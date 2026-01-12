✅ Обзор

GoldGuard Smart EA — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1 с упором на безопасность и стабильность.

Советник использует трендовую стратегию со встроенной защитой рисков, что делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Данный Expert Advisor не использует мартингейл, сетки или рискованные методы восстановления. Каждая сделка обязательно защищена Stop Loss, а умные фильтры помогают избегать нестабильных рыночных условий.

✅ Основные возможности и преимущества

✔ Expert Advisor для XAUUSD на MT5

✔ Без мартингейла – без сеток – без хеджирования

✔ Трендовая торговая стратегия

✔ Каждая сделка защищена Stop Loss

✔ Умное управление риском на основе ATR

✔ Встроены Break-Even и Trailing Stop

✔ Умный временной фильтр и защита от волатильности

✔ Прост в использовании – стандартные настройки работают эффективно

✔ Оптимизирован для Netting-счетов (совместим с Hedging)

🧠 Торговая стратегия (как работает)

GoldGuard Smart EA использует систему подтверждения тренда, основанную на сочетании:

Экспоненциальных скользящих средних (EMA) для определения направления тренда

Фильтра ADX для исключения бокового или слабого рынка

Анализа волатильности ATR для динамической настройки Stop Loss и Take Profit

Сделки открываются только при подтверждении сильного тренда, что снижает количество ложных сигналов и переторговку.

⏱ Умные фильтры и защита торговли

Для защиты счёта от неожиданных движений рынка в советнике реализованы:

✔ Фильтр открытия в понедельник

✔ Фильтр поздних торгов в пятницу

✔ Защита во время дневного ролловера

✔ Ручные окна блокировки новостей

✔ Фильтр спреда

✔ Обнаружение всплесков волатильности и ценовых гэпов

Эти фильтры помогают избегать резких падений, ростов и ценовых разрывов.

⚙ Входные параметры (удобные для пользователя)

🔹 Настройки стратегии

FastEMA / SlowEMA — определение тренда

ADXPeriod / ADXTrendMin — фильтр силы рынка

🔹 Риск и управление лотом

FixedLot — фиксированный лот (рекомендуется 0.01)

UseRiskLot — включение торговли по проценту риска

RiskPercent — риск на сделку (если включено)

🔹 Stop Loss и контроль прибыли

UseATRStops — адаптивные Stop Loss и Take Profit

StopLossPoints — фиксированный SL (если ATR отключён)

TakeProfitPoints — опциональный фиксированный TP

🔹 Управление сделками

Настройки Break-Even — автоматическая фиксация прибыли

Настройки Trailing Stop — сопровождение цены

🔹 Временные и новостные фильтры

TradeStartHour / TradeEndHour — торговые часы

DailyBlackout — ежедневные периоды без торговли

CustomBlackout — блокировка торговли по датам

💰 Рекомендуемые параметры торговли

Инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Минимальный депозит: $200 (лот 0.01)

Рекомендуемый депозит: $500 (≈10% просадка)

Тип счёта: Netting

🎯 Кому подойдёт GoldGuard Smart EA

✔ Трейдерам, ориентированным на безопасную торговлю золотом

✔ Пользователям, избегающим мартингейла и сеток

✔ Начинающим, которым нужен «установил и забыл» EA для MT5

✔ Профессионалам, ищущим чистый Netting-советник

⚠️ Отказ от ответственности

Торговля на финансовых рынках связана с рисками.

Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли.

Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте советник на демо-счёте.