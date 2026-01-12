✅ Visão Geral

GoldGuard Smart EA é um robô profissional de negociação para MetaTrader 5, desenvolvido especialmente para operar Ouro (XAUUSD) no timeframe H1, com foco em segurança e consistência.

O EA utiliza uma estratégia baseada em tendência com proteção de risco integrada, sendo adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes.

Este Expert Advisor não utiliza Martingale, Grid ou técnicas arriscadas de recuperação. Cada operação é protegida por Stop Loss obrigatório, e filtros inteligentes são usados para evitar condições de mercado instáveis.

✅ Principais Recursos e Vantagens

✔ Expert Advisor para XAUUSD no MT5

✔ Sem Martingale – Sem Grid – Sem Hedge

✔ Estratégia de Seguimento de Tendência

✔ Todas as operações protegidas por Stop Loss

✔ Gestão de risco inteligente baseada em ATR

✔ Break-Even e Trailing Stop integrados

✔ Filtro de tempo inteligente e proteção contra volatilidade

✔ Fácil de usar – configurações padrão funcionam muito bem

✔ Otimizado para contas Netting (compatível com Hedging)

🧠 Estratégia de Negociação (Como Funciona)

O GoldGuard Smart EA utiliza um sistema de confirmação de tendência que combina:

Médias Móveis Exponenciais (EMA) para identificar a direção da tendência

Filtro ADX para evitar mercados laterais ou fracos

Análise de volatilidade ATR para ajustar dinamicamente o Stop Loss e o Take Profit

As operações são abertas somente quando condições de forte tendência são confirmadas, ajudando a reduzir sinais falsos e o excesso de operações.

⏱ Filtros Inteligentes e Proteção de Operações

Para proteger a conta contra movimentos inesperados do mercado, o EA inclui:

✔ Filtro de abertura de segunda-feira

✔ Filtro de sessão final de sexta-feira

✔ Proteção durante o rollover diário

✔ Janelas manuais de bloqueio por notícias

✔ Filtro de spread

✔ Detecção de picos de volatilidade e gaps de preço

Esses filtros ajudam a evitar quedas, altas bruscas e gaps de mercado.

⚙ Parâmetros de Entrada (Amigáveis ao Usuário)

🔹 Configurações da Estratégia

FastEMA / SlowEMA – Detecção de tendência

ADXPeriod / ADXTrendMin – Filtro de força do mercado

🔹 Risco e Controle de Lote

FixedLot – Lote fixo (recomendado 0.01)

UseRiskLot – Ativar negociação por percentual de risco

RiskPercent – Risco por operação

🔹 Stop Loss e Controle de Lucro

UseATRStops – Stop Loss e Take Profit adaptativos

StopLossPoints – SL fixo (se ATR estiver desativado)

TakeProfitPoints – TP fixo opcional

🔹 Gestão de Operações

Configurações de Break-Even – Trava o lucro automaticamente

Configurações de Trailing Stop – Acompanha o movimento do preço

🔹 Filtros de Tempo e Notícias

TradeStartHour / TradeEndHour – Horário de negociação

DailyBlackout – Períodos diários sem negociação

CustomBlackout – Datas específicas sem negociação

💰 Configuração Recomendada de Negociação

Símbolo: XAUUSD

Timeframe: H1

Depósito mínimo: $200 (0.01 lote)

Depósito recomendado: $500 (≈10% de drawdown)

Tipo de conta: Netting

🎯 Quem Deve Usar o GoldGuard Smart EA?

✔ Traders focados em negociação segura de ouro

✔ Usuários que evitam sistemas Martingale e Grid

✔ Iniciantes que procuram um EA MT5 “configurar e esquecer”

✔ Profissionais que buscam um EA limpo para contas Netting

⚠️ Aviso Legal

A negociação envolve riscos e pode resultar em perdas financeiras.

Resultados passados não garantem resultados futuros.

Sempre teste o EA em uma conta demo antes de utilizá-lo em uma conta real.