The Gold Father I

🏆 THE GOLDFATHER — ПРОСТО ВКЛЮЧИЛ И ЗАБЫЛ

❌ Забудь про сложные настройки

❌ Забудь про десятки параметров

❌ Забудь про «как это вообще работает»

✅ ВСЁ ПРОСТО

1️⃣ Выбрал пресет

2️⃣ Нажал старт

3️⃣ Советник торгует

⚠️ ТОЛЬКО XAUUSD

🚀 ЧТО ВНУТРИ

🧠 Интеллектуальное управление позициями

📊 Автоматический расчет риска и объема

🔄 Адаптация под текущую волатильность рынка

💡 10 BUY и 10 SELL стратегий под разные фазы рынка

💡 Более 100 комбинаций внутри системы

💡 Работает без оптимизации и подбора параметров

💡 Управление поведением через параметр RISK

• RISK меняет характер торговли без изменения логики

• Позволяет задать комфортную нагрузку на депозит

• Дает контроль над балансом доходности и просадки

• Адаптирует систему под ваш стиль торговли

💰 ДЛЯ КОГО

✔ Новичок — разберется за 1 минуту

✔ Опытный — получит системный инструмент

✔ Ленивый — просто запустил и всё работает

💎 СУТЬ

Это не робот, который нужно настраивать.

Это система, которая уже настроена за тебя.

🔥 ВАЖНО

❌ НЕ мартингейл

❌ НЕ сетка

✔ Без удвоений и усреднений

✔ Контролируемый риск

✔ Чистая логика входа и выхода

⚙️ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

THE GOLDFATHER — мультистратегийная система с пресетной архитектурой.

В основе лежит строгая логика отбора сделок:

• 7 независимых методов определяют текущее состояние рынка

• Сигнал проходит трехуровневую фильтрацию

• Только после этого выставляется отложенный ордер

• Каждый ордер живет по внутренней логике своей стратегии

Система не использует классические тейк-профиты и стоп-лоссы.

Контроль реализован на уровне структуры рынка:

• Советник непрерывно отслеживает рыночную динамику

• При смене тренда позиция закрывается мгновенно

• Выход происходит по изменению структуры, а не по фиксированным уровням

💡 Это особенно важно для XAUUSD

Золото регулярно выбивает стоп-лоссы рыночным шумом

• Позиции не закрываются случайными шпильками

• Выход происходит только при реальном изменении рынка

• Это снижает ложные выходы и повышает устойчивость системы

🔒 Риск-менеджмент

• Без мартингейла

• Без сеточных усреднений

• Автоматический расчет риска

• При депозите от 500$ и риске 0.5 вероятность критической просадки сведена к минимуму при корректной эксплуатации

• Архитектура системы ориентирована на сохранение капитала

📊 Подход

Работа не по предположениям, а по подтвержденной структуре движения

Каждая сделка — результат совпадения условий

📈 Результат

Стабильность и контроль риска выше краткосрочного разгона

Плавная доходность без резких провалов

💎 Ключевой принцип

Сначала сохранение капитала

Потом прибыль

THE GOLDFATHER — СИСТЕМА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ, ПОКА ТЫ ЖИВЕШЬ ЖИЗНЬ