GoldGuard Smart EA

Descripción General
GoldGuard Smart EA es un robot profesional de trading para MetaTrader 5, diseñado específicamente para operar Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo H1, con un enfoque en seguridad y consistencia.
El EA utiliza una estrategia basada en tendencias con protección de riesgo integrada, lo que lo hace adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.

Este Expert Advisor no utiliza martingala, grids ni técnicas de recuperación arriesgadas. Cada operación está protegida por un Stop Loss obligatorio, y se aplican filtros inteligentes para evitar condiciones de mercado inestables.

Características y Ventajas Principales
✔ Expert Advisor para XAUUSD en MT5
✔ Sin Martingala – Sin Grid – Sin Cobertura
✔ Estrategia de Seguimiento de Tendencia
✔ Todas las operaciones protegidas con Stop Loss
✔ Gestión de riesgo inteligente basada en ATR
✔ Incluye Break-Even y Trailing Stop
✔ Filtro de tiempo inteligente y protección de volatilidad
✔ Fácil de usar – la configuración por defecto funciona correctamente
✔ Optimizado para cuentas Netting (compatible con Hedging)

🧠 Estrategia de Trading (Cómo Funciona)
GoldGuard Smart EA utiliza un sistema de confirmación de tendencia que combina:

  • Medias Móviles Exponenciales (EMA) para detectar la dirección de la tendencia

  • Filtro ADX para evitar mercados laterales o con poca fuerza

  • Análisis de volatilidad ATR para ajustar dinámicamente el Stop Loss y el Take Profit

Las operaciones se abren solo cuando se confirman condiciones de tendencia fuerte, ayudando a reducir señales falsas y el sobre-trading.

Filtros Inteligentes y Protección de Operaciones
Para proteger la cuenta de movimientos inesperados del mercado, el EA incluye:

✔ Filtro de apertura del lunes
✔ Filtro de sesión tardía del viernes
✔ Protección durante el rollover diario
✔ Ventanas manuales de bloqueo por noticias
✔ Filtro de spread
✔ Detección de picos de volatilidad y gaps de precio

Estos filtros ayudan a evitar caídas, subidas bruscas y gaps de mercado.

Parámetros de Entrada (Fáciles de Usar)

🔹 Configuración de Estrategia
FastEMA / SlowEMA – Detección de tendencia
ADXPeriod / ADXTrendMin – Filtro de fuerza del mercado

🔹 Riesgo y Control de Lotes
FixedLot – Lote fijo (recomendado 0.01)
UseRiskLot – Activar trading por porcentaje de riesgo
RiskPercent – Riesgo por operación

🔹 Stop Loss y Control de Beneficios
UseATRStops – Stop Loss y Take Profit adaptativos
StopLossPoints – SL fijo (si ATR está desactivado)
TakeProfitPoints – TP fijo opcional

🔹 Gestión de Operaciones
Configuración Break-Even – Asegura beneficios automáticamente
Configuración Trailing Stop – Sigue el movimiento del precio

🔹 Filtros de Tiempo y Noticias
TradeStartHour / TradeEndHour – Horario de trading
DailyBlackout – Periodos diarios sin trading
CustomBlackout – Fechas específicas sin trading

💰 Configuración de Trading Recomendada
Símbolo: XAUUSD
Timeframe: H1
Depósito mínimo: $200 (0.01 lote)
Depósito recomendado: $500 (≈10% de drawdown)
Tipo de cuenta: Netting

🎯 ¿Quién Debería Usar GoldGuard Smart EA?
✔ Traders enfocados en trading seguro de oro
✔ Usuarios que evitan sistemas martingala y grid
✔ Principiantes que buscan un EA MT5 “configurar y olvidar”
✔ Profesionales que desean un EA limpio para cuentas Netting

⚠️ Aviso Legal
El trading implica riesgos y puede resultar en pérdidas financieras.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.



