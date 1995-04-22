Blaze Synchro MT5
- 专家
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Kestutis Balciunas
- 版本: 2.0
- 更新: 10 七月 2026
- 激活: 10
Blaze Synchro — 双模式网格剥头皮，多货币对精准交易
Blaze Synchro EA 是一款专业的自动化交易系统，将 RSI 动量检测与双重 ATR 波动率过滤相结合，在多个货币对和 XAUUSD 上实现精准入场。它支持两种独立的交易模式：简洁的单次入场剥头皮模式，以及强大的网格模式（含马丁格尔手数递增、动态网格间距和交叉恢复机制）。
EA 使用 RSI 超买/超卖信号，并由两个独立的 ATR 波动率过滤器（可在不同时间框架上配置）进行确认，以识别高概率入场机会。在网格模式下，系统构建手数递增、间距扩大的结构化网格，并通过加权平均止盈和重叠配对平仓进行恢复。内置实时新闻过滤器通过 ForexFactory API 获取经济日历，并在高影响力事件前后自动暂停交易。包含 14 个预优化预设文件，可立即部署使用。
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技术规格
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交易品种： AUDUSD、EURAUD、EURCAD、EURUSD、GBPAUD、GBPUSD、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDJPY、XAUUSD
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时间框架： M1 和 M5
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最低存款： 每对 $500（建议 $1000 以上）
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杠杆： 建议 1:100 或更高
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账户类型： 任意（首选对冲账户）
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经纪商： 建议使用低点差的 ECN 经纪商
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VPS： 强烈建议用于 24/5 不间断运行
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适用平台： MetaTrader 4 和 MetaTrader 5
核心功能
双重交易策略 — 通过单一参数在剥头皮模式（单次入场，带虚拟 TP/SL）和网格模式（马丁格尔网格恢复）之间切换。
RSI + 双重 ATR 入场系统 — RSI 超买/超卖信号经两个独立 ATR 波动率范围过滤。ATR2 支持多时间框架确认，提供额外精度。
马丁格尔网格与动态间距 — 网格订单使用可配置的手数倍增器（默认每级 1.5 倍），采用两阶段间距系统：初始订单使用固定间距，较深网格层级则使用动态扩大的间距。
虚拟订单管理 — 可独立选择止盈、止损和追踪止损的真实或虚拟模式。虚拟模式可向经纪商隐藏您的出场价位。
交叉恢复系统 — 将最旧（亏损最深）和最新（盈利最多）的网格订单配对，当两者合并盈利达到目标百分比时同时平仓。无需等待完全反转，逐步缩小网格规模。
实时新闻过滤器 — 通过 ForexFactory API 实时集成经济日历。在高影响力事件前后暂停交易。可配置货币列表、影响级别和暂停时间窗口。对重大事件（NFP、FOMC、CPI、GDP、ECB）提供基于规则的备用识别。
自动手数计算 — 基于可用保证金自动计算手数大小。设置每 0.01 手对应的美元数，EA 将根据账户规模自动调整仓位大小。
交互式仪表板 — 图表面板显示买入/卖出订单数量、浮动盈亏、余额、净值、点差、策略模式和新闻倒计时。可点击买入/卖出切换按钮，无需打开设置即可启用/禁用交易方向。
风险控制
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最大订单上限： MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 独立限制网格深度（默认各 10 个）
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最大手数： 每笔订单手数硬性上限（默认 5.0 手）
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点差过滤器： MaxSpred 在点差超过设定限制时阻止新入场（0 = 禁用）
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保证金检查： EA 在每笔订单前验证可用保证金，不足时拒绝下单
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交易时间： Start_Hour 和 End_Hour 将交易限制在您的首选时间窗口内（0 = 始终开启）
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对冲控制： Flag_Use_hedge 控制 EA 是否可以同时持有买入和卖出仓位
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MinuteStop： 在连续网格订单之间强制执行最小间隔，防止快速扩张
包含预设文件（14 个）
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AUDUSD M1、EURAUD M1、EURCAD M1、EURUSD M1、GBPAUD M1、GBPUSD M1
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NZDJPY M1、NZDUSD M1、USDCAD M1、USDJPY M1
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XAUUSD M1（2位数经纪商）、XAUUSD M1（3位数经纪商）
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XAUUSD M5（2位数经纪商）、XAUUSD M5（3位数经纪商）
每个预设包含针对特定货币对优化的信号灵敏度、网格间距、手数大小和距离计算参数。
使用建议
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为目标货币对使用低点差的 ECN 经纪商
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在 VPS 上运行，确保 24/5 不间断操作
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先使用模拟账户运行 2-4 周，再切换至实盘交易
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交易前为您的货币对和时间框架加载对应的预设文件
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对经济数据敏感的货币对启用新闻过滤器（尤其是 XAUUSD）
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每张图表使用一个 EA 实例，并为每个实例设置唯一的 Magic Number
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在充分了解网格行为之前，将 MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell 保持在保守水平
EA 的功能
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对每个入场信号使用 RSI + 双重 ATR 确认
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使用可配置的马丁格尔倍增器扩大手数，并设有 MaxLot 硬性上限
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动态扩大网格间距，减缓深层网格的资金投入速度
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通过交叉配对平仓恢复仓位，无需等待网格完全反转
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启用过滤器时在新闻事件前后自动暂停交易
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提供虚拟 TP/SL/追踪止损选项，向经纪商隐藏出场价位
EA 不做的事
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无信号确认不交易 — 每个新周期都需要 RSI + ATR 验证
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无无限网格 — MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 硬性限制网格深度
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无无限手数 — MaxLot 对每笔订单设有上限
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无隐藏逻辑 — 所有参数均公开且可配置
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无外部指标依赖 — 所有信号均在内部计算
风险提示： 过往表现不代表未来结果。请了解相关风险。过去的盈利能力不保证未来的盈利（EA 也可能产生亏损）。