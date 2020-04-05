The Gold Father I
- Эксперты
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Viktor MitrofanovЯ превращаю MQL5-советники в полностью автоматизированные пресетные машины. Сохраняю вашу торговую логику, разбиваю её на управляемые конфигурации, прогоняю через собственный тестер-валидатор и на выходе даю готовую систему с отобранными рабочими пресетами.
- Версия: 4.8
- Активации: 5
🏆 THE GOLDFATHER — ПРОСТО ВКЛЮЧИЛ И ЗАБЫЛ
❌ Забудь про сложные настройки
❌ Забудь про десятки параметров
❌ Забудь про «как это вообще работает»
✅ ВСЁ ПРОСТО
1️⃣ Выбрал пресет
2️⃣ Нажал старт
3️⃣ Советник торгует
⚠️ ТОЛЬКО XAUUSD
🚀 ЧТО ВНУТРИ
🧠 Интеллектуальное управление позициями
📊 Автоматический расчет риска и объема
🔄 Адаптация под текущую волатильность рынка
💡 10 BUY и 10 SELL стратегий под разные фазы рынка
💡 Более 100 комбинаций внутри системы
💡 Работает без оптимизации и подбора параметров
💡 Управление поведением через параметр RISK
• RISK меняет характер торговли без изменения логики
• Позволяет задать комфортную нагрузку на депозит
• Дает контроль над балансом доходности и просадки
• Адаптирует систему под ваш стиль торговли
💰 ДЛЯ КОГО
✔ Новичок — разберется за 1 минуту
✔ Опытный — получит системный инструмент
✔ Ленивый — просто запустил и всё работает
💎 СУТЬ
Это не робот, который нужно настраивать.
Это система, которая уже настроена за тебя.
🔥 ВАЖНО
❌ НЕ мартингейл
❌ НЕ сетка
✔ Без удвоений и усреднений
✔ Контролируемый риск
✔ Чистая логика входа и выхода
⚙️ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
THE GOLDFATHER — мультистратегийная система с пресетной архитектурой.
В основе лежит строгая логика отбора сделок:
• 7 независимых методов определяют текущее состояние рынка
• Сигнал проходит трехуровневую фильтрацию
• Только после этого выставляется отложенный ордер
• Каждый ордер живет по внутренней логике своей стратегии
Система не использует классические тейк-профиты и стоп-лоссы.
Контроль реализован на уровне структуры рынка:
• Советник непрерывно отслеживает рыночную динамику
• При смене тренда позиция закрывается мгновенно
• Выход происходит по изменению структуры, а не по фиксированным уровням
💡 Это особенно важно для XAUUSD
Золото регулярно выбивает стоп-лоссы рыночным шумом
• Позиции не закрываются случайными шпильками
• Выход происходит только при реальном изменении рынка
• Это снижает ложные выходы и повышает устойчивость системы
🔒 Риск-менеджмент
• Без мартингейла
• Без сеточных усреднений
• Автоматический расчет риска
• При депозите от 500$ и риске 0.5 вероятность критической просадки сведена к минимуму при корректной эксплуатации
• Архитектура системы ориентирована на сохранение капитала
📊 Подход
Работа не по предположениям, а по подтвержденной структуре движения
Каждая сделка — результат совпадения условий
📈 Результат
Стабильность и контроль риска выше краткосрочного разгона
Плавная доходность без резких провалов
💎 Ключевой принцип
Сначала сохранение капитала
Потом прибыль
THE GOLDFATHER — СИСТЕМА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ, ПОКА ТЫ ЖИВЕШЬ ЖИЗНЬ