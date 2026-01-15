Auric Precision EA
- Experts
- Magdy Abdulmohsen Zakaria Abdelaal
- Versione: 6.0
- Attivazioni: 5
Auric Precision EA – Strategia Istituzionale per l'Oro Sviluppato per investitori che cercano stabilità e protezione del capitale, Gold Trend Sentinel V7 è un algoritmo avanzato per il trading di XAUUSD (Oro).
-
Massima Stabilità: Un Rapporto di Sharpe eccezionale tra 5.12 e 5.47 assicura una crescita costante.
-
Rischio Contenuto: Drawdown massimo limitato al 16.12%, ideale per la gestione di capitali importanti.
-
Efficienza Matematica: Profit Factor di 2.50, a dimostrazione di una logica di ingresso e uscita estremamente precisa.
-
Pronto all'uso: Ottimizzato per il timeframe H1; l'utente deve solo impostare la dimensione dei lotti.
-
