计。它将4指标共振评分系统与智能网格管理和三种不同风险模式相结合，精准捕捉黄金的日内和波段行情。 EA 使用四个独立指标——SMA 趋势强度、RSI 动量、周期动量和价格行为形态识别——生成高置信度入场信号。最低共振评分（默认4分中的2分）确保只有经过充分验证的信号才会触发交易。一旦确认入场，EA 将通过动态网格扩展、线性手数递增、篮子止盈目标和可选移动止损来管理持仓。 三种风险模式（低、中、高）让您根据自身资金和风险承受能力调整 EA 的行为。低风险模式以单笔订单交易，可选马丁格尔恢复。中风险和高风险模式建立最多 8–15 笔订单的网格，具有可配置的间距和手数递增。 内置的实时新闻过滤器实时获取经济日历，并在高影响力事件前后自动暂停交易——保护您的账户免受意外波动峰值的影响。按工作日的交易时间控制让您精确安排 EA 的活跃时间。 查看更多 MT4 版本：    Bulli
Deep Trend Curve MT5
Kestutis Balciunas
指标
Deep Trend Curve 指标是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘趋势跟随型叠加指标。它将成交量加权移动平均线（VWMA）作为核心趋势基准线，使用点值成交量进行加权，使高参与度的 K 线权重大于成交稀薄的 K 线。在 VWMA 周围，指标绘制基于平均真实波幅（ATR）的上下波动带，会随当前市场波动率自动扩张和收缩。一个确定性的状态机在收盘价突破相应波动带时，将整套可视化结构在看涨（浅蓝色）和看跌（红色）配色之间切换，从而生成干净、稳定的趋势视图，不会因价格在均线附近来回震荡而频繁闪烁。 查看 MT4 版本：  Deep Trend Curve MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 成交量加权移动平均线（VWMA） 在每一根 K 线上，指标将收盘价乘以点值成交量，在回溯窗口（默认 34 根 K 线）内累加这些乘积，再除以总点值成交量，得到 VWMA。这样得到的移动平均会对高参与度的 K 线赋予更高权重。在外汇、指数、大宗商品和加密货币等品种上，点值成交量通常能很好地近似真实成交量，因
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Kumo Forge PRO MT5
Kestutis Balciunas
指标
Kumo Forge Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘自适应一目均衡表交易系统。它远超标准一目均衡表指标，新增了自适应波动率引擎（可根据实时市场状况自动缩放转换线、基准线和先行跨度 B 的周期）、0–110 分的 9 因子共振评分引擎、五种独立信号类型（TK 交叉、基准线反弹、云层边缘反弹、迟行线突破和云层突破）、动量脉冲引擎、具有三种止损模式和三个止盈级别的智能 TP/SL 系统，以及包含多时间周期对齐面板的 22–28 行综合大盘。每个信号仅在确认的 K 线收盘时触发，不会重绘。 查看 MT4 版本：  Kumo Forge Pro MT4 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实时示例和新工具，并发送好友申请，第一时间获取更新！ 工作原理 自适应一目均衡表引擎 核心引擎通过可配置的回望窗口（默认：50 根 K 线）测量 ATR(14) 相对于其最高值和最低值，生成 0.0 至 1.0 的波动率比率。每个一目均衡表周期——转换线（9）、基准线（26）和先行跨度 B（52）——根据该比率和自适应强度参数（默认：0.4，即周期可拉伸 ±40%）进
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Flow Anchor MT5
Kestutis Balciunas
指标
Flow Anchor 指标是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘趋势引擎。它将相对动量指数（RMI——由标准 14 周期收盘价 RSI 与 14 周期典型价 MFI 的平均值构成）、区间加权移动平均线以及基于 ATR 的自适应波动带结合在一起。最终形成一条单一的彩色“锚定线”，用于跟踪主导趋势：在多头阶段位于价格下方，在空头阶段位于价格上方，并且从不会穿过 K 线实体。状态切换时，会在图表上绘制 BUY 或 SELL 箭头，并可选通过最多四种通知渠道推送提醒。 查看 MT4 版本：  Flow Anchor MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 混合动量指数（RMI） RMI 是两个经典振荡指标的算术平均：一个是基于收盘价的标准 14 周期 RSI，另一个是基于典型价 (high+low+close)/3 的 14 周期资金流量指数 MFI。RSI 捕捉的是纯价格动量，MFI 则用成交量对动量进行加权。将两者取平均，就得到一个同时对价格速度和市场参与度敏感的混合指数：放量上涨的行情会
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Magnet Wall MT4
Kestutis Balciunas
指标
Magnet Wall 指标是一套适用于 MetaTrader 4 的非重绘、基于 ATR 的趋势通道系统。它在价格上方和下方绘制两条自适应带，这两条带像磁性“墙”一样：在趋势保持有效时将价格包裹在内部，一旦墙被突破就翻转到另一侧。K 线和通道会随当前趋势自动重新着色，在趋势反转的那一刻确认买入或卖出信号。该指标基于 Wilder ATR，支持可调倍数，采用非对称的突破‑锚定算法（不是标准 Supertrend），并内置完整的提醒功能：弹窗、推送通知、邮件和声音。 查看 MT5 版本：  Magnet Wall MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 非对称 ATR 趋势通道 在每一根收盘 K 线上，指标会基于可配置的回溯周期（默认 5 根）计算 Wilder ATR，并乘以通道宽度倍数（默认 7.6），得到决定通道距源价格高低距离的“Δ”值。当源价格收盘在某一通道之外时，对应那一侧的“墙”会立即贴合到新的极值位置；当价格维持在通道内时，两侧“墙”保持不动。两条通道的中线就是趋势参考：中线向上倾斜表
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Descent Blade MT5
Kestutis Balciunas
指标
Descent Blade 指标是一套用于 MetaTrader 5 的非重绘趋势反转信号系统。它将 Wilder 抛物线 SAR 与一根 K 线滞后变体相结合，用于入场信号检测，并叠加比尔·威廉姆斯分形层，用来生成止盈（TP）和重新入场（RE）信号。所有信号都只在已确认收盘的 K 线上计算——一旦历史信号被绘制出来，就不会移动、改变或消失。 该系统解决了“裸用”抛物线 SAR 交易的核心问题：标准 SAR 在震荡行情中频繁翻转，在真正的趋势变化之间制造出大量虚假信号。滞后变体充当结构性确认阀门，在仍然捕捉每一次真实趋势反转的前提下，过滤掉高频噪音。BW 分形层为止盈和重新入场提供与结构相匹配的智能信号，会根据每一笔交易自身的摆动结构进行自适应调整。 查看 MT4 版本：  Descent Blade MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 滞后 PSAR 交叉引擎 指标计算一个 Wilder 抛物线 SAR，支持可配置的 Start、Increment 和 Max 加速因子。滞后 PSAR 是在标
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Kumo Forge PRO MT4
Kestutis Balciunas
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Kumo Forge Pro 是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘自适应一目均衡表交易系统。它远超标准一目均衡表指标，新增了自适应波动率引擎（可根据实时市场状况自动缩放转换线、基准线和先行跨度 B 的周期）、0–110 分的 9 因子共振评分引擎、五种独立信号类型（TK 交叉、基准线反弹、云层边缘反弹、迟行线突破和云层突破）、动量脉冲引擎、具有三种止损模式和三个止盈级别的智能 TP/SL 系统，以及包含多时间周期对齐面板的 22–28 行综合大盘。每个信号仅在确认的 K 线收盘时触发，不会重绘。 查看 MT5 版本：  Kumo Forge Pro MT5 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实时示例和新工具，并发送好友申请，第一时间获取更新！ 工作原理 自适应一目均衡表引擎 核心引擎通过可配置的回望窗口（默认：50 根 K 线）测量 ATR(14) 相对于其最高值和最低值，生成 0.0 至 1.0 的波动率比率。每个一目均衡表周期——转换线（9）、基准线（26）和先行跨度 B（52）——根据该比率和自适应强度参数（默认：0.4，即周期可拉伸 ±40%）进
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Deep Trend Curve MT4
Kestutis Balciunas
指标
Deep Trend Curve 指标是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘趋势跟随型叠加指标。它将成交量加权移动平均线（VWMA）作为核心趋势基准线，使用点值成交量进行加权，使高参与度的 K 线权重大于成交稀薄的 K 线。在 VWMA 周围，指标绘制基于平均真实波幅（ATR）的上下波动带，会随当前市场波动率自动扩张和收缩。一个确定性的状态机在收盘价突破相应波动带时，将整套可视化结构在看涨（浅蓝色）和看跌（红色）配色之间切换，从而生成干净、稳定的趋势视图，不会因价格在均线附近来回震荡而频繁闪烁。 查看 MT5 版本：  Deep Trend Curve MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 成交量加权移动平均线（VWMA） 在每一根 K 线上，指标将收盘价乘以点值成交量，在回溯窗口（默认 34 根 K 线）内累加这些乘积，再除以总点值成交量，得到 VWMA。这样得到的移动平均会对高参与度的 K 线赋予更高权重。在外汇、指数、大宗商品和加密货币等品种上，点值成交量通常能很好地近似真实成交量，因
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Volumatic VIDYA Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
指标
Volumatic VIDYA 交易仪表板 我很高兴向您介绍 Volumatic VIDYA 仪表板 —— 这是一款专业级自适应趋势扫描器，不仅能为您提供20个货币对和所有时间框架的买入和卖出信号，更能为您提供完整的交易设置：入场区域、止损和止盈 —— 每个信号都自动计算完毕。 无需猜测。无需手动计算。只需自适应信号，一切就绪，随时执行。 这些情况您是否似曾相识？ 您手动扫描数十张图表寻找趋势入场点 —— 却仍然错过大多数机会 您错过了有利可图的回调入场点，因为您当时没有关注正确的图表 您凭猜测而非数学计算设置止损和止盈水平 您的固定均线要么在趋势中滞后太多，要么在横盘中产生虚假信号 您花费数小时分析图表，而不是自信地执行交易 如果以上任何一点引起了您的共鸣 —— Volumatic VIDYA 仪表板正是为您量身打造的。 VIDYA 与其他均线有何不同？ 大多数交易者使用固定均线 —— 无论市场是处于强劲趋势还是震荡整理，EMA-20 的反应都完全相同。这意味着趋势中信号滞后，横盘中产生虚假信号。 VIDYA（可变指数动态平均线），由著名技术分析师 Tushar Chande 创造，
Break Tracer MT5
Kestutis Balciunas
指标
Break Tracer 指标是一套适用于 MetaTrader 5 的非重绘趋势系统。它把三种独立的趋势工具整合为一个可视化指标：一组快速 EMA 组合（默认 26 / 50）、一条 200 周期趋势均线（EMA 或 SMA，可选更高周期锚定），以及一条基于 ATR 的通道用于过滤震荡行情。只有当这三个组件全部一致时才会给出方向信号——即：K 线收盘价必须在通道之外、处于趋势均线的正确一侧，同时 EMA 组合对齐到同一方向。 趋势均线以 5 色带方式绘制：深绿色（上升多头）、浅绿色（横盘多头）、橙色（震荡）、浅红色（横盘空头）、深红色（下跌空头），这样当前市场状态可以一眼读出。可选的止损线会在每次入场时画出，并伴随持仓移动，监控向下/向上穿越或整根 K 线吞没止损的情况。可选的金叉 / 死叉叠加，会独立于主趋势系统标记经典的 50 对 200 均线交叉。报警功能覆盖入场、信号反转离场以及止损触发，支持 4 种通知通道（弹窗、邮件、推送、声音）。 查看 MT4 版本： Break Tracer  MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好
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Descent Blade MT4
Kestutis Balciunas
指标
Descent Blade 指标是一套用于 MetaTrader 4 的非重绘趋势反转信号系统。它将 Wilder 抛物线 SAR 与一个滞后一根 K 线的变体结合，用于入场信号检测，并叠加比尔·威廉姆斯分形层，用来生成止盈与重新入场信号。所有信号都只在已确认收盘的 K 线上计算——一旦历史信号绘制出来，就不会移动、改变或消失。 该系统针对的是原始抛物线 SAR 交易的核心问题：标准 SAR 在震荡行情中频繁翻转，在真正的趋势变化之间制造出大量虚假信号。滞后变体充当结构性确认阀门，滤除高频噪音，同时仍能在每一次真实的趋势反转时触发信号。BW 分形层则为止盈和重新入场提供与结构相匹配的信号，会根据每一笔交易的摆动结构进行自适应调整。 查看 MT5 版本：  Descent Blade MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 滞后 PSAR 交叉引擎 指标计算一个 Wilder 抛物线 SAR，支持可配置的 Start、Increment 和 Max 加速因子。滞后 PSAR 是在标准 SAR 基础上向
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Corex Smart Bear Bull MT5
Kestutis Balciunas
指标
Corex Smart Bear Bull 指标 是专为 MetaTrader 5 设计的 不重绘趋势再入场工具 。它将五条移动平均线融合成一条 Fusion 融合线，通过快、慢双层灵敏度进行平滑处理，绘制出用于显示趋势强度的彩色云层，并叠加一个 Williams %R 三重堆栈置信引擎 ，把每一次信号都通过六个独立子触发条件（背离、极值反弹、衰竭、延续、回调、三重）进行筛选。每个信号都会获得 0–100 的评分，并通过逆势保护层过滤，因此交易者可以在趋势结构真正切换的瞬间看到 BULL / BEAR 趋势标签，在趋势内部看到再入场三角形，以及在趋势衰竭时出现的 X 退出标记。告警模块可在趋势反转、再入场和退出时触发，并支持弹窗、手机推送、电子邮件和声音等任意组合。 MT4 版本请查看：  Corex Smart Bear Bull MT4 更多产品请访问：   全部产品 想看实盘示例和新工具，请访问我的主页并发送好友请求，这样就不会错过任何更新！ 工作原理 Fusion 融合引擎 Fusion 引擎对五种平滑方式进行平均：指数移动平均 (EMA)、简单移动平均 (SMA)、线性加权移
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Flow Anchor MT4
Kestutis Balciunas
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Flow Anchor 指标是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘趋势引擎。它将相对动量指数（RMI——由标准 14 周期收盘价 RSI 与 14 周期典型价 MFI 的平均值构成）、区间加权移动平均线以及基于 ATR 的自适应波动带结合在一起。最终形成一条单一的彩色“锚定线”，用于跟踪主导趋势：在多头阶段位于价格下方，在空头阶段位于价格上方，并且从不会穿过 K 线实体。状态切换时，会在图表上绘制 BUY 或 SELL 箭头，并可选通过最多四种通知渠道推送提醒。 查看 MT5 版本：  Flow Anchor MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 混合动量指数（RMI） RMI 是两个经典振荡指标的算术平均：一个是基于收盘价的标准 14 周期 RSI，另一个是基于典型价 (high+low+close)/3 的 14 周期资金流量指数 MFI。RSI 捕捉的是纯价格动量，MFI 则用成交量对动量进行加权。将两者取平均，就得到一个同时对价格速度和市场参与度敏感的混合指数：放量上涨的行情会
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Break Tracer MT4
Kestutis Balciunas
指标
Break Tracer 指标是一套适用于 MetaTrader 4 的非重绘趋势系统。它将三种独立的趋势工具整合为一个可视化指标：一组快速 EMA 组合（默认 26 / 50）、一条 200 周期趋势均线（EMA 或 SMA，可选更高周期锚定），以及一条基于 ATR 的通道用于过滤震荡行情。只有当这三个组件全部一致时才会给出方向信号——也就是说，K 线收盘价必须在通道之外、处于趋势均线的正确一侧，而且 EMA 组合要与方向一致对齐。 趋势均线以 5 色带方式绘制：深绿色（上升多头）、浅绿色（横盘多头）、橙色（震荡）、浅红色（横盘空头）、深红色（下跌空头），这样当前市场状态可以一眼读出。可选的止损线会在每次入场时画出，并伴随持仓移动，监控向下/向上穿越或整根 K 线吞没止损的情况。可选的金叉 / 死叉叠加层会独立于主趋势系统标记经典的 50 对 200 均线交叉。报警功能覆盖入场、因信号改变的离场以及止损触发，支持 4 种通知通道（弹窗、邮件、推送、声音）。 查看 MT5 版本： Break Tracer  MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人
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Gartley Harmonic Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
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自动检测多个交易品种和时间框架上的传奇型加特利形态 加特利形态——由H.M.加特利于1935年发现，经斯科特·卡尼以特定斐波那契比率精炼——被认为是所有谐波形态的"鼻祖"。其精确的B点61.8%回撤和D点78.6%完成位，在技术分析中创造了最可靠的潜在反转区域之一。 手动寻找正确形成的加特利形态需要数小时的图表分析和仔细的斐波那契验证。该面板通过自动扫描多达20个交易品种的9个时间框架，验证所有必要比率，并在有效加特利形态完成时立即提醒您，从而消除了这项繁琐的工作。 加特利形态的独特之处 加特利是一种5点XABCD谐波结构，对每个波段都有严格的斐波那契要求。与更简单的形态不同，加特利要求精确的比率对齐，这创造了有近90年经过验证的市场心理学支撑的高质量反转区域。 定义有效加特利形态的关键比率： XAB回撤   — B点必须精确回撤XA波段的61.8%。这是加特利的标志性特征，使其区别于其他谐波形态。 ABC回撤   — C点回撤AB波段的38.2%至88.6%，为最终行情创造条件。 XAD完成   — D点在XA的78.6%处完成。这是预期价格反转的入场触发区域。 78.6%水平（61
ABCD Harmonic Dashboard For MT5
Kestutis Balciunas
指标
我创建了 ABCD Harmonic Dashboard，因为我厌倦了每天早上花费数小时手动扫描图表寻找谐波形态——结果还是错过了其中一半。 这是一款专业的多品种、多时间框架扫描器，使用严格的斐波那契比率验证，自动检测您整个观察列表中的 AB=CD 谐波形态。它在后台持续运行，并将每个确认的形态显示在一个简洁、有序的仪表板中。不再需要切换图表。不再错过任何交易机会。 我向您展示的每一个信号都在已收盘的K线上得到确认。一旦形态出现在仪表板上，它将永远不会消失或改变。您看到的正是实时发生的一切。 什么是 AB=CD 形态？ AB=CD 是技术分析中最可靠的谐波形态之一。它由四个价格枢轴点组成——A、B、C 和 D——其中 D 点标志着高概率反转区域。我认为它特别强大，因为它将结构与精确的斐波那契数学相结合，为您的每笔交易提供清晰、客观的依据。 看涨 AB=CD   — 形态：高点 → 低点 → 高点 → 低点。在 D 点，价格可能向上反转。 看跌 AB=CD   — 形态：低点 → 高点 → 低点 → 高点。在 D 点，价格可能向下反转。 我的指标与其他谐波工具的区别在于，在向您展示之前，
Divergence Dashboard MT5 Indicator
Kestutis Balciunas
指标
各位交易者， 如果您曾经花费超过30分钟手动扫描图表寻找背离形态——却仍然错过入场时机——那么这篇文章就是为您而写的。 我刚刚发布了 Divergence Dashboard——一款专业级自动扫描器，可通过您选择的10种震荡指标，在您所有喜爱的交易对和时间框架上自动识别常规背离和隐藏背离——信号永不重绘。 为什么背离交易如此强大（又如此令人头疼） 背离是技术分析中最可靠的信号之一。它揭示了价格运动与底层动能之间的背离——在反转和趋势延续完全形成之前，为您提供提前预警。 问题在哪里？手动寻找背离意味着逐一打开数十张图表，分别应用震荡指标，并将价格走势与动能进行视觉比较。当您找到交易机会时，行情往往已经走了一半。 Divergence Dashboard 彻底解决了这一切。 操作方法 — 3个简单步骤 选择交易对   — 同时监控20+个货币对 选择震荡指标和时间框架   — 从10种指标中选择，启用从M1到月线的任意时间框架 启动扫描   — 一旦出现新的确认背离信号，立即收到提醒 一键打开精确图表和精确信号K线。无需搜索，零时间浪费。 自动识别全部4种背离类型 常规看涨背离 价格创出
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