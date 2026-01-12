GoldGuard Smart EA
- Эксперты
- Husain Raja P
- Версия: 1.0
- Активации: 5
✅ Обзор
GoldGuard Smart EA — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1 с упором на безопасность и стабильность.
Советник использует трендовую стратегию со встроенной защитой рисков, что делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Данный Expert Advisor не использует мартингейл, сетки или рискованные методы восстановления. Каждая сделка обязательно защищена Stop Loss, а умные фильтры помогают избегать нестабильных рыночных условий.
✅ Основные возможности и преимущества
✔ Expert Advisor для XAUUSD на MT5
✔ Без мартингейла – без сеток – без хеджирования
✔ Трендовая торговая стратегия
✔ Каждая сделка защищена Stop Loss
✔ Умное управление риском на основе ATR
✔ Встроены Break-Even и Trailing Stop
✔ Умный временной фильтр и защита от волатильности
✔ Прост в использовании – стандартные настройки работают эффективно
✔ Оптимизирован для Netting-счетов (совместим с Hedging)
🧠 Торговая стратегия (как работает)
GoldGuard Smart EA использует систему подтверждения тренда, основанную на сочетании:
-
Экспоненциальных скользящих средних (EMA) для определения направления тренда
-
Фильтра ADX для исключения бокового или слабого рынка
-
Анализа волатильности ATR для динамической настройки Stop Loss и Take Profit
Сделки открываются только при подтверждении сильного тренда, что снижает количество ложных сигналов и переторговку.
⏱ Умные фильтры и защита торговли
Для защиты счёта от неожиданных движений рынка в советнике реализованы:
✔ Фильтр открытия в понедельник
✔ Фильтр поздних торгов в пятницу
✔ Защита во время дневного ролловера
✔ Ручные окна блокировки новостей
✔ Фильтр спреда
✔ Обнаружение всплесков волатильности и ценовых гэпов
Эти фильтры помогают избегать резких падений, ростов и ценовых разрывов.
⚙ Входные параметры (удобные для пользователя)
🔹 Настройки стратегии
FastEMA / SlowEMA — определение тренда
ADXPeriod / ADXTrendMin — фильтр силы рынка
🔹 Риск и управление лотом
FixedLot — фиксированный лот (рекомендуется 0.01)
UseRiskLot — включение торговли по проценту риска
RiskPercent — риск на сделку (если включено)
🔹 Stop Loss и контроль прибыли
UseATRStops — адаптивные Stop Loss и Take Profit
StopLossPoints — фиксированный SL (если ATR отключён)
TakeProfitPoints — опциональный фиксированный TP
🔹 Управление сделками
Настройки Break-Even — автоматическая фиксация прибыли
Настройки Trailing Stop — сопровождение цены
🔹 Временные и новостные фильтры
TradeStartHour / TradeEndHour — торговые часы
DailyBlackout — ежедневные периоды без торговли
CustomBlackout — блокировка торговли по датам
💰 Рекомендуемые параметры торговли
Инструмент: XAUUSD
Таймфрейм: H1
Минимальный депозит: $200 (лот 0.01)
Рекомендуемый депозит: $500 (≈10% просадка)
Тип счёта: Netting
🎯 Кому подойдёт GoldGuard Smart EA
✔ Трейдерам, ориентированным на безопасную торговлю золотом
✔ Пользователям, избегающим мартингейла и сеток
✔ Начинающим, которым нужен «установил и забыл» EA для MT5
✔ Профессионалам, ищущим чистый Netting-советник
⚠️ Отказ от ответственности
Торговля на финансовых рынках связана с рисками.
Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли.
Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте советник на демо-счёте.