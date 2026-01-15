Auric Precision EA

MultiPair Genius Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart Experts

이 로봇은 매우 잘 작동하지만 생활비를 위한 초기 자금이 필요하기 때문에 아쉬운 마음으로 판매합니다. 제 자금 목표에 도달하면 구매를 방지하기 위해 매우 높은 가격(9999999$)으로 설정될 것입니다. 그러나 이전 구매자에게는 여전히 이용 가능하고 업데이트도 제공될 것입니다. 이 로봇은 시장 변동에 대비하기 위해 세 가지 통화 쌍을 동시에 거래합니다. 로봇의 설정 파일(.set)을 받으려면 메시지를 보내는 것을 잊지 마세요. 로봇은 EURUSD와 EURGBP를 같은 방향으로, GBPUSD를 반대 방향으로 거래합니다. 위험은 자본에 비례한 로트 크기로 자동 관리되며, 에퀴티 스탑과 에퀴티 테이크프로핏이 설정되어 있습니다. 최대 500달러에 대해 0.01 로트를 권장합니다. 또한 1000달러에 대해 0.01 로트를 설정하여 위험을 반으로 줄일 수도 있습니다. 거래 주기는 최대 세 라운드로 완료될 수 있습니다. 세 라운드가 TP 에퀴티에 도달하지 못하면 에퀴티 스탑이 작동합니다. 라운드