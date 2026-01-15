Auric Precision EA
- Uzman Danışmanlar
- Magdy Abdulmohsen Zakaria Abdelaal
- Sürüm: 6.0
- Etkinleştirmeler: 5
Auric Precision EA – Kurumsal Altın Ticareti Stratejisi Güvenli ve istikrarlı bir büyüme arayan yatırımcılar için tasarlanan Gold Trend Sentinel V7, XAUUSD (Altın) çifti için optimize edilmiş profesyonel bir işlem robotudur.
Üstün İstikrar: 5.12 - 5.47 arasındaki Sharpe Oranı, düşük riskle sürekli kâr potansiyeli sunar.
Düşük Risk (Drawdown): Maksimum sermaye kaybı (Drawdown) sadece %16.12 ile sınırlandırılmıştır.
Yüksek Verimlilik: 2.50 Kâr Faktörü (Profit Factor), her işlemin yüksek kalitede yürütüldüğünü kanıtlar.
Kolay Kurulum: H1 zaman dilimi için optimize edilmiştir; sadece lot miktarını ayarlamanız yeterlidir.
#Gold, #XAUUSD, #Institutional, #Low Drawdown, #Safe, #Sharpe Ratio.