Auric Precision EA
- Experts
- Magdy Abdulmohsen Zakaria Abdelaal
- Versão: 6.0
- Ativações: 5
Auric Precision EA – Estratégia Institucional Defensiva O Gold Trend Sentinel V7 é um Expert Advisor (EA) de elite, desenvolvido especificamente para o par XAUUSD (Ouro). Esta ferramenta foi projetada para investidores que priorizam a segurança e a consistência estatística.
-
Estabilidade Superior: Apresenta um Índice de Sharpe excepcional entre 5.12 e 5.47, garantindo um crescimento estável do capital.
-
Drawdown Controlado: O rebaixamento máximo (Drawdown) é limitado a apenas 16.12%, oferecendo proteção robusta para contas de grande porte.
-
Eficiência Matemática: Com um Fator de Lucro (Profit Factor) de 2.50, o algoritmo demonstra uma precisão cirúrgica em suas entradas e saídas.
-
Pronto para Uso: Totalmente otimizado para o tempo gráfico H1; o usuário só precisa definir o tamanho do lote.
-
#Gold, #XAUUSD, #Institutional, #Low Drawdown, #Safe, #Sharpe Ratio.