Auric Precision EA
- Experts
- Magdy Abdulmohsen Zakaria Abdelaal
- 버전: 6.0
- 활성화: 5
Auric Precision EA – 보수적인 기관급 골드 트레이딩 시스템 Gold Trend Sentinel V7은 자본 보호와 통계적 일관성을 중시하는 투자자를 위해 설계된 XAUUSD(골드) 전용 고성능 자동 매매 시스템입니다.
탁월한 안정성: 샤프 지수(Sharpe Ratio) 5.12 - 5.47를 기록하여 극도로 안정적인 수익 성장을 보여줍니다.
보수적인 드로다운: 최대 낙폭(Drawdown)이 **16.12%**로 제한되어 있어 대규모 자산 운용에 적합합니다.
입증된 효율성: 수익 계수(Profit Factor) 2.50으로 매우 정밀한 진입 및 청산 로직을 증명합니다.
간편한 사용: H1 차트에 최적화되어 있으며, 사용자는 로트(Lot) 크기만 설정하면 됩니다.
#Gold, #XAUUSD, #Institutional, #Low Drawdown, #Safe, #Sharpe Ratio.