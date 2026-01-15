Auric Precision EA

Este EA tradea la estrategia del campeón mundial de trading Ivan Scherman. Esta estrategia fue desarrollada por él y la programamos en MQL5 para que puedas operar con ella automáticamente. La estrategia se basa en el S&P500 y utiliza una combinación de Sma y un patrón de velas. Este EA viene con todos los parámetros posibles, como el período de Sma, la cantidad de operaciones admisibles abiertas a la vez y el tipo de datos para calcular el Sma.