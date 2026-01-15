Auric Precision EA
- Experten
- Magdy Abdulmohsen Zakaria Abdelaal
- Version: 6.0
- Aktivierungen: 5
Auric Precision EA – Konservativer Institutioneller Gold-Handel Der Gold Trend Sentinel V7 ist ein hochpräziser Handelsalgorithmus für XAUUSD (Gold). Er wurde für Trader entwickelt, die Wert auf mathematische Präzision und Risikomanagement legen.
-
Höchste Stabilität: Eine Sharpe-Ratio von 5.12 - 5.47 belegt die außergewöhnliche Qualität und Beständigkeit der Strategie.
-
Geringer Drawdown: Der maximale Equity-Drawdown liegt bei nur 16.12%, was ein sicheres Handelsumfeld schafft.
-
Herausragender Profit-Faktor: Mit einem Profit-Faktor von 2.50 liefert das System hocheffiziente Ergebnisse bei minimiertem Risiko.
-
Geprüfte Qualität: Basierend auf 100% Historienqualität für maximale Zuverlässigkeit im Live-Handel.
-
#Gold, #XAUUSD, #Institutional, #Low Drawdown, #Safe, #Sharpe Ratio.