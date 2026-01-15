Auric Precision EA

Auric Precision EA– Trading Institucional Defensivo Diseñado para el inversor conservador, el Gold Sharpe Master EA prioriza la preservación del capital y la consistencia estadística sobre las ganancias agresivas. Es una solución robusta para el trading de XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1.

  • Estabilidad Superior: Un Ratio de Sharpe excepcional de 5.12 - 5.47 garantiza una curva de equidad suave y constante.

  • Drawdown Conservador: El retroceso máximo de la equidad (Drawdown) está limitado a solo 16.12%, brindando tranquilidad al inversor.

  • Eficiencia Comprobada: Un Factor de Beneficio (Profit Factor) de 2.50 demuestra una ejecución de operaciones de alta calidad.

  • Configuración Simplificada: Parámetros internos optimizados; el usuario solo necesita gestionar el tamaño del lote.

  • Ideal para Cuentas Grandes: Su enfoque en el control de riesgo lo hace perfecto para gestionar capitales significativos de manera segura.

  • #Gold, #XAUUSD, #Institutional, #Low Drawdown, #Safe, #Sharpe Ratio.


