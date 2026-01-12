GoldGuard Smart EA

ÜberblickGoldGuard

Smart EA ist ein professioneller MetaTrader 5-Handelsroboter für Gold (XAUUSD), der entwickelt wurde, um sicher und konsistent auf dem H1-Zeitrahmen zu handeln.
Der EA folgt einer trendbasierten Strategie mit eingebautem Risikoschutz, wodurch er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet ist.

Dieser Expert Advisor verwendet keine Martingale-, Grid- oder risikoreichen Erholungstechniken. Jeder Handel ist durch einen obligatorischen Stop Loss geschützt, und es werden intelligente Filter verwendet, um instabile Marktbedingungen zu vermeiden.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • XAUUSD Expert Advisor für MT5

  • Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging

  • Trendfolgende Strategie

  • Jeder Trade ist durch Stop Loss geschützt

  • ATR-basiertes intelligentes Risikomanagement

  • Break-Even & Trailing Stop inbegriffen

  • Smart Time Filter & Volatilitätsschutz

  • Einfach zu bedienen - Standardeinstellungen funktionieren gut

  • Optimiertes Netting-Konto (Hedging-kompatibel)

🧠 Handelsstrategie (Wie es funktioniert)

GoldGuard Smart EA verwendet ein Trendbestätigungssystem, das kombiniert:

  • Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) zur Erkennung der Trendrichtung

  • ADX-Filter zur Vermeidung von Seitwärtsbewegungen oder schwachen Märkten

  • ATR Volatilitätsanalyse zur dynamischen Anpassung von Stop Loss und Take Profit

Trades werden nur dann eröffnet , wenn starke Trendbedingungen bestätigt werden, was dazu beiträgt, Fehlsignale und Over-Trading zu vermeiden.

⏱ Intelligente Filter & Handelsschutz

Um Ihr Konto vor unerwarteten Bewegungen zu schützen, enthält der EA:

  • ✔ Montag Eröffnungsfilter

  • ✔ Filter für die Freitagsspätphase

  • ✔ Täglicher Rollover-Schutz

  • ✔ Manuelle Nachrichten-Blackout-Zeitfenster

  • ✔ Spread-Filter

  • ✔ Erkennung von Volatilitätsspitzen und Gaps

Diese Filter helfen, stark fallende, steigende oder Kurslücken zu vermeiden.

Eingabeparameter (benutzerfreundlich)

🔹 Strategie-Einstellungen

  • FastEMA / SlowEMA - Trend-Erkennung

  • ADXPeriod / ADXTrendMin - Marktstärkefilter

🔹 Risiko & Lot Kontrolle

  • FixedLot - Standard-Lotgröße (empfohlen 0,01)

  • UseRiskLot - Aktivieren Sie den risikoprozentualen Handel

  • RiskPercent - Risiko pro Handel (falls aktiviert)

🔹 Stop Loss & Gewinnkontrolle

  • UseATRStops - Adaptiver Stop Loss und Take Profit

  • StopLossPoints - Fester SL (wenn ATR deaktiviert)

  • TakeProfitPoints - Optionaler fester TP

🔹 Handelsmanagement

  • Break-Even-Einstellungen - Gewinne automatisch sichern

  • Trailing Stop-Einstellungen - Folgen Sie der Kursbewegung

🔹 Zeit- und Nachrichten-Filter

  • TradeStartHour / TradeEndHour - Handelszeiten

  • DailyBlackout - Tägliche Handelsverbotszeiten

  • CustomBlackout - Datumsspezifische Sperrung

💰 Empfohlenes Handels-Setup

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1

  • Mindesteinlage: $200 (0,01 Lot)

  • Empfohlene Einlage: $500 (≈10% Drawdown)

  • Konto-Typ: Netting

🎯 Wer sollte GoldGuard Smart EA verwenden?

✔ Trader, die sich auf den sicheren Goldhandel konzentrieren
✔ Nutzer, die Martingal- und Grid-Systeme vermeiden
✔ Anfänger, die einen MT5 EA zum Einstellen und Vergessen suchen
✔ Profis, die einen sauberen Netting EA suchen

⚠️Di sclaimer

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

