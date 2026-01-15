MultiPair Genius Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart エキスパート

このロボットは非常に良好に機能するため、心ならずも売却しますが、生活するための初期資金が必要です。資金目標に達したら、購入を避けるために非常に高額な価格（9999999ドル）に設定します。しかし、以前の購入者には引き続き利用可能で、更新も行われます。 このロボットは、市場の変動から保護するために、3つの通貨ペアを同時に取引します。 ロボットの設定ファイル（.set）を取得するために、メッセージを送るのを忘れないでください。 ロボットは、EURUSDとEURGBPを同じ方向に、GBPUSDを反対方向に取引します。 リスクは、資本に対するロット数で自動的に管理され、エクイティストップとエクイティテイクプロフィットが設定されています。 最大500ドルに対して0.01ロットを推奨します。リスクを半減するために、1000ドルに対して0.01ロットを設定しても問題ありません。 取引サイクルは最大3ラウンドで完了します。3ラウンドでTPエクイティに達しない場合、エクイティストップが適用されます。 ラウンド1：TPが0.5%の0.01ロット、またはラウンド2へ進む。 ラウンド2：TPが0.75%の0