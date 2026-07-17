PresetSystemX7

PRESET SYSTEM =X7= XAUUSD ONLY!

Adaptive Trade Driver. Shifts when the market shifts.

ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА! Приобретая Preset System =X7= вы получаете X7PRO бесплатно! Цена на систему растет: каждый покупатель повышает стоимость на 10$. Чем дольше ждешь — тем дороже.

ДЛЯ КОГО ЭТА СИСТЕМА

Preset System =X7= создана для тех, кто не хочет вручную собирать торговую стратегию, оптимизировать десятки параметров и гадать, какая настройка будет работать в следующем месяце.

Это готовая пресетная система на базе X7 PRO Engine. Внутри уже собраны торговые стратегии для разных направлений и режимов рынка. Каждая из них заранее прошла поиск, проверку, отбор и очистку в собственном программном комплексе Optimizer.





ПРИНЦИП РАБОТЫ

Тебе не нужно создавать логику с нуля. Выбираешь подходящий режим риска, устанавливаешь советник на график и запускаешь торговлю. Preset System =X7= применяет готовые стратегии только в тех рыночных условиях, для которых они были подготовлены.





ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Любой советник может открыть сделку. Сложнее всего сделать работу до первого запуска: придумать торговую логику, проверить ее на разных периодах рынка, отделить рабочий результат от случайности, проверить стратегию вне участка оптимизации, убрать слабые и переоптимизированные варианты, распределить стратегии между BUY, SELL и разными режимами волатильности. Именно эту работу выполняет Optimizer.





ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТУР OPTIMIZER

Каждый пресет в Preset System =X7= проходит производственный контур из 15 этапов: пять этапов оптимизации, пять этапов валидации и пять этапов клининга. Стратегия проверяется на разных участках истории. В пул попадают только те конфигурации, которые сохраняют работоспособность после повторных проверок. Слабые, случайные и переоптимизированные варианты не становятся частью торговой системы.





АРХИТЕКТУРА

Preset System =X7= работает на базе объединенной архитектуры X7: движок построения сделок от рыночных уровней, готовый пул BUY, SELL и BOTH пресетов, ATR Trade Gearbox, Trend Classifier, фильтрация по объему, контроль зон старшего таймфрейма, дополнительная проверка момента входа, гибкие правила выхода, управление риском, Master Stop.





ЧТО ТАКОЕ ПРЕСЕТ

Каждый пресет — это самостоятельная торговая логика со своим направлением, таймфреймом, уровнем входа, режимом ATR, фильтрами, Stop Loss, Take Profit и правилами сопровождения сделки.





АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Система отслеживает рыночные уровни, рассчитанные готовыми пресетами. Когда цена подходит к уровню, советник не отправляет сделку вслепую. Сначала он проводит повторную проверку: подходит ли текущий режим волатильности, разрешено ли направление BUY или SELL, не слишком ли велик спред, открыт ли торговый период, есть ли подтверждение объема, не находится ли вход рядом с сильной зоной старшего таймфрейма, прошла ли цена дополнительную timing-проверку, не сработали ли лимиты позиций или Master Stop. Только после совпадения всех условий Preset System =X7= открывает рыночную сделку.





ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА

Система не использует обычные отложенные ордера у брокера. Уровни хранятся внутри советника в виде Breakout Lines. Это позволяет проверить рынок в момент касания уровня, а не принимать решение заранее.





ATR TRADE GEARBOX — АДАПТИВНОСТЬ

Главный принцип Preset System =X7=: одна стратегия не должна работать одинаково в совершенно разных состояниях рынка. Спокойный рынок, активный рынок и резкий новостной импульс требуют разного подхода.





ATR Trade Gearbox делит волатильность на режимы: OFF — ограничение по волатильности отключено,

Calm — очень спокойный рынок,

Low — низкая волатильность,

Mid — средняя волатильность,

High — высокая волатильность,

Extra — очень высокая волатильность,

Shock — экстремальная волатильность.

Каждый пресет подготовлен под свои условия. Если стратегия рассчитана на режим Low, она не пытается торговать в Mid, High или Shock. При смене рынка Preset System =X7= удаляет неактуальные Breakout Lines и ожидает возвращения подходящего режима. Это не гарантирует прибыль. Но это важная защита от использования одной и той же логики в несопоставимых рыночных условиях.





Для разных инструментов используются разные ATR-пороги. В системе предусмотрены отдельные карты для золота, серебра, нефти, CFD и популярных валютных инструментов.





BUY, SELL И BOTH

Preset System =X7= не считает покупку и продажу зеркальными сделками. Рынок часто растет и падает по-разному. Поэтому внутри системы используются отдельные сценарии. BUY-пресеты работают только на покупки и используют собственную логику поиска входа. SELL-пресеты работают только на продажи и имеют отдельные параметры, уровни и фильтры. BOTH-пресеты создают независимую логику для BUY и SELL одновременно. У каждого направления могут быть свои рыночные уровни, Breakout Lines, параметры входа, режимы ATR, фильтры, лимиты позиций и правила выхода.





TREND CLASSIFIER

Часть пресетов может использовать Trend Classifier.

Он оценивает направление рынка по семи независимым методам: ADX, Moving Average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Heiken Ashi, Fast Breakout и Slow Breakout. Каждый метод отдает голос за рост или падение.

Если подтверждения недостаточно, система не разрешает вход в эту сторону. Если пресет рассчитан на прямую работу от уровня, он может использовать собственную логику без блокировки по тренду. Preset System =X7= не навязывает одну модель всем стратегиям. Каждый пресет использует только те условия, которые были предусмотрены при его создании и проверке.





ФИЛЬТРЫ ВХОДА Volume Breakout Filter сравнивает текущий объем с заданными параметрами и может заблокировать слабое движение, если пробой не имеет достаточного подтверждения. У некоторых брокеров используется тиковый объем, а не централизованный биржевой.

Higher Timeframe Zone Filter может отменить BUY перед сильной зоной сопротивления и SELL перед сильной зоной поддержки. Фильтр помогает не входить в пробой прямо перед препятствием старшего таймфрейма.

может отменить BUY перед сильной зоной сопротивления и SELL перед сильной зоной поддержки. Фильтр помогает не входить в пробой прямо перед препятствием старшего таймфрейма. Stochastic Timing Filter проверяет момент входа и может заблокировать BUY на чрезмерно перегретом импульсе и SELL после уже сильно растянутого снижения.

проверяет момент входа и может заблокировать BUY на чрезмерно перегретом импульсе и SELL после уже сильно растянутого снижения. Delay Entry. После касания Breakout Line сделка может не открываться мгновенно. Preset System =X7= ждет подтверждение в течение заданного числа свечей. Вход отменяется, если цена возвращается обратно, заканчивается время ожидания или перестают выполняться другие условия фильтрации.





ВЫХОДЫ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЗИЦИИ

Каждый пресет уже содержит свою логику выхода. Fixed Exit использует Stop Loss и Take Profit по фиксированным значениям или ATR-множителям. Smart Exit рассчитывает уровни по структуре рынка: для BUY Stop Loss располагается ниже локального минимума, для SELL — выше локального максимума, Take Profit строится относительно противоположной рыночной структуры. Break Even после достижения заданной прибыли переносит Stop Loss в безубыток или небольшой плюс. Trailing Stop подтягивает защиту за ценой при продолжении движения. Group Exit позволяет закрыть группу позиций по общему числу пунктов, общему убытку, прибыли или откату от достигнутого результата.





УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

Preset System =X7= не требуется менять ядро стратегии. Пользователь управляет прежде всего нагрузкой на депозит, в виде весов каждой стратегии - Weight. 1 единица равна 0.01 лоту. Также система позволяет ограничивать максимальное число BUY-позиций, максимальное число SELL-позиций, общее число позиций, торговую сессию, допустимый спред и работу по дням недели.





В Preset System =X7= нет мартингейла, сетки и автоматического увеличения лота после убытка. Новая сделка не открывается специально для усреднения старой позиции.





MASTER STOP

Master Stop — это общий защитный контур счета. Он отслеживает заданный уровень прибыли или убытка относительно Balance или Equity. После достижения лимита Preset System =X7= может закрыть открытые позиции, удалить активные Breakout Lines, остановить новые входы и включить паузу на заданное время. Master Stop не ищет торговые сигналы. Его задача — ограничить активность системы, когда достигнуты твои условия защиты.





ВИЗУАЛЬНАЯ КАРТА РЫНКА

Preset System =X7= может показывать на графике текущий режим ATR, активные BUY и SELL уровни, Breakout Lines, направление работы, статус ожидания, открытые сделки, блокировки по спреду, торговой сессии и Master Stop, а также зоны поддержки и сопротивления.





Доступны три визуальные карты: Map 1 Scalp — ближние краткосрочные зоны,

Map 2 Intraday — внутридневные зоны,

Map 3 Higher TF — старшие зоны рынка. Карты не открывают сделки сами по себе. Они помогают видеть контекст, в котором работает пресет.





БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Открой график xauusd инструмента. Установи Preset System =X7=. Загрузи подходящий готовый пресет. Настрой комфортный лот или риск. Проверь торговую сессию и допустимый спред. Включи Algo Trading. Не нужно вручную выбирать индикаторы, подбирать таймфреймы, строить уровни и оптимизировать параметры с нуля. Пресет уже содержит готовую торговую модель.





КОМУ ПОДХОДИТ

Preset System =X7= подходит новичкам, которым нужна готовая система вместо сложного конструктора. Подходит опытным трейдерам, которые хотят работать с пулом заранее подготовленных стратегий. Подходит тем, кто понимает ценность проверки, но не хочет самостоятельно проходить месяцы оптимизации и валидации. Подходит тем, кому важны разделение BUY и SELL, контроль волатильности и ограничение риска.





ВАЖНО

Preset System =X7= не гарантирует доходность и не отменяет рыночный риск. Хотя пресеты проходят многоступенчатый отбор, но рынок меняется, условия брокеров отличаются, а прошлые результаты не гарантируют будущие.

Перед реальной торговлей необходимо проверить систему в тестере, на демо-счете, на небольшом объеме, с учетом спреда, комиссии, свопов и условий конкретного брокера.





ИТОГ

Preset System =X7= не заставляет тебя угадывать рынок. Она дает готовые стратегии, которые уже прошли тяжелую работу по поиску, проверке и отбору.