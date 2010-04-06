Gold Adaptive DCA EA

📊 Visión general

ElXAUUSD Adaptive DCA (Dollar Cost Averaging) Expert Advisor es un sistema inteligente de trading automatizado diseñado para operar con Oro (XAUUSD). Utiliza una sofisticada estrategia de reversión de la media combinada con el dimensionamiento adaptativo de las posiciones y la gestión del riesgo para capitalizar las desviaciones de los precios respecto a las medias históricas.

Características principales

Estrategia de entrada adaptable - Entra en posiciones cuando el precio se desvía significativamente de la media histórica
Gestión dinámica del riesgo - Calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo
Trailing Stop Loss - Protege los beneficios con un mecanismo inteligente de trailing stop
Integración con AWS SQS - Monitorización de operaciones en tiempo real e informes a la infraestructura en la nube
Zonas visuales de negociación - Indicadores claros de zonas de compra/venta en el gráfico
Parámetros configurables - Totalmente personalizables para adaptarse a su estilo de negociación

Principales configuraciones recomendadas:

=== Estrategia de negociación ===

HabilitarCompra=true

EnableSelling=false

LookbackPeriod=130

UmbralPrecioBajo=0.5

UmbralPrecioAlto=0.5

AnálisisTiempo=15

BuyPositionGap=0.0

=== Gestión del Riesgo ===

PorcentajeDeRiesgo=10

TakeProfitPercent=4

StopLossPercent=2

MaxPositions=2

=== Trailing Stop Loss ===

EnableTrailing=true

TrailingStartPercent=2

TrailingStopPercent=1

TrailingUpdateTrigger=0.05



Productos recomendados
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Asesores Expertos
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Scalper Master AI Motor de scalping de precisión para USDJPY | H1 Scalper Master AI es un sistema de scalping de vanguardia, impulsado por IA, diseñado para el par USDJPY y que aprovecha las técnicas más avanzadas en trading de alta frecuencia. Este Asesor Experto (EA) combina inteligencia artificial de vanguardia con metodologías de scalping patentadas para ofrecer una precisión y un rendimiento inigualables en mercados dinámicos. Diseñado para operadores que buscan entradas consistentes y d
Super RAMMR
Piotr Karp
Asesores Expertos
Super RAMMR EA v2.1 - Robot de Trading Multi-Regimen Avanzado Super RAMMR EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para adaptarse a múltiples condiciones de mercado. Utilizando una combinación de estrategias de seguimiento de tendencia y de reversión a la media, ajusta dinámicamente su comportamiento de negociación basado en la volatilidad del mercado y la acción del precio. Características principales: Negociación multirregión: Detecta regímenes de alta y baja volatilidad ut
Project 758
Konstantin Sinitsin
Asesores Expertos
Saludos, compañeros traders. EA Project 758 fue creado por un equipo de traders y programadores con 15 años de experiencia. EA Project 758 ha sido desarrollado y perfeccionado durante un período de 6 años. A través de este proceso, hemos alcanzado resultados excelentes. El algoritmo de EA es propietario y no tiene análogos. Incorpora sistemas universales y complejos como IR, desarrollado personalmente por nosotros. Diseñamos un EA propietario que encarna el modelo de comportamiento de las termit
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Noloss
Stefano Padovano
Asesores Expertos
Os presento NOLOSS un complejo Ea creado y probado en EURUSD (también se puede utilizar en otros pares de divisas de bajo spread). Su característica es equilibrar los lotes en función del capital disponible . Marco temporal M5 Par recomendado EURUSD CAPITAL MÍNIMO 500 EUROS Cuenta ecn recomendada . ATENCION ANTES DE HACER LA PRUEBA cambie estos datos : >Capital aumentar lotes< si hace la prueba en 500€ ponga 500 lucha inicial recomiendo 0.01 conservador 0.02 Medio 0.03 empujado ¡LOS QUE DEJEN
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Asesores Expertos
Gold Crown Pro - Asesor Experto de Cobertura Adaptativa para XAUUSD (H1) Descripción del producto Gold Crown Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio XAUUSD en el marco de tiempo H1. Combina un mecanismo de cobertura adaptable, ejecución de órdenes sensible a la volatilidad y reglas predefinidas de gestión de riesgos. El sistema funciona de forma totalmente automática y no utiliza martingala ni escalado de posiciones de rejilla. El EA ofrece tres perfiles operativos pa
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Asesores Expertos
EA 100% enfocado a GBPUSD en M15. Estrategia DCA con cesta de hasta 5 órdenes, separación por desvío porcentual y cierre por objetivo de cesta. Incluye dos presets : Funding (conservador): pensado para pasar pruebas de fondeo con baja caída de balance. Turbo (agresivo): mismo algoritmo con tamaño de lote y SL de equity más altos para quien busca más velocidad asumiendo más riesgo. ️ Sin indicadores externos ni filtros de noticias (ejecución pura de precio). ️ SL de equity en % del balance (cor
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading con AI Momentum Scalper, su herramienta definitiva para aprovechar el poder del impulso del mercado con inteligencia artificial de vanguardia. Diseñado para los operadores que prosperan en la naturaleza dinámica de los mercados financieros, este sofisticado robot está diseñado para identificar y capitalizar los movimientos significativos del mercado. El precio ahora es de $699 : quedan 8 copias a este precio, precio final $999 Características principales: Al
Alpha Striker us30 MT5 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
Alpha Striker US30 MT5 de YSF es un Asesor Experto único que continúa la serie de asesores Estocásticos. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El Alpha Striker US30 MT5 por YSF es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo recomendados US30. Experto mostró resultados estables en las monedas en 2020-2
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
Asesores Expertos
OP Skill FX Joker - Estrategia Anual con IA y Lógica Matemática Telegram para acceder a la configuración SET. Descripción: Descubre una nueva forma de operar en los mercados, donde la Inteligencia Artificial y la precisión matemática se unen para tomar decisiones lógicas y estratégicas. OP Skill FX Joker ha sido desarrollado para analizar el mercado en profundidad, identificando oportunidades de alta probabilidad. Olvídese de los enfoques de alto riesgo. La filosofía del OP Skill FX Joker es e
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Asesores Expertos
Arbitrage Triad Pro – Inteligencia Avanzada de Arbitraje Triple en el Mercado Forex Arbitrage Triad Pro es un Asesor Experto de última generación que utiliza un sistema inteligente de arbitraje triple para identificar y aprovechar rápidamente oportunidades de beneficio entre diferentes pares de divisas, de forma totalmente automatizada. Diseñado para traders que buscan precisión, consistencia y eficiencia , el EA combina análisis estadístico avanzado, monitoreo de precios en tiempo real y ejecuc
Rey Toro
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
Put to work now Rey Toro this amazing EA was made and carefully tested for the EUR/NZD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is keep your capital safely behind this incredible bull and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
Alpha Striker us30 V2 MT5
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
Alpha Striker US30 V2 MT5 es un Asesor Experto único que continúa la serie de asesores Estocásticos. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El Alpha Striker US30 V2 MT5 es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo recomendados US30. Experto mostró resultados estables en las monedas en 2020-2024 perío
Delta Quantum
Ioannis Xenos
Asesores Expertos
Delta Quantum EA de Xignal Codificación Este precio es para las primeras 20 compras. Próximo precio -> 100$ Delta Quantum es un Asesor Experto de reversión a la media diseñado para los operadores que quieren simplicidad y potencia. Calcula el Delta (distancia) - una medida única que pone de relieve los posibles puntos de inflexión en el mercado - y utiliza esto como una señal para entradas precisas. ¿Por qué elegir Delta Quantum? Fácil de usar para principiantes con valores predeterminados para
Neural Transformer
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
El experto "Neural Transformer" es un experto totalmente automatizado que está listo para operar en el marco de tiempo diario con 2 símbolos: GBPUSD y USDCAD. Además, puede entrenar al experto para operar en cualquier marco temporal con cualquier símbolo. El experto recogerá automáticamente los archivos de su nueva red neuronal personalizada. El "Neural Transformer" ha hecho del entrenamiento de redes neuronales para Forex un proceso fácil y emocionante. Actualmente, estoy ofreciendo un tipo de
Golden Matrix
Yury Zaikouski
Asesores Expertos
El asesor comercial Golden Matrix es una solución de alta tecnología diseñada para el comercio automatizado de futuros de oro (XAUUSD) en los mercados financieros. La principal ventaja de este asesor es el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y mejorar la eficiencia comercial. ¡Oferta exclusiva! ¡Descuento limitado en productos nuevos!  Las primeras 20 copias a un precio de 90 dólares. Precio final 490$ Golden
MultiTimeFrameMACD
Piyachai Lertjuntuek
Asesores Expertos
1. Concepto Básico Este Asesor Experto está diseñado como una estrategia Multi Time Frame Trend Following . Utiliza el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para identificar las tendencias del mercado y operar sólo en la dirección del impulso confirmado. El objetivo principal del EA es reducir las señales falsas entrando en operaciones sólo cuando múltiples marcos temporales coinciden en la misma dirección de tendencia , combinado con estrictas reglas de gestión de riesgo y dine
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Asesores Expertos
GAPHUNTERVIP v7.0.6 Universal Auto-Dynamic Engine Exploit Structure. Control Risk. Survive the Game. Core Concept GAPHUNTERVIP is not a “signal EA.” It is a market exploitation engine designed to operate inside institutional price behavior — not against it. This system does not predict price . It waits for structural imbalance , then deploys capital using controlled grid logic, dynamic distance expansion, and intelligent recovery (Overlap System) . Built for traders who understand one tru
GoldCrusher V1
Bob Sulaiman
Asesores Expertos
GoldCrusher V1: El último experto en volatilidad GoldCrusher V1.02 es un Asesor Experto (EA) robusto y de alto rendimiento diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD). Este EA destaca en la identificación de tendencias utilizando una estricta confluencia de señales y emplea un avanzado algoritmo adaptativo para la gestión del riesgo basado en la volatilidad del mercado en tiempo real. Su principal fortaleza radica en su protección de beneficios agresiva y a prueba de fallos proporci
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Asesores Expertos
Neuron Net GOLD es una integración del lenguaje de programación Python, máquina de aprendizaje profundo y código mql5 para poder predecir los movimientos del precio XAUUSD y así producir entradas y salidas basadas en inteligencia artificial. Cómo funciona: Al inicio de la sesión asiática, Neuron Net Gold realizará un análisis basado en datos históricos y predecirá los movimientos del precio del oro. Si la predicción del precio es alcista, Neuron Net Gold tomará una posición larga, y viceversa.
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Asesores Expertos
Disclaimer:   These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies.   It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital.   Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher
Imperial Flow
Viktoriia Liubchak
Asesores Expertos
Imperial Flow - Estrategia automatizada para XAUUSD (M1) Asesor Experto Inteligente con StopLoss y TakeProfit Dinámicos Imperial Flow es un asesor experto de alta precisión diseñado específicamente para operar con XAUUSD en el marco temporal M1. El algoritmo determina automáticamente los niveles óptimos de StopLoss y TakeProfit basándose en la volatilidad del mercado, la fuerza de la tendencia y la estructura de precios local. El sistema se adapta continuamente a las condiciones del mercado en
RsiEma Crossover EA
Patrick Woolverton
Asesores Expertos
EA de cruce RSI EMA Este Asesor Experto implementa una estrategia basada en reglas utilizando Medias Móviles Exponenciales (EMA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Está destinado a los operadores que desean automatizar un enfoque estructurado para el comercio de tendencia. Cómo funciona Una operación de compra se ejecuta cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta y el RSI está por encima de un umbral definido. Una operación de venta se ejecuta cuando la EMA rápida cruza por debajo
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
Asesores Expertos
PROMO  - Solo para los próximos 3 compradores, ¡elige un experto gratis! ¡NO SE REQUIERE RESEÑA DE 5 ESTRELLAS PARA EL REGALO! 1 -  PORTFOLIO EVOLUTION asesor experto 2 - DYNAMIC PORTFOLIO asesor experto 3 - ALGOFUSION FX asesor experto INFORMACIÓN DEL BACKTEST: Debido al gran número de operaciones y a la complejidad del algoritmo, el backtest puede ser lento al iniciar, deja que el tester descargue datos del servidor del broker y comenzará Para hacer backtest correctamente, usa la configur
Goled v1 from tradibox Rsi AMA
Hsyn Abw Hsan
Asesores Expertos
radibox Gold ver B se basa en algo más que el indicador de trading personal de Bonnitta y un algoritmo de trading secreto muy avanzado. La estrategia de tradibox Gold es una combinación de un indicador secreto personalizado, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia y el algoritmo secreto de trading más importante mencionado anteriormente. tradibox Gold necesita un apalancamiento por encima de 100 y más - lo probé con 100 USD y apalancamiento 1:500, por favor vea abajo el enlace de
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Asesores Expertos
No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.44 (16)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Asesores Expertos
¿Tienes preguntas? Por favor, pregúntalas en la sección de comentarios. No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡OFERTA DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30. Neptune identifica entradas de alta probabilidad mediante confirmación multifactorial y, a continuación, protege los beneficios con salidas adaptables. Diseñado para operadores que buscan ventajas reales y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto. El precio aumenta con cada actualización importante. Los compradores actuales recibirán
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.64 (22)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario