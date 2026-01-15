Auric Precision EA
- エキスパート
- Magdy Abdulmohsen Zakaria Abdelaal
- バージョン: 6.0
- アクティベーション: 5
Auric Precision EA – 保守的でプロフェッショナルな金取引 Gold Trend Sentinel V7は、安定性と資本保護を最優先する投資家向けに開発された、XAUUSD（金）専用の高度な自動売買アルゴリズムです。
卓越した安定性: シャープレシオ（Sharpe Ratio）が 5.12〜5.47 という驚異的な数値を記録し、非常に滑らかな収益曲線を実現しています。
限定的なドローダウン: 最大ドローダウンはわずか 16.12% に抑えられており、大口資金でも安心して運用可能です。
高い利益係数: プロフィットファクター（Profit Factor）は 2.50 を維持しており、取引精度の高さが証明されています。
簡単な設定: H1時間足に最適化済み。ユーザーはロット数を設定するだけで、すぐに運用を開始できます。
#Gold, #XAUUSD, #Institutional, #Low Drawdown, #Safe, #Sharpe Ratio.