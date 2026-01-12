✅ 概述

GoldGuard Smart EA 是一款专业的 MetaTrader 5 自动交易机器人，专为黄金（XAUUSD）交易而设计，适用于 H1（1 小时）周期，以安全性和稳定性为核心目标。

该 EA 采用趋势型交易策略，并内置完善的风险保护机制，既适合初学者，也适合有经验的交易者。

本 Expert Advisor 不使用马丁格尔、不使用网格、不采用高风险补仓策略。每一笔交易都必须设置止损（Stop Loss），并通过智能过滤系统来规避不稳定的市场环境。

✅ 主要功能与优势

✔ 适用于 MT5 的 XAUUSD 专用 EA

✔ 无马丁格尔 – 无网格 – 无对冲

✔ 趋势跟随交易策略

✔ 每笔交易均带有止损保护

✔ 基于 ATR 的智能风险管理

✔ 内置保本（Break-Even）与移动止损（Trailing Stop）

✔ 智能时间过滤与波动率保护

✔ 操作简单 – 默认参数即可稳定运行

✔ 针对 Netting 账户优化（兼容 Hedging 账户）

🧠 交易策略（工作原理）

GoldGuard Smart EA 采用多重趋势确认系统，结合以下技术指标：

指数移动平均线（EMA） ：判断趋势方向

ADX 指标 ：过滤震荡或弱趋势行情

ATR 波动率分析：动态调整止损与止盈水平

只有在强趋势条件被确认时才会开仓，有效减少虚假信号和过度交易。

⏱ 智能过滤与交易保护

为防止账户遭遇突发行情风险，EA 内置以下保护机制：

✔ 周一开盘过滤

✔ 周五尾盘交易过滤

✔ 每日换日（Rollover）保护

✔ 手动设置新闻禁交易时间

✔ 点差过滤

✔ 波动率异常与跳空检测

这些过滤器可有效避开剧烈上涨、下跌及价格跳空行情。

⚙ 输入参数（用户友好）

🔹 策略参数

FastEMA / SlowEMA —— 趋势识别

ADXPeriod / ADXTrendMin —— 市场强度过滤

🔹 风险与手数控制

FixedLot —— 固定手数（推荐 0.01）

UseRiskLot —— 启用按风险百分比下单

RiskPercent —— 单笔交易风险比例

🔹 止损与盈利控制

UseATRStops —— 自适应止损与止盈

StopLossPoints —— 固定止损（ATR 关闭时）

TakeProfitPoints —— 可选固定止盈

🔹 交易管理

保本设置（Break-Even）—— 自动锁定利润

移动止损设置（Trailing Stop）—— 跟随价格运行

🔹 时间与新闻过滤

TradeStartHour / TradeEndHour —— 交易时间段

DailyBlackout —— 每日禁止交易时间

CustomBlackout —— 指定日期禁止交易

💰 推荐交易设置

交易品种：XAUUSD

时间周期：H1

最低入金：$200（0.01 手）

推荐入金：$500（约 10% 最大回撤）

账户类型：Netting

🎯 适合使用 GoldGuard Smart EA 的用户

✔ 注重安全性的黄金交易者

✔ 不使用马丁格尔和网格系统的用户

✔ 希望“安装即可运行”的 MT5 初学者

✔ 寻找稳定、干净 Netting EA 的专业交易者

⚠️ 免责声明

交易具有风险，可能导致资金损失。

历史表现不代表未来收益。

在真实账户使用前，请务必先在模拟账户中进行测试。