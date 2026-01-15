Auric Precision EA
- Experts
- Magdy Abdulmohsen Zakaria Abdelaal
- Version: 6.0
- Activations: 5
Auric Precision EA – Trading de l'Or Haute Précision Le Gold Trend Sentinel V7 est un Expert Advisor (EA) sophistiqué pour le XAUUSD (Or), conçu pour offrir une croissance stable tout en minimisant l'exposition au risque.
Stabilité Exceptionnelle: Un Ratio de Sharpe de 5.12 à 5.47, reflétant une performance institutionnelle constante.
Drawdown Conservateur: Une perte maximale (Drawdown) limitée à 16.12%, idéale pour la gestion de portefeuilles importants.
Efficacité Prouvée: Un Facteur de Profit (Profit Factor) de 2.50, garantissant une exécution stratégique de haute qualité.
Simplicité de Gestion: Paramètres internes optimisés pour le H1; il suffit de configurer la taille des lots pour commencer.
#Gold, #XAUUSD, #Institutional, #Low Drawdown, #Safe, #Sharpe Ratio.