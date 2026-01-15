Auric Precision EA
- Эксперты
- Magdy Abdulmohsen Zakaria Abdelaal
- Версия: 6.0
- Активации: 5
Auric Precision EA – Консервативная торговля золотом Этот эксперт разработан для инвесторов, ценящих стабильность и безопасность капитала. Gold Sharpe Master использует передовые алгоритмы для торговли XAUUSD, ориентированные на долгосрочный результат.
-
Математическая стабильность: Коэффициент Шарпа 5.47 подтверждает высокое качество торговой системы.
-
Низкая просадка: Максимальная просадка по эквити составляет всего 16.12%.
-
Высокая эффективность: Профит-фактор 2.50 гарантирует точность каждой сделки.
-
Простота: Все настройки оптимизированы, пользователю нужно лишь выбрать объем лота.
-
#Gold, #XAUUSD, #Institutional, #Low Drawdown, #Safe, #Sharpe Ratio.