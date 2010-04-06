Gold Adaptive DCA EA

📊 Overview

The XAUUSD Adaptive DCA (Dollar Cost Averaging) Expert Advisor is an intelligent automated trading system designed for Gold (XAUUSD) trading. It uses a sophisticated mean-reversion strategy combined with adaptive position sizing and risk management to capitalize on price deviations from historical averages.

Key Features

 Adaptive Entry Strategy - Enters positions when price deviates significantly from historical average
 Dynamic Risk Management - Calculates position size based on account balance and risk percentage
 Trailing Stop Loss - Protects profits with intelligent trailing stop mechanism
 AWS SQS Integration - Real-time trade monitoring and reporting to cloud infrastructure
 Visual Trading Zones - Clear buy/sell zone indicators on chart
 Configurable Parameters - Fully customizable to match your trading style

Recommended main configurations:

 === Trading Strategy ===

EnableBuying=true

EnableSelling=false

LookbackPeriod=130

LowPriceThreshold=0.5

HighPriceThreshold=0.5

AnalysisTimeframe=15

BuyPositionGap=0.0

=== Risk Management ===

RiskPercent=10

TakeProfitPercent=4

StopLossPercent=2

MaxPositions=2

=== Trailing Stop Loss ===

EnableTrailing=true

TrailingStartPercent=2

TrailingStopPercent=1

TrailingUpdateTrigger=0.05



Рекомендуем также
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Эксперты
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Scalper Master AI Движок точного скальпинга для USDJPY | H1 Scalper Master AI — это передовая скальпинговая система на базе ИИ, разработанная для пары USDJPY, использующая самые передовые методы высокочастотной торговли. Этот экспертный советник (EA) сочетает в себе современный искусственный интеллект с запатентованными методиками скальпинга, обеспечивая непревзойденную точность и производительность на быстро меняющихся рынках. Созданный для трейдеров, ищущих последовательные высоковероятные
Super RAMMR
Piotr Karp
Эксперты
Super RAMMR EA v2.1 – Advanced Multi-Regime Trading Robot Super RAMMR EA is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to adapt to multiple market conditions. Using a combination of trend-following and mean-reversion strategies, it dynamically adjusts its trading behavior based on market volatility and price action. Key Features: Multi-Regime Trading: Detects high and low volatility regimes using ATR percentile and moving averages. Trend & Mean-Reversion Modes: Operates in trend-follow
Project 758
Konstantin Sinitsin
Эксперты
Приветствую вас, товарищи трейдеры. EA Project 758 Создан командой Трейдеров и программистов с опытом работы 15 лет.EA Project 758 Разрабатывался  и дорабатывался на протяжении 6 лет. Данным путем мы достигли просто отличного результата. Алгоритм EA авторский и не имеет аналогов. Он несет в себе такие универсальные и сложные системы как IR разработанную лично нами. Мы разработали авторский  EA, в котором воплощена модель поведения термитов.  Эти мелкие насекомые известны своей уникальной социал
Open Season
Philipp Shvetsov
Эксперты
Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
Noloss
Stefano Padovano
Эксперты
Vi Presento NOLOSS   un Ea complesso creato e testato su EURUSD (si puo' cmq usare su altre coppie forex basso spread). La sua caratterista è di equilibrare i lotti in base al capitale disponibile . time frame  M5 Coppia consigliata EURUSD CAPITLE MINIMO 500€  Consigliato Conto  ecn . ATTENZIONE PRIMA DI FARE IL TEST modificate questo dato : >Capitale incremento lotti<  se fate il test su 500$\€ mettete 500 $\€ lottagio iniziale consiglio 0.01 conservativo 0.02 Medio  0.03 spinto  A CHI LASCI
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Эксперты
Gold Crown Pro — Adaptive Hedging Expert Advisor for XAUUSD (H1) Product Overview Gold Crown Pro is an Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD on the H1 timeframe. It combines an adaptive hedging mechanism, volatility‑sensitive order execution and predefined risk‑management rules. The system works fully automatically and does not use martingale or grid position scaling. The EA provides three operating profiles so that users can select the risk behaviour that best matches their o
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Эксперты
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Эксперты
Welcome to the future of trading with the AI Momentum Scalper, your ultimate tool for harnessing the power of market momentum with cutting-edge artificial intelligence. Designed for traders who thrive on the dynamic nature of the financial markets, this sophisticated bot is engineered to identify and capitalize on significant market movements. Price is now $699 : 8 copies remaining at this price, final price $999 Key Features: Advanced AI Algorithms: At its core, the AI Momentum Scalper is
Alpha Striker us30 MT5 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
Эксперты
Alpha Striker US30 MT5 by YSF is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 MT5 by YSF is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used,
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
Эксперты
OP Skill FX Joker - Annual Strategy with AI & Mathematical Logic Telegram  to access the SET settings. Description: Discover a new way to trade the markets, where Artificial Intelligence and mathematical precision unite to make logical, strategic decisions. The OP Skill FX Joker was developed to analyze the market in-depth, identifying high-probability opportunities. Forget high-risk approaches. The OP Skill FX Joker ’s philosophy is annual, sustainable growth , not chasing unrealistic monthly
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Эксперты
Arbitrage Triad Pro – Продвинутая система тройной арбитражной торговли на рынке Forex Arbitrage Triad Pro – это современный экспертный советник, использующий интеллектуальную систему тройного арбитража для быстрого обнаружения и использования прибыльных возможностей между различными валютными парами в полностью автоматическом режиме. Разработан для трейдеров, которые ценят точность, стабильность и эффективность . Робот сочетает продвинутый статистический анализ, мониторинг цен в реальном времени
Rey Toro
Alexander Oropesa Marrero
Эксперты
Put to work now Rey Toro this amazing EA was made and carefully tested for the EUR/NZD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is keep your capital safely behind this incredible bull and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
Alpha Striker us30 V2 MT5
Shokhboz Mamarasulov
Эксперты
Alpha Striker US30 V2 MT5 is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 V2 MT5 is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used, no mart
Delta Quantum
Ioannis Xenos
Эксперты
Delta Quantum EA by Xignal Coding This price is for the first 20 purchases. Next price -> 100$ Delta Quantum is a mean reversion Expert Advisor designed for traders who want both simplicity and power. It calculates the Delta (distance) – a unique measurement that highlights potential turning points in the market – and uses this as a signal for precise entries. Why choose Delta Quantum? Beginner-friendly with ready-to-use defaults for EURUSD H1. Advanced customization for traders who want to take
Neural Transformer
Evgeniy Scherbina
Эксперты
Советник Neural Transformer - это полностью автоматическая стратегия, которая готова для торговли на дневном таймфрейме 2 символов: GBPUSD и USDCAD. Помимо этого, вы можете самостоятельно выполнить обучение нейронной сети для любого таймфрейма любого символа. Советник автоматически применяет файлы нейронной сети, сохраненные после обучения. Благодаря советнику Neural Transformer обучение нейронных сетей для Форекса становится простым и увлекательным занятием! В настоящее время я предлагаю один в
Golden Matrix
Yury Zaikouski
Эксперты
Торговый советник Golden Matrix - это высокотехнологичное решение, разработанное для автоматизированной торговли золотыми фьючерсами (XAUUSD) на финансовых рынках. Основным преимуществом данного советника является использование искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволяет ему адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и повышать эффективность торговли. Эксклюзивное предложение! Ограниченная скидка на новый продукт!   Первые 15 копий по цене 90$  Конечная цена 490$ Golden
MultiTimeFrameMACD
Piyachai Lertjuntuek
Эксперты
1. Core Concept This Expert Advisor is designed as a Multi Time Frame Trend Following strategy . It uses the MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to identify market trends and trade only in the direction of confirmed momentum. The main objective of the EA is to reduce false signals by entering trades only when multiple timeframes agree on the same trend direction , combined with strict risk and money management rules. 2. Multi Time Frame Trend Analysis The EA analyzes MACD valu
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Эксперты
GAPHUNTERVIP v7.0.6 Universal Auto-Dynamic Engine Exploit Structure. Control Risk. Survive the Game. Core Concept GAPHUNTERVIP is not a “signal EA.” It is a market exploitation engine designed to operate inside institutional price behavior — not against it. This system does not predict price . It waits for structural imbalance , then deploys capital using controlled grid logic, dynamic distance expansion, and intelligent recovery (Overlap System) . Built for traders who understand one tru
GoldCrusher V1
Bob Sulaiman
Эксперты
GoldCrusher V1:  The Ultimate Volatility Expert GoldCrusher V1.02 is a robust and high-performance Expert Advisor (EA) specifically engineered for trading Gold (XAUUSD). This EA excels in trend identification using strict signal confluence and employs an advanced, adaptive algorithm for risk management based on real-time market volatility. Its core strength lies in its aggressive and fail-safe profit protection delivered by a rapid Break-Even Plus (BEP Jump) system and a dynamic Trailing Stop
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Эксперты
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Эксперты
Gold Throne EA – Торговая система без мартингейла для золота (XAUUSD) Советник Gold Throne EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Он работает по методологии структурированной торговли сеткой, избегая использования мартингейла в управлении капиталом. Вместо экспоненциального увеличения размера лота после убытков, советник использует фиксированный или постепенно регулируемый подход к его размеру, предоставляя трейдерам больший контроль над рисками и экспоненциальным размером поз
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Эксперты
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Эксперты
Disclaimer: These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies. It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital. Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher timef
Imperial Flow
Viktoriia Liubchak
Эксперты
Imperial Flow — Автоматическая стратегия для XAUUSD (M1) Интеллектуальный советник с динамическими StopLoss и TakeProfit Imperial Flow — это высокоточный эксперт-советник, созданный специально для торговли золотом XAUUSD на таймфрейме M1. Алгоритм самостоятельно определяет оптимальные уровни StopLoss и TakeProfit в зависимости от рыночной волатильности, силы тренда и локальной структуры цены. Система постоянно адаптируется к текущим рыночным условиям, что позволяет снизить риски и повысить ста
RsiEma Crossover EA
Patrick Woolverton
Эксперты
RSI EMA Crossover EA This Expert Advisor implements a rule-based strategy using Exponential Moving Averages (EMA) and the Relative Strength Index (RSI). It is intended for traders who want to automate a structured approach to trend trading. How It Works A buy trade is executed when the fast EMA crosses above the slow EMA and the RSI is above a defined threshold. A sell trade is executed when the fast EMA crosses below the slow EMA and the RSI is below a defined threshold. The EA checks all cond
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
Эксперты
ПРОМО  - Только для следующих 3 покупателей, выберите одного бесплатного эксперта! НЕ ТРЕБУЕТСЯ 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЗЫВ ЗА ПОДАРОК! 1 -  PORTFOLIO EVOLUTION торговый советник 2 - DYNAMIC PORTFOLIO торговый советник 3 - ALGOFUSION FX торговый советник ИНФОРМАЦИЯ О БЭКТЕСТАХ: Из-за большого количества сделок и сложности алгоритма, бэктест может медленно запускаться, позвольте тестеру загрузить данные с сервера брокера и он запустится Для корректного бэктеста используйте настройки по умолчанию и ре
Goled v1 from tradibox Rsi AMA
Hsyn Abw Hsan
Эксперты
radibox Gold ver B is built on more than Bonnitta's personal trading indicator and a highly advanced secret trading algorithm. The tradibox Gold strategy is a combination of a secret custom indicator, trend lines, support and resistance levels and the most important previously mentioned secret trading algorithm. tradibox Gold needs above 100 leverage and above - I tested it with 100 USD and 1:500 leverage, please see below real account link. You need big leverage and bigger risk to use this EA
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Эксперты
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Эксперты
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.44 (16)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это торговый советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя девять независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или методы усреднения . Все сделки, открываемые совет
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Эксперты
Есть вопросы? Задавайте их в комментариях. Не предназначено для краткосрочной перепродажи счетов или быстрой прибыли. Без мартингейла / Без сетки / Без ИИ Разработано для трейдеров, ориентированных на долгосрочную стабильность. Результаты в режиме реального времени:   Сигнал в реальном времени   |   Основной портфель   |   Результаты FTMO СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА! Текущая цена действительна только для ограниченного количества экземпляров. После того, как они будут распроданы, цен
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Эксперты
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. F
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Эксперты
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Эксперты
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ Мой канал ]   ,  [ Set-файлы ]  ,   [ Блог ]  , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Рекомендуемые счета: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого EA доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA  Благодаря возможности задать стратегию входа с использованием пользовательского индикатора, вам больше не потребуется покупать дополнительные EA! Этот EA — продвинутый торговый алгоритм, к
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.64 (22)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Эксперты
SmartChoise EA – Торговая система на базе нейронной сети для XAU/USD (Золото) на таймфрейме M1 Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля — в нём подробно объяснены все настройки и параметры. В Telegram-канале вы также можете найти несколько аккаунтов, работающих со SmartChoise с разными балансами, уровнями риска и настройками. Это отличный способ увидеть реальную эффективность советника у разных брокеров и в разных условиях. Цена временно снижена. Этот советник предназ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв