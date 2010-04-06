Gold Adaptive DCA EA
- Эксперты
- Nika Van Den Berg
- Версия: 1.11
- Активации: 5
The XAUUSD Adaptive DCA (Dollar Cost Averaging) Expert Advisor is an intelligent automated trading system designed for Gold (XAUUSD) trading. It uses a sophisticated mean-reversion strategy combined with adaptive position sizing and risk management to capitalize on price deviations from historical averages.
✅ Adaptive Entry Strategy - Enters positions when price deviates significantly from historical average
✅ Dynamic Risk Management - Calculates position size based on account balance and risk percentage
✅ Trailing Stop Loss - Protects profits with intelligent trailing stop mechanism
✅ AWS SQS Integration - Real-time trade monitoring and reporting to cloud infrastructure
✅ Visual Trading Zones - Clear buy/sell zone indicators on chart
✅ Configurable Parameters - Fully customizable to match your trading style
Recommended main configurations:
=== Trading Strategy ===
EnableBuying=true
EnableSelling=false
LookbackPeriod=130
LowPriceThreshold=0.5
HighPriceThreshold=0.5
AnalysisTimeframe=15
BuyPositionGap=0.0
=== Risk Management ===
RiskPercent=10
TakeProfitPercent=4
StopLossPercent=2
MaxPositions=2
=== Trailing Stop Loss ===
EnableTrailing=true
TrailingStartPercent=2
TrailingStopPercent=1
TrailingUpdateTrigger=0.05