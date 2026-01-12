GoldGuard Smart EA

概述
GoldGuard Smart EA 是一款专业的 MetaTrader 5 自动交易机器人，专为黄金（XAUUSD）交易而设计，适用于 H1（1 小时）周期，以安全性和稳定性为核心目标。
该 EA 采用趋势型交易策略，并内置完善的风险保护机制，既适合初学者，也适合有经验的交易者。

本 Expert Advisor 不使用马丁格尔、不使用网格、不采用高风险补仓策略。每一笔交易都必须设置止损（Stop Loss），并通过智能过滤系统来规避不稳定的市场环境。

主要功能与优势
✔ 适用于 MT5 的 XAUUSD 专用 EA
✔ 无马丁格尔 – 无网格 – 无对冲
✔ 趋势跟随交易策略
✔ 每笔交易均带有止损保护
✔ 基于 ATR 的智能风险管理
✔ 内置保本（Break-Even）与移动止损（Trailing Stop）
✔ 智能时间过滤与波动率保护
✔ 操作简单 – 默认参数即可稳定运行
✔ 针对 Netting 账户优化（兼容 Hedging 账户）

🧠 交易策略（工作原理）
GoldGuard Smart EA 采用多重趋势确认系统，结合以下技术指标：

  • 指数移动平均线（EMA）：判断趋势方向

  • ADX 指标：过滤震荡或弱趋势行情

  • ATR 波动率分析：动态调整止损与止盈水平

只有在强趋势条件被确认时才会开仓，有效减少虚假信号和过度交易。

智能过滤与交易保护
为防止账户遭遇突发行情风险，EA 内置以下保护机制：

✔ 周一开盘过滤
✔ 周五尾盘交易过滤
✔ 每日换日（Rollover）保护
✔ 手动设置新闻禁交易时间
✔ 点差过滤
✔ 波动率异常与跳空检测

这些过滤器可有效避开剧烈上涨、下跌及价格跳空行情。

输入参数（用户友好）

🔹 策略参数
FastEMA / SlowEMA —— 趋势识别
ADXPeriod / ADXTrendMin —— 市场强度过滤

🔹 风险与手数控制
FixedLot —— 固定手数（推荐 0.01）
UseRiskLot —— 启用按风险百分比下单
RiskPercent —— 单笔交易风险比例

🔹 止损与盈利控制
UseATRStops —— 自适应止损与止盈
StopLossPoints —— 固定止损（ATR 关闭时）
TakeProfitPoints —— 可选固定止盈

🔹 交易管理
保本设置（Break-Even）—— 自动锁定利润
移动止损设置（Trailing Stop）—— 跟随价格运行

🔹 时间与新闻过滤
TradeStartHour / TradeEndHour —— 交易时间段
DailyBlackout —— 每日禁止交易时间
CustomBlackout —— 指定日期禁止交易

💰 推荐交易设置
交易品种：XAUUSD
时间周期：H1
最低入金：$200（0.01 手）
推荐入金：$500（约 10% 最大回撤）
账户类型：Netting

🎯 适合使用 GoldGuard Smart EA 的用户
✔ 注重安全性的黄金交易者
✔ 不使用马丁格尔和网格系统的用户
✔ 希望“安装即可运行”的 MT5 初学者
✔ 寻找稳定、干净 Netting EA 的专业交易者

⚠️ 免责声明
交易具有风险，可能导致资金损失。
历史表现不代表未来收益。
在真实账户使用前，请务必先在模拟账户中进行测试。

