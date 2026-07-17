PresetSystemX7

  • Эксперты
  • Viktor Mitrofanov
    Viktor Mitrofanov

    Viktor Mitrofanov

    Я превращаю MQL5-советники в полностью автоматизированные пресетные машины. Сохраняю вашу торговую логику, разбиваю её на управляемые конфигурации, прогоняю через собственный тестер-валидатор и на выходе даю готовую систему с отобранными рабочими пресетами.
  • Версия: 8.9
  • Обновлено: 9 августа 2026
  • Активации: 5

PRESET SYSTEM =X7= XAUUSD ONLY!

Adaptive Trade Driver. Shifts when the market shifts.

ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА!

Приобретая Preset System =X7= вы получаете X7PRO бесплатно! 

Цена на систему растет: каждый покупатель повышает стоимость на 10$.

Чем дольше ждешь — тем дороже.


ДЛЯ КОГО ЭТА СИСТЕМА

Preset System =X7= создана для тех, кто не хочет вручную собирать торговую стратегию, оптимизировать десятки параметров и гадать, какая настройка будет работать в следующем месяце.

Это готовая пресетная система на базе X7 PRO Engine. Внутри уже собраны торговые стратегии для разных направлений и режимов рынка. Каждая из них заранее прошла поиск, проверку, отбор и очистку в собственном программном комплексе Optimizer.


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Тебе не нужно создавать логику с нуля. Выбираешь подходящий режим риска, устанавливаешь советник на график и запускаешь торговлю. Preset System =X7= применяет готовые стратегии только в тех рыночных условиях, для которых они были подготовлены.


ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Любой советник может открыть сделку. Сложнее всего сделать работу до первого запуска: придумать торговую логику, проверить ее на разных периодах рынка, отделить рабочий результат от случайности, проверить стратегию вне участка оптимизации, убрать слабые и переоптимизированные варианты, распределить стратегии между BUY, SELL и разными режимами волатильности. Именно эту работу выполняет Optimizer.


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТУР OPTIMIZER

Каждый пресет в Preset System =X7= проходит производственный контур из 15 этапов: пять этапов оптимизации, пять этапов валидации и пять этапов клининга. Стратегия проверяется на разных участках истории. В пул попадают только те конфигурации, которые сохраняют работоспособность после повторных проверок. Слабые, случайные и переоптимизированные варианты не становятся частью торговой системы.


АРХИТЕКТУРА

Preset System =X7= работает на базе объединенной архитектуры X7: движок построения сделок от рыночных уровней, готовый пул BUY, SELL и BOTH пресетов, ATR Trade Gearbox, Trend Classifier, фильтрация по объему, контроль зон старшего таймфрейма, дополнительная проверка момента входа, гибкие правила выхода, управление риском, Master Stop.


ЧТО ТАКОЕ ПРЕСЕТ

Каждый пресет — это самостоятельная торговая логика со своим направлением, таймфреймом, уровнем входа, режимом ATR, фильтрами, Stop Loss, Take Profit и правилами сопровождения сделки.


АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Система отслеживает рыночные уровни, рассчитанные готовыми пресетами. Когда цена подходит к уровню, советник не отправляет сделку вслепую. Сначала он проводит повторную проверку: подходит ли текущий режим волатильности, разрешено ли направление BUY или SELL, не слишком ли велик спред, открыт ли торговый период, есть ли подтверждение объема, не находится ли вход рядом с сильной зоной старшего таймфрейма, прошла ли цена дополнительную timing-проверку, не сработали ли лимиты позиций или Master Stop. Только после совпадения всех условий Preset System =X7= открывает рыночную сделку.


ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА

Система не использует обычные отложенные ордера у брокера. Уровни хранятся внутри советника в виде Breakout Lines. Это позволяет проверить рынок в момент касания уровня, а не принимать решение заранее.


ATR TRADE GEARBOX — АДАПТИВНОСТЬ

Главный принцип Preset System =X7=: одна стратегия не должна работать одинаково в совершенно разных состояниях рынка. Спокойный рынок, активный рынок и резкий новостной импульс требуют разного подхода.


ATR Trade Gearbox делит волатильность на режимы:

  • OFF — ограничение по волатильности отключено,
  • Calm — очень спокойный рынок,
  • Low — низкая волатильность,
  • Mid — средняя волатильность,
  • High — высокая волатильность,
  • Extra — очень высокая волатильность,
  • Shock — экстремальная волатильность.

Каждый пресет подготовлен под свои условия. Если стратегия рассчитана на режим Low, она не пытается торговать в Mid, High или Shock. При смене рынка Preset System =X7= удаляет неактуальные Breakout Lines и ожидает возвращения подходящего режима. Это не гарантирует прибыль. Но это важная защита от использования одной и той же логики в несопоставимых рыночных условиях.

Для разных инструментов используются разные ATR-пороги. В системе предусмотрены отдельные карты для золота, серебра, нефти, CFD и популярных валютных инструментов.

BUY, SELL И BOTH

Preset System =X7= не считает покупку и продажу зеркальными сделками. Рынок часто растет и падает по-разному. Поэтому внутри системы используются отдельные сценарии.

BUY-пресеты работают только на покупки и используют собственную логику поиска входа. SELL-пресеты работают только на продажи и имеют отдельные параметры, уровни и фильтры. BOTH-пресеты создают независимую логику для BUY и SELL одновременно.

У каждого направления могут быть свои рыночные уровни, Breakout Lines, параметры входа, режимы ATR, фильтры, лимиты позиций и правила выхода.


TREND CLASSIFIER

Часть пресетов может использовать Trend Classifier.

Он оценивает направление рынка по семи независимым методам: ADX, Moving Average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Heiken Ashi, Fast Breakout и Slow Breakout. Каждый метод отдает голос за рост или падение.

Если подтверждения недостаточно, система не разрешает вход в эту сторону. Если пресет рассчитан на прямую работу от уровня, он может использовать собственную логику без блокировки по тренду. Preset System =X7= не навязывает одну модель всем стратегиям. Каждый пресет использует только те условия, которые были предусмотрены при его создании и проверке.

ФИЛЬТРЫ ВХОДА

  • Volume Breakout Filter сравнивает текущий объем с заданными параметрами и может заблокировать слабое движение, если пробой не имеет достаточного подтверждения. У некоторых брокеров используется тиковый объем, а не централизованный биржевой.

  • Higher Timeframe Zone Filter может отменить BUY перед сильной зоной сопротивления и SELL перед сильной зоной поддержки. Фильтр помогает не входить в пробой прямо перед препятствием старшего таймфрейма.
  • Stochastic Timing Filter проверяет момент входа и может заблокировать BUY на чрезмерно перегретом импульсе и SELL после уже сильно растянутого снижения.
  • Delay Entry. После касания Breakout Line сделка может не открываться мгновенно. Preset System =X7= ждет подтверждение в течение заданного числа свечей. Вход отменяется, если цена возвращается обратно, заканчивается время ожидания или перестают выполняться другие условия фильтрации.

ВЫХОДЫ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЗИЦИИ

Каждый пресет уже содержит свою логику выхода. Fixed Exit использует Stop Loss и Take Profit по фиксированным значениям или ATR-множителям. Smart Exit рассчитывает уровни по структуре рынка: для BUY Stop Loss располагается ниже локального минимума, для SELL — выше локального максимума, Take Profit строится относительно противоположной рыночной структуры. Break Even после достижения заданной прибыли переносит Stop Loss в безубыток или небольшой плюс. Trailing Stop подтягивает защиту за ценой при продолжении движения. Group Exit позволяет закрыть группу позиций по общему числу пунктов, общему убытку, прибыли или откату от достигнутого результата.


УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

Preset System =X7= не требуется менять ядро стратегии. Пользователь управляет прежде всего нагрузкой на депозит, в виде весов каждой стратегии - Weight. 1 единица равна 0.01 лоту. 

Также система позволяет ограничивать максимальное число BUY-позиций, максимальное число SELL-позиций, общее число позиций, торговую сессию, допустимый спред и работу по дням недели.


В Preset System =X7= нет мартингейла, сетки и автоматического увеличения лота после убытка. Новая сделка не открывается специально для усреднения старой позиции.

MASTER STOP

Master Stop — это общий защитный контур счета. Он отслеживает заданный уровень прибыли или убытка относительно Balance или Equity. После достижения лимита Preset System =X7= может закрыть открытые позиции, удалить активные Breakout Lines, остановить новые входы и включить паузу на заданное время. Master Stop не ищет торговые сигналы. Его задача — ограничить активность системы, когда достигнуты твои условия защиты.


ВИЗУАЛЬНАЯ КАРТА РЫНКА

Preset System =X7= может показывать на графике текущий режим ATR, активные BUY и SELL уровни, Breakout Lines, направление работы, статус ожидания, открытые сделки, блокировки по спреду, торговой сессии и Master Stop, а также зоны поддержки и сопротивления.


Доступны три визуальные карты:

  • Map 1 Scalp — ближние краткосрочные зоны,
  • Map 2 Intraday — внутридневные зоны,
  • Map 3 Higher TF — старшие зоны рынка.

Карты не открывают сделки сами по себе. Они помогают видеть контекст, в котором работает пресет.


БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
Открой график xauusd инструмента. Установи Preset System =X7=. Загрузи подходящий готовый пресет. Настрой комфортный лот или риск. Проверь торговую сессию и допустимый спред. Включи Algo Trading.
Не нужно вручную выбирать индикаторы, подбирать таймфреймы, строить уровни и оптимизировать параметры с нуля. Пресет уже содержит готовую торговую модель.

КОМУ ПОДХОДИТ
Preset System =X7= подходит новичкам, которым нужна готовая система вместо сложного конструктора. Подходит опытным трейдерам, которые хотят работать с пулом заранее подготовленных стратегий. Подходит тем, кто понимает ценность проверки, но не хочет самостоятельно проходить месяцы оптимизации и валидации. Подходит тем, кому важны разделение BUY и SELL, контроль волатильности и ограничение риска.

ВАЖНО
Preset System =X7= не гарантирует доходность и не отменяет рыночный риск. Хотя пресеты проходят многоступенчатый отбор, но рынок меняется, условия брокеров отличаются, а прошлые результаты не гарантируют будущие.
Перед реальной торговлей необходимо проверить систему в тестере, на демо-счете, на небольшом объеме, с учетом спреда, комиссии, свопов и условий конкретного брокера. 

ИТОГ
Preset System =X7= не заставляет тебя угадывать рынок. Она дает готовые стратегии, которые уже прошли тяжелую работу по поиску, проверке и отбору.


Удачи на дистанции! И спасибо, что выбрали X7 PRO — мы ценим ваше доверие.
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Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Эксперты
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Фильтр:
Maroyo Furukawa
258
Maroyo Furukawa 2026.07.27 07:42 
 

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