Auric Precision EA
- Asesores Expertos
- Magdy Abdulmohsen Zakaria Abdelaal
- Versión: 6.0
- Activaciones: 5
Auric Precision EA– Trading Institucional Defensivo Diseñado para el inversor conservador, el Gold Sharpe Master EA prioriza la preservación del capital y la consistencia estadística sobre las ganancias agresivas. Es una solución robusta para el trading de XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1.
-
Estabilidad Superior: Un Ratio de Sharpe excepcional de 5.12 - 5.47 garantiza una curva de equidad suave y constante.
-
Drawdown Conservador: El retroceso máximo de la equidad (Drawdown) está limitado a solo 16.12%, brindando tranquilidad al inversor.
-
Eficiencia Comprobada: Un Factor de Beneficio (Profit Factor) de 2.50 demuestra una ejecución de operaciones de alta calidad.
-
Configuración Simplificada: Parámetros internos optimizados; el usuario solo necesita gestionar el tamaño del lote.
-
Ideal para Cuentas Grandes: Su enfoque en el control de riesgo lo hace perfecto para gestionar capitales significativos de manera segura.
-
#Gold, #XAUUSD, #Institutional, #Low Drawdown, #Safe, #Sharpe Ratio.