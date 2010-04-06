Gold Adaptive DCA EA

📊 Visión general

ElXAUUSD Adaptive DCA (Dollar Cost Averaging) Expert Advisor es un sistema inteligente de trading automatizado diseñado para operar con Oro (XAUUSD). Utiliza una sofisticada estrategia de reversión de la media combinada con el dimensionamiento adaptativo de las posiciones y la gestión del riesgo para capitalizar las desviaciones de los precios respecto a las medias históricas.

Características principales

✅ Estrategia de entrada adaptable - Entra en posiciones cuando el precio se desvía significativamente de la media histórica

✅ Gestión dinámica del riesgo - Calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo

✅ Trailing Stop Loss - Protege los beneficios con un mecanismo inteligente de trailing stop

✅ Integración con AWS SQS - Monitorización de operaciones en tiempo real e informes a la infraestructura en la nube

✅ Zonas visuales de negociación - Indicadores claros de zonas de compra/venta en el gráfico

✅ Parámetros configurables - Totalmente personalizables para adaptarse a su estilo de negociación



Principales configuraciones recomendadas:



=== Estrategia de negociación ===

HabilitarCompra=true

EnableSelling=false

LookbackPeriod=130

UmbralPrecioBajo=0.5

UmbralPrecioAlto=0.5

AnálisisTiempo=15

BuyPositionGap=0.0

=== Gestión del Riesgo ===

PorcentajeDeRiesgo=10

TakeProfitPercent=4

StopLossPercent=2

MaxPositions=2

=== Trailing Stop Loss ===

EnableTrailing=true

TrailingStartPercent=2

TrailingStopPercent=1

TrailingUpdateTrigger=0.05



