The Gold Father I

  • Эксперты
  • Viktor Mitrofanov
    Viktor Mitrofanov

    Viktor Mitrofanov

    Я превращаю MQL5-советники в полностью автоматизированные пресетные машины. Сохраняю вашу торговую логику, разбиваю её на управляемые конфигурации, прогоняю через собственный тестер-валидатор и на выходе даю готовую систему с отобранными рабочими пресетами.
  • Версия: 4.8
  • Активации: 5

🏆 THE GOLDFATHER — ПРОСТО ВКЛЮЧИЛ И ЗАБЫЛ

❌ Забудь про сложные настройки
❌ Забудь про десятки параметров
❌ Забудь про «как это вообще работает»

ВСЁ ПРОСТО
1️⃣ Выбрал пресет
2️⃣ Нажал старт
3️⃣ Советник торгует

⚠️ ТОЛЬКО XAUUSD

🚀 ЧТО ВНУТРИ

🧠 Интеллектуальное управление позициями
📊 Автоматический расчет риска и объема
🔄 Адаптация под текущую волатильность рынка

💡 10 BUY и 10 SELL стратегий под разные фазы рынка
💡 Более 100 комбинаций внутри системы
💡 Работает без оптимизации и подбора параметров
💡 Управление поведением через параметр RISK

• RISK меняет характер торговли без изменения логики
• Позволяет задать комфортную нагрузку на депозит
• Дает контроль над балансом доходности и просадки
• Адаптирует систему под ваш стиль торговли

💰 ДЛЯ КОГО
✔ Новичок — разберется за 1 минуту
✔ Опытный — получит системный инструмент
✔ Ленивый — просто запустил и всё работает

💎 СУТЬ
Это не робот, который нужно настраивать.
Это система, которая уже настроена за тебя.

🔥 ВАЖНО
❌ НЕ мартингейл
❌ НЕ сетка
✔ Без удвоений и усреднений
✔ Контролируемый риск
✔ Чистая логика входа и выхода

⚙️ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

THE GOLDFATHER — мультистратегийная система с пресетной архитектурой.

В основе лежит строгая логика отбора сделок:

• 7 независимых методов определяют текущее состояние рынка
• Сигнал проходит трехуровневую фильтрацию
• Только после этого выставляется отложенный ордер
• Каждый ордер живет по внутренней логике своей стратегии

Система не использует классические тейк-профиты и стоп-лоссы.
Контроль реализован на уровне структуры рынка:

• Советник непрерывно отслеживает рыночную динамику
• При смене тренда позиция закрывается мгновенно
• Выход происходит по изменению структуры, а не по фиксированным уровням

💡 Это особенно важно для XAUUSD
Золото регулярно выбивает стоп-лоссы рыночным шумом

• Позиции не закрываются случайными шпильками
• Выход происходит только при реальном изменении рынка
• Это снижает ложные выходы и повышает устойчивость системы

🔒 Риск-менеджмент

• Без мартингейла
• Без сеточных усреднений
• Автоматический расчет риска
• При депозите от 500$ и риске 0.5 вероятность критической просадки сведена к минимуму при корректной эксплуатации
• Архитектура системы ориентирована на сохранение капитала

📊 Подход
Работа не по предположениям, а по подтвержденной структуре движения
Каждая сделка — результат совпадения условий

📈 Результат
Стабильность и контроль риска выше краткосрочного разгона
Плавная доходность без резких провалов

💎 Ключевой принцип
Сначала сохранение капитала
Потом прибыль

THE GOLDFATHER — СИСТЕМА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ, ПОКА ТЫ ЖИВЕШЬ ЖИЗНЬ


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MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
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Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
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5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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PRESET SYSTEM =X7=  XAUUSD ONLY! Adaptive Trade Driver. Shifts when the market shifts. ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА! Приобретая Preset System =X7= вы получаете X7PRO бесплатно!  Цена на систему растет: каждый покупатель повышает стоимость на 10$. Чем дольше ждешь — тем дороже. ДЛЯ КОГО ЭТА СИСТЕМА Preset System =X7= создана для тех, кто не хочет вручную собирать торговую стратегию, оптимизировать десятки параметров и гадать, какая настройка будет работать в следующем месяце. Это готовая пресетная с
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